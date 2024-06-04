Lotería
Food
L APPS
- SALSA CON TOTOPOS$8.00+
CHIPS AND SALSA
- QUESO CON TOTOPOS$10.00
CHIPS AND CHEESE SAUCE
- PAPAS FRITAS$7.00
CHIPOTLE MAYO, QUESO COTIJA, PEQUIN
- GUACAMOLE CON TOTOPOS$10.00+
CHIPS AND GUAC
- ARROZ Y FRIJOLES$6.00
SPANISH RICE, BLACK BEANS, AVACADO, CILANTRO, QUESO COTIJA
- CORN ESQUITES$8.00
ROASTED CORN, CHIPOTLE MAYO, QUESO COTIJA, PEQUIN
- CEVICHE DEL DIA$16.00
CHEF SELECTION OF FRESH CAUGHT SEAFOOD CITRUS CURED
- NACHOS GORDOS$14.00+
CHOICE OF MEAT OR VEGGIE QUESO, BLACK BEANS, PICO DE GALLO, JALAPENO, CILANTRO, CREMA
SOPAS Y ENSALADAS
- SOPA DE TORTILLA$10.00
SHREDDED SPICY CHICKEN, TORTILLA STRIPS, AVACADO, CILANTRO, QUESO FRESCO, CHILI PASILLA
- LOTERIA CAESAR$14.00
ROMAINE, DICED POBLANO, TORTILLA STRIPS, AVACADO, COTIJA, CAESAR
- ENSALADA DE TACO$16.00
CRISPY TORTILLA BOWL, ROMAINE, PICO DE GALLO, BLACK BEANS, QUESO MIXTO, ROASTED CORN, SALSA VERDE, CREMA,
- ENSALDA DE MANGO$16.00
ROMAINE, MANGO, CHERRY TOMATO, RED PEPPERS, RED ONIONS, QUESO FRESCO, MANGO VINAIGRETTE
TACOS
- LA VAQUERA$5.00
BLACK BEANS, PICO DE GALLO, FRIED AVOCADO, SALSA DE ARBOL
- LA SIRENITA$6.00
GRILLED SHRIMP. MANGO, JICAMA, RED PEPPER SLAW, SWEET CHIPOTLE, GUACAMOLE, SCALLION
- EL JEFE$5.00
CHORIZO, SALSA VERDE, CREMA, GUACAMOLE, POTATO CHIPS
- CRUDO$6.00
BLACKENED TUNA, CABBAGE, JALAPENO SLAW, AVOCADO SAUCE, SESAME SEEDS
- CARNE TACO$6.00
MARINATED STEAK, CILANTRO, SALSA VERDE, ONION
- CARNITAS TACO$4.00
PORK CARNITAS, ONIONS, CILANTRO, SALSA DE ARBOL
- VEGETARIANO TACOS$4.00
GRILLED NOPALES, MUSHROOMS, CORN, PICKLED JALAPENO, JICAMA SLAW, AVACADO-CILANTRO SAUCE
- POLLO TACO$5.00
CILANTRO TEQUILA GRILLED CHICKEN, ONION, QUESO FRESCO, CHIPOTLE SAUCE, CILANTRO
- AL PASTOR TACO$5.00
CITRUS MARINATED PORK, PINEAPPLE, ONION, CILANTRO
- TACOS GRINGOS$5.00Out of stock
QUESADILLAS
- CARNE QUESADILLA$16.00
MARINATED FLANK STEAK, ONION, SALSA VERDE, QUESO OAXACA
- CAMARON QUESADILLA$16.00
GRILLED SHRIMP, CORN SALAD, CHIPOTLE MAYO, RED PEPPERS, QUESO MIXTO
- VEGETARIANO QUESADILLA$12.00
GRILLED NOPALES, MUSHROOMS, CORN, ROASTED RED PEPPERS, AVACADO SAUCE, QUESO OAXACA
- AL PASTOR QUESADILLA$14.00
CITRUS MARINATED PORK, PINEAPPLE, ONION, QUESO OAXACA
- POLLO QUESADILLA$14.00
CILANTRO TEQUILA GRILLED CHICKEN, ONION, QUESO FRESCO, CHIPOTLE SAUCE, CILANTRO
- PICADILLO QUESADILLA$12.00
SEASONED GOUND BEEF WITH POTATO AND CARROT, QUESO MIXTO
- QUESO QUESADILLA$10.00
CHEDDAR, PEPPER JACK, MOZZARELLA BLEND
- QUESABIRRIA$18.00
BURRITO
- CARNE ASADA BURRITO$18.00
MARINATED FLANK STEAK, ONION, SALSA VERDE, RICE AND BEANS, QUESO MIXTO
- CAMARON BURRITO$18.00
GRILLED SHRIMP, CORN SALAD, CHIPOTLE MAYO, RED PEPPERS, QUESO MIXTO
- VEGETARIANO BURRITO$12.00
GRILLED NOPALES, MUSHRROMS, CORN, ROASTED RED PEPPERS, AVACADO SAUCE, RICE AND BEANS
- AL PASTOR BURRITO$14.00
CITRUS MARINATED PORK, ONION, PINEAPPLE, RICE AND BEANS
- POLLO BURRITO$16.00
CILANTRO TEQUILA GRILLED CHICKEN, ONION, QUESO FRESCO, CHIPOTLE SAUCE, CILANTRO
- PICADILLO BURRITO$14.00
SEASONED GOUND BEEF WITH POTATO AND CARROT, QUESO MIXTO