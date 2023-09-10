FOOD

APPETIZERS

EXTRA CHIPS

$2.00

TO GO CHIPS

$2.50

BEAN DIP

$6.99

CHICKEN WINGS (10)

$10.99
QUESO FUNDIDO CON CHORIZO

QUESO FUNDIDO CON CHORIZO

$9.99

GUACAMOLE Small

$5.50

GUACAMOLE large

$8.75

CHORIQUESO

$7.99

CHEESE DIP small

$6.99

CHEESE DIP Large

$8.99

MI TACO DIP

$11.99

ELOTES PREPARDOS

$3.00

EXTRA SALSA CHIPS

$2.50

HUARACHES

HUARACHES

$8.99

HUARACHES CAMPECHANO

$10.99

ASADA Y CHORIZO

HUARACHES 2 CARNES

$10.99

QUESADILLAS

QUESADILLA QUESO

$7.50

QUESADILLA ASADA

$10.99

QUESADILLA CAMARRON

$10.99

QUESDILLA CHORIZO

$8.99

QUESADILLA POLLO

$8.99

QUESADILLA LENGUA

$11.00

QUESADILLA CAM Y POLLO

$11.99
QUESADILLA STEAK FAJITA

QUESADILLA STEAK FAJITA

$12.99

QUESADILLA CHICKEN FAJITA

$11.99

FAJITA QUESADILLA MIXTA

$13.99

Quesadilla Mix

$11.99

FAJITAS QUESADILLA VEGETALES

$9.00

QUESADIA CAMARRON FAJITA

$12.99

QUESADILLA ASADA YCAMARON

$12.99

FAJITAS

FAJITA MEXICANAS

$13.99
FAJITA POLLO

FAJITA POLLO

$12.50

FAJITA CARNE

$15.00

FAJITA MIXTAS

$15.99

FAJITA CAM Y CARNE

$14.99

FAJITA CAM Y POLLO

$13.50

FAJITA MIXTAS MEXICANA

$14.99

FAJITA CAM

$13.99

VEGGIE FAJITA

$10.50

Fajita Pollo

$10.60

FAJITA NACHOS

NACHOS SUPREMOS

$14.00

NACHOS POLLO

$10.00

NACHOS CARNE

$13.00

MIXED NACHOS SUPREME

$14.00

MIXED NACHOS

$11.99

Camaron Nachos Supremo

$12.99

Camaron Nachos

$11.99

SALADS

BOTANA DE CAMARON 12

$12.99

BOTANA DE CAMARON 18

$18.99

ENSALADA CAMARON

$10.99

ENSALADA CARNE

$10.99

ENSALADE DE POLLO

$9.50

GUACAMOLE SALAD

$3.99

TACO SALAD

$9.50

TACO SALAD MIX

$11.99

AGUACHILES VERDES

$12.99

Ensalada

$4.25

TORTAS

TORTAS

$8.50

SIDE ORDERS

ARROZ

$2.00

AVOCADO

$2.50

CAMARONES 6pc

$4.99

CEBOLLITAS

$2.00

Cebollitas Cambray

$2.50

CHILES TOREADOS

$4.50

Cup Ice

$0.75

EXTRA SALSA

$0.50

FRIJOLES

$1.50

Galletas

$1.00

JALAPEÑOS

$1.50

Jamon

$1.50

LECHUGA

$1.75

LIMON

$1.00

Nopal

$2.75

Pan/ bread

$2.00

PAPA FRITAS

$2.50

Pico De Gallo

$1.00

Queso Tacos

$0.50

Rabanos

$0.75

Salsa De Chip

$2.00

Side Carne

$5.50

SIDE CREMA

$0.75

SIDE MAYO

$0.75

SIDE RANCH

$0.75

Side Salchichon

$3.50

SIDE TOSTADA

$2.00

TOMATO

$0.75

TORDILLAS hand made

$2.00

TORTILLAS Arina

$1.00

TORTILLAS MIL

$1.25

08 Oz Consome

$2.50

Birria

$12.99

SALSA VERDE

$1.50

SALSA ROJAe

$1.50

Queso Asado

$2.75

VEGUETALES GRILL

$1.50

Side POLLO

$3.50

small side POLLO

SADE POLLO

$2.50

PAPAS CON QUESO

$6.00

ENSALADA

$5.00

SAIQUESO DIP

$1.50

ESPECIALIDADES

CARNE ASADA

$15.00

CAZUELÓN ESPECIAL

$18.50

COSTILLAS DE PUERCO VERDES

$9.99

BISTEC A LA MEXICANA -

$15.00

CHILAQUILES DE POLLO

$9.50

CARNITAS

$10.99

CALDO DE RES

$12.99

EL MOLCAJETE

$21.00
POZOLE

POZOLE

$8.99

MENUDO Solo Domingo/ SUNDAY ONLY

$9.99

DOMINGO

FLAUTAS DE POLLO

$10.99

POLLO MEGA

$11.99

CHILE POBLANOS

$12.00
POLLO CHIPOTLE

POLLO CHIPOTLE

$11.99

ENCHILADAS MICHOACANAS

$11.50

CAMARONES CHIPOTLE

$11.99

MILANESA

$11.99

MI TACO ESPECIAL -

$18.00

Polo Loco

$9.99

Caldo De Pollo

$9.50Out of stock

POLLO LOCO MIX

$12.99

CHILES RELLENOS

$12.99

Pollo Carne y Camaron

$14.99

Molcaje Tortilla Milagro Marg Y Pstre

$30.00

7 Tacos Milagro ,Mar Y Postre

$16.99

BARVACOA PLATO

$10.99

STEAK TANPIQUENO

$20.00

HUEVOS

HUEVOS CON CHARIZO

$7.99

HUEVOS MEXICANA

$7.99

HUEVOS RANCHEROS

$7.99

HUEVOS DIVORCIADOS

$7.99

HUEVOS BISTEK RANCHERO

$12.00

Huevos Con Jamon

$7.99

Huevos Estrellados

$7.99

LUNCH TACO SPECIAL

$6.99

HUEVOS REUELTOS

$7.99

BURRITO

CHIMICHANGA

$9.50

PANZA VERDE

$10.99

CALIFORNIA BURRITO

$12.99

DE LUJO BURRITO

$10.99

CABEZA BURRITO

$9.99

POLLO BURRITO

$8.50

LENGUA BURRITO

$10.99

CHORIZO BURRITO

$7.99

CARNE ASADA BURRITO

$10.99

PASTOR BURRITO

$8.50

BURRITO ESPECIAL

$9.99

BURRITO De Frijol

$6.99

BURRITO California Mixto

$14.99

BURTO BCHE

$9.99

MARISCO

OSTIONES EN SU CONCHA(6)

$7.50

VERANO SOLAMENTE

OSTIONES EN SU CONCHA(12)

$13.00

VERANO SOLAMENTE

CALDO DE CAMARONES

CALDO DE CAMARONES

$11.00

CALDO DE MARISCOS

$13.99
MOJARRA

MOJARRA

$11.00

COCTEL DE CAMARÓN

$9.50

COCTEL DE PULPO

$12.00

VUELVE A LA VIDA

$12.00

CAMPECHANA PULPO Y CAMARON

$10.99

TOSTADA DE CEVICHE*

$4.50

TOSTADA DE PULPO*

$5.00

TOSTADA DE CAMARÓN*

$5.00

TOSTADA DE MIXTA

$5.00

CAMARONES EMPANIZADOS

$13.00

CAMARONES A LA DIABLA

$13.99

CAMARONES AL MOJO DE AJO

$13.99

CAMARONES A LA MEXICANA

$13.99

CAMARONES ALA PLANCHA

$10.99

FILETE DE PESCADO

$12.00

FILETE EMPANIZADO

$12.00

FILETE RELLENO PULPO Y CAMARON

$14.00

SHRIMP BURRITO

$10.99

SEAFOOD CHIMICHANGA

$12.00

PULPO MEXICANO

$14.00

SALMON GRILL

$15.00

PULPO Y CAMRON TOSTADAS

$4.50

PULPO Y CAMARON TOSTDAS

$5.00

AGUA CHILES

$16.99

TACOS

TACOS-

TACOS-

$2.00

TACOS- tortillas hechas a mano

$2.25

SOPES

SOPES

$5.50

GORDITAS

$5.50

Sopes No Fritos

$5.00

Gorditas No Fritas

$5.00

KIDS

KIDS TACO

$4.50

KIDS QUESADILLA

$4.50

CHIK FINGERS

$4.50

SHRIMP

$4.50

CHIKEN

$4.50

EGGS

$4.50

BURGERS

$4.50

POLLO SAI

$2.00

ASADA SAI

$2.50

POSTRES

FLAN CON QUESO

$4.50

MEXICAN CHURROS WITH ICE CREAM

$3.99

FLAN

$3.50

Sopapilla

$2.25

DRINKS

BEBIDAS

REFRESCOS MEXICANOS

$2.00

COCA MEXICANA

$2.75

AGUAS FRESCAS

$2.00

CAFE

$1.50

AGUA MINERAL PREPARADA

$4.50

MICHELADA DE AGUA MINERAL

$5.00

MICHELADA MIX

$3.00

COKE CAN

$1.00

DIET COKE CAN

$1.00

COKE ZERO CAN

$1.00

SPRITE CAN

$1.00

Refill Large

$2.00

Agua Grande

$4.50

Refil Small

$1.00

Employee Drink

$1.00

Kids Daiquiri

$3.99

COCA MEDIO LITRO

$3.50

TEPACHITO

$2.00

Campurrado s

$6.00

Campurrado L

$8.00

Arroz con leche s

$6.00

Arroz con leche L

$10.00

FANTA BTELLA

$2.75

SPRITE BTELLA

$2.75

SQUIRT

$2.75

GROW2GROW- MANZANA

$5.00

Agua Botella

$3.50

GIN

Tanqueray

$7.00

VODKA

Tito's

$7.00