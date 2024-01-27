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Lulu's Allston
Menu
APPETIZER
- WINGS$12.00+
Jamaican Style Grilled Wings, Sweet Pepper Relish
- BRAISED CHICKEN NACHOS$16.00
Corn Chips, Melted Cheese, Pico de Gallo, Avocado Mousse, Sour Cream
- BUFFALO CHICKEN DIP$13.00
- CAJUN TOTS$7.00
- CRISPY BRUSSEL SPROUTS$11.00
- FISH TACO TWO OR THREE$12.00+
- LOADED TOTS$13.00
- PATATAS BRAVAS$14.00
- MY GIRLFRIEND'S NOT HUNGRY$8.00
- GARLIC & CHEESE KNOTS$10.00
- FALAFEL CAKES$13.00
- PATATAS BRAVAS$14.00
ENTREE
SANDWICH
WEEKDAY BRUNCH M-F 11:30AM-3:00PM
SIDES
KIDS
SPECIALS
Brunch
BRUNCH FAVORITES
- BISCUITS AND GRAVY$15.00
- SOUTHWEST VEGAN SCRAMBLE$16.00
- ALLSTON BREAKFAST BURRITO$17.00
- AVOCADO TOAST$17.00
- STEAK N' EGGS$24.00
- EGGS YOUR WAY$15.00
- BREAKFAST SANDWICH$15.00
- WHITE TRASH HASH$18.00
- BREAKFAST TOTCHOS$16.00
- HOUSE MADE SAUSAGE MCMUFF$14.00
- BANANA BREAD PUDDING$8.00
- FRENCH TOAST$12.00
- GRANOLA & YOGURT$8.00
- LULU'S BENEDICT$16.00
- FARMHOUSE OMELET$16.00
- HUEVOS RANCHEROS$17.00
- EGG WHITE FRITATTA$17.00
- EARLY BIRD PICK 2$21.00
BRUNCH SANDO/ENTREE
Lulu's Allston Location and Ordering Hours
(617) 787-1117