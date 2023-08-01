La Fiesta Mexican Restaurant
FOOD
APPETIZERS
SM GUAC
$9.50
LG GUAC
$12.50
SML MIXED GUAC
$9.50
LRG MIXED GUAC
$12.50
ALAS
$10.00
QUESIDILLAS
$10.00
QUES W/ STK
$14.00
QUES W/CHKN
$13.00
QUES W/SHRIMP
$14.00
QUES W/GR CHKN
$14.00
QUES FUNDIDO
$14.00
NACHOS
$12.00
NACHOS W/BEEF
$14.00
NACHOS W/ CHORZ
$14.00
NACHOS W/STEAK
$16.00
CHICKEN SOUP
$5.00
CEVICHE
$14.00
APPETIZER PLAT.
$19.00
1 QUESIDILLA
$2.50
JALEPENO POPPER
$7.00
ROASTED RED PEP
$11.00
PICO/GALLO
$8.00
MOTZ STICKS
$7.00
TACOS
ONE TACO
$3.50
TWO TACO
$7.00
THREE TACO
$10.50
TACO DINNER
$12.50
ONE TACO SOMBRERO
$5.00
TWO TACO SOMBRERO
$10.00
THREE TACO SOMBRERO
$15.00
TACO SOMBRERO DINNER
$16.00
ONE TACO NORTENO
$5.00
TWO TACO NORTENO
$10.00
THREE TACO NORTENO
$15.00
TACO NORTENO DINNER
$16.00
CHIPOTLE TACO DIN
$14.00
ONE CHIPOTLE TACO
$4.00
TWO CHIPOTLE TACOS
$8.00
BURRITOS
FLAUTAS
ENCHILADAS
TOSTADAS
CHEF FAVS
BROCHETA DE FILETE
$23.00
BEEF TENDERLOIN OFF THE SKEWER, GRILLED TOMATO, ONION, SWEET PEPPER AND BACON SERVED WITH REFRIED BEANS, AVOCADO, & TORTILLAS
CARNE ASADA
$23.00
BROILED SKIRT STEAK, LETTUCE, TOMATO, RICE, BEANS AND TORTILLAS
CARNE ASADA SUIZO
$25.00
CARNE EN RAJAS
$22.00
SKIRT STEAK, POBLANO PEPPERS, ONION, AND TOMATOES GRILLED AND CUT INTO STRIPS. TOPPED WITH MELTED CHEESE, LETTUCE, TOMATO, RICE,BEANS AND TORTILLAS
BISTEC RANCHERO
$21.00
GRILLED STEAK SMOTHERED IN RANCHERO SAUCE. SERVED WITH LETTUCE, TOMATO, RICE, BEANS AND TORTILLAS
BISTEC RANCHERO SUIZO
$23.00
BISTEC A LA MEXICANA
$21.00
SUCCULENT PIECES OF STEAK SIMMERED IN OUR OWN DELICIOUS PICA PICA HOT SAUCE SERVED WITH RICE, BEANS AND TORTILLAS
BISTEC A LA MEX SUIZO
$23.00
CHILE RELLENOS
$18.00
MILANESA DE RES
$20.00
MILANESA DE RES SUIZO
$22.00
MILENESA DE POLLO
$20.00
MILENESA DE POLLO SUIZO
$22.00
POLLO CARBON
$19.00
POLLO CARBON SUIZO
$21.00
POLLO JALISCO
$18.00
POLLO JALISCO SUIZO
$20.00
POLLO EN MOLE
$16.00
POLLO EN MOLE SUIZO
$18.00
POLLO EN RANCHERO
$16.00
POLLO EN RANCHERO SUIZO
$18.00
TAMALES
$16.00
HUEVOS
TORTAS
ESPECIALS
STEAK FAJITA
$21.00
CHICKEN FAJITA
$18.00
CHK/STK FAJITA
$20.00
SHRIMP FAJITA
$21.00
SHRIMP/STK FAJITA
$22.00
VEGGIE FAJITA
$17.00
CHK/STK/SHRMP FAJ
$23.00
CHK/SHRIMP FAJ
$20.00
FILETE ESTRELLA
$21.00
CHICKEN ESTRELLA
$18.00
BOTANA SUPREMA
$21.00
CHICKEN BOTANA
$20.00
BOTANA JALISCO
$16.00
PARRILLADA
$50.00
1 JUMBO SHRIMP
$4.50
SEA/ DESSERTS
CAMARONES ALA MEXICANA
$14.00
COCKTAIL DE CAMARONES
$14.00
SURF AND TURF
$30.00
HUACHINANGO RED SNAPPER
$20.00
MARGARITA SHRIMP
$21.00
CAMARONES FIESTA
$21.00
CAMARONES DIABLA
$21.00
QUESADILLAS FIESTA
$17.00
FISH TACOS
$9.50
FISH TACO DINNER
$11.50
FRIED SHRIMP
$19.00
SUNDAE
$5.00
FRIED ICE CREAM
$5.50
XANGOS
$6.00
SOPAPILLAS
$6.00
FLAN
$5.00
COMBINATIONS
SIDE ORDERS
FLOUR TORTILLAS
$2.00
CORN TORTILLAS
$2.00
FRIES
$3.50
RICE
$3.00
BEANS
$3.00
SOUR CREAM
$2.00
RICE AND BEANS
$3.00
JALAPENOS
$2.00
CARROTS
$2.00
ONE TAMAL
$4.00
SIDE GUAC
$3.00
SM GUAC/SC
$3.50
LET & TOM
$1.00
CHIPS TO GO
$6.00
TBL SALS TO GO
$4.00
CH/SAL TOGO
$10.00
FIESTA SAUCE
$3.00
RANCHERO
$3.00
PICA PICA
$3.00
GREEN SAUCE
$3.00
MOLE
$2.00
CILANTRO
$1.00
ONE CHILERELLENO
$6.75
LETTUCE/PL.
$0.50
BBQ SAUCE
$0.50
TOMATO/PLATE
$1.00
BEANS/MELT CHZ
$4.00
SHRD CHZ
$2.50
SIDE PICO/GALLO
$2.00
FAJA SIDE PL.
$4.00
SPRNKL CHZ
$1.50
ONE QUESIDILLA
$2.50
RAW ONION
$0.50
SL. AVACADO
$3.25
BEANS W CHORIZO
$5.00
W /GR ONION
$0.75
SIDE GRILL PEPPER
$0.75
SIDE GR TOMATO
$0.75
ONE GR JALAPENO
$0.75
GRILLED JALAPENOS
$2.00
SIDE LIME
$0.50
SIDE DIABLA SAUCE
$4.00
SIDE GRILLED VEGGIES
$3.00
KIDS MENU
NON ALCHOLIC
POPS
PEPSI
$3.00
DIET PEPSI
$3.00
CHERRY PEPSI
$3.00
SIERRA MIST
$3.00
DR PEPPER
$3.00
PINK LEMONADE
$3.00
SWEET TEA
$3.00
UNSWEET TEA
$3.00
COFFEE
$2.50
DECAF COFFEE
$2.50
MILK
$2.50
CHOC MILK
$2.50
MTN DEW
$3.00
ROOTBEER
$3.00
ORANGE JUICE
$3.50
PINEAPPLE JUICE
$3.50
HORCHATA
$3.50
ORANGE CRUSH
$3.00
HOT TEA
$2.50
SODA
$3.00
HOT CHOC
$2.50
HORCHATA PIT
$14.00
TONIC
$3.00
APPLE JUICE
$3.50
REDBULL
$4.50
Kiddie Cocktail
$3.00
La Fiesta Mexican Restaurant Location and Ordering Hours
(773) 779-4844
Open now • Closes at 9PM