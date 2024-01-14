Little Oven Pizza 433 W Main St
WHOLE PIZZAS
CUSTOM PIZZAS
- RED CUSTOM PIZZA$21.00
RED BASE INCLUDES HOUSEMADE PIZZA SAUCE, GRATED PARMESAN CHEESE & DICED MOZZERELLA
- WHITE CUSTOM PIZZA$23.00
WHITE BASE INCLUDES FRESH MOZZERELLA, DICED MOZZERELLA & CREAM
- TOMATO PIE CUSTOM PIZZA$19.00
TOMATO PIE BASE INCLUDES HOUSEMADE PIZZA SAUCE & EXTRA VIRGIN OLIVE OIL - VEGAN FRIENDLY!
MEAT SPECIALTY PIZZAS
- ARTISAN$28.00Out of stock
- BALBOA$28.00
- BANDITO$28.00
WHITE PIE W/ SALAME, ROASTED GARLIC, JALAPENO & DATES
- BIG PAPA$28.00Out of stock
- BIG PHATTY$28.00
- BBQ CHIX$28.00Out of stock
- BEE PHATTY$28.00
- BEE THOUSAND$28.00
RED PIE W/ SALAME, FRESH MOZZ, HONEY, CHILE OIL & FRESH OREGANO
- BOSSA NOVA$28.00Out of stock
- CALABRESA$28.00Out of stock
- COMBO BREAKER$28.00
- CPT$28.00Out of stock
- El TRI$28.00Out of stock
- ELOTE$28.00Out of stock
WHITE W/ SAUSAGE, ROASTED CORN, ROASTED GARLIC, COTIJA & TAPATIO CREAM
- FARMHOUSE$28.00Out of stock
- FIGGY POP$28.00Out of stock
- GRINCH$28.00Out of stock
- HOAGIE MOUTH$28.00
- KILLER HOG$28.00Out of stock
- KING HOG$28.00Out of stock
WHITE W/ ROASTED FENNEL, ROASTED GARLIC, SAUSAGE, SUN DRIED TOMATOES & PARMESAN
- KONA$28.00
- LITTLE PHATTY$28.00
- LUAU$28.00
RED W/ CANADIAN BACON, RED ONION & PINEAPPLE
- MANCO$28.00
- PESTO HOG$28.00Out of stock
WHITE W/ SAUSAGE, MUSHROOM, ROASTED GARLIC & HOUSEMADE PESTO
- PEPPA FIG$28.00Out of stock
- PRESTO$28.00
- RUCULA$28.00
- SENSEI$28.00Out of stock
- SMOKEY DAVE$28.00
- SMOKEY JOE$28.00
RED PIE W/ BACON, FRESH JALAPENO & SMOKED SCAMORZA
- SPROUT$28.00Out of stock
WHITE W/ BACON, BRUSSELS SPROUTS & PARMESAN
- SUN KING$28.00
- TATER$28.00Out of stock
- TUSCAN$28.00
- FRESH HOG$28.00Out of stock
- SUPREMO$28.00Out of stock
- B & B$28.00Out of stock
- TACO TRUCK$28.00Out of stock
- FIESTA$28.00Out of stock
- CAPRI$28.00Out of stock
- WILD BILL$28.00Out of stock
- SPINNER$28.00Out of stock
VEGGIE SPECIALTY PIZZAS
- ANGRY JOE$28.00
- AMORE VERDE$28.00Out of stock
- ARTI PARTY$28.00Out of stock
- BESTO PESTO$28.00Out of stock
- BROC$28.00Out of stock
WHITE W/ ROASTED BROCCOLI, CRUSHED RED PEPPER, RICOTTA & PARMESAN
- BROOKLYNS BEST$28.00
WHITE PIE W/ CARAMELIZED ONION & RICOTTA
- CALI KING$28.00Out of stock
- DI FARA$28.00
RED W/ FRESH MOZZERELLA, BASIL, EXTRA VIRGIN OLIVE OIL & FRESH GRATED PARMESAN
- FORAGER$28.00Out of stock
WHITE W/ SHIITAKE, CHIVES & LIONZA
- FRESHIE$28.00Out of stock
WHITE W/ CHERRY TOMATOES, FRESH GARLIC, BASIL & PARMESAN
- GREEN MACHINE$28.00Out of stock
WHITE W/ SPINACH, CAPERS, RICOTTA & SAN JOAQUIN GOLD
- KALE$28.00
- KALLAB$28.00Out of stock
- LUNA$28.00Out of stock
- MIDSOMMAR$28.00Out of stock
- MUSHROOM MEDLEY$28.00Out of stock
WHITE W/ SHIITAKE, CREMINI AND OYSTER MUSHROOMS, LEMON ZEST, THYME & PARMESAN
- PESTO BANGO$28.00Out of stock
WHITE W/ MUSHROOM, ROASTED GARLIC, RICOTTA & HOUSEMADE PESTO
- PHOENIX$28.00
WHITE W/ PISTACHIO, RED ONION, LEMON ZEST & FRESH GRATED PARMESAN
- POTATO$28.00
WHITE W/ ROASTED POTATO SLICES, CARAMELIZED ONION, SMOKED SCAMORZA & ROSEMARY
- REFRESH$28.00Out of stock
- SANTUCCI$28.00
RED W/ SLICED MOZZ, ROASTED PEPPERS & FRESH OREGANO
- SUNSET$28.00
WHITE W/ SUN DRIED TOMATOES, FRESH GARLIC, RICOTTA & BALSAMIC GLAZE
- RAINBOW$28.00Out of stock
- JOLLY HOLIDAY$28.00Out of stock
- MAIZ$28.00Out of stock
- CALABAZA$28.00Out of stock
- RIDDLER$28.00Out of stock
- CAPRESE$28.00Out of stock
- TERRA NOVA$28.00
- VORTEX$28.00Out of stock
- RITA$28.00
- VODKA VERDE$28.00Out of stock
- BAJA$28.00
- HARVESTER$28.00Out of stock
- SWEET POTATO$28.00Out of stock