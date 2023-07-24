Local Joe's BBQ - Rainbow City NEW 4967 RAINBOW DRIVE
FOOD Menu
SANDWICHES
PORK SANDWICH
SMOKED PORK ON BUN WITH SAUCE AND PICKLES
CHICKEN SANDWICH
SMOKED CHICKEN BREAST ON BUN WITH SAUCE AND PICKLES
TURKEY SANDWICH
SMOKED TURKEY ON BUN WITH SAUCE AND PICKLES
RIB SANDWICH
SMOKED RIBS ON BUN WITH SAUCE AND PICKLES
SAUSAGE SANDWICH
SMOKED SAUSAGE ON BUN WITH SAUCE AND PICKLES
HAM SANDWICH
SMOKED HAM ON BUN WITH SAUCE AND PICKLES
PIMENTO CHEESE SANDWICH
MEAT, 2 SIDES, BREAD AND SAUCE
CHICKEN SALAD SANDWICH
MEAT, 2 SIDES, BREAD AND SAUCE
GRILLED CHEESE SANDWICH
SMOKED PLATE
SOUTHERN FAVORITE PLATE
NACHOS
SALADS
HOUSE SALAD
MIXED SALAD GREENS, CUCUMBERS, TOMATOES & SHREDDED CHEESE
CHEF SALAD
MIXED SALAD GREENS, BOILED EGG, CUCUMBERS, TOMATOES, SHREDDED CHEESE, HAM AND TURKEY (3 OZ. OF EACH MEAT)
GREEK SALAD
MIXED SALAD GREENS, KALAMATA OLIVES, PEPPERONCINI PEPPERS, TOMATOES, RED ONION, FETA CHEESE AND HOUSE GREEK
BULK / TO GO
1/3 PAN - SIDES
1/3 PAN: 10 - 12 SERVINGS
1/2 PAN - SIDES
1/2 PAN: 15 - 20 SERVINGS
FULL PAN - SIDES
FULL PAN: 60 - 70 SERVINGS
FAMILY PACKS
1 LB MEAT, 2 16 OZ SIDES, BUNS, SAUCE
RIB - FAMILY PACK
1 SLAB RIBS, 2 16 OZ SIDES, SAUCE
TURKEY - FAMILY PACK
SMOKED TURKEY, 2 16 OZ SIDES, BUNS, SAUCE
1 LB OF MEAT
1/4 LB MEAT
1/2 LB MEAT
3/4 LB MEAT
1 LB TURKEY
SMOKED TURKEY
TK 1/4 LB
TK 1/2 LB
TK 3/4 LB
WHOLE BUTT
WHOLE PORK BUTT
WHOLE HAM
WHOLE HAM
HALF SLAB
HALF SLAB RIBS
WHOLE SLAB
WHOLE SLAB RIBS
CKN SAL 4 OZ
CKN SAL 8 OZ
CHICKEN SALAD 16 OZ
PIM CHZ 4 OZ
PIM CHZ 8 OZ
PIMENTO CHEESE 16 OZ
8 OZ SAUCE
8 OZ SAUCE
16 OZ SAUCE
16 OZ SAUCE
GALLON SAUCE
GAL SAUCE
COLOSSAL POTATO
FLATBREAD PIZZA
1/2 CHEESE FLATBREAD PIZZA
MOZARELLA, SHREDDED CHEESE, MARINARA SAUCE AND SEASONINGS
CHEESE FLATBREAD PIZZA - WHOLE
MOZARELLA, SHREDDED CHEESE, MARINARA SAUCE AND SEASONINGS
1/2 PEPPERONI FLATBREAD PIZZA
PEPPERONI, MOZZARELLA CHEESE, MARINARA SAUCE AND SEASONINGS
PEPPERONI FLATBREAD PIZZA - WHOLE
PEPPERONI, MOZZARELLA CHEESE, MARINARA SAUCE AND SEASONINGS
1/2 BBQ PORK FLATBREAD PIZZA
SMOKED PULLED PORK, PINEAPPLE, SHREDDED CHEESE, BBQ SAUCE AND SEASONINGS
BBQ PORK FLATBREAD PIZZA - WHOLE
SMOKED PULLED PORK, PINEAPPLE, SHREDDED CHEESE, BBQ SAUCE AND SEASONINGS
1/2 CBR FLATBREAD PIZZA
SMOKED CHOPPED CHICKEN, MOZZARELLA CHEESE, DICED RED ONION, BACON, RANCH DRESSING
CBR FLATBREAD PIZZA - WHOLE
SMOKED CHOPPED CHICKEN, MOZZARELLA CHEESE, DICED RED ONION, BACON, RANCH DRESSING