Hayward House 228 S. Adams St.
FOOD
APPETIZERS
DESSERTS
BRUNCH
- BRULEED GRAPEFRUIT$5.00
- BREAKFAST POUTINE$15.00
- CHICKEN & WAFFLES$15.00
- BACON$5.00
- ANY STYLE EGGS$5.00
- HUEVOS RANCHEROS$16.00
- BREAKFAST SANDWICH$14.00
- STEAK & EGGS$17.00
- WAFFLE FLIGHT$15.00
- SEASONAL QUICHE$12.00
- HOUSE FRIES$5.00
- SHAKSHUKA$12.00
- SAUSAGE$5.00
- HOUSE TOAST$4.00
- PASTRY BASKET$15.00
- MARINATED TOMATOES$4.00
- STEAK BURRITO$16.00
SANDWICHES
ENTREES
SIDES
SAUCES
DRINKS
WINE BTG
BEER
WHISKEY
- JAMES PEPPER BARREL BOURBON$14.00
- TAKAMINE$29.00
- BUFFALO TRACE$12.00
- JAMES PEPPER BARREL RYE$14.00
- COMPASS BOX ORCHIRD$17.00
- J REAGOR$13.00
- OLD SOUL BOURBON$15.00
- COMPASS BOX ARTIST$12.00
- MILAM & GREEN$15.00
- BOOKERS$30.00
- WILD TURKEY RARE$17.00
- MILAM & GREEN VSB$17.00
- ELIJAH CRAIG$12.00
- JACK BARREL PROOF$18.00
- MICHTERS SB$16.00
- COMPASS BOX HEDONISM$35.00
- COMPASS BOX PEAT MONSTER$25.00
- FUJI SINGLE GRAIN$25.00
- EVAN WILLIAMS BIB$12.00
- BASIL HAYDEN$15.00
- HIBIKI$24.00
- MAKERS$12.00
- JAMESON$12.00
- GENTLEMAN JACK$12.00
- LAUGAVULIN 11$15.00
GIN
TEQUILA
CORDIALS
WINE BOTTLES
- LAURENT- PERRIER VINTAGE$150.00
- LA RIOJA TEMPRANILLO$75.00
- CATENA MALBEC BTL$35.00
- SHAFER CAB$125.00
- SCHRAMSBERG BDB$65.00
- VILLA MARIA SAV BLANC BTL$40.00
- PAHLYMEYER CAB$135.00
- ROMBAUER CHARD BTL$85.00
- GRADIS PINOT GRIGIO$40.00
- NICKEL AND NICKEL$205.00
- NOVELLUM BTL$50.00
- JAOA VINHO VERDE BTL$30.00
- K RIESLING$35.00
- LAURENT-PERRIER LA CUVEE$105.00
- SCRAHMSBERG ROSE$75.00Out of stock
- CHATEAU MONTELENA CAB$135.00
- GROTH CAB$135.00
- GITTON SANCERRE$60.00
- CLOSERIE PINOT NOIR BTL$45.00
- CHAPPELLET CAB BTL$60.00
- HEWITT CAB$225.00
- CHATEAU BEAU SITE$90.00
- FAILLA PINOT NOIR$60.00
- GRETTAMACCO SUPER TUSCAN$60.00
- SWEET CHEEKS PN BTL$45.00
- ARGYLE BDB$55.00
- SCARPETTA PROSECCO$38.00
- NOTEWORTHY CAB$55.00
COCKTAILS
RUM
NA BEVERAGES
COGNAC & PORT
CATERING - RECEPTION
HAYWARD BOARDS
DIPS
HOT BITES
COLD BITES
CATERING - LIMITED MENU DINNER
Entree's
- Braised Shortrib Ragu Pappardelle, Parmesan Reggiano$38.00
- Herb Roast Chicken Slow Roasted chicken, tarragon cream sauce,Seasonal Risotto and Broccolini$36.00
- Redfish on the halfshell Skin-on filet, Blackened, Chargrilled Lemon$36.00
- Chargrilled Cauliflower Steaks Chimichurri, Crispy Garlic$25.00
- Grilled NY Strip House Bernaise, Risotto and Broccolini$42.00
CATERING - BEVERAGES
N/A BEVERAGE STATION
CATERING - BREAKFAST
CONTINENTAL BREAKFAST
HOT BREAKFAST BUFFET
SNACK STATION
CATERING - COLD LUNCH
COLD LUNCH BUFFET
- COLD LUNCH BUFFET$21.00
- CHOICE OF
- SMOKED CAESAR -- Hearts of Palm, Parmesan
- SHAVED BRUSSEL SALAD -- Cherries, Green Apple
- TORTELINI PASTA SALAD --Arugula, Green Goddess Dressing
- SANDWICHES
- Italian Sandwich
- Chicken Salad Sandwich Roasted Chicken, Duke’s
- Eggplant Katsu Fried Eggplant / Roasted Peppers / Arugula Grilled Portobello
- DESSERT
- COOKIES
Hayward House 228 S. Adams St. Location and Ordering Hours
(239) 220-1526
Closed • Opens Sunday at 11AM