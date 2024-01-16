Mint & Martini Indian Cuisine 2490 Taylor rd
Food
SOUP
SALAD
APPETIZER
- ONION PAKODA
INDIAN STYLE ONION FITTERS$7.90
- VEG SAMOSA
PYRAMID-SHAPED PASTRY STUFFED WITH POTATO, PEASE, AND INDIAN SPICES.$6.90
- MIX VEG PAKODA
INDIAN ASSORTED VEGETABLE FRITTERS$7.90
- JAIPURI BHINDI
CRISPY OKARA FRITTERS WITH PERI PERI MASALA$8.90
- ALOO TIKKI CHAAT
POTATO TIKKI, YOGURT, CHUTNEY$9.90
- SAMOSA CHHAT
CRUSHED SAMOSA, CHICKPEAS, TOPPED WITH YOGURT, CILENTRO, SWEET AND SOUR CHUTNEY$9.90
- MIRCHI BHAJJI
JALOPENIO PEPPER FRITTER$7.90
- GOLGAPPA
PUFF PASTRY BALLS, POTATO AND CHICKPEA FILLING,$6.90
- POPCORN CHICKEN
BITE-SIZE TENDER AND CRISPY CHICKEN SEASONED WITH INDIAN SPICES$7.90
- POPCORN SHRIMP
BITE-SIZE TENDER AND CRISPY SHRIMP SEASONED WITH INDIAN SPICES$9.90
- PEPPER CHICKEN
TENDER CHICKEN, CRISPY VEGETABLES,RICH BLACK PEPPER SAUCE$7.90
- PEPPER SHRIMP
TENDER SHRIMP, CRISPY VEGETABLES, RICH BLACK PEPPER SAUCE$9.90
- PANEER TACO
SHREDDED PANEER, CHOPPED BELL PAPER, CILANTRO, ONION , CHILLI GARLIC SAUCE$9.90
- CHICKEN TACO
SHREDDED CHICKEN, CHOPPED BELL PAPER, CILANTRO, ONION, CHILLI GARLIC SAUCE$9.90
- NACHOS
TORTILLA CHIPS, CHOPPED BELL PEPPERS, ONION, TOMATO SALSA, CHEESE SAUCE$7.90
- CHICKEN LOLLIPOPS
CHICKEN DRUMETTE MARINATED IN CHILLI GARLIC SAUCE$13.90
FROM TANDOOR
- PANEER TIKKA
COTTAGE CHEESE,YOGURT,BELL PAPER,ONION&INDIAN SPICES$13.90
- HARABHARA PANEER
COTTAGE CHEESE, YOGURT, BELL PAPER, MINT SAUCE.$13.90
- TANDOORI BABYCORN
BABY CORN, YOGURT,BELL PAPER,ONION&INDIAN SPICES$12.90
- TANDOORI BROCCOLI
MARINATED BROCCOLI COOKED IN A CLAY OVEN$12.90
- TANDOORI MASHROOM
MARINATED MASHROOM COOKED IN A CLAY OVEN$12.90
- MALAI CHICKEN KABAB
CASHEW BASED MARINATED CHICKEN$13.90
- TANDOORI CHICKEN
BONE IN CHICKEN,FENUGREEK,LEMON,CILANTRO,GARAM MASALA$13.90
- CHICKEN TIKKA
BONELESS CHICKEN, YOGURT,BELL PAPER,ONION&INDIAN SPICES$13.90
- PAHADI CHICKEN
JUICY BONELESS CHICKEN THIGH,SPINACH,WHOLE GARAM MASALA,MINT PASTE$13.90
- TANDOORI WINGS
TANDOORI MASALA,YOGURT,FENUGREEK,CHAT MASALA,KASHMIRI CHILLI,LEMON JUICE$15.90
- LAMB SEEK KABAB
SHREDED LAMB MIX WITH ONION ,CILANTRO,CORRIANDER SEEDS ,GINGER$18.90
- TANDOORI LAMB CHOP
LAMB CHOP MARINATED YOGURT & INDIAN SPICES$22.90
- TANDOORI WHOLE FISH
TANDOORI MASALA,YOGURT &LEMON JUICE$19.90
- TANDOORI SHRIMP
SHRIMP,FENUGREEK,LEMON,CILANTRO,GARAM MASALA$16.90
- TANDOORI SALMON
SALMON FISH,FENUGREEK,LEMON,CILANTRO,GARAM MASALA$16.90
MAIN COURSE
- BHINDI MASALA
OKRA COOKED WITH SPICES & ONION$13.90
- ALOO GOBI
QUALIFLOWER & POTATO CURRY$13.90
- ALOO MATAR
POTATO&GREEN PIECE CURRY$13.90
- MIXVEG CURRY
CHOPPED MIX VEGETABLES COOKED IN INDIAN SAUCE$15.90
- VEG KORMA
ASSORTED VEGGIE - RICH CASHEW,NUT BUTTER$15.90
- PANEER BHURJI
ONION,KASHMIRI CHILLI,GARAM MASALA,CREAM$15.90
- PALAK PANEER
FRESH SPINACH,ONION,BLACK PAPER,FENUGREEK LEAF & HOMEMADESPICES$15.90
- PANEER TIKKA MASALA
ROASTED BELL PAPER&ONION ,TOMATO,CASHEW,CREAM,BUTTER,FENUGREEKLEAF$15.90
- METHI MALAI PANEER
COTTAGE CHEESE COOKED WITH CASHEW SAUCE & FENUGREEK$15.90
- EGG MASALA
HARD BOILED EGG,CUMIN SEEDS,ONIONTOMATO SAUCE & SPICES$13.90
- CHANA MASALA
CHICKPEAS CURRY$12.90
- DAL MAHARAJA
CHEF SPECIAL YELLOW LENTIL$12.90
- SPINACH DAAL
SPINACH, GARLIC,FRESH CORIANDER LEAF$12.90
- DAL TADKA
LENTIL,GARLIC,CORIANDER LEAF$12.90
- DAL MAKHANI
BLACK LENTIL COOKED IN CREAMY INDIAN SAUCE$12.90
- BUTTER CHICKEN
TOMATO, CREAM BUTTER, CASHEW NUT, KASHMIRI CHILI&FENUGREEK$15.90
- CHICKEN TIKKA MASALA
ROASTED BELL PAPER&ONION ,TOMATO,CASHEW,CREAM,BUTTER,FENUGREEKLEAF$15.90
- CHICKEN KORMA
ASSORTED CHICKEN - RICH CASHEW,NUT BUTTER$15.90
- CHICKEN GHEE ROAST
CHICKEN,BAY LEAF,CLOVE,CUMIN,CINNAMON,GREEN CARDAMOM&YOGURT$15.90
- CHICKEN BHUNA MASALA
CHICKEN IN SMOKY BHUNA MASALA SAUCE$15.90
- GARLIC CHICKEN CURRY
CHICKEN IN GARCLIC SAUCE$15.90
- PALAK CHICKEN
FRESH SPINACH,ONION,BLACK PAPER,FENUGREEK LEAF & HOMEMADESPICES$15.90
- HYDERABADI CHICKEN CURRY
CHICKEN IN HYDRABADI STYLE$15.90
- HOME STYLE CHICKEN CURRY
HOMESTYLE CHICKEN CURRY$15.90
- CHICKEN SUKHA$15.90
- GOAT BHUNA MASALA
BONE IN GOAT IN SMOKY BHUNA MASALA GRAVY$18.90
- HYDERABADI GOAT CURRY
GOAT COOKED IN HYDRABADI STYLE$18.90
- LAMB VINDALOO
LAMB,POTATO,VINEGAR&CHILI SAUCE$20.90
- LAMB ROGENJOSH
LAMB,BAY LEAF,CLOVE,CUMIN,CINNAMON,GREEN CARDAMOM&YOGURT$20.90
- LAMB FRY
LAMB FRIED IN HOME MADE SAUCE$20.90
- GOAN FISH CURRY
FISH COOKED IN COCONUT CURRY$19.90
- LAMB SHANK
LAMB SHANK ,SMOOTH ONION GRAVY,WHOLE GARAM MASALA$22.90
BIRIYANI
- HYDERABADI CHICKEN DUM BIRIYANI
CHICKEN,LONG GRAIN SAFFRON RICE,BROWN ONION,FRESH MINT&CILANTRO$16.90
- LAMB BIRIYANI
LAMB,CLOVE,CARDMOM,CINNAMON,LONG GRAIN SAFFRONRICE ,BROWNONION,FRESH MINT&CILANTRO$22.90
- GOAT BIRIYANI
GOAT,CLOVE,CARDMOM,CINNAMON,LONG GRAIN SAFFRONRICE ,BROWNONION,FRESH MINT&CILANTRO$19.90
- MINT AND MARTINI SPECIAL BIRIYANI
BIRYANI RICE COOKED IN CHEF'SPECIAL SAUCE$18.90
- NAVRATAN PULAV
RICE COOKED WITH FRUITS & VEGETABLES$16.90
- JEERA RICE
WHITE RICE W/D CUMIN SEEDS$7.90
BREAD
- PLAIN NAAN
WHITE FLOUR,SOFT,PILLOWY,FRESH BAKED IN TANDOOR$3.90
- BUTTER NAAN
WHITE FLOUR,SOFT,PILLOWY,FRESH BAKED IN TANDOOR ADDED BUTTER$4.90
- GARLIC NAAN
WHITE FLOUR,SOFT,PILLOWY,FRESH BAKED IN TANDOOR ADDED GARLIC$4.90
- BULLET NAAN
WHITE FLOUR,SOFT,PILLOWY,FRESH BAKED IN TANDOOR ADDED GARLIC & CHILLI$4.90
- ONION KULCHA
NAAN STUFFED -ONION,CORIANDER&SPIECES$4.90
- STUFFED KULCHA
POTATO & VEGETABLE STUFFED BREAD$4.90
- CHEESE NAAN
CHEESE STUFFING BREAD$5.90
- TANDOORI ROTI
WHOLE WHEAT FLOUR,FRESHLY BAKED IN CLAY TANDOOR$4.90
- SAMPLER BASKET
A COMBINATION OF BUTTER, GARLIC AND BULLET NAAN$9.90
PIZZA
PASTA
DESSERT
- GULAB JAMUN
DEEP-FRIED DUMPLING MADE OUT OF REDUCE MILK$5.90
- RASGULLA
Chena balls blanched in sugar syrup.$5.90
- RICEKHEER
Thick creamy rice pudding.$5.90
- FRUIT CUSTARD
fruits , custard milk$5.90
- CHOCOLATE MOOSE$6.90
- STRAWBERRY MOOSE$6.90
- KULFI$4.90
- KULFI FALOODA
ROSE ICE CREAM BASIL SEED,THIN VERMICELLI,TUTTY FRUITY,PISTACHIO$7.90
- BROWNIE WITH ICECREAM
BROWNIE,VANILLA ICE CREAM ,GARNISH W/D CHOCOLATE SYRUP$8.90
BEVERAGES
Cocktails
- Alabama Slammer$10.00
- Appletini$10.00
- Bloody Mary$12.00
- Blueberry Lemonade
- Champagne Cocktail
- Cosmopolitan$10.00
- Daiquiri
- Dark 'N Stormy
- Gimlet
- Greyhound
- Hot Toddy
- Hurricane
- Lemon Drop
- Long Island Iced Tea$12.00
- Madras
- Mai Tai
- Manhattan$10.00
- Margarita$8.00
- Martini$10.00
- Mimosa$10.00
- Mint Julep
- Mojito$8.00
- Moscow Mule$8.00
- Mudslide
- Old Fashioned$10.00
- Rob Roy
- Sazerac
- Screwdriver
- Sea Breeze
- Sidecar
- Tequila Sunrise
- Tom Collins
- Whiskey Smash$10.00
- Whiskey Sour
- White Russian
- french 77$12.00