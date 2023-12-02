La Salsa Verde Community
Tacos
- SURTIDA$1.95
- CACHETE$1.95
- AL PASTOR$1.95
- COMBINADO$2.30
- MACIZA$1.95
- LENGUA$2.45
- ASADA-FAJITA$2.05
- CARNITAS$1.95
- CECINA$2.05
- MOLLEJA DE LENGUA$2.65
- LENGUA REBANADA$2.65
- CHORIZO$2.05
- TRIPITAS$2.05
- SUADERO$2.05
- BUCHE$1.95
- CHICHARRON$1.95
- CHICHARRON PRENSADO$1.95
- CHULETA$1.95
- HUITLACOCHE$1.95
- NOPALITOS$1.95
- MORONGA-MORCILLA$1.95
- RAJAS CON QUESO$1.95
- PECHUGA DE POLLO$1.95
- TINGA DE POLLO$1.95
- FAJIQUESO$2.30
- CECIQUESO$2.30
- CHORIQUESO$2.30
- CHULEQUESO$2.30
- PASTORQUESO$2.30
- SUAQUESO$2.30
- CAMPECHANO$2.30
- CHILANGO$2.65
- NORTENO$2.30
- RANCHERO$2.30
- CHAMPINONES$1.95
Quesadillas
- QUEZ COMBINADA$10.99
- QUEZ AL PASTOR$8.99
- QUEZ ASADA/FAJITA$10.99
- QUEZ BUCHE$8.99
- QUEZ CACHETE$8.99
- QUEZ CAMARONES$10.99
- QUEZ CAMPECHANA$10.99
- QUEZ CARNITAS$8.99
- QUEZ CECINA$9.99
- QUEZ CHAMPINONES$8.99
- QUEZ CHICHARRON$8.99
- QUEZ CH PRENSADO$8.99
- QUEZ CHORIZO$9.99
- QUEZ CHULETA$8.99
- QUEZ HUITLACOCHE$8.99
- QUEZ LENGUA$10.99
- QUEZ MACIZA$8.99
- QUEZ NOPALITOS$8.99
- QUEZ POLLO$8.99
- QUEZ PIERNA$8.99
- QUEZ RAJAS$8.99
- QUEZ SUADERO$9.99
- QUEZ SURTIDA$8.99
- QUEZ TINGA$8.99
- QUEZ TRIPA$9.99
- QUEZ QUESO$8.99
- QUESA-BIRRIA$9.99
Tortas
- TORTA COMBINADA$11.99
- TORTA CAMPECHANA$11.99
- TORTA CUBANA$11.99
- TORTA ESPANOLA$11.99
- TORTA HAWAIANA$11.99
- TORTA MILANESA$11.99
- TORTA PIERNA$11.99
- TORTA POBLANA$11.99
- TORTA SENCILLA CAB$10.99
- TORTA NORMAL CAB$10.99
- TORTA AL PASTOR$10.99
- TORTA ASADA/FAJITA$11.99
- TORTA CHORIZO$10.99
- TORTA SUADERO$11.99
- TORTA BUCHE$10.99
- TORTA CACHETE$10.99
- TORTA CARNITAS$10.99
- TORTA CECINA$11.99
- TORTA CH PRENSADO$10.99
- TORTA CHULETA$10.99
- TORTA JAMON$10.99
- TORTA LENGUA$11.99
- TORTA MACIZA$10.99
- TORTA POLLO$10.99
- TORTA TINGA$10.99
- TORTA TRIPITAS$11.99
- TORTA CH VERDE$10.99
- TORTA BIRRIA$10.99
Gringas & Toastads
- GRINGA OPTION 1 Meat$5.49
- GRINGA OPTION 2 Meats$6.49
- GRINGA AL PASTOR$5.49
- GRINGA ASADA/FAJITA$6.49
- GRINGA CAMPECHANA$6.49
- GRINGA CECINA$5.49
- GRINGA CHORIZO$5.49
- GRINGA CHULETA$5.49
- GRINGA SUADERO$5.49
- TOSTADA OPTION 1-MEAT$5.99
- TOSTADA CAMARON$6.99
- TOSTADA CARNITAS$5.99
- TOSTADA CEVICHE$6.99
- TOSTADA POLLO$5.99
- TOSTADA PIERNA$5.99
- TOSTADA TINGA$5.99
- MINI OPTION 1-MEAT$3.70
- MINI AL PASTOR$3.70
- MINI ASADA/FAJITA$3.99
- MINI CAMPECHANA$3.99
- MINI CECINA$3.70
- MINI CHORIZO$3.70
- MINI SUADERO$3.70
- MINI SURTIDA$3.70
Extras
Bebidas Online
Postres Online
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