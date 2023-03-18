Midtown Spirits

DRINKS

COCKTAILS

BLACKBERRY MARGARITA SOUR

$11.00

CLASSIC VODKA, PRESERVATION & CO. BLACKBERRY MARGARITA MIX, OVER ICE

BLOODY MARY

$11.00

CHOICE OF VODKA, PRESERVATION & CO. BLOODY MARY MIX, OLIVE, COCKTAIL ONION, PICKLED GREEN BEAN, OVER ICE

CAPITOL COFFEE

$11.00

CLASSIC VODKA, COLD BREW, BROWN SUGAR, SALTED VANILLA WHIPPED CREAM, OVER ICE

GIGGLE JUICE

$11.00

HOUSE INFUSED CITRUS VODKA, PINK BUBBLY MOSCATO, WATERMELON PINK LEMONADE, LEMON LIME SODA, OVER ICE

MIDTOWN MULE

$11.00

CHOICE OF VODKA, HOUSE GINGER BEER, SIMPLE SYRUP, LIME JUICE, OVER ICE

MIKE-TAI

$11.00

HOUSE INFUSED PINEAPPLE AND CHAI VODKA, ORGEAT, LIME, SIMPLE SYRUP

OLD FASHIONED

$13.00

ELIJAH CRAIG SMALL BATCH, SUGAR, ANGOSTURA BITTERS, ORANGE BITTERS, OVER LARGE ICE CUBE

THE DUDE ABIDES

$11.00

CLASSIC VODKA, COLD BREW COFFEE LIQUEUR, CREAM, SIMPLE SYRUP, OVER LARGE COLD BREW ICE CUBE

THE PATRICK

$11.00

HOUSE INFUSE CUCUMBER AND VERY BERRY VODKA, LEMON JUICE, SIMPLE SYRUP, SPRITE, SODA WATER, OVER ICE

WHITE LINEN

$11.00

MIDTOWN GIN, CUCUMBER VODKA, LIME JUICE, ELDERFLOWER LIQUEUR, SIMPLE SYRUP, SODA WATER, OVER ICE

DAISY DOUX

$11.00

MIDTOWN GIN, LEMON JUICE, ROSEMARY-LAVENDAR SYRUP, CHERRY JUICE, SODA WATER

NITRO NEGRONI

$12.00

MIDTOWN GIN, SWEET VERMOUTH, CAMPARI, SERVED OVER A LARGE ICE CUBE

RYEVOLVER

$13.00

RYE WHISKEY, COLD BREW COFFEE LIQUEUR, DARK BROWN SIMPLE SYRUP, ORANGE BITTERS, SERVED OVER A LARGE ICE CUBE

MARTINIS

ESPRESSO MARTINI

$12.00

CLASSIC VODKA, COLD BREW COFFEE LIQUEUR, HOUSE COLD BREW, SIMPLE SYRUP, SERVED UP

GIN MARTINI

$12.00

CHOICE OF GIN. SHAKEN OR STIRRED

VODKA MARTINI

$12.00

CHOICE OF VODKA. SHAKEN OR STIRRED

MIDTOWN 75

$12.00

SEASONAL SPRING GIN, LEMON JUICE, SIMPLE SYRUP, ROSÉ PROSECCO, SERVED UP

SLUSHIES

CUCUMBER COOLER

$13.00

MIDTOWN GIN, CUCUMBER JUICE, VODKA, LEMON, MINT SIMPLE SYRUP

MANGONADA

$13.00

CLASSIC VODKA, MANGO NECTAR, SIMPLE SYRUP, LIME JUICE, CHAMOY, TAJIN RIM

POG

$13.00

CLASSIC VODKA, POG JUICE (PASSION FRUIT, ORANGE, AND GUAVA JUICE), SIMPLE SYRUP, LIME JUICE

SOUR APPLE

$13.00

INFUSIONS

APPLE CINNAMON

$9.00

APRICOT

$9.00

BANANA

$9.00

BLACK PEPPERCORN

$9.00

CHAI SPICE

$9.00

CHERRY

$9.00

COCONUT

$9.00

CUCUMBER

$9.00

DILL PICKLE

$9.00

FIG

$9.00

FRESNO CHILE

$9.00

GINGER LIME

$9.00

GRAPEFRUIT

$9.00

HABANERO

$9.00

HONEY

$9.00

HORSERADISH

$9.00

LEMON PEEL

$9.00

MANGO

$9.00

ORANGE PEEL

$9.00

PEACH

$9.00

PINEAPPLE

$9.00

PINEAPPLE CHILE

$9.00

STRAWBERRY

$9.00

SWEET TEA

$9.00

VANILLA

$9.00

VERY BERRY

$9.00

3 SHOTS for $22

$22.00

9oz INFUSION - TO-GO

$20.00

HOUSE SPIRITS

COFFEE LIQUEUR

$8.00

50 PROOF COLD BREW COFFEE LIQUEUR. MADE WITH 100% CORN SPIRIT, 4X COLD BREW CONCENTRATE, DARK BROWN SUGAR, VANILLA

NOT SO DRY GIN

$8.00

80 PROOF GIN DISTILLED IN HOUSE. DISTILLED WITH JUNIPER, CORIANDER, LEMON, CHAMOMILE, GRAPEFRUIT, AND FRESH CUCUMBER. DISTILLED FROM 100% RICE

CLASSIC VODKA

$8.00

80 PROOF VODKA DISTILLED IN HOUSE. DISTILLED FROM 100% CORN

NAVY STRENGTH GIN

$9.00

114 PROOF GIN DISTILLED IN HOUSE. DISTILLED WITH JUNIPER, CORIANDER, SARSAPARILLA, ANGELICA ROOT, LICORICE ROOT, ELDERFLOWER, ORANGE ZEST, LEMON ZEST, ROSEMARY, AND LEMONGRASS. DISTILLED FROM 100% CORN

BARREL AGED NAVY STRENGTH GIN

$10.00

114 PROOF GIN DISTILLED IN HOUSE. BARREL AGED FOR 5 MONTHS. DISTILLED WITH JUNIPER, CORIANDER, SARSAPARILLA, ANGELICA ROOT, ELDERFLOWER, ORANGE ZEST, LEMON ZEST, ROSEMARY. DISTILLED FROM 100% CORN

MIDTOWN GIN

$8.00

94 PROOF GIN DISTILLED IN HOUSE. DISTILLED WITH JUNIPER, CORIANDER, SARSAPARILLA, ANGELICA ROOT, LICORICE ROOT, ELDERFLOWER, ORANGE ZEST, LEMON ZEST, ROSEMARY, LEMONGRASS. DISTILLED FROM 100% CORN

SPRING GIN

$9.00

86 PROOF SEASONAL GIN DISTILLED IN HOUSE. DISTILLED WITH JUNIPER, CORIANDER, ANGELICA ROOT, GRAINS OF PARADISE, LEMON VERBENA, ORRIS ROOT, LEMON PEEL, GRAPEFRUIT PEEL, LAVENDER. DISTILLED FROM 100% CORN

RICE VODKA

$9.00

80 PROOF VODKA DISTILLED IN HOUSE. DISTILLED FROM 100% RICE

NON-ALCOHOLIC

COLD BREW

$4.00

HOUSE COLD BREW

GINGER BEER

$4.00

HOUSE GINGER BEER

SODA

$2.00

COKE, DIET COKE, SPRITE, ROOT BEER, GINGER ALE

HOT COFFEE

$4.00

AVAILABLE DURING BRUNCH

VIRGIN MARY

$4.00

NON-ALCOHOLIC BLOODY MARY

JUICE

$3.00

CRANBERRY, PINEAPPLE, POG (PASSIONFRUIT, ORANGE GUAVA), MANGO, ORANGE JUICE

FOOD

BAR BITES + GREENERY

DEVILED EGGS

$8.00

REMOULADE EGG YOLK, PICKLED GREEN BEANS, BLOODY MARY SEASONING.

DISTILLERY BOARD

$21.00

ARTISINAL CHEESE, CHARCUTERIE, PRESERVES, NUTS, PICKLED VEGGIES, TOAST

MIXED BAR NUTS

$4.00

ROASTED, SALTED, SLIGHTLY SPICED.

WINGS

$11.00

Chicken Wings with your choice of seasoning or sauce.

CHICKEN LUMPIA

$10.00

WEDGE SALAD

$13.00

Romaine, Gorgonzola, Tomato, Egg, Bacon, Green Goddess Dressing Add Salmon Fillet $8

MEATBALLS

$12.00

GROUND BEEF MEATBALLS, MARINARA, PARMESAN

VEGGIE CHILI

$9.00

KIDNEY BEANS, BELL PEPPERS, TOMATO, CHILI, CARROTS, ONIONS, CHEESE

BUNS & MORE

CLASSIC DOG

$7.00

1/4 LB ALL BEEF FRANK, STONE GROUND MUSTARD, ONION, RELISH, ON TOASTED BUN.

DEVIL DOG

$10.00

1/4 LB ALL BEEF FRANK, BACON , 1000 ISLAND, CHEESE SAUCE, GRILLED JALAPENO, ONION, TOMATO, ON TOASTED BUN.

MIDTOWN DIP

$14.00

1/2LB THIN SLICED GRILLED BEEF, GARLIC AIOLI, BRIE, SERVED WITH OXTAIL JUS

PORTOBELLO PHILLY SANDWICH

$11.00

GRILLED PORTOBELLO, GRILLED PEPPERS AND ONION, BRIE, GARLIC AIOLI, STONE GROUND MUSTARD, ON PUB ROLL.

STILL BURGER

$16.00

1/3LB BEEF PATTY WITH JUICE CHEDDAR CORE, FRENCH BUTTER MAYO, SWEATED ONIONS, DILL RELISH, GARLIC AIOLI, ON BRIOCHE BUN.

MEATBALL SUB

$14.00

GROUND BEEF MEATBALLS, MARINARA, PROVOLONE, TOASTED BUN

CHILI DOG

$11.00

1/4 LB ALL BEEF FRANK, CHEESE SAUCE, VEGETABLE CHILI, CHEDDAR, ONION

GRILLED CHEESE

$7.00

PHILLY CHEESESTEAK

$14.00

BARK BURGER

$17.00

FRIES

BASKET OF FRIES

$5.00

FRIES WITH BLOODY MARY SEASONING.

CHESTER FRIES

$6.00

FRIES WITH CHEESE POWDER.

DEVIL FRIES

$14.00

ALL BEEF FRANK, BACON, 1000 ISLAND, CHEESE SAUCE, GRILLED JALAPENO, ONION, TOMATO, SERVED OVER BLOODY MARY FRIES.

SISIG FRIES

$15.00

PORK BELLY, JALAPENO, CALAMANSI, ONION, CHICHARON, SISIG SEASONED FRIES

PHILLY FRIES

$14.00

PHILLY STEAK, CHEESE SAUCE, ONIONS, BELL PEPPER, GREEN ONION, SERVED OVER BLOODY MARY FRIES

BAKED POTATO FRIES

$14.00

Chester Fries, Cheese Sauce, Bacon, Green Onion, Sour Cream

CHILI FIRES

$14.00

ALL BEEF FRANK, HOUSE MADE VEGETARIAN CHILI, SHREDDED CHEESE, CHEESE SAUCE, ONION, SERVED OVER CHESTER CHEESE FRIES.

DESSERT

CHEESECAKE

$8.00

ROTATING CHEESECAKE.

SIDES

CHEESE SAUCE SIDE

$2.00

HOUSE MADE RANCH

$1.00

RETAIL

RETAIL

16oz ORIGINAL BLOODY MARY MIX

$6.00

32oz ORIGINAL BLOODY MARY MIX

$9.00

CLASSIC LIME MARGARITA MIX 32OZ

$9.00

EXTRA HOT BLOODY MARY MIX 32OZ

$9.00

GAL ORIGINAL BLOODY MARY MIX

$25.00

JALAPENO MARGARITA MIX 32OZ

$9.00

MILD BLOODY MARY MIX 32OZ

$9.00

PICKLES

$10.00

SALT - BLOODY MARY

$8.00

DEHYDRATED LIME GARNISH

$6.00

SALT - MARGARITA

$8.00

GIFT BOXES

DOUBLE BOTTLE BLOODY BASKET

$85.00

BLOODY MARY BASKET

$75.00

NON-ALCOHOLIC BASKET

$48.00

FRUIT BASKET

$70.00

BREAKFAST BASKET

$65.00

GIN LOVERS BASKET

$95.00

PICKLE MARY BASKET

$55.00

VODKA LOVERS

$88.00

BOTTLED SPIRITS

VODKA

RICE VODKA BOTTLE

$32.00

CORN VODKA BOTTLE

$28.00

GIN

NOT SO DRY GIN BOTTLE

$35.00

MIDTOWN GIN BOTTLE

$35.00

BARREL AGED NAVY STRENGTH GIN-BATCH 002 375mL

$30.00

NAVY STRENGTH GIN 375mL

$22.00

SPRING GIN BOTTLE

$38.00

FLAVORED VODKA

CUCUMBER VODKA BOTTLE

$30.00

DILL PICKLE VODKA BOTTLE

$30.00

GINGER LIME BOTTLE

$30.00

STRAWBERRY VODKA BOTTLE

$30.00

VERY BERRY VODKA BOTTLE

$30.00

PINEAPPLE CHILI VODKA BOTTLE

$30.00

HORSERADISH VODKA BOTTLE

$30.00

LIQUEUR

COLD BREW COFFEE LIQUEUR BOTTLE

$28.00

MERCH

MENS LOGO T-SHIRT

MENS MEDIUM CRIMSON T-SHIRT

$25.00

MENS LARGE CRIMSON T-SHIRT

$25.00

MENS XL CRIMSON T-SHIRT

$25.00

MENS 2XL CRIMSON T-SHIRT

$25.00

MENS MEDIUM NAVY T-SHIRT

$25.00

MENS LARGE NAVY T-SHIRT

$25.00

MENS XL NAVY T-SHIRT

$25.00

MENS 2XL NAVY T-SHIRT

$25.00

CLEARANCE MENS T-SHIRT

$15.00

WOMENS LOGO T-SHIRT

WOMANS SMALL NAVY T-SHIRT

$25.00

WOMANS MEDIUM NAVY T-SHIRT

$25.00

WOMANS LARGE NAVY T-SHIRT

$25.00

WOMANS XLARGE NAVY T-SHIRT

$25.00

WOMANS SMALL PURPLE T-SHIRT

$25.00

WOMANS MEDIUM PURPLE T-SHIRT

$25.00

WOMANS LARGE PURPLE T-SHIRT

$25.00

WOMANS XLARGE PURPLE T-SHIRT

$25.00

CLEARANCE WOMANS T-SHIRT

$15.00

HOODIES

HOODIES SMALL

$50.00

HOODIES MEDIUM

$50.00

HOODIES LARGE

$50.00

HOODIES X-LARGE

$50.00

HOODIES 2XL

$50.00Out of stock

HEADWEAR

BEANIE

$22.00

TRUCKER HAT

$25.00

OTHER

DOG WATER BOWL

$7.00