Liv Pure Acai LLC 1101 Draper Pkwy
Food
BOWLS
- PB Crazy. 16 oz$13.00
BASE: ACAI • STRAWBERRIES • BANANA • BLUEBERRIES • PB• ALMOND MILK TOPPINGS: BANANA • STRAWBERRIES • SHREDDED COCONUT • PEANUT BUTTER • CHIA
- UTE$12.00
BASE: PITAYA • BANANA • RASPBERRIES • ALMOND MILK TOPPINGS: BANANA • STRAWBERRIES • PEANUT BUTTER • CHOCO CHUNKS
- LIHUE$12.00
BASE: ACAI • BANANA • PINEAPPLE • BLUEBERRIES • COCONUT MILK TOPPINGS: PINEAPPLE • KIWI • BANANA • SHREDDED COCONUT • AGAVE
- CRUZ$11.00
BASE: ACAI • STRAWBERRIES • BANANA • BLUEBERRIES • ALMOND MILK TOPPINGS: BANANA • STRAWBERRIES • BLUEBERRIES
- KONA$14.00
BASE: ACAI • BANANA • STRAWBERRIES* ALMOND MILK TOPPINGS: BANANA• PEANUT BUTTER • HONEY*CACO NIBS* GOJI BERRIES • MACADAMIA NUTS* CINNAMON
- WASATCH$12.00
BASE: GRAVIOLA • PINEAPPLE • MANGO • STRAWBERRY • ALMOND MILK TOPPINGS: BANANA • STRAWBERRIES • HONEY
- KIDS BOWL$8.00
BASE: ACAI SORBET, BLUEBERRIES, STRAWBERRIES, BANANAS
- NUTELLA$10.00
BASE ACAI, BLENDED WITH BANANAS , STRAWBERRIES. TOPPED : BANANAS, NUTELLA
- BERRY BOWL$12.95
BASE: PITAYA • BANANA • STRAWBERRIES • VANILLA PROTEIN TOPPINGS: BLUEBERRIES* STRAWBERRIES* KIWI * CHOPPED ALMOND*CHOC CHIPS* COCONUT • HONEY
GOURMET TOAST
- GLORIA TOAST$9.00
Artisian bread, Avocado, Gloria Sauce (mild spicy mayo), pickled red onions, radish and cilantro
- PB & B TOAST$7.00
Artisian Bread , Peanut Butter, Bananas, Honey and Chia seeds
- STRAWBERRY NUTELLA$7.00
Artisian bread, Nutella, Strawberries and Chia seeds
- Egg toast$10.50
Artisian Toast, Hot pepper Jelly, Avocado, Cottage cheese, Soft Boiled egg, Arugula Sprouts
- Italian toast$9.00
Artisian toast, Pesto, Cream cheese, Cherry Tomatoes, Arugula Sprouts, Red Pepper flakes
CHIA PUDDING
Yogurt CUP OR CHIA CUP
Smoothies
SMOOTHIES
- UNCLE BUCK$7.50
CHOCOLATE PROTEIN • PEANUT BUTTER • BANANA • FLAX SEED • ALMOND MILK **OPTIONAL ADD COLD BREW
- IVY GREEN$7.50
MANGO• PINEAPPLE • BANANA * LEMON* ALMOND MILK *VANILLA PROTEIN. *** CHOOSE SPINACH OR MATCHA
- I LOVE ACAI$7.50
ACAI • BANANA • MIXED BERRIES • ALMOND MILK * VANILLA PROTEIN
- NO NAME$7.50
ORANGE JUICE • MANGO • PINEAPPLE • BANANA • VANILLA PROTEIN
- SIMPLY STRAWBERRY$7.50
APPLE JUICE* STRAWBEERY **BANANAS
- PITAYA$7.50
PITAYA • BANANA • STRAWBERRIES • BLUEBERRIES • COCONUT MILK OR COCONUT WATER
- BERRY SMOOTHIE$7.50
ACEROLA • MIXED BERRIES • FLAX* APPLE JUICE * VANILLA PROTEIN
- IMMUNE BOOSTER$7.50
COCONUT MILK • PINEAPPLE* KIWI SPINACH* TURMERIC* LEMON* GINGER* HONEY
- ISLAND SMOOTHIE$7.50
STRAWBERRY • KIWI• COCONUT • MANGOS * APPLE JUICE OR COCONUT MILK
- Winter spice$7.50