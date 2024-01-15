La Pastaia 3055 Clairemont Drive
APPETIZER
PASTA
ENTREE
CHEF'S PICK
PIZZA & SIDES
BRUNCH AND LUNCH
- TRIO DI BRUSCHETTE$13.95
- TRUFFLE FRIES$9.95
- FRITTURA DI CALAMARI$17.95
- INSALATA MISTA$12.95
- POLPETTINE$15.95
- SOUP OF THE DAY$10.95
- FIORI DI ZUCCA$18.95
- CAPRESE$14.95
- SAN DANIELE BENEDICT$16.95
- CLASSIC BENEDICT$14.95
- AMERICAN BREAKFAST$14.95
- VEGETARIAN OMELETTE$14.95
- LA PASTAIA BURGER$15.95
- NUTELLA FRENCH TOAST$14.95
- STRAWBERRY PANCAKE$14.95
- PANCAKE$12.95
- SHORT RIB PAPPARDELLE$26.95
- SPAGHETTI CARBONARA$24.95
- PARMESAN WHEEL FETTUCCINE$33.95
- GNOCCHI AL PESTO$26.95
- FETTUCCINE MEDITERRANEO$31.95
- FILETTO DI MANZO$39.95
- SALMONE$28.95
La Paataia Location and Ordering Hours
(619) 272-0157
Open now • Closes at 3PM