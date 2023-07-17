Le Petit 119 Main St
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Le Petit 119 Main St
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BRUNCH
LUNCH
DRINKS
BAKERY
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BRUNCH
ENTREE
BABY QUICHE
$7.00
BRUSSEL CAESAR
$13.00
LEMON RICOTTA PANCAKES
$16.00
SHRIMP N GRITS
$13.00
Out of stock
STEAK N EGGS
$17.00
SANDWICHES
AVO TOAST
$9.00
BREKFAST BURGER
$14.00
EGGS BENNY
$18.00
SALMON CROI
$13.00
SIDES
CREAMED SPINACH
$6.00
FRUIT CUP
$4.00
MORNING BUNS
$5.00
TOAST
$4.00
POP TARTS
$4.00
LUNCH
SALADS
BRUSSEL CAESAR
$13.00
brussels. caesar. sourdough. prosciutto.
GREEN GOD
$10.00
STRAWB SALAD
$11.00
SANDWICHES
BRIE N PROSH
$12.00
SALMON CROI
$13.00
SMASH BURGER
$12.00
STEAK SANDO
$18.00
SIDES (Copy)
CREAMED SPINACH
$6.00
FRUIT CUP
$4.00
MORNING BUNS
$5.00
P'S 'N BACON
$5.00
LEEK RISOTTO
$6.00
SOUPS
ONION
$5.00+
POT LEEK
$5.00+
STRAWB PACHO
$5.00+
DRINKS
ALCOHOL
MIMOSA
$32.00+
BLOODYMARY
$32.00+
HOUSE RED
$8.00
HOUSE WHITE
$8.00
BATCHED COCKTAIL
$8.00
BEER
$5.75
MOCKTAIL
$7.00
COFFEE
POUROVER
$4.00
DECAF
$4.00
COLD BREW
$3.00
JUICE
ORANGEJUICE
$4.00
LEMONADE
STRAWMINT
$2.75
HONEY GINGER
$2.75
LEMONADE
$2.75
MILK
CHOCOLATE
$3.50
WHITE
$3.50
SODA
COCA COLA
$2.75
SPRITE
$2.75
DIET COKE
$2.75
SPARKLING WATER
SAN PELLEGRINO
$3.75
BAKERY
PASTRIES
CINNAMON ROLL
$3.75
SCONES
$3.75
TURNOVER
$3.75
CROISSANTS
$3.75
MINI CHEESECAKE
$3.75
MACARON
$2.50
MADELINES
$2.50
BREAD
BRIOCHE
$7.00
FRENCH BAGUETTE
$7.00
FOCACCIA
$7.00
EGG BRAID
$7.00
SOURDOUGH
$8.00
CAKE
VEGAN CHOCOLATE
$5.50
WHITE
$5.50
RICOTTA LEMON ALMOND
$5.50
TARTS
CHOCOLATE
$3.75
FRUIT
$3.75
LEMON MOUSELINNE
$3.75
Le Petit 119 Main St Location and Ordering Hours
(319) 260-2116
119 Main St, Cedar Falls, IA 50613
Closed
• Opens Tuesday at 11AM
All hours
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