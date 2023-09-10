Grasias! Que tengan buen dia.
Mi Taco Mexican Taqueria Marietta
FOOD
APPETIZERS
QUESADILLAS
QUESADILLA QUESO
$7.50
QUESADILLA ASADA
$10.99
QUESADILLA CAMARRON
$10.99
QUESDILLA CHORIZO
$8.99
QUESADILLA POLLO
$8.99
QUESADILLA LENGUA
$11.00
QUESADILLA CAM Y POLLO
$11.99
QUESADILLA STEAK FAJITA
$12.99
QUESADILLA CHICKEN FAJITA
$11.99
FAJITA QUESADILLA MIXTA
$13.99
Quesadilla Mix
$11.99
FAJITAS QUESADILLA VEGETALES
$9.00
QUESADIA CAMARRON FAJITA
$12.99
QUESADILLA ASADA YCAMARON
$12.99
FAJITAS
FAJITA NACHOS
SALADS
TORTAS
SIDE ORDERS
ARROZ
$2.00
AVOCADO
$2.50
CAMARONES 6pc
$4.99
CEBOLLITAS
$2.00
Cebollitas Cambray
$2.50
CHILES TOREADOS
$4.50
Cup Ice
$0.75
EXTRA SALSA
$0.50
FRIJOLES
$1.50
Galletas
$1.00
JALAPEÑOS
$1.50
Jamon
$1.50
LECHUGA
$1.75
LIMON
$1.00
Nopal
$2.75
Pan/ bread
$2.00
PAPA FRITAS
$2.50
Pico De Gallo
$1.00
Queso Tacos
$0.50
Rabanos
$0.75
Salsa De Chip
$2.00
Side Carne
$5.50
SIDE CREMA
$0.75
SIDE MAYO
$0.75
SIDE RANCH
$0.75
Side Salchichon
$3.50
SIDE TOSTADA
$2.00
TOMATO
$0.75
TORDILLAS hand made
$2.00
TORTILLAS Arina
$1.00
TORTILLAS MIL
$1.25
08 Oz Consome
$2.50
Birria
$12.99
SALSA VERDE
$1.50
SALSA ROJAe
$1.50
Queso Asado
$2.75
VEGUETALES GRILL
$1.50
Side POLLO
$3.50
small side POLLO
SADE POLLO
$2.50
PAPAS CON QUESO
$6.00
ENSALADA
$5.00
SAIQUESO DIP
$1.50
ESPECIALIDADES
CARNE ASADA
$15.00
CAZUELÓN ESPECIAL
$18.50
COSTILLAS DE PUERCO VERDES
$9.99
BISTEC A LA MEXICANA -
$15.00
CHILAQUILES DE POLLO
$9.50
CARNITAS
$10.99
CALDO DE RES
$12.99
EL MOLCAJETE
$21.00
POZOLE
$8.99
MENUDO Solo Domingo/ SUNDAY ONLY
$9.99
DOMINGO
FLAUTAS DE POLLO
$10.99
POLLO MEGA
$11.99
CHILE POBLANOS
$12.00
POLLO CHIPOTLE
$11.99
ENCHILADAS MICHOACANAS
$11.50
CAMARONES CHIPOTLE
$11.99
MILANESA
$11.99
MI TACO ESPECIAL -
$18.00
Polo Loco
$9.99
Caldo De Pollo
$9.50Out of stock
POLLO LOCO MIX
$12.99
CHILES RELLENOS
$12.99
Pollo Carne y Camaron
$14.99
Molcaje Tortilla Milagro Marg Y Pstre
$30.00
7 Tacos Milagro ,Mar Y Postre
$16.99
BARVACOA PLATO
$10.99
STEAK TANPIQUENO
$20.00
HUEVOS
BURRITO
MARISCO
OSTIONES EN SU CONCHA(6)
$7.50
VERANO SOLAMENTE
OSTIONES EN SU CONCHA(12)
$13.00
VERANO SOLAMENTE
CALDO DE CAMARONES
$11.00
CALDO DE MARISCOS
$13.99
MOJARRA
$11.00
COCTEL DE CAMARÓN
$9.50
COCTEL DE PULPO
$12.00
VUELVE A LA VIDA
$12.00
CAMPECHANA PULPO Y CAMARON
$10.99
TOSTADA DE CEVICHE*
$4.50
TOSTADA DE PULPO*
$5.00
TOSTADA DE CAMARÓN*
$5.00
TOSTADA DE MIXTA
$5.00
CAMARONES EMPANIZADOS
$13.00
CAMARONES A LA DIABLA
$13.99
CAMARONES AL MOJO DE AJO
$13.99
CAMARONES A LA MEXICANA
$13.99
CAMARONES ALA PLANCHA
$10.99
FILETE DE PESCADO
$12.00
FILETE EMPANIZADO
$12.00
FILETE RELLENO PULPO Y CAMARON
$14.00
SHRIMP BURRITO
$10.99
SEAFOOD CHIMICHANGA
$12.00
PULPO MEXICANO
$14.00
SALMON GRILL
$15.00
PULPO Y CAMRON TOSTADAS
$4.50
PULPO Y CAMARON TOSTDAS
$5.00
AGUA CHILES
$16.99
KIDS
DRINKS
BEBIDAS
REFRESCOS MEXICANOS
$2.00
COCA MEXICANA
$2.75
AGUAS FRESCAS
$2.00
CAFE
$1.50
AGUA MINERAL PREPARADA
$4.50
MICHELADA DE AGUA MINERAL
$5.00
MICHELADA MIX
$3.00
COKE CAN
$1.00
DIET COKE CAN
$1.00
COKE ZERO CAN
$1.00
SPRITE CAN
$1.00
Refill Large
$2.00
Agua Grande
$4.50
Refil Small
$1.00
Employee Drink
$1.00
Kids Daiquiri
$3.99
COCA MEDIO LITRO
$3.50
TEPACHITO
$2.00
Campurrado s
$6.00
Campurrado L
$8.00
Arroz con leche s
$6.00
Arroz con leche L
$10.00
FANTA BTELLA
$2.75
SPRITE BTELLA
$2.75
SQUIRT
$2.75
GROW2GROW- MANZANA
$5.00
Agua Botella
$3.50
VODKA
Mi Taco Mexican Taqueria Marietta Location and Ordering Hours
(770) 693-2653
Closed • Opens Tuesday at 10AM