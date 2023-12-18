Martin's Famous Street Tacos
BREAKFAST
BREAKFAST BURRITOS
- BACON BREAKFAST$11.00
Bacon, eggs, potatoes, and shredded cheese hand wrapped in a warm 12" flour tortilla.
- CHORIZO BREAKFAST$11.00
- HAM BREAKFAST$11.00
Ham, eggs, potatoes, and shredded cheese hand wrapped in a warm 12" flour tortilla.
- SAUSAGE BREAKFAST$11.00
Sausage, eggs, potatoes, and shredded cheese hand wrapped in a warm 12" flour tortilla.
- VEGGIE BREAKFAST$11.00
- QUEEN$14.00
Sausage, Ham, Bacon, Eggs, Potatoes and Cheese in a 14” Flour Tortilla
- BREAKFAST BURRITO$13.00
TACOS
TJ TACOS
REGULAR TACOS
CRUNCHY TACOS
EL KETOTACO
MELTED CHEESE TORTILLA, WITH CHPICE OF MEAT.
PLATES
3 CRUNCHY TACO PLATE
3 DEEP FRIED TORTILLAS, FILLED WITH YOUR CHOICE OF PROTEIN, AND CHOICE OF TOPPING STYLE.
3 REG TACO PLATE
3 TACOS, WITH A SIDE OF RICE AND BEANS.
3 TJ TACO PLATE
CHILE VERDE PLATE
RANCHERO PLATE
VEGETARIAN PLATE
2 EMPANADAS PLATE
3 ENCHILADAS PLATE
2 SOPES PLATE
3 FLAUTAS PLATE
3 CHIMICHANGAS PLATE
STEW
BEEF MENUDO
BEEF TRIPE, CORN HOMINY, IN RED CHILI PEPPER BROTH (NOT SPICY).
DRINKS
WATER BOTTLE
SODA CAN (12OZ)
JARRITOS GLASS (12.5OZ)
PLASTIC BOTTLE (20OZ)
ENERGY DRINK
STARBUCKS COFFEE 13.7 OZ
WINE
BEER(12OZ)
CAGUAMA(32OZ)
BAJA WKND
SHRIMP TACO
FISH TACO
FISH BURRITO
SHRIMP BURRITO
3 BAJA TACO PLATE
DELIVERY FEE
DOZEN OF TAMALES
SINGLE TAMALES
GIFT CERTIFICATE
Martin's Famous Street Tacos Location and Ordering Hours
(916) 841-6448
Closed • Opens Tuesday at 9AM