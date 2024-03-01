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Linden + Font
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DINNER
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SPECIALS
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DINNER
SMALLS
BEANS + TOAST
$12.00
BACON GNOCCHI + CHEESE
$17.00
CARAMELIZED ROMANESCO
$11.00
ROASTED DELICATA SQUASH
$12.00
5 LAYER 'DIP'
$15.00
WOODFIRED BRUSSELS
$12.00
CHICKEN LOLLIES
$15.00
CRABCAKES
$22.00
FRIES
$6.00
HOUSE FOCCACIA
$6.00
SIDE GRILLED BREAD
$3.00
FLATBREADS
CHARRED PEPPERONI
$18.00
L+F MARGHERITA
$16.00
MAINS
SEARED SCALLOPS
$36.00
STUFFED HADDOCK
$34.00
LOBSTER GNOCCHI + CHEESE
$44.00
GRILLED TROUT
$26.00
ROASTED HALF CHICKEN
$27.00
SEAFOOD TAGLIATELLE
$47.00
COCONUT BEET RISOTTO
$24.00
STEAKS + CHOPS
FILET MIGNON
$48.00
PETITE SHOULDER
$27.00
COWBOY RIBEYE
$110.00
RACK OF LAMB
$54.00
PORK PORTERHOUSE
$29.00
HANDHELDS
FRENCH ONION BURGER
$19.00
VEGGIE MUFFALETTA
$17.00
QUACK MONSIUER
$21.00
SALADS + SOUP
WILTED KALE
$19.00
BEET CARPACCIO
$18.00
MARKET
$8.00+
MUSHROOM WILD RICE SOUP
$8.00+
DESSERT
SEASONAL TART
$9.00
CHOCOLATE GANACHE
$9.00
ICE CREAM
$7.00
COOKIES
$9.00
Out of stock
BREAD PUDDING
$10.00
Out of stock
SORBET
$7.00
SORBET TRIO
$7.00
KIDS
GRILLED CHEESE
$10.00
FLATBREAD
$10.00
BUTTER NOODLES
$10.00
SPECIALS
STEAK TARTARE
$21.00
NA BEVERAGES
BOTTLED WATER
$4.00
CLUB SODA
$2.00
COFFEE
$4.00
COKE
$4.00
DIET COKE
$4.00
GINGER BEER
$4.00
GINGERALE
$4.00
GREEN BEE HONEY
$4.00
HOT TEA
$4.00
ICED TEA
$4.00
JUICE
$6.00
MAINE ROOT ROOTBEER
$4.00
POPPI WATERMELON SODA
$4.00
SAN PELLEGRINO
$4.00
SPARKLING WATER
$4.00
SPRITE
$4.00
Linden + Font Location and Ordering Hours
(207) 389-4143
244 Front Street, Bath, ME 04530
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