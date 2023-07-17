BRUNCH

ENTREE

BABY QUICHE

$7.00

BRUSSEL CAESAR

$13.00

LEMON RICOTTA PANCAKES

$16.00

SHRIMP N GRITS

$13.00Out of stock

STEAK N EGGS

$17.00

SANDWICHES

AVO TOAST

$9.00

BREKFAST BURGER

$14.00

EGGS BENNY

$18.00

SALMON CROI

$13.00

SIDES

CREAMED SPINACH

$6.00

FRUIT CUP

$4.00

MORNING BUNS

$5.00

TOAST

$4.00

POP TARTS

$4.00

LUNCH

SALADS

BRUSSEL CAESAR

$13.00

brussels. caesar. sourdough. prosciutto.

GREEN GOD

$10.00

STRAWB SALAD

$11.00

SANDWICHES

BRIE N PROSH

$12.00

SALMON CROI

$13.00

SMASH BURGER

$12.00

STEAK SANDO

$18.00

SIDES (Copy)

CREAMED SPINACH

$6.00

FRUIT CUP

$4.00

MORNING BUNS

$5.00

P'S 'N BACON

$5.00

LEEK RISOTTO

$6.00

SOUPS

ONION

$5.00+

POT LEEK

$5.00+

STRAWB PACHO

$5.00+

DRINKS

ALCOHOL

MIMOSA

$32.00+

BLOODYMARY

$32.00+

HOUSE RED

$8.00

HOUSE WHITE

$8.00

BATCHED COCKTAIL

$8.00

BEER

$5.75

MOCKTAIL

$7.00

COFFEE

POUROVER

$4.00

DECAF

$4.00

COLD BREW

$3.00

JUICE

ORANGEJUICE

$4.00

LEMONADE

STRAWMINT

$2.75

HONEY GINGER

$2.75

LEMONADE

$2.75

MILK

CHOCOLATE

$3.50

WHITE

$3.50

SODA

COCA COLA

$2.75

SPRITE

$2.75

DIET COKE

$2.75

SPARKLING WATER

SAN PELLEGRINO

$3.75

BAKERY

PASTRIES

CINNAMON ROLL

$3.75

SCONES

$3.75

TURNOVER

$3.75

CROISSANTS

$3.75

MINI CHEESECAKE

$3.75

MACARON

$2.50

MADELINES

$2.50

BREAD

BRIOCHE

$7.00

FRENCH BAGUETTE

$7.00

FOCACCIA

$7.00

EGG BRAID

$7.00

SOURDOUGH

$8.00

CAKE

VEGAN CHOCOLATE

$5.50

WHITE

$5.50

RICOTTA LEMON ALMOND

$5.50

TARTS

CHOCOLATE

$3.75

FRUIT

$3.75

LEMON MOUSELINNE

$3.75