Lake Taco
NA Beverage Menu
JUICE
COFFEE/TEA
SODA
BOTTLED WATER
LAKE TACO MENU
PARTY STARTERS
- SAVORY CHURROS$10.00Out of stock
BBQ SPICED, GARLIC + GREEN CHILI DIP
- VEGGIE TOSTADA$12.00
fried corn tortillas, lettuce, marinated avocado+tomato, pickled onion, grilled corn+black bean salsa, queso fresco, honey lime vinaigrette
- SMOKED WINGS$13.00
- NACHOS$14.00
CHEESE BLEND, TOMATO, ONIONS, BLACK BEANS, PICKLED JALAPENOS, CREMA, SALSA VERDE, SIDE QUESO
- CHILI$10.00
BLACK EYED PEAS, BLACK BEANS, BRISKET, PORK SHOULDER, CHEESE, CREMA, SCALLIONS
- CHIPS + DIP$12.00
HOUSE SALSA, GUACAMOLE
- CHILI CHEESE SCOOPS$13.00
- CHIPS + QUESO$12.00
HOUSE MADE CHIPPS + QUESO
- HAS APP
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BBQ BY THE POUND
TACOS & HANDHELDS
- HAM TACO$12.00
SPAM BURNT ENDS, SWEET RELISH, SOUTHERN SLAW, FRIED ONIONS
- SAN ANTONIO$13.00
CHILI RUBBED SMOKED PORK SHOULDER, PINEAPPLE, SWEET ONIONS, CHIPOTLE CREMA, TANGY TEXAS BBQ
- HOUSTON QUESITACO$16.00
CHILI OIL, OAXACA, QUESO FRESCO, MONTEREY JACK, SMOKED BRISKET, ONION, CILANTRO, JUS
- LAKE TACO$13.00Out of stock
CORNMEAL CRUSTED CATFISH, SHREDDED ICEBURG, JALAPENO + CORN RELISH, CREMA, SCALLION
- THE AUSTIN$13.00
MARINATED + GRILLED PORTABELLA MUSHROOM, SHREDDED ICEBURG, RADISH, GREEN CHILIS, PICKLED ONION, CILANTRO CREMA
- THE GRINGO
LETTUCE, MONTEREY JACK, PICO, CREMA, PICKLED JALAPENO,
- ODE' TO OAK BURGER$10.00
AMERICAN CHEESE, LETTUCE, ONION, TOMATO, PICKLES, MAYO, PRETZEL BUN, TEXAS WEDGES
- SMOKEHOUSE BURGER$12.00Out of stock
MONTEREY JACK, PICKLED JALAPENOS, SOUTHERN SLAW, FRIED ONIONS, BBQ, PRETZEL BUN
- NACHO BURGER$14.00
HOUSE CHILI, QUESO, TORTILLA CHIPS, PRETZEL BUN
- THE CLASSICO BURGER$16.00Out of stock
DOUBLE PATTY, AMERICAN CHEESE, BACON, CARAMELIZED ONION, PRETZEL BUN
ENTREES
- ENTREE BRISKET$28.00Out of stock
2 SMALL SIDES, 2 SAUCES, CORNBREAD
- ENTREE PULLED PORK$20.00
2 SMALL SIDES, 2 SAUCES, CORNBREAD
- ENTREE PULLED CHICKEN$20.00
2 SMALL SIDES, 2 SAUCES, CORNBREAD
- ENCHILADAS ROJA BOWL$16.00
3 CORN TORTILLAS, MONTEREY JACK, CORN, BLACK BEANS, PEPPERS, ONIONS, SALSA ROJA, SCALLIONS, RADISH, RICE, BEANS
- VERDE ENCHILADAS BOWL$18.00
3 CORN TORTILLAS, MONTEREY JACK, CORN, BLACK BEANS, PEPPERS, ONIONS, GREEN CHILI SALSA VERDE, RICE, COTIJA, CILANTRO, PICKLED ONION
- TACO BOWL$16.00
iceberg lettuce, pico de gallo, scallions, monterey jack, tortilla strips, rice, black beans
SIDES
DESSERT
KIDS MENU
Cocktail Menu
POPULAR COCKTAILS
- Bay Breeze$9.00
- Black Russian$10.00
- Cape Codder$10.00
- Chocolate Martini$12.00
- Cosmopolitan$12.00
- Dark and Stormy$10.00
- French Martini$12.00
- Gimlet$12.00
- Greyhound$10.00
- Green Tea Shot$8.00
- Hot Toddy$10.00
- Irish Coffee$10.00
- Kamikaze Shot$8.00
- Lemon Drop Shot$8.00
- Lemon Drop Martini$12.00
- Long Island Iced Tea$12.00
- Madras$10.00
- Manhattan$12.00
- Mint Julep$10.00
- Mojito$10.00
- Moscow Mule$10.00
- Mudslide$11.00
- Negroni$12.00
- Nutty Irishman$12.00
- Pearl Harbor$10.00
- Red Headed Slut Shot$8.00
- Rob Roy$10.00
- Rum Runner$12.00
- Rusty Nail$12.00
- Salted Caramel Martini$12.00
- Screwdriver$10.00
- Sex on the Beach$10.00
- Sea Breeze$10.00
- Sidecar$12.00
- Sombrero$9.00
- Tequila Sunrise$9.00
- Tom Collins$10.00
- Washington Apple Shot$8.00
- Washington Apple Martini$12.00
- Whiskey Sour$10.00
- White Russian$11.00