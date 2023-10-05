Lucas Tortillas Inc 1103 Grand Ave
DRINKS
Agua Fresca
Limon
A refreshing drink is made with lime juice that are blended with sugar and water. 32 oz.
Jamaica
Infused dried hibiscus flower in water with sugar. 32 oz.
Tamarindo
A drink made from tamarind mixed in water and sugar. 32 oz.
Horchata
Horchata is a sweet rice milk beverage made out of rice, milk, vanilla, and cinnamon. 32 oz.
Teas
Mexican Sodas
Coffee
Orange Juice
Monster Energy Drink
Milk
FOOD
STARTERS
Chile Con Queso Dip
Thick and creamy melted cheese with diced onion, tomato & jalapeno. Comes with a bag of tortilla chips.
Guacamole Dip
Mashed avocado with diced onion, tomato, jalapeno and lime juice.
Pico De Gallo Dip
A combination of diced onion, tomato, jalapeno, cilantro and lime juice.
Nachos
Tortilla chips with your choice of meat, covered with cheese, refried beans, guacamole, sour cream and jalapenos.
BREAKFAST
Pancake Platter
Plater with 2 pancakes, 2 eggs and bacon or sausage.
Migas
DICED CORN TORTILLA CHIPS MIXED WITH ONIONS, TOMATOES AND JALAPEÑO PEPPER. SERVED WITH REFRIED BEANS AND BREAKFAST POTATOES.
Breakfast Plate
TWO SCRAMBLED EGGS WITH ONE CHOICE OF MEAT (BACON, SAUSAGE, CHORIZO, HAM) OR A LA MEXICANA SERVED WITH REFRIED BEANS & BREAKFAST POTATOS. WITH YOUR CHOICE OF CORN OR FLOUR TORTILLAS.
Breakfast Taco
ONE EGG TACO WITH YOUR CHOICE OF MEAT ON A CORN OR FLOUR TORTILLA. (BACON, CHORIZO, HAM, PAN SAUSAGE)
Egg Sandwich
SANDWICH ON TEXAS TOAST SERVED WITH 2 EGGS, TOMATO, MAYONNAISE, BACON OR SAUSAGE.
Texas Breakfast Burrito
LARGE FLOUR TORTILLA STUFFED WITH 2 EGGS, REFRIED BEANS, CHEESE, BREAKFAST POTATOS, HAM, BACON & CHORIZO.
Breakfast Burrito
TORTILLA STUFFED WITH 2 EGGS, REFRIED BEANS, CHEESE & YOUR CHOICE OF MEAT. (BACON, CHORIZO, HAM, PAN SAUSAGE)
Huevos Divorciados
PLATER OF TWO EGGS TOPPED WITH GREEN AND RED SALSA. SERVED WITH REFRIED BEANS, RED OR GREEN CHILAQUILES AND YOUR CHOICE OF CORN OR FLOUR TORTILLAS.
Chilaquiles - Texas
TORTILLA CHIPS COVERED WITH RED OR GREEN SALSA AND MEXICAN CHEESE. SERVED WITH BEEF FAJITA OR CECINA, 2 EGGS, BREAKFAST POTATOES, CREMA, REFRIED BEANS AND SALAD.
Chilaquiles - Red
TORTILLA CHIPS COVERED WITH RED SALSA AND MEXICAN CHEESE. SERVED WITH 2 EGGS, CREMA, REFRIED BEANS AND SALAD. YOU HAVE AN OPTION TO ADD BEEF FAJITA FOR AN ADDITIONAL COST.
Chilaquiles - Green
TORTILLA CHIPS COVERED WITH GREEEN SALSA AND MEXICAN CHEESE. SERVED WITH 2 EGGS, CREMA, REFRIED BEANS AND SALAD. *YOU HAVE AN OPTION TO ADD CHICKEN FAJITA FOR AN ADDITIONAL COST.
LUNCH/DINNER
Beef Burger
BEEF PATTY TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO, PURPLE ONION, CHEDDAR CHEESE, PICKLES, MAYONNAISE AND KETCHUP. SERVED WITH A SIDE OF FRENCH FRIES.
Carne Guisada
DICED BEEF AND POTATOES IN GRAVY WITH A SIDE OF RICE, REFRIED BEANS AND SALAD. YOUR CHOICE OF CORN OR FLOUR TORTILLAS.
Cecina Con Nopales
GRILLED BEEF CECINA WITH NOPALES A LA MEXICANA SERVED WITH RICE, REFRIED BEANS AND SALAD. YOUR CHOICE OF CORN OR FLOUR TORTILLAS.
Chicken Skillet
CHICKEN FAJITA GRILLED WITH DICED POTATOS, CHORIZO, GREEN BELL PEPPERS, ONION & MUSHROOMS. TOPPED WITH QUESO CHEESE. *NO SIDES-ONLY COMES WITH YOUR CHOICE OF TORTILLAS OR BREAD*
Chile Relleno
A POBLANO PEPPER STUFFED WITH CHEESE & YOUR CHOICE OF MEAT. COVERED WITH MEXICAN CHEESE AND SALSA. SERVED WITH SPANISH RICE, REFRIED BEANS, SALAD AND YOUR CHOICE OF CORN OR FLOUR TORTILLAS.
Chimichanga
CRISPY DEEP-FRIED BEANS AND CHEESE BURRITO. COVERED IN CHILE CON QUESO. SERVED WITH A SIDE OF RICE, REFRIED BEANS AND SALAD.
Classic Fajita Plates
YOUR CHOICE OF FAJITA MEAT, MIXED FAJITA MEAT OR FAJITA MEAT WITH SHRIMP . SERVED ON TOP OF GRILLED ONIONS AND GREEN BELL PEPPERS. SERVED WITH A SIDE OF GUACAMOLE, PICO DE GALLO, RICE AND CHARRO BEANS OR REFRIED BEANS. WITH YOUR CHOICE OF CORN OR FLOUR TORTILLAS.
Crispy Taco Plate
THREE GROUND BEEF TACOS TOPPED WITH LETTUCE, TOMATOES & CHEESE. SERVED WITH RICE AND REFRIED BEANS.
Jalisco Burrito
A BURRITO FILLED WITH BEEF OR CHICKEN FAJITA, LETTUCE AND TOMATO THEN TOPPED WITH OUR HOUSE GRAVY AND CHEESE. SERVED WITH SIDE OF RICE, REFRIED BEANS AND GUACAMOLE.
Mexican Burger
BEEF PATTY TOPPED WITH PORK HAM, BACON, AVOCADO, LETTUCE, TOMATO, PURPLE ONION, CHEDDAR CHEESE, PICKLES, JALAPEÑO, MAYONNAISE & KETCHUP. SERVED WITH A SIDE OF FRENCH FRIES.
Milanesa Plate
THIN CUT CHICKEN OR BEEF THAT IS BREADED AND PAN-FRIED. SERVED WITH SIDE OF RICE, REFRIED BEANS, GUACAMOLE, FRIES, SALAD WITH YOUR CHOICE OF TORTILLAS.
Mojarra Plate
FRIED TILAPIA SERVED WITH RICE, FRENCH FRIES, SALAD AND YOUR CHOICE OF CORN OR FLOUR TORTILLAS
Pork Chops
TWO PORK CHOPS TOPPED OFF WITH SALSA, SERVED WITH RICE, BEANS, FRENCH FRIES, SALAD AND YOUR CHOICE OF CORN OR FLOUR TORTILLAS.
Quesadilla Reg.
EXTRA LARGE FLOUR TORTILLA QUESADILLA WITH YOUR CHOICE OF ONE MEAT. SERVED WITH LETTUCE AND TOMATO.
Quesadilla Texas
EXTRA LARGE FLOUR TORTILLA QUESADILLA WITH ONE CHOICE OF MEAT. SERVED WITH A SIDE OF RICE AND REFRIED BEANS, GUACAMOLE, SOUR CREAM, PICO DE GALLO, JALAPEÑO AND SALAD.
Taco Salad Bowl
CRISPY TORTILLA BOWL FILLED WITH YOUR CHOICE OF MEAT SERVED WITH LETTUCE, TOMATO, SOUR CREAM, GUACAMOLE, SHREDDER CHEESE & REFRIED BEANS.
Three Chicken Flautas
THREE FRIED CHICKEN FLAUTAS WRAPPED IN CORN TORTILLA. SERVED WITH RICE, REFRIED BEANS, GUACAMOLE, CREMA, MEXICAN CHEESE AND SALAD.
Torta
TORTA WITH ONE CHOICE OF MEAT. TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO, AVOCADO AND MAYONNAISE.
Torta Cubana
TORTA TOPPED WITH BEEF MILANESA, PORK HAM, PORK SAUSAGE, MOZZARELLA CHEESE, EGG, LETTUCE, TOMATO, AVOCADO & MAYONNAISE.
Street Taquitos
FIVE CORN TORTILLA MINITACOS TOPPED WITH CILANTRO AND ONIONS. SERVED WITH CHARRO BEANS.
Tacos Al Carbon
TWO FLOUR TORTILLA BEEF OR CHICKEN FAJITA TACOS. SERVED WITH RICE, REFRIED BEANS, GUACAMOLE, SALAD, PICO DE GALLO AND CHEDDAR CHEESE.
Enchiladas Pasilla
THREE CORN TORTILLA ENCHILADAS FILLED WITH CHICKEN COVERED WITH PASILLA SAUCE, CREMA & QUESO FRESCO. SERVED WITH GUACAMOLE, RICE AND REFRIED BEANS.
Three Enchiladas
THREE CORN TORTILLA ENCHILADAS COVERED IN OUR HOUSE GRAVY AND CHEESE. SERVED WITH RICE, REFRIED BEANS, GUACAMOLE AND SALAD.
Enchiladas Huastecas
THREE CORN HANDMADE TORTILLA RED OR GREEN ENCHILADAS SERVED WITH REFRIED BEANS, GUACAMOLE, CECINA AND TWO EGGS.
SOUPS
Caldo De Pollo
CHICKEN SERVED IN ITS BROTH WITH PIECES OF CHAYOTE, SQUASH, CARROTS, POTATOES, CORN, CABBAGE AND A SIDE OF RICE. YOUR CHOICE OF CORN OR FLOUR TORTILLAS.
Caldo De Res
BEEF SERVED IN ITS BROTH WITH CHAYOTE, SQUASH, CARROTS, POTATOES,CORN, CABBAGE AND A SIDE OF RICE. YOUR CHOICE OF CORN OR FLOUR TORTILLAS.
Menudo
A TRADICIONAL BEEF TRIPE STEW WITH WHITE HOMINY IN ITS BROTH WITH A RED CHILI PEPPER BASE. SERVED WITH A SIDE OF CILANTRO, ONIONS, JALAPENOS, LIME AND YOUR CHOICE OF CORN OR FLOUR TORTILLAS.
Pozole
A TRADICTIONAL PORK SOUP WITH WHITE HOMINEY IN ITS BROTH WITH A RED CHILI PEPPER BASE. SERVED WTH A SIDE OF FRESH LETTUCE, RADDISH, ONION, LIME AND CORN TOSTADAS.
LUNCH SPECIALS
Crispy Taco Plate
THREE GROUND BEEF CRISPY CORN TORTILLA TACOS TOPPED WITH LETTUCE, TOMATOES AND CHEESE. SERVED WITH RICE AND REFRIED BEANS.
Mini Street Taquitos
2 BEEF FAJITA & 2 AL PASTOR TACOS IN CORN TORTILLAS. TOPPED WITH CILANTRO AND ONIONS. SERVED WITH CHARRO BEANS.
Carne Guisada
DICED BEEF AND POTATOS IN GRAVY WITH A SIDE OF RICE, BEANS AND SALAD. YOUR CHOICE OF CORN OR FLOUR TORTILLAS.
Caldo De Pollo
CHICKEN SERVED IN ITS BROTH WITH PIECES OF CHAYOTE, SQUASH, CARROTS, POTATOES, CORN, CABBAGE AND A SIDE OF RICE. YOUR CHOICE OF CORN OR FLOUR TORTILLAS.
Two Enchilada Plate
TWO CORN TORTILLA ENCHILADAS WITH SHREDDED CHICKEN OR GROUND BEEF COVERED IN OUR HOUSE GRAVY AND CHEESE. SERVED WITH RICE, REFRIED BEANS AND SALAD.
Barbacoa A La Mexicana
BARBACOA SAUTED WITH ONION, TOMATO, JALAPENO & CILANTRO. SERVED WITH RICE AND REFRIED BEANS. YOUR CHOICE OF FLOUR OR CORN TORTILLAS.
Beef Burger
BEEF PATTY TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO, PURPLE ONION, CHEDDAR CHEESE, PICKLES, MAYONNAISE & KETCHUP. SERVED WITH A SIDE OF FRENCH FRIES.
2 Enchiladas & 1 Crispy Taco
2 CORN TORTILLA ENCHILADAS STUFFED WITH CHEDDAR CHEESE & 1 CRISPY CORN TORTILLA GROUND BEEF TACO. TOPPED WITH LETTUCE AND TOMATO. SERVED WITH SIDE OF RICE & REFRIED BEANS.
WEEKEND SPECIAL
Menudo
A TRADICIONAL BEEF TRIPE STEW WITH WHITE HOMINY IN ITS BROTH WITH A RED CHILI PEPPER BASE. SERVED WITH A SIDE OF CILANTRO, ONIONS, JALAPENOS, LIME AND YOUR CHOICE OF CORN OR FLOUR TORTILLAS.
Barbacoa
1 LB. BARBACOA SERVED WITH CILANTRO,ONIONS AND SALSA. YOUR CHOICE OF CORN OR FLOUR TORTILLAS. (SERVES APPRX. 2-3 PEOPLE)
Carnitas
1 LB. CARNITAS SERVED WITH CILANTRO, ONION AND SALSA. YOUR CHOICE OF CORN OR FLOUR TORTILLAS. (SERVES APPRX. 2-3 PEOPLE)