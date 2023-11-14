Manayunk Pizza
PIZZAS
- SMALL CHEESE PIZZA$10.50
TOMATO SAUCE AND MOZZARELLA
- SMALL WHITE PIZZA$11.00
GARLIC INFUSED OIL, MOZZARELLA, RICOTTA CHEESE
- LARGE WHITE PIZZA$15.50
GARLIC INFUSED OIL, MOZZARELLA, RICOTTA CHEESE
- SMALL UPSIDE DOWN PIZZA$11.00
TOMATO SAUCE, SHARP PROVOLONE, SHREDDED PARMESAN
- LARGE UPSIDE DOWN PIZZA$15.50
TOMATO SAUCE, SHARP PROVOLONE, SHREDDED PARMESAN
- LARGE CHEESE PIZZA$15.00
TOMATO SAUCE AND MOZZARELLA
SPECIALTY PIZZAS
- SMALL THE CHEESE FALLS PIZZA$13.50
TOMATO SAUCE, MOZZARELLA, SHARP PROVOLONE, SHARP CHEDDAR, SHREDDED PARMESAN CHEESE
- SMALL THE VEGGIE LOVER PIZZA$13.50
TOMATO SAUCE, MOZZARELLA, MUSHROOMS, TOMATO, BROCCOLI, SPINACH, ONIONS, GREEN PEPPERS
- SMALL THE MEAT LOVER PIZZA$13.50
TOMATO SAUCE, MOZZARELLA, GROUND BEEF, PEPPER HAM,SLICED HOT ITALIAN SAUSAGE, PEPPERONI
- SMALL THE GREEK PIZZA$13.50
GARLIC INFUSED OIL,MOZZARELLA, SPINACH, KALAMATA OLIVES, FETA CHEESE, TOMATO, ONIONS
- SMALL THE PRIMAVERA PIZZA$13.50
GARLIC INFUSED OIL, MOZZARELLA, SPINACH, BROCCOLI, TOMATO
- SMALL THE HAWAIIAN PIZZA$13.50
TOMATO SAUCE, MOZZARELLA, PEPPER HAM, CRIPSY APPLEWOOD SMOKED BACON, PINEAPPLE
- SMALL THE BOLOGNESE PIZZA$13.50
TOMATO SAUCE, MOZZARELLA, GROUND BEEF, APPLEWOOD SMOKED BACON, TOMATO, ONION
- SMALL THE BUFFALO PIZZA$13.50
MOZZARELLA, GRILLED CHICKEN, MILD SAUCE, BLUE CHEESE DRESSING
- SMALL THE BARBEQUE PIZZA$13.50
MOZZARELLA, TANGY BARBEQUE SAUCE, GRILLED CHICKEN, ONIONS
- SMALL THE WHITE CHICKEN BROCCOLI PIZZA$13.50
GARLIC INFUSED OIL, MOZZARELLA, GRILLED CHICKEN, BROCCOLI, RICOTTA
- SMALL THE SPICY SAUSAGE PIZZA$13.50
GARLIC INFUSED OIL, MOZZARELLA, HOT ITALIAN SLICED SAUSAGE, LONG HOTS, ONION
- SMALL THE STEAK PIZZA$13.50
TOMATO SAUCE, MOZZARELLA, RIBEYE SHAVED STEAK
- SMALL THE CHICKEN STEAK PIZZA$13.50
TOMATO SAUCE, MOZZARELLA, SHAVED CHICKEN BREAST
- SMALL THE CBR PIZZA$13.50
GARLIC INFUSED OLIVE OIL, MOZZARELLA, GRILLED CHICKEN, APPLEWOOD SMOKED BACON, RANCH DRESSING
- SMALL THE CORDON BLEU PIZZA$13.50
MOZZARELLA, GRILLED CHICKEN, PEPPER HAM, RANCH DRESSING
- SMALL THE BACON CHEESEBURGER PIZZA$13.50
MOZZARELLA, ANGUS BURGER, APPLEWOOD SMOKED BACON, KETCHUP
- SMALL THE YUNKER PIZZA$13.50
TOMATO SAUCE, MOZZARELLA, HOT AND SWEET SLICED ITALIAN SAUSAGE, PEPPERONI, MUSHROOM, ONION, GREEN PEPPER
- LARGE THE CHEESE FALLS PIZZA$18.50
TOMATO SAUCE, MOZZARELLA, SHARP PROVOLONE, SHARP CHEDDAR, SHREDDED PARMESAN CHEESE
- LARGE THE VEGGIE LOVER PIZZA$18.50
TOMATO SAUCE, MOZZARELLA, MUSHROOMS, TOMATO, BROCCOLI, SPINACH, ONIONS, GREEN PEPPERS
- LARGE THE MEATLOVER PIZZA$18.50
TOMATO SAUCE, MOZZARELLA, GROUND BEEF, PEPPER HAM,SLICED HOT ITALIAN SAUSAGE, PEPPERONI
- LARGE THE GREEK PIZZA$18.50
GARLIC INFUSED OIL,MOZZARELLA, SPINACH, KALAMATA OLIVES, FETA CHEESE, TOMATO, ONIONS
- LARGE THE PRIMAVERA PIZZA$18.50
GARLIC INFUSED OIL, MOZZARELLA, SPINACH, BROCCOLI, TOMATO
- LARGE THE HAWAIIAN PIZZA$18.50
TOMATO SAUCE, MOZZARELLA, PEPPER HAM, CRIPSY APPLEWOOD SMOKED BACON, PINEAPPLE
- LARGE THE BOLOGNESE PIZZA$18.50
TOMATO SAUCE, MOZZARELLA, GROUND BEEF, APPLEWOOD SMOKED BACON, TOMATO, ONION
- LARGE THE BUFFALO PIZZA$18.50
MOZZARELLA, GRILLED CHICKEN, MILD SAUCE, BLUE CHEESE DRESSING
- LARGE THE BARBEQUE PIZZA$18.50
MOZZARELLA, TANGY BARBEQUE SAUCE, GRILLED CHICKEN, ONIONS
- LARGE THE WHITE CHICKEN BROCCOLI PIZZA$18.50
GARLIC INFUSED OIL, MOZZARELLA, GRILLED CHICKEN, BROCCOLI, RICOTTA
- LARGE THE SPICY SAUSAGE PIZZA$18.50
GARLIC INFUSED OIL, MOZZARELLA, HOT ITALIAN SLICED SAUSAGE, LONG HOTS, ONION
- LARGE THE STEAK PIZZA$18.50
TOMATO SAUCE, MOZZARELLA, RIBEYE SHAVED STEAK
- LARGE THE CHICKEN STEAK PIZZA$18.50
TOMATO SAUCE, MOZZARELLA, SHAVED CHICKEN BREAST
- LARGE THE CBR PIZZA$18.50
GARLIC INFUSED OLIVE OIL, MOZZARELLA, GRILLED CHICKEN, APPLEWOOD SMOKED BACON, RANCH DRESSING
- LARGE THE CORDON BLUE PIZZA$18.50
MOZZARELLA, GRILLED CHICKEN, PEPPER HAM, RANCH DRESSING
- LARGE THE BACON CHEESEBURGER PIZZA$18.50
MOZZARELLA, ANGUS BURGER, APPLEWOOD SMOKED BACON, KETCHUP
- LARGE THE YUNKER PIZZA$18.50
TOMATO SAUCE, MOZZARELLA, HOT AND SWEET SLICED ITALIAN SAUSAGE, PEPPERONI, MUSHROOM, ONION, GREEN PEPPER
STROMBOLI
- SMALL CHEESE STROMBOLI$14.00
TOMATO SAUCE, MOZZARELLA
- SMALL ITALIAN CUTS STROMBOLI$16.00
TOMATO SAUCE, MOZZARELLA, HAM,PEPPER CAPRICOLA,GENOA SALAMI
- SMALL PEPPERONI STROMBOLI$16.00
TOMATO SAUCE, MOZZARELLA, PEPPERONI
- SMALL ITALIAN SAUSAGE STROMBOLI$16.00
TOMATO SAUCE,MOZZARELLA, HOT AND SWEET ITALIAN SAUSAGE
- SMALL MEATBALL STROMBOLI$16.00
TOMATO SAUCE, MOZZARELLA, MEATBALL
- SMALL STEAK STROMBOLI$16.00
TOMATO SAUCE, MOZZARELLA, RIBEYE STEAK
- SMALL CHICKEN STEAK STROMBOLI$16.00
TOMATO SAUCE, MOZZARELLA, CHICKEN STEAK
- SMALL VEGETARIAN STROMBOLI$15.00
TOMATO SAUCE, MOZZARELLA, SPINACH, BROCCOLI, MUSHROOM, ONION, GREEN PEPPER
- SMALL ROAST PORK STROMBOLI$17.00
SHARP PROVOLONE, MOZZARELLA, ROAST PORK, ROASTED PEPPER,SIDE OF AJU
- SMALL MEATLOVERS STROMBOLI$17.00
TOMATO SAUCE, MOZZARELLA, RIBEYE STEAK, PEPPERONI, HOT ITALIAN SAUSAGE
- SMALL MANAYUNK STROMBOLI$17.00
TOMATO SAUCE, MOZZARELLA, RIBEYE STEAK, PEPPERONI, BANNANA PEPPERS
- SMALL BUFFALO CHICKEN STROMBOLI$16.00
MOZZARELLA, CHICKEN STEAK, MILD SAUCE, BLUE CHEESE DRESSING
- SMALL CHICKEN CORDON BLUE STROMBOLI$17.00
MOZZARELLA, GRILLED CHICKEN, PEPPER HAM, RANCH DRESSING
- LARGE CHEESE STROMBOLI$18.00
TOMATO SAUCE, MOZZARELLA
- LARGE ITALIAN CUTS STROMBOLI$20.00
TOMATO SAUCE, MOZZARELLA, HAM,PEPPER CAPRICOLA,GENOA SALAMI
- LARGE PEPPERONI STROMBOLI$20.00
TOMATO SAUCE, MOZZARELLA, PEPPERONI
- LARGE ITALIAN SAUSAGE STROMBOLI$20.00
TOMATO SAUCE,MOZZARELLA, HOT AND SWEET ITALIAN SAUSAGE
- LARGE MEATBALL STROMBOLI$20.00
TOMATO SAUCE, MOZZARELLA, MEATBALL
- LARGE STEAK STROMBOLI$20.00
TOMATO SAUCE, MOZZARELLA, RIBEYE STEAK
- LARGE CHICKEN STEAK STROMBOLI$20.00
TOMATO SAUCE, MOZZARELLA, CHICKEN STEAK
- LARGE VEGETARIAN STROMBOLI$18.00
TOMATO SAUCE, MOZZARELLA, SPINACH, BROCCOLI, MUSHROOM, ONION, GREEN PEPPER
- LARGE ROAST PORK STROMBOLI$21.00
SHARP PROVOLONE, MOZZARELLA, ROAST PORK, ROASTED PEPPER,SIDE OF AJU
- LARGE MEATLOVERS STROMBOLI$21.00
TOMATO SAUCE, MOZZARELLA,
- LARGE MANAYUNK STROMBOLI$21.00
TOMATO SAUCE, MOZZARELLA, RIBEYE STEAK, PEPPERONI, BANNANA PEPPERS
- LARGE BUFFALO CHICKEN STROMBOLI$20.00
MOZZARELLA, CHICKEN STEAK, MILD SAUCE, BLUE CHEESE DRESSING
- LARGE CHICKEN CORDON BLUE STROMBOLI$21.00
MOZZARELLA, GRILLED CHICKEN, PEPPER HAM, RANCH DRESSING
CALZONES
- SMALL CHEESE CALZONE$15.00
GARLIC INFUSED OIL, MINCED GARLIC, MOZZARELLA, RICOTTA, SIDE OF TOMATO SAUCE
- SMALL PEPPER HAM CALZONE$17.00
GARLIC INFUSED OIL, MINCED GARLIC, MOZZARELLA, RICOTTA, PEPPER HAM SIDE OF TOMATO SAUCE
- SMALL PEPPERONI CALZONE$17.00
GARLIC INFUSED OIL, MINCED GARLIC, MOZZARELLA, PEPPERONI,SIDE OF TOMATO SAUCE
- SMALL BROCCOLI CALZONE$16.00
GARLIC INFUSED OIL, MINCED GARLIC, MOZZARELLA, BROCCOLI, SIDE OF TOMATO SAUCE
- SMALL HOT ITALIAN SAUSAGE CALZONE$16.00
GARLIC INFUSED OIL, MINCED GARLIC, MOZZARELLA, HOT ITALIAN SAUSAGE, SIDE OF TOMATO SAUCE
- SMALL SWEET ITALIAN SAUSAGE CALZONE$16.00
GARLIC INFUSED OIL, MINCED GARLIC, MOZZARELLA, SWEET ITALIAN SAUSAGE, SIDE OF TOMATO SAUCE
- SMALL SPINACH CALZONE$16.00
GARLIC INFUSED OIL, MINCED GARLIC, MOZZARELLA, SPINACH, SIDE OF TOMATO SAUCE
- SMALL CHICKEN AND BROCCOLI CALZONE$18.00
GARLIC INFUSED OIL, MINCED GARLIC, MOZZARELLA, GRILLED CHICKEN, BROCCOLI, RICOTTA, SIDE OF TOMATO SAUCE
- SMALL STEAK CALZONE$18.00
GARLIC INFUSED OIL, MINCED GARLIC, MOZZARELLA, RIBEYE STEAK, SIDE OF TOMATO SAUCE
- LARGE CHEESE CALZONE$19.50
GARLIC INFUSED OIL, MINCED GARLIC, MOZZARELLA, RICOTTA, SIDE OF TOMATO SAUCE
- LARGE PEPPER HAM CALZONE$21.00
GARLIC INFUSED OIL, MINCED GARLIC, MOZZARELLA, RICOTTA, PEPPER HAM SIDE OF TOMATO SAUCE
- LARGE PEPPERONI CALZONE$21.00
GARLIC INFUSED OIL, MINCED GARLIC, MOZZARELLA, PEPPERONI,SIDE OF TOMATO SAUCE
- LARGE BROCCOLI CALZONE$20.00
GARLIC INFUSED OIL, MINCED GARLIC, MOZZARELLA, BROCCOLI, SIDE OF TOMATO SAUCE
- LARGE HOT ITALIAN SAUSAGE CALZONE$21.00
GARLIC INFUSED OIL, MINCED GARLIC, MOZZARELLA, HOT ITALIAN SAUSAGE, SIDE OF TOMATO SAUCE
- LARGE STEAK CALZONE$22.00
GARLIC INFUSED OIL, MINCED GARLIC, MOZZARELLA, RIBEYE STEAK, SIDE OF TOMATO SAUCE
- LARGE SWEET ITALIAN SAUSAGE CALZONE$21.00
GARLIC INFUSED OIL, MINCED GARLIC, MOZZARELLA, SWEET ITALIAN SAUSAGE, SIDE OF TOMATO SAUCE
- LARGE SPINACH CALZONE$20.00
GARLIC INFUSED OIL, MINCED GARLIC, MOZZARELLA, SPINACH, SIDE OF TOMATO SAUCE
- LARGE CHICKEN AND BROCCOLI CALZONE$22.00
GARLIC INFUSED OIL, MINCED GARLIC, MOZZARELLA, GRILLED CHICKEN, BROCCOLI, RICOTTA, SIDE OF TOMATO SAUCE
QUESADILLAS
- CHEESE QUESADILLA$10.00
FLOUR TORTILLA, SHREDDED SHARP CHEDDAR, MOZZARELLA, ONION, GREEN PEPPERS, SIDE OF SOUR CREAM, SIDE OF SALSA
- VEGGIE QUESADILLA$10.50
FLOUR TORTILLA, SHREDDED SHARP CHEDDAR, MOZZARELLA, SPINACH, BROCCOLI, MUSHROOM, TOMATO, ONION, GREEN PEPPER, SIDE OF SALSA, SIDE OF SOUR CREAM
- GRILLED CHICKEN QUESADILLA$11.00
FLOUR TORTILLA, SHREDDED SHARP CHEDDAR, MOZZARELLA, GRILLED CHICKEN, ONION, GREEN PEPPER, SIDE OF SOUR CREAM, SIDE OF SALSA
- CHICKEN STEAK QUESADILLA$11.00
FLOUR TORTILLA, SHREDDED SHARP CHEDDAR, MOZZARELLA, CHICKEN STEAK, ONION, PEPPER, SIDE OF SALSA, SIDE OF SOUR CREAM
- STEAK QUESADILLA$11.00
FLOUR TORTILLA, SHREDDED SHARP CHEDDAR, MOZZARELLA, RIBEYE STEAK, ONION, GREEN PEPPER, SIDE OF SALSA, SIDE OF SOUR CREAM
- SPICY SAUSAGE QUESADILLA$11.00
FLOUR TORTILLA, SHREDDED SHARP CHEDDAR, MOZZARELLA, HOT IT
- BUFFALO CHICKEN QUESADILLA$11.00
FLOUR TORTILLA, SHREDDED SHARP CHEDDAR, MOZZARELLA, BLUE CHEESE, MILD SAUCE, GRILLED CHICKEN, ONION, GREEN PEPPER, SIDE OF SALSA , SIDE OF SOUR CREAM
APPETIZERS
- FRIES$5.00
- CURLY FRIES$5.00
- WAFFLE FRIES$5.00
- PIZZA FRIES$7.00
TOMATO SAUCE, MOZZARELLA
- CHEESESTEAK FRIES$10.00
MOZZARELLA, KRAFT WHIZ, RIBEYE STEAK, FRIED ONIONS
- CHEESE FRIES$6.50
CHOICE OF KRAFT CHEEZ WHIZ OR MOZZARELLA
- CHEESE CURLY FRIES$6.50
CHOICE OF KRAFT CHEEZ WHIZ OR MOZZARELLA
- CHEESE WAFFLE FRIES$6.50
CHOICE OF KRAFT CHEEZ WHIZ OR MOZZARELLA
- BUFFALO CHICKEN FRIES$10.00
MILD SAUCE, CHICKEN STEAK, BLUE CHEESE DRESSING
- YUNKER FRIES$9.00
MOZZARELLA, SHARP SHREDDED CHEDDAR, APPLEWOOD SMOKED BACON, RANCH DRESSING
- ONION RINGS$8.00
BREADED ONIONS WITH CHOICE OF DIPPING SAUCE
- MOZZARELLA STICKS$7.00
(6) SERVED WITH A SIDE OF MARINARA SAUCE
- JALAPENO POPPERS$7.00
(6) SERVED WITH CHOICE OF DIPPING SAUCE
- MAC AND CHEESE BITES$8.00
(10) SERVED WITH CHOICE OF DIPPING SAUCE
- CHICKEN CORDON BLEU BITES$8.00
(10) SERVED WITH SIDE OF RANCH DRESSING
- CHICKEN FINGERS$9.00
(5) SERVED WITH CHOICE OF DIPPING SAUCE
- CHICKEN NUGGETS$8.00
(10) SERVED WITH CHOICE OF DIPPING SAUCE
- CHEESESTEAK EGGROLLS$9.00
(3) SERVED WITH CHOICE OF DIPPING SAUCE
- BUFFALO CHICKEN EGGROLLS$9.00
(3) SERVED WITH CHOICE OF DIPPING SAUCE
- YUNKER SAMPLER$15.00
(2) MOZZARELLA STICK, (2) JALAPENO POPPER, (2) CHICKEN FINGER, (3-4) ONION RING, (2) CHICKEN CORDON BLEU BITE, (2) MAC AND CHEESE BITE, (2) DIPPING SAUCE OF CHOICE
- BREADSTICKS$7.50
DOUGH, GARLIC,SHREDDED PARMESAN CHEESE, SIDE OF TOMATO SAUCE
- CHEEZY BREAD$11.00
DOUGH,GARLIC, SHREDDED PARMESAN, SHARP CHEDDAR, MOZZARELLA, SIDE OF TOMATO SAUCE
BURGERS
- CHEESEBURGER$9.00
FRESH ANGUS BEEF, COOPER SHARP AMERICAN, LETTUCE,TOMATO,ONION SERVED ON A BRIOCHE BUN
- BACON CHEESEBURGER$9.50
FRESH ANGUS BEEF, APPLEWOOD SMOKED BACON, COOPER SHARP AMERICAN, LETTUCE, TOMATO, ONION, SERVED ON A BRIOCHE BUN
- PIZZA BURGER$9.50
FRESH ANGUS BEEF, PEPPERONI, MARINARA SAUCE, MOZZARELLA, SERVED ON A BRIOCHE BUN
- THE ROX BURGER$10.00
FRESH ANGUS BEEF, MAC AND CHEESE BITE, JALAPENO,FRIED ONION,SHARP CHEDDAR CHEESE, SERVED ON A BRIOCHE BUN
- THE BURNSIDE BURGER$10.00
FRESH ANGUS BEEF, COOPER SHARP AMERICAN, ROASTED LONG HOT, FRIED ONION, GARLIC PARM SPREAD, SERVED ON A BRIOCHE BUN
- THE SHURS BURGER$10.00
FRESH ANGUS BEEF, GRILLED NUSHROOM, FRIED ONION, SHARP CHEDDAR CHEESE, SERVED ON A BRIOCHE BUN
- THE MANAYUNK BURGER$10.50
FRESH ANGUS BEEF, APPLEWOOD SMOKED BACON, FRIED ONION RING, BARBEQUE SAUCE, SHARP CHEDDAR CHEESE, SERVED ON A BRIOCHE BUN
PANINIS
- CHICKEN PESTO PANINI$11.00
GRILLED CHICKEN,SHARP PROVOLONE, ROASTED PEPPER, PESTO, SERVED ON CIABATTA BREAD
- CHICKEN AVACADO PANINI$11.00
GRILLED CHICKEN, APPLEWOOD SMOKED BACON, IMPORTED SWISS CHEESE, AVACADO, MAYONAISE, SERVED ON CIABATTA BREAD
- EGGPLANT PARM PANINI$11.00
BREADED EGGPLANT, FRESH MOZZARELLA, ROASTED PEPPER, MARINARA SAUCE, SERVED ON CIABATTA BREAD
- YUNKER PANINI$11.00
SWEET ITALIAN SAUSAGE, SHARP PROVOLONE, ROASTED LONG HOT, FRIED ONION, GARLIC PARM SPREAD, SERVED ON CIABATTA BREAD
- MONTE CRISTO PANINI$11.00
PEPPER HAM, OVEN ROASTED TURKEY, IMPORTED SWISS CHEESE, AVOCADO, HONEY MUSTARD, SERVED ON CIABATTA BREAD
- ITALIAN CUTS PANINI$11.00
PEPPER HAM, CAPPICOLA, GENOA SALAMI, SHARP PROVOLONE, ROASTED PEPPER, TOMATO, PESTO, SERVED ON CIABATTA BREAD
SANDWICHES
- BLT SANDWICH$8.50
CHOICE OF WHITE, WHEAT OR RYE TOAST, MAYO, APPLEWOOD SMOKED BACON, LETTUCE,TOMATO,AVACADO
- GRILLED CHEESE SANDWICH$6.00
CHOICE OF WHITE, WHEAT, OR RYE BREAD, COOPER SHARP AMERICAN
- PEPPER HAM AND CHEESE SANDWICH$8.00
CHOICE OF WHITE, WHEAT, OR RYE TOAST, MAYO, PEPPER HAM, COOPER SHARP AMERICAN, LETTUCE, TOMATO
- TURKEY AND CHEESE SANDWICH$8.50
CHOICE OF WHITE, WHEAT, OR RYE TOAST, MAYO, OVEN ROASTED TURKEY, COOPER SHARP AMERICAN, LETTUCE, TOMATO
- ROAST BEEF AND CHEESE SANDWICH$8.50
CHOICE OF WHITE, WHEAT, OR RYE TOAST, MAYO, SLICED ROAST BEEF, SHARP PROVOLONE, LETTUCE, TOMATO
- TUNA AND CHEESE SANDWICH$8.50
CHOICE OF WHITE, WHEAT, OR RYE TOAST, MAYO, ALBACORE TUNA MIXED WITH MAYO AND CELLERY, LETTUCE, TOMATO
- TUNA MELT SANDWICH$10.00
RYE TOAST, ALBACORE TUNA MIXED IN MAYO AND CELERY, SHARP PROVOLONE, ROASTED PEPPERS
CLUB SANDWICHES
- BLT CLUB$11.00
CHOICE OF WHITE, WHEAT, OR RYE TOAST, MAYO, APPLEWOOD SMOKED BACON, AVOCADO, LETTUCE,TOMATO
- PEPPER HAM CLUB$11.00
CHOICE OF WHITE, WHEAT, OR RYE TOAST, MAYO, PEPPER HAM, COOPER SHARP AMERICAN, LETTUCE, TOMATO
- TURKEY CLUB$11.00
CHOICE OF WHITE, WHEAT, OR RYE TOAST, MAYO, OVEN ROASTED TURKET, BACON, COOPER SHARP AMERICAN, LETTUCE, TOMATO
- ROAST BEEF CLUB$12.00
CHOICE OF WHITE, WHEAT, OR RYE TOAST, MAYO, ROAST BEEF, SHARP PROVOLONE, LETTUCE, TOMATO
- TUNA CLUB$12.00
CHOICE OF WHITE, WHEAT, OR RYE TOAST, MAYO, ALBACORE TUNA WITH CELERY MIXED IN MAYO, AVOCADO, LETTUCE, TOMATO
- GRILLED CHICKEN CLUB$12.00
CHOICE OF WHITE, WHEAT, OR RYE TOAST, MAYO, GRILLED CHICKEN, BACON, LETTUCE, TOMATO
- CHEESEBURGER CLUB$12.50
CHOICE OF WHITE, WHEAT, OR RYE TOAST, MAYO, FRESH ANGUS BEEF, BACON, LETTUCE, TOMATO
WRAPS
- CHICKEN AVOCADO WRAP$11.00
CHOICE OF FLOUR, OR WHEAT TORTILLA, HONEY MUSTARD, GRILLED CHICKEN, BACON, IMPORTED SWISS CHEESE, LETTUCE, TOMATO
- VEGGIE WRAP$11.00
CHOICE OF FLOUR, OR WHEAT TORTILLA, MUSHROOMS, SPINACH, BROCCOLI, TOMATO, ONION, GREEN PEPPER, SHARP PROVOLONE
- RANCHERO WRAP$11.00
CHOICE OF FLOUR, OR WHEAT TORTILLA, RANCH DRESSING, OVEN ROASTED TURKEY, BACON, SHARP CHEDDAR CHEESE, LETTUCE,TOMATO
- BUFFALO CHICKEN WRAP$11.00
CHOICE OF FLOUR,OR WHEAT TORTILLA, BLUE CHEESE, BUFFALO CHICKEN CUTLET, COOPER SHARP AMERICAN, LETTUCE, TOMATO
- CHICKEN CEASAR WRAP$11.00
CHOICE OF FLOUR, OR WHEAT TORTILLA, CEASAR DRESSING, GRILLED CHICKEN, SHREDDED PARMESAN, ROMAINE LETTUCE
- ROAST BEEF AND CHEESE WRAP$11.00
CHOICE OF FLOUR, OR WHEAT TORTILLA, ROAST BEEF, SHARP PROVOLONE, LETTUCE, TOMATO
- TUNA AND CHEESE WRAP$11.00
CHOICE OF FLOUR, OR WHEAT TORTILLA, SHARP PROVOLONE, ALBACORE TUNA WITH CELLERY MIXED IN MAYO, AVOCADO, LETTUCE, TOMATO
- CHEESESTEAK WRAP$11.00
CHOICE OF FLOUR, WHEAT TORTILLA, RIBEYE STEAK, COOPER SHARP AMERICAN, LETTUCE, TOMATO
- CHICKEN CHEESESTEAK WRAP$11.00
CHOICE OF FLOUR, WHEAT TORTILLA, CHICKEN STEAK, COOPER SHARP AMERICAN, LETTUCE, TOMATO
SALADS
- GARDEN SALAD$8.50
CHOICE OF GREENS, TOMATO, CUCUMBER, ONION, GREEN PEPPER, HARD BOILED EGG
- CAESAR SALAD$8.50
ROMAINE LETTUCE, CROUTON, SHREDDED PARMESAN CHEESE, HARD BOILED EGG
- MANAYUNK SALAD$12.50
CHOICE OF GREENS, TOMATO, CUCUMBER, ONION, GREEN PEPPER, HARD BOILED EGG, ITALIAN CUTS, TUNA, SHARP PROVOLONE, LONG HOT
- CHICKEN AVOCADO SALAD$12.50
CHOICE OF GREENS, TOMATO,CUCUMBER, ONION, GREEN PEPPER, HARD BOILED EGG, GRILLED CHICKEN, BACON, AVOCADO
- GREEK SALAD$12.50
CHOICE OF GREENS, TOMATO, CUCUMBER, ONION, TOMATO, HARD BOILED EGG, IMPORTED FETA CHEESE, KALAMATA OLIVE, ANCHOVIES
- TUNA SALAD$12.50
CHOICE OF GREENS, TOMATO, CUCUMBER, ONION, TOMATO, HARD BOILED EGG, SHARP PROVOLONE, TUNA, ROASTED PEPPER
- JULIENNE SALAD$12.50
CHOICE OF GREENS, TOMATO,CUCUMBER, ONION, GREEN PEPPER, HARD BOILED EGG, PEPPER HAM, OVEN ROASTED TURKEY, ROAST BEEF, SHARP PROVOLONE, ROASTED PEPPER
- TURKEY AND CHEESE SALAD$12.50
CHOICE OF GREENS, TOMATO, CUCUMBER, ONION, GREEN PEPPER, HARD BOILED EGG, SHARP PROVOLONE, OVEN ROASTED TURKEY, ROASTED PEPPER
- BUFFALO CHICKEN SALAD$12.50
CHOICE OF GREENS, TOMATO, CUCUMBER, ONION, GREEN PEPPER, HARD BOILED EGG, BUFFALO CHICKEN CUTLET,
PASTA SPECIALTIES
CHICKEN SPECIALTY SANDWICHES
- YUNKER CHICKEN SANDWICH$12.50
SEEDED TOASTED ROLL, GARLIC PARM SPREAD, SHARP PROVOLONE, GRILLED CHICKEN, ROASTED PEPPER, LONG HOT
- CHICKEN CEASAR SANDWICH$12.50
SEEDED TOASTED ROLL, CEASAR DRESSING, SHREDDED PARMESAN CHEESE, GRILLED CHICKEN
- CHICKEN PESTO SANDWICH$12.50
SEEDED TOASTED ROLL, PESTO, SHARP PROVOLONE, GRILLED CHICKEN, ROASTED PEPPER
- CHICKEN CORDON BLEU SANDWICH$12.50
SEEDED TOASTED ROLL, RANCH DRESSING, IMPORTED SWISS CHEESE, GRILLED CHICKEN, PEPPER HAM
- BUFFALO CHICKEN SANDWICH$12.50
SEEDED TOASTED ROLL, BLUE CHEESE, COOPER SHARP AMERICAN, BUFFALO CHICKEN CUTLET, LETTUCE, TOMATO
- GREEK CHICKEN SANDWICH$12.50
SEEDED TOASTED ROLL, GARLIC PARM SPREAD, IMPORTED FETA CHEESE, GRILLED CHICKEN, SPINACH
- ITALIAN CHICKEN SANDWICH$12.50
SEEDED TOASTED ROLL, GARLIC PARM SPREAD,SHARP PROVOLONE, GRILLED CHICKEN, SPINACH, ROASTED PEPPER
- CHICKEN AND MUSHROOM SHARP SANDWICH$12.50
SEEDED TOASTED ROLL, GARLIC PARM SPREAD, SHARP PROVOLONE, GRILLED CHICKEN, MUSHROOM
- GRILLED CHICKEN SANDWICH$12.50
SEEDED TOASTED ROLL, MAYO, COOPER SHARP AMERICAN, GRILLED CHICKEN, LETTUCE, TOMATO, ONION
HOAGIES AND GRINDERS
- ITALIAN HOAGIE$12.00
SEEDED ROLL, SHARP PROVOLONE, PEPPER HAM, CAPRICOLA, GENOA SALAMI, LETTUCE, TOMATO, ONION
- PEPPER HAM HOAGIE$12.00
SEEDED ROLL, COOPER SHARP AMERICAN, PEPPER HAM, LETTUCE, TOMATO, ONION
- GENOA SALAMI HOAGIE$12.00
SEEDED ROLL, SHARP PROVOLONE, GENOA SALAMI, LETTUCE, TOMATO, ONION
- TUNA HOAGIE$12.00
SEEDED ROLL, SHARP PROVOLONE, ALBACORE TUNA WITH CELLERY MIXED IN MAYO, LETTUCE, TOMATO, ONION
- TURKEY HOAGIE$12.00
SEEDED ROLL, COOPER SHARP AMERICAN, OVEN ROASTED TURKEY, LETTUCE, TOMATO, ONION
- ROAST BEEF HOAGIE$12.00
SEEDED ROLL, SHARP PROVOLONE, ROAST BEEF, LETTUCE, TOMATO, ONION
- VEGGIE GRINDER$12.00
SEEDED TOASTED ROLL, GARLIC PARM SPREAD, SHARP PROVOLONE, SPINACH, BROCCOLI, MUSHROOM, TOMATO, ONION, GREEN PEPPER, LETTUCE
- HOT ROAST BEEF GRINDER$12.00
SEEDED TOASTED ROLL, SHARP PROVOLONE, ROAST BEEF, GRAVY
- HOT ROAST PORK GRINDER$12.00
SEEDED TOASTED ROLL, GARLIC PARM SPREAD, ROAST PORK, YOUR CHOICE OF PEPPER, SHARP PROVOLONE, SIDE OF AJUS
- SAUSAGE PARM GRINDER$12.00
SEEDED TOASTED ROLL, GARLIC PARM SPREAD,MARINARA SAUCE, HOT OR SWEET ITALIAN SAUSAGE, SHARP PROVOLONE, LONG HOT, FRIED ONION
- MEATBALL PARM GRINDER$12.00
SEEDED TOASTED ROLL, GARLIC PARM SPREAD, MARINARA SAUCE, MEATBALL, SHARP PROVOLONE,
- EGGPLANT PARM GRINDER$12.00
SEEDED TOASTED ROLL, GARLIC PARM SPREAD, MARINARA SAUCE, BREADED EGGPLANT, SHARP PROVOLONE
- CHICKEN PARM GRINDER$12.00
- MIXED CHEESE GRINDER$12.00
STEAKS
- CHEESESTEAK$12.00
LONG ROLL WITH CHOICE OF CHEESE, RIBEYE STEAK
- PIZZA STEAK$12.50
LONG ROLL, GARLIC PARM SPREAD, RIBEYE STEAK, MOZZARELLA CHEESE
- CHEESESTEAK HOAGIE$12.50
LONG ROLL, CHOICE OF CHEESE, RIBEYE STEAK, LETTUCE, TOMATO, ONION
- THE BURNSIDE STEAK$13.00
LONG ROLL, COOPER SHARP AMERICAN, FRIED ONION, LONG HOT
- THE ROX STEAK$13.00
LONG ROLL, CHEEZ WHIZ, RIBEYE STEAK, PEPPERONI, JALAPENO, FRIED ONION
- THE CHEESE FALLS STEAK$13.00
LONG ROLL, CHEEZ WHIZ, COOPER SHARP AMERICAN, RIBEYE STEAK, FRIED ONION
- THE HOUSE ROYAL STEAK$13.50
LONG ROLL, GARLIC PARM SPREAD, MARINARA, MOZZARELLA, RIBEYE STEAK, FRIED ONION, MUSHROOM, HOT PEPPER, SWEET PEPPER
- CHICKEN CHEESESTEAK$11.50
LONG ROLL WITH CHOICE OF CHEESE, CHICKEN
- CHICKEN CHEESESTEAK HOAGIE$12.00
LONG ROLL WITH CHOICE OF CHEESE, CHICKEN, LETTUCE, TOMATO, ONION
- BUFFALO CHICKEN CHEESESTEAK$12.00
LONG ROLL, BLUE CHEESE, CHICKEN COOKED IN MILD SAUCE, COOPER SHARP AMERICAN
- ITALIAN CHICKEN STEAK$12.50
LONG ROLL, GARLIC PARM SPREAD, CHICKEN, SHARP PROVOLONE, SPINACH, ROASTED PEPPER
BUFFALO WINGS
- 10 PIECE BUFFALO WINGS$13.50
MILD, HOT, BARBEQUE, GARLIC PARM, MANGO HABANERO
- 20 PIECE BUFFALO WINGS$27.00
MILD, HOT, BARBEQUE, GARLIC PARM, MANGO HABANERO
- 30 PIECE BUFFALO WINGS$40.50
MILD, HOT, BARBEQUE, GARLIC PARM, MANGO HABANERO
- 40 PIECE BUFFALO WINGS$54.00
MILD, HOT, BARBEQUE, GARLIC PARM, MANGO HABANERO
- 50 PIECE BUFFALO WINGS$67.50
MILD, HOT, BARBEQUE, GARLIC PARM, MANGO HABANERO
SIDE CONDIMENTS
- SIDE OF WHIZ$1.00
- SIDE OF LETTUCE$0.25
- SIDE OF TOMATO$0.25
- SIDE OF RED ONION
- SIDE SWEET PEPPERS$0.50
- SIDE BANANA PEPPER$0.50
- SIDE PICKLE$0.50
- SIDE JALAPENO$0.50
- SIDE AVOCADO$1.00
- SIDE LONG HOT$1.50
- SIDE KALAMATA OLIVE$1.00
- SIDE GRILLED MUSHROOM$0.50
- SIDE CELERY CARROT MIX$0.25
- SIDE BLACK OLIVE$0.50
- SIDE OIL AND VINEGAR$1.00
- SIDE BALSAMIC VINAGERETTE$1.00
- SIDE BLUE CHEESE$1.00
- SIDE RANCH$1.00
- SIDE HONEY MUSTARD$1.00
- SIDE GARLIC PARM$1.00
- SIDE MILD SAUCE$1.00
- SIDE HOT SAUCE$1.00
- SIDE BARBEQUE SAUCE$1.00
- SIDE GARLIC PARM SAUCE$1.00
- SIDE MANGO HABANERO SAUCE$1.00
- SIDE SWEET AND SOUR SAUCE$1.00
- SIDE MUSTARD$0.50
- SIDE SALSA$1.00
- SIDE SOUR CREAM$1.00
- SIDE MARINARA SAUCE$1.00
- SIDE PIZZA SAUCE$1.00
- SIDE GRILLED CHICKEN$4.00
- SIDE TUNA$4.00
- SIDE BACON$2.00
- SIDE LONG ROLL$2.00
- SIDE SEEDED LONG ROLL$2.00
- SIDE SALT
- SIDE BLACK PEPPER
- SIDE OREGANO
- SIDE HOT PEPPER SEEDS
- SIDE GARLIC SALT
CHIPS
- SMALL PLAIN CHIPS$2.49
- SMALL RIPPLES CHIPS$2.49
- SMALL SOUR CREAM ONION CHIPS$2.49
- SMALL BARBEQUE CHIPS$2.49
- SMALL CHEDDAR SOUR CREAM CHIPS$2.49
- SMALL HONEY BARBEQUE CHIPS$2.49
- SMALL CAROLINA BARBEQUE CHIPS$2.49
- SMALL RED HOT CHIPS$2.49
- LARGE PLAIN CHIPS$4.79
- LARGE RIPPLES CHIPS$4.79
- LARGE SOUR CREAM ONION CHIPS$4.79
- LARGE BARBEQUE CHIPS$4.79
DESSERTS
SHAKES
- VANILLA MILKSHAKE$7.00
- CHOCOLATE MILKSHAKE$7.00
- STRAWBERRY MILKSHAKE$7.00
- BANANA MILKSHAKE$7.00
- CHERRY MILKSHAKE$7.00
- SALTED CARAMEL MILKSHAKE$7.00
- PEANUT BUTTER MILKSHAKE$7.00
- PEANUT BUTTER CHOCOLATE MILKSHAKE$7.00
- PEANUT BUTTER BANANA MILKSHAKE$7.00
- OREO MILKSHAKE$7.50
- FRUITY PEBBLES MILKSHAKE$7.50
- COCO PEBBLES MILKSHAKE$7.50
- CINAMON TOAST CRUNCH MILKSHAKE$7.50
BEVERAGES
- SMALL PEPSI$2.75
20 OUNCE BOTLLE
- SMALL DIET PEPSI$2.75
20 OUNCE BOTTLE
- SMALL CHERRY PEPSI$2.75
20 OUNCE BOTTLE
- SMALL MOUNTAIN DEW$2.75
20 OUNCE BOTTLE
- SMALL GINGERALE$2.75
20 OUNCE BOTTLE
- SMALL ORANGE SODA$2.75
20 OUNCE BOTTE
- SMALL STARRY$2.75
20 OUNCE BOTTLE
- SMALL BRISK ICE TEA$2.75
20 OUNCE BOTTLE
- BOTTLE WATER$2.00
20 OUNCE BOTTLE
- LARGE PEPSI$4.75
2 LITER BOTTLE
- LARGE DIET PEPSI$4.75
2 LITER BOTTLE
- LARGE STARRY$4.75
2 LITER BOTTLE
- LARGE GINGERALE$4.75
2 LITER BOTTLE
- LARGE ORANGE SODA$4.75
2 LITER BOTTLE
- LARGE BRISK ICE TEA$4.75
2 LITER BOTTLE