Littleton's Market
Breakfast
Breakfast Sandwiches
- LM Classic Combo
Soft Scrambled Egg with your choice of Meat: Maple Breakfast Sausage Patty, Chorizo Patty, thick cut bacon Cheese: American, Cheddar, Pepper Jack Bread: Spoon Drop English Muffin, Bagel, Croissant
- Ham Egg N’ Cheese
Smoked Honey Ham, American and White Cheddar Cheese, two over medium eggs, arugula, Roasted Garlic Aioli, Griddled sourdough
- Avocado Toast
Smashed Avocado, marinated cherry tomatoes, pickled red onion, tajin, toasted sesame seeds, Athens Sourdough Add egg- $2
- Top Of The Mornin’
Over medium egg, avocado, heirloom tomato, pesto marinated fresh mozzarella, honey- Balsamic aioli, toasted English muffin
- Classic Breakfast Sandwich
- Caviar Breakfast Sandwich
Breakfast Wraps
- LM Classic Wrap
Potato Hash, shredded 4 cheese, house bacon or sausage, soft scrambled egg, flour tortilla
- Fuego Wrap
Potato Hash, Chorizo, black bean, ghost pepper cheese, soft scrambled egg, salsa verde, flour tortilla
- Go Getter Wrap
Soft scrambled egg, roasted sweet potatoes, arugula, avocado, goat cheese, sundried tomato pesto, spinach tortilla
- Breakfast Burrito
- Taiwanese Scallion Pancake Wrap
Something Sweet/For Kids
Eggs
Dinner
Small Plates
Pastas
Mains
GENERAL MERCH
MERCH
- GREETING CARD$6.00
- GIFT BAG$7.00
- I COULD NOSH$35.00
- MY MEXICO CITY KICTHEN$35.00
- VEG FORWARD$35.00
- SEAFOOD SIMPLE$35.00
- CHERLY'S DAY$40.00
- 9OZ CANDLE$18.00
- 14OZ CANDLE$30.00
- 4OZ REED DIFFUSER$20.00
- SOAP$12.00
- LOTION$28.00
- BALM$20.00
- SHOWER STEAMER$3.00
- BATH BOMB$7.00
- 6PACK BATH BOMB$25.00
- BODY BUTTER$16.00
- SUGAR SCRUB$10.00
- LM REUSABLE TOTE$5.00
- NOODLE BOWL$40.00
- GARLIC GRATER$20.00
- SPOON REST$20.00
- BERRY BOWL$50.00
BAKERY
SLACK
- BEST OF ELI SAMPLER CHEESECAKE$20.59
- BRIOCHE DINNER ROLLS 12CT$7.29
- BRIOCHE SLIDER ROLLS 12CT$8.99
- VANILLA TEAR & SHARE BRIOCHE$7.69
- BRIOCHE CINNAMON TWIST$10.79
- SLICED BRIOCHE LOAF CHOC CHIP$8.99
- BRIOCHE BUTTER WAFFLES 6CT$8.69
- MINI ALL BUTTER CROISSANTS$8.39
- 8CT LARGE BUTTER CROISSANT$8.59
- CHOCOLATE HAZELNUT CREPES 6CT$5.89
- ASSTD FRUIT STICK KRINGLE$6.29
- ALL NATURAL WHEAT PITA POCKET$2.89
- ALL NATURAL WHITE PITA POCKET$2.89
- ORIGINAL MINI PITA SNACKS$4.99
- PUMPERNICKEL COCKTAIL BREAD$4.29
- RYE COCKTAIL BREAD$4.29
- 7 GRAIN WHOLE SPROUTED BREAD$8.79
- 7 GRN WHT RD SOD SPROUT BREAD$8.79
- SPROUTED 7 GRAIN WRAP$4.99
- SPROUTED 7 GRAIN BEET WRAPS$4.99
- SPRTD 7-GRAIN RDC SODIUM WRAP$4.99
- DEMI CIABATTA BAGUETTE 2CT T&B$2.89
- TRAD FRENC BAGUETTE T&B$2.39
- MULTIGRAIN BAGUETTE T&B$2.99
- BANANA CHOC CHIP MUFFINS 4 CT$7.29
- MUFFIN BAKED APPLE 4 CT$7.29
- MUFFIN BLUEBERRY STREUSEL 4CT$7.29
- MUFFIN LEMONCELLO 4 CT$7.29
- VEGAN BLUEBERRY MINI MUFFIN$6.29
- VEGAN CHOC CHIP MINI MUFFIN$6.29
- VEGAN PUMPKIN MINI POUND CAKE$2.79
- VEGAN CORN BREAD SQUARE CAKE$10.89
- VEGAN CHOCOLATE CUPCAKES$8.19
- VEGAN VANILLA CUPCAKES$8.19
- MERMAID DONUTS 6CT$4.99
- LEMON DRIZZLE DONUTS 6CT$4.99
- CARAMEL CUSTARD DONUTS 6CT$4.99
- NUTTY DONUT HOLE CUPS$3.29
- CINN SUGAR DONUT HOLE CUPS$3.29
- GF ORANG BLOSSM MUFF 4CT$11.39
- GF BLUEBRY MUFF 4CT$11.39
- GF PUMPKIN MUFF 4CT$11.39
- SNOWY JOEY MINI CAKE$3.69
- JAMMY JOEY MINI CAKE$3.69
- DOUBLE CHOCOLATE SLICED CAKE$7.19
- VANILLA SLICED CAKE$7.19
- PRE-SLICED ICED PARTY CAKE$7.19
- GF DARK CHOC CAKE W/WHT MOUSSE$14.99
- GF STRAWBERRY SHORTCAKE$15.19
- TIRA MI SU SAMPLER CHEESECAKE$20.59
- BEST OF ELI SAMPLER CHEESECAKE$20.59
- CHEESECAKE ORIGINAL PLAIN SS$2.99
- VICTORIA SPONGE CAKE$8.69
- SALTED CARAMEL SPONGE CAKE$8.69
- LEMON ICED SPONGE CAKE$8.69
- CREAM CHEESE PUMPKIN CAKE ROLL$9.99
- CHOCOLATE CAKE ROLLS$9.79
- CREAM CHS RED VELVET CAKE ROLL$9.79
- PIE 8" FRENCH SILK$18.39
- PIE 8" BANANA CREAM$15.89
- PIE 8" KEY LIME$17.49
- PIE 8" LEMON MERINGUE$11.29
- PIE 8" COCONUT CREAM$15.99
- PIE LEMON CREAM MINI$3.89
- PIE BANANA CREAM MINI$3.89
- PIE COCONUT CREAM MINI$3.89
- PIE TIRAMISU CREAM MINI$3.89
- PIE CHOCOLATE CREAM MINI$3.89
- 9" PRE BAKED PECAN$22.79
- RTB 9" HONEY CRISP APPLE PIE$16.99
- 9" COUNTRY CINNAMON APPLE PIE$15.29
- 9" BLACK CHERRY$17.49
- 9" NATURAL JUICE PEACH$17.19
- 9" PINEAPPLE UPSIDE DOWN$17.99
- 9" PEACH PRALINE$19.49
- 9" UNBAKED SS PUMPKIN PIE$15.89
- 9" UNBAKED STRAWB RHUBARB PIE$15.89
- 9" VERY BERRY$19.69
- GF CINNAMON CRUMBLE BAR IW$2.19
- GF RASPBERRY CRUMBLE BAR IW$2.19
- GF PECAN DANDY BAR IW$2.19
- SALTED PECAN CARAMEL$6.39
- TOFFEE BAR$6.39
THANKSGIVING
Bakery
Pastry
- CAFE PASTRY$6.00
- ASSORTED COOKIE - SMALL$3.00
- ASSORTED COOKIE - LARGE$5.00
- ASSORTED FRUIT TART$5.00
- ASSORTED MINI CHEESECAKE$8.00
- ASSORTED CHEESECAKE SAMMIE$6.00
- 6IN CHEESECAKE$45.00
- 9IN CHEESECAKE$70.00
- SIGNATURE CAKE$45.00
- SEASONAL CAKE$35.00
- CELEBRATION CAKE$25.00
- GOURMET BROWNIE$6.00
- CHEESECAKE SLICE$8.00
- 4IN CUBE CAKE$30.00
- ASSORTED LOAF CAKE$6.00