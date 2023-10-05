DRINKS

Agua Fresca

32 oz.

Limon

$2.99

A refreshing drink is made with lime juice that are blended with sugar and water. 32 oz.

Jamaica

$2.99

Infused dried hibiscus flower in water with sugar. 32 oz.

Tamarindo

$2.99

A drink made from tamarind mixed in water and sugar. 32 oz.

Horchata

$3.99

Horchata is a sweet rice milk beverage made out of rice, milk, vanilla, and cinnamon. 32 oz.

Teas

Iced tea is a form of cold tea. It may or may not be sweetened.

Ice Tea

$2.29

Sweet Tea

$2.29

Can Soda

Coca Cola

$1.59

Coke Zero

$1.59

Diet Coke

$1.59

Dr Pepper

$1.59

Sprite

$1.59

Sunkist

$1.59

Jarritos

Tamarindo

$2.69

Piña

$2.69

Mandarina

$2.69

Mexican Sodas

Mexican Coca Cola

$3.29

Fresca

$3.29

Joya Fresa

$3.29

Sangria

$3.29

Sidral Manzana

$3.29

Topo Chico

$3.29

Coffee

Coffee

$2.29

16 oz.

Orange Juice

Orange Juice

$2.29

20 oz.

Monster Energy Drink

16 oz.

Monster Energy Drink

$2.99

16 oz.

Milk

Milk

$2.59

20 oz.

FOOD

STARTERS

Chile Con Queso Dip

Chile Con Queso Dip

$3.99+

Thick and creamy melted cheese with diced onion, tomato & jalapeno. Comes with a bag of tortilla chips.

Guacamole Dip

Guacamole Dip

$3.99+

Mashed avocado with diced onion, tomato, jalapeno and lime juice.

Pico De Gallo Dip

$2.99+

A combination of diced onion, tomato, jalapeno, cilantro and lime juice.

Nachos

Nachos

$9.99

Tortilla chips with your choice of meat, covered with cheese, refried beans, guacamole, sour cream and jalapenos.

BREAKFAST

Pancake Platter

Pancake Platter

$8.49

Plater with 2 pancakes, 2 eggs and bacon or sausage.

Migas

Migas

$8.49

DICED CORN TORTILLA CHIPS MIXED WITH ONIONS, TOMATOES AND JALAPEÑO PEPPER. SERVED WITH REFRIED BEANS AND BREAKFAST POTATOES.

Breakfast Plate

Breakfast Plate

$8.99

TWO SCRAMBLED EGGS WITH ONE CHOICE OF MEAT (BACON, SAUSAGE, CHORIZO, HAM) OR A LA MEXICANA SERVED WITH REFRIED BEANS & BREAKFAST POTATOS. WITH YOUR CHOICE OF CORN OR FLOUR TORTILLAS.

Breakfast Taco

Breakfast Taco

$2.29

ONE EGG TACO WITH YOUR CHOICE OF MEAT ON A CORN OR FLOUR TORTILLA. (BACON, CHORIZO, HAM, PAN SAUSAGE)

Egg Sandwich

Egg Sandwich

$5.99

SANDWICH ON TEXAS TOAST SERVED WITH 2 EGGS, TOMATO, MAYONNAISE, BACON OR SAUSAGE.

Texas Breakfast Burrito

Texas Breakfast Burrito

$8.99

LARGE FLOUR TORTILLA STUFFED WITH 2 EGGS, REFRIED BEANS, CHEESE, BREAKFAST POTATOS, HAM, BACON & CHORIZO.

Breakfast Burrito

Breakfast Burrito

$6.99

TORTILLA STUFFED WITH 2 EGGS, REFRIED BEANS, CHEESE & YOUR CHOICE OF MEAT. (BACON, CHORIZO, HAM, PAN SAUSAGE)

Huevos Divorciados

Huevos Divorciados

$9.59

PLATER OF TWO EGGS TOPPED WITH GREEN AND RED SALSA. SERVED WITH REFRIED BEANS, RED OR GREEN CHILAQUILES AND YOUR CHOICE OF CORN OR FLOUR TORTILLAS.

Chilaquiles - Texas

Chilaquiles - Texas

$13.99

TORTILLA CHIPS COVERED WITH RED OR GREEN SALSA AND MEXICAN CHEESE. SERVED WITH BEEF FAJITA OR CECINA, 2 EGGS, BREAKFAST POTATOES, CREMA, REFRIED BEANS AND SALAD.

Chilaquiles - Red

Chilaquiles - Red

$9.59

TORTILLA CHIPS COVERED WITH RED SALSA AND MEXICAN CHEESE. SERVED WITH 2 EGGS, CREMA, REFRIED BEANS AND SALAD. YOU HAVE AN OPTION TO ADD BEEF FAJITA FOR AN ADDITIONAL COST.

Chilaquiles - Green

Chilaquiles - Green

$9.59

TORTILLA CHIPS COVERED WITH GREEEN SALSA AND MEXICAN CHEESE. SERVED WITH 2 EGGS, CREMA, REFRIED BEANS AND SALAD. *YOU HAVE AN OPTION TO ADD CHICKEN FAJITA FOR AN ADDITIONAL COST.

LUNCH/DINNER

Beef Burger

Beef Burger

$10.99

BEEF PATTY TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO, PURPLE ONION, CHEDDAR CHEESE, PICKLES, MAYONNAISE AND KETCHUP. SERVED WITH A SIDE OF FRENCH FRIES.

Carne Guisada

Carne Guisada

$12.99

DICED BEEF AND POTATOES IN GRAVY WITH A SIDE OF RICE, REFRIED BEANS AND SALAD. YOUR CHOICE OF CORN OR FLOUR TORTILLAS.

Cecina Con Nopales

Cecina Con Nopales

$13.99

GRILLED BEEF CECINA WITH NOPALES A LA MEXICANA SERVED WITH RICE, REFRIED BEANS AND SALAD. YOUR CHOICE OF CORN OR FLOUR TORTILLAS.

Chicken Skillet

Chicken Skillet

$13.99

CHICKEN FAJITA GRILLED WITH DICED POTATOS, CHORIZO, GREEN BELL PEPPERS, ONION & MUSHROOMS. TOPPED WITH QUESO CHEESE. *NO SIDES-ONLY COMES WITH YOUR CHOICE OF TORTILLAS OR BREAD*

Chile Relleno

Chile Relleno

$11.99

A POBLANO PEPPER STUFFED WITH CHEESE & YOUR CHOICE OF MEAT. COVERED WITH MEXICAN CHEESE AND SALSA. SERVED WITH SPANISH RICE, REFRIED BEANS, SALAD AND YOUR CHOICE OF CORN OR FLOUR TORTILLAS.

Chimichanga

Chimichanga

$12.99

CRISPY DEEP-FRIED BEANS AND CHEESE BURRITO. COVERED IN CHILE CON QUESO. SERVED WITH A SIDE OF RICE, REFRIED BEANS AND SALAD.

Classic Fajita Plates

Classic Fajita Plates

$13.99

YOUR CHOICE OF FAJITA MEAT, MIXED FAJITA MEAT OR FAJITA MEAT WITH SHRIMP . SERVED ON TOP OF GRILLED ONIONS AND GREEN BELL PEPPERS. SERVED WITH A SIDE OF GUACAMOLE, PICO DE GALLO, RICE AND CHARRO BEANS OR REFRIED BEANS. WITH YOUR CHOICE OF CORN OR FLOUR TORTILLAS.

Crispy Taco Plate

Crispy Taco Plate

$9.99

THREE GROUND BEEF TACOS TOPPED WITH LETTUCE, TOMATOES & CHEESE. SERVED WITH RICE AND REFRIED BEANS.

Jalisco Burrito

Jalisco Burrito

$11.99

A BURRITO FILLED WITH BEEF OR CHICKEN FAJITA, LETTUCE AND TOMATO THEN TOPPED WITH OUR HOUSE GRAVY AND CHEESE. SERVED WITH SIDE OF RICE, REFRIED BEANS AND GUACAMOLE.

Mexican Burger

$12.99

BEEF PATTY TOPPED WITH PORK HAM, BACON, AVOCADO, LETTUCE, TOMATO, PURPLE ONION, CHEDDAR CHEESE, PICKLES, JALAPEÑO, MAYONNAISE & KETCHUP. SERVED WITH A SIDE OF FRENCH FRIES.

Milanesa Plate

Milanesa Plate

$13.99

THIN CUT CHICKEN OR BEEF THAT IS BREADED AND PAN-FRIED. SERVED WITH SIDE OF RICE, REFRIED BEANS, GUACAMOLE, FRIES, SALAD WITH YOUR CHOICE OF TORTILLAS.

Mojarra Plate

Mojarra Plate

$13.99

FRIED TILAPIA SERVED WITH RICE, FRENCH FRIES, SALAD AND YOUR CHOICE OF CORN OR FLOUR TORTILLAS

Pork Chops

Pork Chops

$12.99

TWO PORK CHOPS TOPPED OFF WITH SALSA, SERVED WITH RICE, BEANS, FRENCH FRIES, SALAD AND YOUR CHOICE OF CORN OR FLOUR TORTILLAS.

Quesadilla Reg.

$9.59

EXTRA LARGE FLOUR TORTILLA QUESADILLA WITH YOUR CHOICE OF ONE MEAT. SERVED WITH LETTUCE AND TOMATO.

Quesadilla Texas

Quesadilla Texas

$12.59

EXTRA LARGE FLOUR TORTILLA QUESADILLA WITH ONE CHOICE OF MEAT. SERVED WITH A SIDE OF RICE AND REFRIED BEANS, GUACAMOLE, SOUR CREAM, PICO DE GALLO, JALAPEÑO AND SALAD.

Taco Salad Bowl

Taco Salad Bowl

$10.99

CRISPY TORTILLA BOWL FILLED WITH YOUR CHOICE OF MEAT SERVED WITH LETTUCE, TOMATO, SOUR CREAM, GUACAMOLE, SHREDDER CHEESE & REFRIED BEANS.

Three Chicken Flautas

Three Chicken Flautas

$12.99

THREE FRIED CHICKEN FLAUTAS WRAPPED IN CORN TORTILLA. SERVED WITH RICE, REFRIED BEANS, GUACAMOLE, CREMA, MEXICAN CHEESE AND SALAD.

Torta

Torta

$8.99

TORTA WITH ONE CHOICE OF MEAT. TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO, AVOCADO AND MAYONNAISE.

Torta Cubana

Torta Cubana

$12.59

TORTA TOPPED WITH BEEF MILANESA, PORK HAM, PORK SAUSAGE, MOZZARELLA CHEESE, EGG, LETTUCE, TOMATO, AVOCADO & MAYONNAISE.

Street Taquitos

Street Taquitos

$10.99

FIVE CORN TORTILLA MINITACOS TOPPED WITH CILANTRO AND ONIONS. SERVED WITH CHARRO BEANS.

Tacos Al Carbon

Tacos Al Carbon

$10.99

TWO FLOUR TORTILLA BEEF OR CHICKEN FAJITA TACOS. SERVED WITH RICE, REFRIED BEANS, GUACAMOLE, SALAD, PICO DE GALLO AND CHEDDAR CHEESE.

Enchiladas Pasilla

Enchiladas Pasilla

$12.99

THREE CORN TORTILLA ENCHILADAS FILLED WITH CHICKEN COVERED WITH PASILLA SAUCE, CREMA & QUESO FRESCO. SERVED WITH GUACAMOLE, RICE AND REFRIED BEANS.

Three Enchiladas

Three Enchiladas

$8.99

THREE CORN TORTILLA ENCHILADAS COVERED IN OUR HOUSE GRAVY AND CHEESE. SERVED WITH RICE, REFRIED BEANS, GUACAMOLE AND SALAD.

Enchiladas Huastecas

Enchiladas Huastecas

$12.99

THREE CORN HANDMADE TORTILLA RED OR GREEN ENCHILADAS SERVED WITH REFRIED BEANS, GUACAMOLE, CECINA AND TWO EGGS.

SOUPS

Caldo De Pollo

Caldo De Pollo

$10.99

CHICKEN SERVED IN ITS BROTH WITH PIECES OF CHAYOTE, SQUASH, CARROTS, POTATOES, CORN, CABBAGE AND A SIDE OF RICE. YOUR CHOICE OF CORN OR FLOUR TORTILLAS.

Caldo De Res

Caldo De Res

$12.99

BEEF SERVED IN ITS BROTH WITH CHAYOTE, SQUASH, CARROTS, POTATOES,CORN, CABBAGE AND A SIDE OF RICE. YOUR CHOICE OF CORN OR FLOUR TORTILLAS.

Menudo

Menudo

$12.99

A TRADICIONAL BEEF TRIPE STEW WITH WHITE HOMINY IN ITS BROTH WITH A RED CHILI PEPPER BASE. SERVED WITH A SIDE OF CILANTRO, ONIONS, JALAPENOS, LIME AND YOUR CHOICE OF CORN OR FLOUR TORTILLAS.

Pozole

Pozole

$12.99

A TRADICTIONAL PORK SOUP WITH WHITE HOMINEY IN ITS BROTH WITH A RED CHILI PEPPER BASE. SERVED WTH A SIDE OF FRESH LETTUCE, RADDISH, ONION, LIME AND CORN TOSTADAS.

LUNCH SPECIALS

Crispy Taco Plate

$9.99

THREE GROUND BEEF CRISPY CORN TORTILLA TACOS TOPPED WITH LETTUCE, TOMATOES AND CHEESE. SERVED WITH RICE AND REFRIED BEANS.

Mini Street Taquitos

$9.99

2 BEEF FAJITA & 2 AL PASTOR TACOS IN CORN TORTILLAS. TOPPED WITH CILANTRO AND ONIONS. SERVED WITH CHARRO BEANS.

Carne Guisada

$9.99

DICED BEEF AND POTATOS IN GRAVY WITH A SIDE OF RICE, BEANS AND SALAD. YOUR CHOICE OF CORN OR FLOUR TORTILLAS.

Caldo De Pollo

$9.99

CHICKEN SERVED IN ITS BROTH WITH PIECES OF CHAYOTE, SQUASH, CARROTS, POTATOES, CORN, CABBAGE AND A SIDE OF RICE. YOUR CHOICE OF CORN OR FLOUR TORTILLAS.

Two Enchilada Plate

$9.99

TWO CORN TORTILLA ENCHILADAS WITH SHREDDED CHICKEN OR GROUND BEEF COVERED IN OUR HOUSE GRAVY AND CHEESE. SERVED WITH RICE, REFRIED BEANS AND SALAD.

Barbacoa A La Mexicana

$9.99

BARBACOA SAUTED WITH ONION, TOMATO, JALAPENO & CILANTRO. SERVED WITH RICE AND REFRIED BEANS. YOUR CHOICE OF FLOUR OR CORN TORTILLAS.

Beef Burger

$9.99

BEEF PATTY TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO, PURPLE ONION, CHEDDAR CHEESE, PICKLES, MAYONNAISE & KETCHUP. SERVED WITH A SIDE OF FRENCH FRIES.

2 Enchiladas & 1 Crispy Taco

$9.99

2 CORN TORTILLA ENCHILADAS STUFFED WITH CHEDDAR CHEESE & 1 CRISPY CORN TORTILLA GROUND BEEF TACO. TOPPED WITH LETTUCE AND TOMATO. SERVED WITH SIDE OF RICE & REFRIED BEANS.

WEEKEND SPECIAL

Menudo

Menudo

$12.99

A TRADICIONAL BEEF TRIPE STEW WITH WHITE HOMINY IN ITS BROTH WITH A RED CHILI PEPPER BASE. SERVED WITH A SIDE OF CILANTRO, ONIONS, JALAPENOS, LIME AND YOUR CHOICE OF CORN OR FLOUR TORTILLAS.

Barbacoa

Barbacoa

$14.99

1 LB. BARBACOA SERVED WITH CILANTRO,ONIONS AND SALSA. YOUR CHOICE OF CORN OR FLOUR TORTILLAS. (SERVES APPRX. 2-3 PEOPLE)

Carnitas

Carnitas

$12.99

1 LB. CARNITAS SERVED WITH CILANTRO, ONION AND SALSA. YOUR CHOICE OF CORN OR FLOUR TORTILLAS. (SERVES APPRX. 2-3 PEOPLE)

A LA CARTE

Texas Burrito

$11.99

A FLOUR TORTILLA BURRITO STUFFED WITH ONE CHOICE OF MEAT, RICE, REFRIED BEANS, LETTUCE, TOMATO, AVOCADO, SOUR CREAM, PICO DE GALLO AND CHEESE.

SIDES

Rice

$1.99

Refried Beans

$1.99

Rice & Refried Beans

$2.99

Fries

$2.29

Guacamole

$3.99+

Avocado Slices

$1.99

Cheese

$1.59

Chile Toreado

$0.79

Beef Fajita

$4.99

Cecina

$4.99

Barbacoa

$3.99

Pork Chop

$2.99

4 Corn tortillas

$1.59

3 Flour Tortillas

$1.59

2 Handmade Corn Tortillas

$1.59

ALC. DRINKS

Imports

Indio

$4.59

Sol

$4.59

Corona

$4.59

Corona Premium

$4.59

Corona Familiar

$4.59

Tecate

$4.59

Carta Blanca

$4.59

XX Lager

$4.59

Victoria

$4.59

Bohemia

$4.59

Domestic

Budlight

$4.29

Budweiser

$4.29

Miller Lite

$4.29

Coors Light

$4.29

Michelob Ultra

$4.59

Margaritas

Strawberry

$5.29

Mango

$5.29

Peach

$5.29

Regular

$4.99

Michelada

Michelada

$5.29

Piña Colada

Piña Colada

HAPPY HOUR 2PM-6PM

STRAWBERRY MARGARITA

$4.39

MANGO MARGARITA

$4.39

PEACH MARGARITA

$4.39

REGULAR MARGARITA

$3.99

IMPORTS

$3.99

DOMESTIC

$3.99

MICHELADA

$4.29

PINA COLADA

$3.99