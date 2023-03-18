Midtown Spirits
DRINKS
COCKTAILS
BLACKBERRY MARGARITA SOUR
CLASSIC VODKA, PRESERVATION & CO. BLACKBERRY MARGARITA MIX, OVER ICE
BLOODY MARY
CHOICE OF VODKA, PRESERVATION & CO. BLOODY MARY MIX, OLIVE, COCKTAIL ONION, PICKLED GREEN BEAN, OVER ICE
CAPITOL COFFEE
CLASSIC VODKA, COLD BREW, BROWN SUGAR, SALTED VANILLA WHIPPED CREAM, OVER ICE
GIGGLE JUICE
HOUSE INFUSED CITRUS VODKA, PINK BUBBLY MOSCATO, WATERMELON PINK LEMONADE, LEMON LIME SODA, OVER ICE
MIDTOWN MULE
CHOICE OF VODKA, HOUSE GINGER BEER, SIMPLE SYRUP, LIME JUICE, OVER ICE
MIKE-TAI
HOUSE INFUSED PINEAPPLE AND CHAI VODKA, ORGEAT, LIME, SIMPLE SYRUP
OLD FASHIONED
ELIJAH CRAIG SMALL BATCH, SUGAR, ANGOSTURA BITTERS, ORANGE BITTERS, OVER LARGE ICE CUBE
THE DUDE ABIDES
CLASSIC VODKA, COLD BREW COFFEE LIQUEUR, CREAM, SIMPLE SYRUP, OVER LARGE COLD BREW ICE CUBE
THE PATRICK
HOUSE INFUSE CUCUMBER AND VERY BERRY VODKA, LEMON JUICE, SIMPLE SYRUP, SPRITE, SODA WATER, OVER ICE
WHITE LINEN
MIDTOWN GIN, CUCUMBER VODKA, LIME JUICE, ELDERFLOWER LIQUEUR, SIMPLE SYRUP, SODA WATER, OVER ICE
DAISY DOUX
MIDTOWN GIN, LEMON JUICE, ROSEMARY-LAVENDAR SYRUP, CHERRY JUICE, SODA WATER
NITRO NEGRONI
MIDTOWN GIN, SWEET VERMOUTH, CAMPARI, SERVED OVER A LARGE ICE CUBE
RYEVOLVER
RYE WHISKEY, COLD BREW COFFEE LIQUEUR, DARK BROWN SIMPLE SYRUP, ORANGE BITTERS, SERVED OVER A LARGE ICE CUBE
MARTINIS
SLUSHIES
INFUSIONS
APPLE CINNAMON
APRICOT
BANANA
BLACK PEPPERCORN
CHAI SPICE
CHERRY
COCONUT
CUCUMBER
DILL PICKLE
FIG
FRESNO CHILE
GINGER LIME
GRAPEFRUIT
HABANERO
HONEY
HORSERADISH
LEMON PEEL
MANGO
ORANGE PEEL
PEACH
PINEAPPLE
PINEAPPLE CHILE
STRAWBERRY
SWEET TEA
VANILLA
VERY BERRY
3 SHOTS for $22
9oz INFUSION - TO-GO
HOUSE SPIRITS
COFFEE LIQUEUR
50 PROOF COLD BREW COFFEE LIQUEUR. MADE WITH 100% CORN SPIRIT, 4X COLD BREW CONCENTRATE, DARK BROWN SUGAR, VANILLA
NOT SO DRY GIN
80 PROOF GIN DISTILLED IN HOUSE. DISTILLED WITH JUNIPER, CORIANDER, LEMON, CHAMOMILE, GRAPEFRUIT, AND FRESH CUCUMBER. DISTILLED FROM 100% RICE
CLASSIC VODKA
80 PROOF VODKA DISTILLED IN HOUSE. DISTILLED FROM 100% CORN
NAVY STRENGTH GIN
114 PROOF GIN DISTILLED IN HOUSE. DISTILLED WITH JUNIPER, CORIANDER, SARSAPARILLA, ANGELICA ROOT, LICORICE ROOT, ELDERFLOWER, ORANGE ZEST, LEMON ZEST, ROSEMARY, AND LEMONGRASS. DISTILLED FROM 100% CORN
BARREL AGED NAVY STRENGTH GIN
114 PROOF GIN DISTILLED IN HOUSE. BARREL AGED FOR 5 MONTHS. DISTILLED WITH JUNIPER, CORIANDER, SARSAPARILLA, ANGELICA ROOT, ELDERFLOWER, ORANGE ZEST, LEMON ZEST, ROSEMARY. DISTILLED FROM 100% CORN
MIDTOWN GIN
94 PROOF GIN DISTILLED IN HOUSE. DISTILLED WITH JUNIPER, CORIANDER, SARSAPARILLA, ANGELICA ROOT, LICORICE ROOT, ELDERFLOWER, ORANGE ZEST, LEMON ZEST, ROSEMARY, LEMONGRASS. DISTILLED FROM 100% CORN
SPRING GIN
86 PROOF SEASONAL GIN DISTILLED IN HOUSE. DISTILLED WITH JUNIPER, CORIANDER, ANGELICA ROOT, GRAINS OF PARADISE, LEMON VERBENA, ORRIS ROOT, LEMON PEEL, GRAPEFRUIT PEEL, LAVENDER. DISTILLED FROM 100% CORN
RICE VODKA
80 PROOF VODKA DISTILLED IN HOUSE. DISTILLED FROM 100% RICE
NON-ALCOHOLIC
FOOD
BAR BITES + GREENERY
DEVILED EGGS
REMOULADE EGG YOLK, PICKLED GREEN BEANS, BLOODY MARY SEASONING.
DISTILLERY BOARD
ARTISINAL CHEESE, CHARCUTERIE, PRESERVES, NUTS, PICKLED VEGGIES, TOAST
MIXED BAR NUTS
ROASTED, SALTED, SLIGHTLY SPICED.
WINGS
Chicken Wings with your choice of seasoning or sauce.
CHICKEN LUMPIA
WEDGE SALAD
Romaine, Gorgonzola, Tomato, Egg, Bacon, Green Goddess Dressing Add Salmon Fillet $8
MEATBALLS
GROUND BEEF MEATBALLS, MARINARA, PARMESAN
VEGGIE CHILI
KIDNEY BEANS, BELL PEPPERS, TOMATO, CHILI, CARROTS, ONIONS, CHEESE
BUNS & MORE
CLASSIC DOG
1/4 LB ALL BEEF FRANK, STONE GROUND MUSTARD, ONION, RELISH, ON TOASTED BUN.
DEVIL DOG
1/4 LB ALL BEEF FRANK, BACON , 1000 ISLAND, CHEESE SAUCE, GRILLED JALAPENO, ONION, TOMATO, ON TOASTED BUN.
MIDTOWN DIP
1/2LB THIN SLICED GRILLED BEEF, GARLIC AIOLI, BRIE, SERVED WITH OXTAIL JUS
PORTOBELLO PHILLY SANDWICH
GRILLED PORTOBELLO, GRILLED PEPPERS AND ONION, BRIE, GARLIC AIOLI, STONE GROUND MUSTARD, ON PUB ROLL.
STILL BURGER
1/3LB BEEF PATTY WITH JUICE CHEDDAR CORE, FRENCH BUTTER MAYO, SWEATED ONIONS, DILL RELISH, GARLIC AIOLI, ON BRIOCHE BUN.
MEATBALL SUB
GROUND BEEF MEATBALLS, MARINARA, PROVOLONE, TOASTED BUN
CHILI DOG
1/4 LB ALL BEEF FRANK, CHEESE SAUCE, VEGETABLE CHILI, CHEDDAR, ONION
GRILLED CHEESE
PHILLY CHEESESTEAK
BARK BURGER
FRIES
BASKET OF FRIES
FRIES WITH BLOODY MARY SEASONING.
CHESTER FRIES
FRIES WITH CHEESE POWDER.
DEVIL FRIES
ALL BEEF FRANK, BACON, 1000 ISLAND, CHEESE SAUCE, GRILLED JALAPENO, ONION, TOMATO, SERVED OVER BLOODY MARY FRIES.
SISIG FRIES
PORK BELLY, JALAPENO, CALAMANSI, ONION, CHICHARON, SISIG SEASONED FRIES
PHILLY FRIES
PHILLY STEAK, CHEESE SAUCE, ONIONS, BELL PEPPER, GREEN ONION, SERVED OVER BLOODY MARY FRIES
BAKED POTATO FRIES
Chester Fries, Cheese Sauce, Bacon, Green Onion, Sour Cream
CHILI FIRES
ALL BEEF FRANK, HOUSE MADE VEGETARIAN CHILI, SHREDDED CHEESE, CHEESE SAUCE, ONION, SERVED OVER CHESTER CHEESE FRIES.