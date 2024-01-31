Matcha Man Ice Cream & Taiyaki 6014 12th Ave S
Ice Cream
Drinks
- Mizuki Ceremonial Matcha$4.50
Reserve ceremonial matcha & water
- Matcha-Americano$4.75
Reserve ceremonial matcha & water
- Matcha Latte$5.00+
Organic ceremonial matcha, milk, pure maple syrup
- Hojicha Latte$4.00+
Hojicha powder, milk, pure maple syrup
- Rose Matcha Latte$5.25+
Organic ceremonial matcha, milk, Rose infused syrup
- Chai Matcha Latte$5.65+
Organic ceremonial matcha, spcied chai, milk
- Vanilla Matcha Latte$5.75+
Organic ceremonial matcha, milk, pure vanilla, maple syrup
- Strawberry Matcha Latte$5.75+
Organic Ceremonial matcha, milk, fresh strawberry puree
- Sakura Matcha Latte$5.50+
Organic Ceremonial matcha, milk, sakura infused syrup
- Lavender Matcha Latte$5.50+
Organic ceremonial matcha, milk, lavender infushed syrup
- Salted Sweet Cream Matcha Latte$5.75+
Organic ceremonial matcha, milk, pure maple syrup, salted sweet cream
- Salted Sweet Cream Hojicha Latte$4.75+
Hojicha powder, milk, pure maple syrup, salted sweet cream
- Chai Latte$5.65
- Calamansi Matcha Soda$5.75+
- Matcha Cream Soda$5.50+
- Ube Cream Soda$5.00+
Traditional Taiyaki
Matcha Man Ice Cream & Taiyaki 6014 12th Ave S Location and Ordering Hours
(206) 453-3205
Closed • Opens Friday at 11AM