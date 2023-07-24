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SANDWICHES

PORK SANDWICH

$6.00+

SMOKED PORK ON BUN WITH SAUCE AND PICKLES

CHICKEN SANDWICH

$6.00+

SMOKED CHICKEN BREAST ON BUN WITH SAUCE AND PICKLES

TURKEY SANDWICH

$7.00+

SMOKED TURKEY ON BUN WITH SAUCE AND PICKLES

RIB SANDWICH

$7.00+

SMOKED RIBS ON BUN WITH SAUCE AND PICKLES

SAUSAGE SANDWICH

$6.00+

SMOKED SAUSAGE ON BUN WITH SAUCE AND PICKLES

HAM SANDWICH

$6.00+

SMOKED HAM ON BUN WITH SAUCE AND PICKLES

PIMENTO CHEESE SANDWICH

$8.00

MEAT, 2 SIDES, BREAD AND SAUCE

CHICKEN SALAD SANDWICH

$8.00

MEAT, 2 SIDES, BREAD AND SAUCE

GRILLED CHEESE SANDWICH

$5.00

SIDES

4 OZ SIDE

$4.00

8 OZ SIDE

$6.00

16 OZ SIDE

$10.00

32 OZ SIDE

$16.00

SIDE SALAD

$5.00

BAKED POTATO

$7.00

SMOKED PLATE

1 MEAT PLATE

$13.00

MEAT, 2 SIDES, BREAD AND SAUCE

2 MEAT PLATE

$17.00

MEAT, 2 SIDES, BREAD AND SAUCE

3 MEAT PLATE

$20.00

MEAT, 2 SIDES, BREAD AND SAUCE

4 MEAT PLATE

$24.00

MEAT, 2 SIDES, BREAD AND SAUCE

SOUTHERN FAVORITE PLATE

SMOKED TURKEY PLATE

$15.00

SLOW SMOKED BONELESS TURKEY BREAST - SLICED

RIB PLATE

$17.00

SLOW SMOKED BABY BACK RIBS - 4 BONES ($2.00 FOR EACH ADDITIONAL BONE)

NACHOS

NACHOS

$10.00

SALADS

HOUSE SALAD

$7.00

MIXED SALAD GREENS, CUCUMBERS, TOMATOES & SHREDDED CHEESE

CHEF SALAD

$14.00

MIXED SALAD GREENS, BOILED EGG, CUCUMBERS, TOMATOES, SHREDDED CHEESE, HAM AND TURKEY (3 OZ. OF EACH MEAT)

GREEK SALAD

$12.00

MIXED SALAD GREENS, KALAMATA OLIVES, PEPPERONCINI PEPPERS, TOMATOES, RED ONION, FETA CHEESE AND HOUSE GREEK

BULK / TO GO

1/3 PAN - SIDES

$36.00

1/3 PAN: 10 - 12 SERVINGS

1/2 PAN - SIDES

$59.00

1/2 PAN: 15 - 20 SERVINGS

FULL PAN - SIDES

$139.00

FULL PAN: 60 - 70 SERVINGS

FAMILY PACKS

$29.00

1 LB MEAT, 2 16 OZ SIDES, BUNS, SAUCE

RIB - FAMILY PACK

$38.00

1 SLAB RIBS, 2 16 OZ SIDES, SAUCE

TURKEY - FAMILY PACK

$32.00

SMOKED TURKEY, 2 16 OZ SIDES, BUNS, SAUCE

1 LB OF MEAT

$14.00

1/4 LB MEAT

$3.50

1/2 LB MEAT

$7.00

3/4 LB MEAT

$10.50

1 LB TURKEY

$15.00

SMOKED TURKEY

TK 1/4 LB

$3.75

TK 1/2 LB

$7.50

TK 3/4 LB

$11.25

WHOLE BUTT

$35.00

WHOLE PORK BUTT

WHOLE HAM

$50.00

WHOLE HAM

HALF SLAB

$14.00

HALF SLAB RIBS

WHOLE SLAB

$26.00

WHOLE SLAB RIBS

CKN SAL 4 OZ

$3.50

CKN SAL 8 OZ

$7.50

CHICKEN SALAD 16 OZ

$14.00

PIM CHZ 4 OZ

$3.50

PIM CHZ 8 OZ

$7.50

PIMENTO CHEESE 16 OZ

$14.00

8 OZ SAUCE

$4.00

8 OZ SAUCE

16 OZ SAUCE

$8.00

16 OZ SAUCE

GALLON SAUCE

$50.00

GAL SAUCE

COLOSSAL POTATO

PORK COLOSSAL POTATO

$11.00

CHICKEN COLOSSAL POTATO

$11.00

TURKEY COLOSSAL POTATO

$13.00

COLOSSAL (NO MEAT)

$9.00

FLATBREAD PIZZA

1/2 CHEESE FLATBREAD PIZZA

$6.00

MOZARELLA, SHREDDED CHEESE, MARINARA SAUCE AND SEASONINGS

CHEESE FLATBREAD PIZZA - WHOLE

$10.00

MOZARELLA, SHREDDED CHEESE, MARINARA SAUCE AND SEASONINGS

1/2 PEPPERONI FLATBREAD PIZZA

$8.00

PEPPERONI, MOZZARELLA CHEESE, MARINARA SAUCE AND SEASONINGS

PEPPERONI FLATBREAD PIZZA - WHOLE

$15.00

PEPPERONI, MOZZARELLA CHEESE, MARINARA SAUCE AND SEASONINGS

1/2 BBQ PORK FLATBREAD PIZZA

$8.00

SMOKED PULLED PORK, PINEAPPLE, SHREDDED CHEESE, BBQ SAUCE AND SEASONINGS

BBQ PORK FLATBREAD PIZZA - WHOLE

$15.00

SMOKED PULLED PORK, PINEAPPLE, SHREDDED CHEESE, BBQ SAUCE AND SEASONINGS

1/2 CBR FLATBREAD PIZZA

$8.00

SMOKED CHOPPED CHICKEN, MOZZARELLA CHEESE, DICED RED ONION, BACON, RANCH DRESSING

CBR FLATBREAD PIZZA - WHOLE

$15.00

SMOKED CHOPPED CHICKEN, MOZZARELLA CHEESE, DICED RED ONION, BACON, RANCH DRESSING

SW SPECIAL'S

LARGE Pork Sandwich

$10.99

LARGE Chicken Sandwich

$10.99

SMALL Pork Sandwich

$9.99

SMALL Chicken Sandwich

$9.99

KIDS MEAL

KIDS MEAL

$7.00

COMES WITH ONE SIDE & DRINK (10 AND UNDER ONLY)

APPETIZER

PIMENTO CHEESE DIP

$11.00

WARM PIMENTO CHEESE

QUESO CHEESE DIP

$11.00

WARM QUESO CHEESE

VEGGIE PLATE

3 VEG

$12.00

4 VEG

$16.00

DRINKS

Large Bottle

$1.99

Small Bottle

$1.29

Large Fountain

$3.00

Small Fountain

$2.00

Monster - Can

$3.29

Gallon Tea, Lemonade

$3.99

Coffee

$9.99

BAKERY

PIE SLICE

$4.99

Strawberry Cake

$4.99

Double Chocolate Cake

$4.99

Coconut Cake

$4.99

German Chocolate Cake

$4.99

Chess Cake

$4.99

Cheesecake Brownies

$4.99

Black Forrest Brownies

$4.99

Granny’s Apple Pie

$2.99

Mawmaw’s Coconut Pie

$2.99

Peach Pie

$2.99

Peach Pecan Pie

$2.99

Blueberry Pie

$2.99

Blueberry Cream Cheese Pie

$2.99

Strawberry Pie

$2.99

Strawberry Cream Cheese Pie

$2.99

Strawberry Chocolate Pie

$2.99

Cherry Pie

$2.99

Chocolate Chip Cookies - Small

$0.99

Chocolate Chip Cookies - Large

$1.99

Sugar Cookie

$0.99

Sugar Cookie w/Sprinkles

$0.99

M&M Cookie - Small

$0.99

M&M Cookie - Large

$1.99

Heath Cookie

$0.99

Turtle Cookie

$0.99

Double Doozie Cookie

$1.99

Mood Booster Cookie

$2.99

Oatmeal Raisin Cookie

$0.99

Salted Caramel Cookie

$0.99

Cowpatty Cookies

$1.99

Buns, 8 pack

$3.29

Buns, 12 pack

$3.99

Bread, loaf

$3.29

Cake Balls 1/2 doz

$6.00

Cake balls dozen

$9.99

WHOLE PIE

$19.99

WHOLE CAKE (9X13)

$39.99

DAILY SPECIALS

MEATLOAF MONDAY

Meatloaf, Mashed Potatoes with Gravy, Green Beans and Choice of Bread, Drink Sold Separately

MEATLOAF

$8.99

TACO TUESDAY

Taco Special of the Day, Drink Sold Separately

PORK tacos

$8.99

CHICKEN tacos

$8.99

PK/CKN tacos

$8.99

WING WEDNESDAY

Wing Special of the Day, Drink Sold Separately

BUFFALO WINGS

$8.99

BBQ WINGS

$8.99

BUFF/BBQ WINGS

$8.99

NO SAUCE WINGS

$8.99

TWO FOR $5 THURSDAY

Two Sandwiches for $5.00. Choice of Pork and or Chicken. Sides and Drink Sold Separately

2 CHICKEN SW

$5.00

2 PORK SW

$5.00

1 CKN/ 1 PK SW

$5.00

CHICKEN AND DUMPLING FRIDAY

Chicken and Dumplings with Choice of One Side and Bread, Drink Sold Separately

Chicken and Dumplings

$8.99