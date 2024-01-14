Loupiotte Kitchen 1726 North Vermont Avenue
DRINKS
- FILTER COFFEE$4.50
- ICED COFFE$4.50
- CAFE AU LAIT$5.00
- ESPRESSO$3.75
- DOUBLE ESPRESSO$4.50
- AMERICANO$4.50
- LATTE$5.50
- CAPPUCINO$5.00
- FLAT WHITE$5.00
- CORTADO$5.00
- MACCHIATO$4.50
- EARL GREY$5.00
- JASMINE$5.00
- SENCHA$5.00
- TUSCANY$5.00
- CHAMOMILLE$5.00
- FRESH MINT$5.00
- ICED TEA$5.00
- LEMONADE$6.00
- ARNOLD PALMER$7.00
- ORANGINA$6.00
- CHAI LATTE$6.50
- MATCHA LATTE$6.50
- MOCHA$6.50
- HOT CHOCO$6.50
- SARAH'S CHOCO$6.50
- STILL WATER$7.00
- SPARKLING WATER$9.00
- ORANGE JUICE$8.00
- STRAWBERRY$7.00
- APRICOT$7.00
- APPLE$7.00
- PINEAPPLE$7.00
- CUP OF HOT WATER
- GLASS OF MILK$4.00
FOOD
- GRANOLA$13.00
- FRENCH TOAST$15.00
- SOFT SCRAMBLE EGGS$14.00
- CREAMY POLENTA$14.00
- ANTOINE OMELETTE$14.00
- BREAKFAST SAND$16.00
- DINNER BREAKFAST$20.00
- RENE'S BURRITO$17.00
- AVOCADO TARTINE$17.00
- SMOKED SALMON TARTINE$21.00
- SUMMER TARTINE$19.00
- FARRO AND ARUGULA$16.00
- GOAT CHEESE SALAD$16.00
- TUNA SALAD$17.00
- ARUGULA SALAD$14.00
- MEDITERRANEAN SAND$17.00
- TUNA SAND$16.00
- CHICKEN SAND$19.00
- BURGER$19.00
- FRENCH CLASSIC CROQUE$18.00
- BLT$19.00
- STEAK FRITES$35.00
- VEGGIE QUICHE$16.00
- BUTTERNUT SOUP$14.00
- LITTLE CHEESE PLATE$18.00
- SHAKSHUKA$17.00
- SIDE FRUIT$9.50
- SIDE BREAD & BUTTER$5.00
- SIDE PESTO BREAD$5.00
- SIDE TWO EGGS$6.00
- SIDE AVOCADO$4.00
- SIDE BACON$7.00
- SIDE CHICKEN BREAST$8.00
- SIDE SMOKED SALMON$9.00
- SIDE FRENCH FRIES$7.50
- SIDE POTATOES$7.50
- CUP OF SOUP$8.00
- BURRATA$7.00
- SIDE MARKET SALAD$10.00
WINE & COCKTAILS
- GHIA$8.00
- MIMOSA$14.00
- MIMOSA PARTY$56.00
- BEER$7.00
- DEMI PECHE$9.00
- KIR$15.00
- KIR ROYAL$16.00
- MUSCADET GLASS$15.00
- MUSCADET BOTTLE$60.00
- SANCERRE GLASS$18.00
- SANCERRE BOTTLE$72.00
- COTES DU RHONE GLASS$15.00
- COTES DU RHONE BOTTLE$60.00
- PETIT CAILLOUX GLASS$18.00
- PETIT CAILLOUX BOTTLE$70.00
- SAINT EMILION$112.00
- SANS ORDONNANCE GLASS$15.00
- SANS ORDONNANCE BOTTLE$60.00
- SPARKLING WHITE GLASS$14.00
- SPARKLING WHITE BOTTLE$54.00
- MEINKLANG GLASS$17.00
- MEINKLANG BOTTLE$68.00
- CIVIC GLASS$16.00
- CIVIC BOTTLE$64.00
- LOUIS NICAISE$122.00
WINE TO GO
MARKET
- CARAMBAR$5.00
- BERLIN CHIPSTER$7.00
- PANZANI$7.00
- AMORA$9.00
- PETIT MARSEILLAIS$6.00
- CHOCAPIC$15.00
- BN CHOCO$7.00
- PRINCE CHOCO$7.00
- GAVOTTES$7.50
- PIMS$8.50
- SAVANE$9.50
- LULU$7.50
- PETIT BEURRE$7.50
- MADELEINE$7.50
- COTE D'OR$9.50
- MIKADO$6.50
- CHESNUT CREAM$12.00
- JAM$12.50
- POULAIN$11.00
- FLEUR DE SEL$16.00
- LA BALEINE SEL$6.00
- THE MARIAGE FRERES$40.00
- THE NUIT CALME$8.50
- COFFEE DEVOCION$19.00
- DECAF DEVOCION$21.00
- PRUNEAUX ARMAGNAC$51.00
- TRUCK MERCIER$29.00
Loupiotte Kitchen 1726 North Vermont Avenue Location and Ordering Hours
(323) 302-1637
Closed • Opens Sunday at 9AM