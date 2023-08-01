FOOD

APPETIZERS

SM GUAC
$9.50
LG GUAC
$12.50
SML MIXED GUAC
SML MIXED GUAC
$9.50
LRG MIXED GUAC
LRG MIXED GUAC
$12.50
ALAS
$10.00
QUESIDILLAS
$10.00
QUES W/ STK
$14.00
QUES W/CHKN
$13.00
QUES W/SHRIMP
$14.00
QUES W/GR CHKN
$14.00
QUES FUNDIDO
$14.00
NACHOS
NACHOS
$12.00
NACHOS W/BEEF
$14.00
NACHOS W/ CHORZ
$14.00
NACHOS W/STEAK
$16.00
CHICKEN SOUP
$5.00
CEVICHE
$14.00
APPETIZER PLAT.
$19.00
1 QUESIDILLA
$2.50
JALEPENO POPPER
$7.00
ROASTED RED PEP
$11.00
PICO/GALLO
$8.00
MOTZ STICKS
$7.00

TACOS

ONE TACO
$3.50
TWO TACO
$7.00
THREE TACO
$10.50
TACO DINNER
$12.50
ONE TACO SOMBRERO
$5.00
TWO TACO SOMBRERO
$10.00
THREE TACO SOMBRERO
$15.00
TACO SOMBRERO DINNER
$16.00
ONE TACO NORTENO
$5.00
TWO TACO NORTENO
$10.00
THREE TACO NORTENO
$15.00
TACO NORTENO DINNER
$16.00
CHIPOTLE TACO DIN
$14.00
ONE CHIPOTLE TACO
$4.00
TWO CHIPOTLE TACOS
$8.00

BURRITOS

BURRO FIESTA
$13.00
BURRO RANCHERO
$13.00
BURRO PICA
$13.00
VEGGIE BURRO
$11.00
MINI BURRITO
$4.00
2 MINI BURRITOS
$8.00
MINI BUR W/CH PICA
$5.00
2 MINI BUR W/CHZ PICA
$10.00
PLAIN BURRO
$8.00
VEGAN BURRITO BOWL
VEGAN BURRITO BOWL
$13.50
BURRO CHILE RELLENO DIN
$15.00

FLAUTAS

ONE FLAUTAS
$4.50
TWO FLAUTAS
$9.00
FLAUTA DINNER
FLAUTA DINNER
$14.00
CHIMICHANGA DINNER
$17.00
ONE CHICKEN CHIMICHANGA
$7.25
ONE BEEF CHIMICHANGA
$7.25

ENCHILADAS

ONE ENCHILADA
$4.00
TWO ENCHILADAS
$8.00
ENCHILADA DINNER
$13.00
ONE ENCH SUIZA
ONE ENCH SUIZA
$4.50
TWO ENCH SUIZA
$9.00
ENCH SUIZA DINNER
$15.00
ONE ENCH POBLANO
$5.00
TWO ENCH POBLANO
$10.00
ENCH POBLANO DINNER
$16.00
ONE ENCH FIESTA
$4.50
TWO ENCH FIESTA
$9.00
ENCH FIESTA DINNER
ENCH FIESTA DINNER
$15.00

TOSTADAS

ONE TOSTADA
$4.50
TWO TOSTADAS
$9.00
TOSTADA DINNER
$15.50
ONE TOST SUIZA
$5.50
TWO TOST SUIZA
$11.00
TOST SUIZA DINNER
$18.50
ONE TOST CEV
$6.50
TWO TOST CEV
$13.00
TOST CEV DINNER
$21.50

CHEF FAVS

BROCHETA DE FILETE
$23.00

BEEF TENDERLOIN OFF THE SKEWER, GRILLED TOMATO, ONION, SWEET PEPPER AND BACON SERVED WITH REFRIED BEANS, AVOCADO, & TORTILLAS

CARNE ASADA
$23.00

BROILED SKIRT STEAK, LETTUCE, TOMATO, RICE, BEANS AND TORTILLAS

CARNE ASADA SUIZO
$25.00
CARNE EN RAJAS
$22.00

SKIRT STEAK, POBLANO PEPPERS, ONION, AND TOMATOES GRILLED AND CUT INTO STRIPS. TOPPED WITH MELTED CHEESE, LETTUCE, TOMATO, RICE,BEANS AND TORTILLAS

BISTEC RANCHERO
$21.00

GRILLED STEAK SMOTHERED IN RANCHERO SAUCE. SERVED WITH LETTUCE, TOMATO, RICE, BEANS AND TORTILLAS

BISTEC RANCHERO SUIZO
$23.00
BISTEC A LA MEXICANA
$21.00

SUCCULENT PIECES OF STEAK SIMMERED IN OUR OWN DELICIOUS PICA PICA HOT SAUCE SERVED WITH RICE, BEANS AND TORTILLAS

BISTEC A LA MEX SUIZO
$23.00
CHILE RELLENOS
$18.00
MILANESA DE RES
$20.00
MILANESA DE RES SUIZO
$22.00
MILENESA DE POLLO
$20.00
MILENESA DE POLLO SUIZO
$22.00
POLLO CARBON
$19.00
POLLO CARBON SUIZO
$21.00
POLLO JALISCO
$18.00
POLLO JALISCO SUIZO
$20.00
POLLO EN MOLE
$16.00
POLLO EN MOLE SUIZO
$18.00
POLLO EN RANCHERO
$16.00
POLLO EN RANCHERO SUIZO
$18.00
TAMALES
$16.00

HUEVOS

HUEVOS RANCHERO
$10.00
HUEVOS CON CHORIZO
$11.00
HUEVOS A LA MEXICANA
$10.00
BURRITO DESAYUNO
$8.00
CHILAQUILES
$10.00

TORTAS

POLLO MILANESA TORTA
$11.00
CARNE ASADA TORTA
$13.00
MILANESA TORTA
$12.00
CHICKEN TORTA
$10.00
LA CASA TORTA
$10.00
PASTOR TORTA
$13.00

ESPECIALS

STEAK FAJITA
$21.00
CHICKEN FAJITA
$18.00
CHK/STK FAJITA
$20.00
SHRIMP FAJITA
$21.00
SHRIMP/STK FAJITA
$22.00
VEGGIE FAJITA
$17.00
CHK/STK/SHRMP FAJ
$23.00
CHK/SHRIMP FAJ
$20.00
FILETE ESTRELLA
$21.00
CHICKEN ESTRELLA
$18.00
BOTANA SUPREMA
$21.00
CHICKEN BOTANA
$20.00
BOTANA JALISCO
$16.00
PARRILLADA
$50.00
1 JUMBO SHRIMP
$4.50

SEA/ DESSERTS

CAMARONES ALA MEXICANA
$14.00
COCKTAIL DE CAMARONES
$14.00
SURF AND TURF
$30.00
HUACHINANGO RED SNAPPER
$20.00
MARGARITA SHRIMP
MARGARITA SHRIMP
$21.00
CAMARONES FIESTA
$21.00
CAMARONES DIABLA
$21.00
QUESADILLAS FIESTA
$17.00
FISH TACOS
$9.50
FISH TACO DINNER
$11.50
FRIED SHRIMP
$19.00
SUNDAE
$5.00
FRIED ICE CREAM
$5.50
XANGOS
XANGOS
$6.00
SOPAPILLAS
$6.00
FLAN
$5.00

COMBINATIONS

PLATO FIESTA
$18.00
COMB ESPECIAL
$19.00
PLATO MEXICANA
$17.00
COMB NORTENA
$22.00
COMB NORTENA SUIZO
$24.00
ARTUROS CHICKEN
$20.00
ARTUROS STEAK
$22.00
CARNE TAMPIQUENA
CARNE TAMPIQUENA
$24.00
CARNE TAMP SUIZO
$26.00

SALADS

CHK FAJITA SALAD
$13.00
CHICKEN BREAST SALAD
$12.00
TACO SALAD
TACO SALAD
$12.00
LETTUCE AND TOMATO SALAD
$4.00

AMERICAN

HAMBURGER
$9.00
CHEESEBURGER
$10.00
CHICKEN SANDWICH
$10.00

SIDE ORDERS

FLOUR TORTILLAS
$2.00
CORN TORTILLAS
$2.00
FRIES
$3.50
RICE
$3.00
BEANS
$3.00
SOUR CREAM
$2.00
RICE AND BEANS
$3.00
JALAPENOS
$2.00
CARROTS
$2.00
ONE TAMAL
$4.00
SIDE GUAC
$3.00
SM GUAC/SC
$3.50
LET & TOM
$1.00
CHIPS TO GO
$6.00
TBL SALS TO GO
$4.00
CH/SAL TOGO
$10.00
FIESTA SAUCE
$3.00
RANCHERO
$3.00
PICA PICA
$3.00
GREEN SAUCE
$3.00
MOLE
$2.00
CILANTRO
$1.00
ONE CHILERELLENO
$6.75
LETTUCE/PL.
$0.50
BBQ SAUCE
$0.50
TOMATO/PLATE
$1.00
BEANS/MELT CHZ
$4.00
SHRD CHZ
$2.50
SIDE PICO/GALLO
$2.00
FAJA SIDE PL.
$4.00
SPRNKL CHZ
$1.50
ONE QUESIDILLA
$2.50
RAW ONION
$0.50
SL. AVACADO
$3.25
BEANS W CHORIZO
$5.00
W /GR ONION
$0.75
SIDE GRILL PEPPER
$0.75
SIDE GR TOMATO
$0.75
ONE GR JALAPENO
$0.75
GRILLED JALAPENOS
$2.00
SIDE LIME
$0.50
SIDE DIABLA SAUCE
$4.00
SIDE GRILLED VEGGIES
$3.00

KIDS MENU

KIDS TENDERS
$6.50
KIDS HAMBURGER
$6.50
KIDS CHZBURGER
$6.50
KIDS TACO
$6.50
KIDS QUESADILLA
$6.50
KIDS ENCH SUIZA
$6.50
1 SCRAMBLED EGG
$2.00

NON ALCHOLIC

POPS

PEPSI
$3.00
DIET PEPSI
$3.00
CHERRY PEPSI
$3.00
SIERRA MIST
$3.00
DR PEPPER
$3.00
PINK LEMONADE
$3.00
SWEET TEA
$3.00
UNSWEET TEA
$3.00
COFFEE
$2.50
DECAF COFFEE
$2.50
MILK
$2.50
CHOC MILK
$2.50
MTN DEW
$3.00
ROOTBEER
$3.00
ORANGE JUICE
$3.50
PINEAPPLE JUICE
$3.50
HORCHATA
$3.50
ORANGE CRUSH
$3.00
HOT TEA
$2.50
SODA
$3.00
HOT CHOC
$2.50
HORCHATA PIT
$14.00
TONIC
$3.00
APPLE JUICE
$3.50
REDBULL
$4.50
Kiddie Cocktail
$3.00

KIDS DRINK

KID PEPSI
$2.00
KID DIET
$2.00
KID SIERRA MIST
$2.00
KID LEMADE LID
$2.00
KID DR PEP
$2.00
KID ORANGE
$2.00
KID DEW
$2.00
KID OJ
$2.00
KID KITTY
$2.00
KID ROOTBEER
$2.00
KIDS HORCH
$2.00
Kids Kiddie Cocktail
$2.00