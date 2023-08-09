Moe Joe's 24033 W Lockport St
Food Menu
Appetizers
$2 OYSTER
$2.00
ANDOUILLE SAUSAGE
$14.95
BAYOU STEAK SKEWERS.
$19.95
CARIB SWEET SHRIMP
$18.95
CHICKEN SKEWERS
$15.95
COCONUT SHRIMP
$16.95
CRAB CAKES
$18.25
CRAW BOIL
$26.95
Risotto
$16.95
FRIED CRAWFISH TAILS
$17.95
FRIED GREEN TOMATOES
$17.50
FRIED OYSTERS
$18.95
FRIED PICKLES
$10.95
GATOR TAIL
$18.95
GREEN PEPPER RINGS
$12.95
Grilled Gator Skewer
$17.95
JERK WINGS
$16.95
JEZEBEL SEAFOOD SKEWER.
$18.95
KABRIT FROMAJ
$13.95
OYSTERS HALF SHELL
$18.95
OYSTERS LOLA
$19.95
SHRIMP COCKTAIL
$15.50
VADILLAS APP
$11.25
Soups/Salads
Sandwiches/Po Boys
ANDOUILLE POBOY
$15.95
CATFISH POBOY
$16.95
CHICKEN POBOY
$15.95
CRABCAKE POBOY
$18.95
CRAWFISH POBOY
$17.95
Debris PoBoy
FRIED GREEN TOMATO POBOY
$16.95
GATOR POBOY
$18.95
JUMBO SHRIMP POBOY
$16.95
Lobster Roll
$21.95
MUFFALETTA
$16.95
OYSTER POBOY
$18.95
PIROGUE
$15.95
PORTOBELLO POBOY
$14.95
Prime Rib PoBoy
$16.95
SOFT SHELL CRAB POBOY
$18.95
STEAK POBOY
$16.95
Burgers
Platters
Steaks
Entrees
Gator Creole
$26.95
Alligator Fricassee
$22.95
CARIBBEAN CAP
$17.95
CATFISH ACADIAN
$27.95
CHICKEN CREOLE
$19.95
CHICKEN FRICASSE
$21.95
CRAWFISH ETOUFEE
$24.95
ENTREE BEANS RICE
$19.50
FROG LEGS ENTREE
$20.95
GATOR FRICASSEE
$22.95
JAMBALAYA
$22.95
JERK CHICKEN
$19.95
KABOBS
$25.95
MOJO GUMBO ENTREE
$19.95
SEAFOOD JAMBALAYA
$26.95
SHRIMP CREOLE
$21.95
SHRIMP ETOUFEE
$23.95
Kids
Late Night Grill
Sides
***ALL TOGO***
ADD ON CATFISH
$8.00
ADD ON CHICKEN 1 PIECE
$2.00
ADD ON CHICKEN 2 PIECE
$4.00
ADD ON CHICKEN 3 PIECE
$6.00
ASPARAGUS
$6.95
BAKED SWEET POTATO
$5.95
BEANS AND RICE
$7.95
BLACK EYED PEAS
$5.95
BROCCOLI
$6.50
BROCCOLI W/CHEESE
$7.50
BRUSSEL SPROUTS
$6.95
CAESAR SIDE SALAD
$5.95
CHEDDAR MASHED POTATO
$5.95
COLE SLAW
$5.95
CORN BREAD
$1.75
CORN COB
$5.95
CORN FRITTER SIDE
$5.95
FRENCH BREAD
$2.50
FRIED OKRA
$5.95
FRIED PICKLE SIDE
$4.95
GOAT CHEESE
$4.00
LOADED BAKED POTATO
$6.95
Loaded Mash Potato
$6.95
MAC AND CHZ SIDE
$6.95
REGULAR MASHED POTATO
$4.95
RIBBON FRIES
$5.95
SIDE WHITE RICE
$1.95
SWEET POTATO FRIES
$5.95
YUMBO SIDE
$8.95
Add ons
ADD CHEDDAR,
$2.00
ADD GORGONZOLA
$2.00
ADD GOUDA
$2.00
ADD GRUYERE
$2.00
ADD PROVOLONE
$2.00
BACON
$2.00
BOTH SAUCES
CARIBBEAN
CREOLE MUSTARD
FRIED ONION
GREEN PEPPER
LETTUCE
NO SAUCE
ON SIDE
RAW ONION
RUM SAUCE
TOMATO
TOPPINGS ON SIDE
MANGO SALSA
$4.00
ADD FRENCH BREAD
$2.50
ADD GOAT CHEESE
$4.00
ADD TASSO
$2.00
ADD LG FROG SAUCE
$4.50
ADD SM FROG SAUCE
$1.50
LG EXTRA PIMENTO SAUCE
$4.50
SM EXTRA PIMENTO SAUCE
$1.50
EXTRA RANCH
$0.50
EXTRA HOUSE
$0.50
EXTRA CAESAR
$0.50
EXTRA REM
$0.50
EXTRA MAYO
$0.50
EXTRA CREOLE MUSTARD
$0.50
EXTRA TARTAR
$0.50
EXTRA BBQ
$0.50
EXTRA BOAR
$0.50
EXTRA COCKTAIL
$0.50
EXTRA GATOR
$0.50
EXTRA PINA COLADA
$0.50
EXTRA C. MAYO
$0.50
EXTRA SOUR CREAM
$0.50
EXTRA PEANUT
$0.75
EXTRA JEZEBEL
$0.75
EXTRA GHOST PEPPER
$0.75
EXTRA BUFFALO
$0.75
EXTRA GRN TOM JAM
$1.00
EXTRA BUTTER
$0.50
Desserts
Drink Menu
N/A Beverages
2Brothers Brewhouse Blend
$5.95
2Brothers Decaf
$5.95
ABITA ROOTBEER (bottle)
$4.00
ABITA VAN CREAM SODA
$4.00
BLACK COW CHOCOLATE
$5.25
Cafe Du Monde Coffee & Chicory
$5.95
CHERRY COKE
$2.75
COKE
$2.75
CRANBERRY JUICE
$3.00
DIET COKE
$2.75
FANTA
$2.75
GINGER BEER CAN
$3.25
Hot Chocolate
$4.95
HOT TEA
$3.00
MILK
$3.00
MINUTEMADE LEMONADE
$2.70
Orange Float
$5.75
ORANGE JUICE
$3.00
PINEAPPLE JUICE(NO REFILL)
$3.00
RED BULL
$3.50
RED BULL FLAVOR
$3.50
RED BULL SUGAR FREE
$3.50
ROOT BEER FLOAT (CHOCOLATE)
$5.75
ROOT BEER FLOAT VANILLA
$5.75
SAN PELLIGINO BLOOD ORANGE
$4.00
SELTZER/SODA WATER
$2.00
SPRITE
$2.75
SWEET TEA
$2.75
TONIC WATER
$2.75
UNSWEETENED BLACK TEA
$2.75
VIRGIN BLOODY MIX N/A
$3.25
Water
WATER BTL
$1.00
Beer
3 FLOYDS GUMBALLHEAD DRAFT
$7.00
ABITA AMBER DRAFT
$7.00
ABITA PURPLEHAZE DRAFT
$7.00
ABITA ROOTBEER DRAFT
$3.50
ABITA TURBODOG DRAFT
$7.00
Eagle Park Cherry Cheesecake Incident
$8.00
Evil Horse Seggebruch
$7.00
Lagunitas Island Beats
$8.00
M-43 Tart Strawberry
$8.00
Maplewood Sidewalk Surfer
$10.00
Old Irving Beezer
$8.00
PBR DRAFT
$4.00
Revolution Sun Crusher
$7.00
SAMPLE
$2.00
SAMPLE PADDLE
$8.00
Une Annee Peche
$8.00
Voodoo Ranger 1985
$7.00
Steven's Point Heartland HEFE
$7.00
Abita Amber
$7.00
FAT TIRE 16oz
$6.00
Pollyanna Amber Pines
$6.00
ROGUE HAZELNUT BROWN-NECTAR
$5.00
SAMUEL SMITH NUT BROWN
$8.00
SKA PINSTRIPE
$6.00
TWO BROTHERS DOMAINE DUPAGE
$6.00
AVERY REVERAND
$13.00
DUVEL
$8.00
Delirium Tremens
$8.00
LA FIN DU MONDE
$8.00
NORHT COAST THELONIOUS MONK
$8.00
NORTH COAST PRANQSTER
$8.00
OMENGANG HENNEPIN
$8.00
ABITA ANDYGATOR
$7.00
Abita Strawgator 12oz
$8.00
ROGUE DEAD GUY
$7.00
312 Lemonade Shandy
$6.00
ABITA HARD ROOTBEER
$7.00
ACE PEAR CIDER
$5.00
ACE PINEAPPLE CIDER
$5.00
ANGRY ORCHARD
$6.00
Abita Christmas Ale
$5.00
Abita Harvest Pecan
$5.00
Abita Legit Hard Lemonade seltzer
$6.00
Basic Hard Seltzer Cranberry
$4.00
Basic Hard Seltzer Cucumber
$4.00
Basic Hard Seltzer Lemon
$4.00
Basic Hard Seltzer Pamplemousse
$4.00
Bikini Bottom
$5.00
CiderBoys Pom 'n Cherry
$5.00
Ciderboys Banana Bliss
$5.00
Ciderboys Grand Mimosa
$5.00
Ciderboys Graoe Stomp
$5.00
Ciderboys Huckleberry Jam
$5.00
Ciderboys Mad Bark
$5.00
Ciderboys Papaya Paradise
$5.00
Ciderboys Peach County
$5.00
Ciderboys Pineapple Hula
$5.00
Ciderboys Strawberry Magic
$5.00
Corona Hard Seltzer Passionfruit
$5.00
Corona Hard Seltzer Pineapple
$5.00
Corona Hard Seltzer Raspberry
$5.00
Corona Hard Seltzer Strawberry
$5.00
Corona Refresca Guava Lime
$5.00
Corona Refresca Passion Fruit Lime
$5.00
Dogfish Head Pumpkin Ale
$6.00
High noon
$6.00
Javi's Ranch Water Agave Tequila Grapefruit
$6.00
Javi's Ranch Water Agave Tequila Lime
$6.00
Kill Cliff Strawberry Daze
$5.95
Kill Cliff Flaming Joe
$5.95
Kill Cliff The Goat
$5.95
Lagunitas Disorderly tea House Yuzu Lemon squeeze
$3.00
Leinenkugel's Summer Shandy
$6.00
Lindemans Strawberry
$8.00
Long Drink
$7.00
Long Drink Cranberry
$7.00
Loyal Lemon/Tea
$9.00
Loyal Lemonade
$9.00
Loyal MixedBerry
$9.00
Loyal Watermelon
$9.00
MIKE HARD
$3.00
Maplewood Krispie Cakes
$6.00
NUTRL Pineapple Vodka Seltzer
$6.00
New Holland Ichabod pumpkin ale
$5.00
ORIGINAL SIN CIDER
$6.00
Original Sin Black Widow Cider
$6.00
PBR Hard Coffee
$6.00
Penrose Lemon Seltz-up
$6.00
Ramona Blood Orange
$9.00
Ramona Dry Rose
$9.00
Ramona Ruby Grapefruit
$9.00
Ramona lemon wine
$9.00
Revolutions FISTMAS
$6.00
STEIGEL RADLER
$6.00
STEIGEL RADLER Raspberry
$6.00
Samuel Smiths Organic Apple Cider
$6.00
Saugatuck BLUEBERRY LEMONADE SHANDY
$6.00
Saugatuck CottonMouth Crusher
$5.00
Shiner Holiday Cheer
$4.00
Smirnoff Pink Apple Rose'
$4.00
Smirnoff Rasp-Berry Rose'
$4.00
Smirnoff Strawberry Rose'
$4.00
Smirnoff White Peach Rose'
$4.00
Summer Solstice
$6.00
Surly Grapefruit Supreme
$5.00
TWISTED TEA
$3.00
Truly Berry Punch
$5.00
Truly Black Cherry
$5.00
Truly Blueberry & Acai
$5.00
Truly Citrus Punch
$5.00
Truly Fruit Punch
$5.00
Truly Pineapple
$5.00
Truly Raspberry Lime
$5.00
Truly Strawberry Lemonade
$5.00
Truly Tropical Punch
$5.00
Truly Vodka Seltzer Blackberry & Lemon
$6.00
Truly Vodka Seltzer Cherry & Lime
$6.00
Truly Wild Berry
$5.00
Unicorn Tears
$5.95
Upland Petal to the Kettle
$5.00
Upland Razz Cherry Beret
$5.00
Upland Two of Tarts
$5.00
VANDERMILL BLUEBERRY
$7.00
WELLS BANANA BREAD
$7.00
Breckenridge Cookie Porter
$6.00
Breckenridge Peanut Butter Porter
$6.00
Breckenridge Raspberry Vanilla Porter
$6.00
Breckenridge Vanilla Porter 12oz
$6.00
DARK HORSE RESERVE
$7.00
Great Lakes Edmund Fitzgerald Porter
$6.00
KCCO
$8.00
MAUI COCONUT HIWA
$7.00
REVOLUTION EUGENE
$7.00
Surly Damien
$8.00
BUD
$4.00
BUD LIGHT BTL
$4.00
BUD LIGHT.
$4.00
COLT 45 TALL BOY
$4.00
COORS BANQUET
$3.00
COORS LIGHT.
$4.00
MGD 64
$4.00
MGD.
$4.00
MILLER HIGH LIFE
$4.00
MILLER LITE
$4.00
OLD STYLE TALL BOY
$4.00
PBR TALL CAN.
$4.00
312 16oz
$5.00
BLONDE DE LENFER
$9.00
Bells No, Yeah
$6.00
Brewdog Caddyshack
$5.00
Garage band brew VETERAN AF
$4.00
Heritic Tangerine
$8.00
Lagunitas Czech
$5.00
MAPLEWOOD PULASKI PILS
$7.00
PRAIRIE PATH GF
$6.00
SKA TRUE BLONDE
$6.00
SURLY FIRST AVE
$5.00
VICTORY GOLD MONKEY
$6.00
VICTORY PRIMA PILSNER
$6.00
#3 Floyds Alpha King
$6.00
3 FLOYDS APLHA KING
$7.00
3 FLOYDS YUM YUM
$8.00
3 Floyd's Zombie Dust btl
$8.00
ABITA BIG EASY
$6.00
ALARMIST I WANNA GET FIZZICAL
$6.00
ALARMIST LE JUS
$5.00
ALARMIST PANTSLESS
$6.00
ALASKAN HOPO THERMIA
$8.00
Alarmist DDK Simcoe Jus
$6.00
Alarmist Double Pantsless
$8.00
BELLS 2 HEARTED 19.2 oz
$9.00
BELTANE MAKING THE SUN
$9.00
BOULDER MOJO
$6.00
BRICKSTONE APA
$6.00
BRICKSTONE HOP SKIP
$6.00
Bell's OBERON Ale
$6.00
Bells Light Hearted Ale
$5.00
Crystal Lake LAST CAST
$6.00
DOGFISHE HEAD 90 MINIUTE
$8.00
Dance of 10,000 Butterflies
$7.00
Dogfish Head Slightly Mighty
$5.00
EPIC NEW ENGLAND
$5.00
GREENLINE
$6.00
Goose Island Black Hawks Pale Ale
$5.00
Half Acre Daisy Cutter
$6.00
LAGUNITAS IPA
$6.00
LAGUNITAS LIL SUMPIN
$6.00
MAGIC HAT #9
$6.00
MAKE AMERICA JUICY AGAIN
$6.00
MAPLEWOOD CHARLATON
$7.00
MAPLEWOOD SESSION
$7.00
METAL MONKEY TILL THE SUN TURNS BLACK
$6.00
MISFIT
$6.00
MULTICOLORED SUNSETS
$6.00
Metal Monkey Giraffe Tongue
$6.00
NEW BELGIUM GLUTINY
$5.00
OSKAR BLUES DALES PALE
$6.00
REVOLUTION ANTI HERO
$6.00
Rogue Coast Haste
$7.00
Rogue Gumberoo
$8.00
SIERRA NEVADA
$6.00
SKA DECADENT
$8.00
SKA MODUS HOPERONDI
$6.00
SKA RUDIE SESSION
$6.00
SURLY Sleek IPA
$6.00
Surly Direct Current
$6.00
TWO BROTHERS OUTLAW
$6.00
VICOTRY DIRTWOLF
$9.00
VICTORY HOP DEVIL
$7.00
Voodoo Rangerr Juicy Haze IPA
$7.00
ANCHOR STEAM
$6.00
Abita Strawberry lager beer
$7.00
CORONA
$5.00
CORONA FAMILIAR
$5.00
CORONA PREMIER
$5.00
EPIC LOS LOCOS
$5.00
HEINEKEN
$5.00
LONESTAR
$5.00
MODELO ESPECIAL
$5.00
PACIFICO
$5.00
PBR TALL CAN
$4.00
RED STRIPE
$5.00
ROLLING ROCK
$4.00
SAM ADAMS BOSTON
$6.00
STELLA
$6.00
SURLY HELL
$5.00
Samuel Smith Organic Lager
$6.00
ABITA LIGHT
$5.00
BUD LIGHT
$4.00
BUSCH LIGHT
$4.00
BUSCH LIGHT.
$4.00
COORS LIGHT
$4.00
CORONA LIGHT
$5.00
MGD64
$4.00
MICHELOB ULTRA
$4.00
MILLER LITE.
$4.00
4 HANDS CHOCOLATE MILK
$7.00
DRAGONS MILK
$9.00
FADE TO BLACK
$8.00
Flannel Pajama Pants
$5.50
GUINNESS
$6.00
LEFT HAND MILK STOUT
$7.00
MYGRAIN STATEVILLE STOUT
$7.00
Maplewood Fat Pug
$6.00
NEAPOLITAN MILK STOUT
$7.00
NEW HOLLAND THE POET
$7.00
OLD RASPUTIN
$8.00
ROGUE SHAKESPEAR
$7.00
Rogue Chocolate Milk Stout Nitro
$7.00
SAM SMITH OATMEAL (16oz)
$12.00
Samuel Smith Chocolate Stout
$7.00
VICTORY STORM KING
$8.00
YOUNGS DOUBLE CHOCOLATE
$7.00
ALLEGASH BELGIAN WHITE
$6.00
Hacker-Pschorr Weisse
$8.00
Hell Or High Watermelon
$6.00
LOST COAST GREAT WHITE
$6.00
MAGIC HAT CIRCUS BOY
$6.00
MAUI PINEAPPLE MANA
$7.00
Metal Monkey Driveway Drinking
$6.00
REVOLUTIONS BOTTOMS UP
$6.00
Wine
14 HANDS MERLOT
$12.00
337 CAB SAUVIGNON
$12.00
ANEW RIESLING
$8.00
APOTHIC
$12.00
BERINGER WHITE ZIN
$8.00
CUPCAKE RED VELVET
$10.00
Castello Del Poggio Moscato
$12.00
Castello Prosecco split
$8.00
Castello Sweet Rose
$11.00
Diseno Malbec
$9.00
GNARLY HEAD RED ZIN
$10.00
Graffito Malbec
$15.00
HOUSE CABERNET
$8.00
HOUSE CHARDONNAY
$8.00
HOUSE MERLOT
$8.00
HOUSE PINOT GRIGIO
$8.00
HOUSE PINOT NOIR
$8.00
HOUSE SAUVIGNON BLANC
$8.00
Hogue Riesling
$10.00
Innocent Bystander Rose
La Terre Chardonnay
$10.00
Le Grand Ballon Sauvignon Blanc
$13.00
MARDI GRAS blush wine
$15.00
MINONETTO PROSECO
$6.00
MIONETTE Prosecco split
$8.00
Movendo Moscato
$12.00
PENFOLDS HILL SHIRAZ
$12.00
Piattelli Malbec
$14.00
Picket Fence Red Blend
$16.00
Primo Amore Riesling
$9.00
Renaissance Rose
$13.00
Rex-Goliath SHIRAZ
$12.00
SEA GLASS PINOT NOIR
$8.00
SM PINOT GRIGIO
$9.00
SNAP DRAGON CHARDONNAY
$9.00
Santa Margarita
$14.00
Seaglass Pinot Noir
$15.00
Strev Moscato D
$13.00
Sweet Purple Lady Glass
$9.00
Tattoo Girl Glass
$13.00
The seeker red blend
$16.00
V NO MALBEC
$9.00
V NO SAUVIGNON
$9.00
Washington Hill Riesling
$10.00
14 HANDS MERLOT BTL
$48.00
ANEW RIESLING BTL
$32.00
APOTHIC RED BLEND BTL
$48.00
BERINGER WHITE ZIN BTL
$32.00
Beringer White Zinfandell
$32.00
CUPCAKE RED VELVET BTL
$44.00
Castello Del Poggio Moscato btl
$48.00
Castello Del Poggio Sweet Rose btl
$44.00
Castello Sweet Rosy BTL
$38.00
Cup Cake Moscato
$15.00
Dark Horse Pinot Grigio
$32.00
Dark Horse Sauvignon Blanc
$32.00
Diseno Malbec BTL
$38.00
GNARLY HEAD RED ZIN BTL
$44.00
Graffito Malbec btl
$60.00
HOUSE CABERNET BTL
$32.00
HOUSE CHARDONNAY BTL
$32.00
HOUSE MERLOT BTL
$32.00
HOUSE PINOT GRIGIO BTL
$32.00
HOUSE PINOT NOIR BTL
$32.00
HOUSE SAUV BLANC BTL
$32.00
Hogue Riesling Bottle
$40.00
House Sauvignon blanc BTL
$32.00
Innocent Bystander Rose btl
$52.00
La Terre Chardonnay BTL
$40.00
Le Grand Ballon Sauvignon Blanc btl
$52.00
MARDI GRAS blush wine btl
$60.00
Movendo Moscato btl
$48.00
Nobel Vines 337 Cabernet Sauvignon btl
$48.00
PENFOLDS SHIRAZ BTL
$48.00
Piattelli Malbec btl
$56.00
Picket Fence Red BTL
$64.00
PrimoAmore Bottle
$34.00
Renaissance Rose BTL
$52.00
Rex Goliath Shiraz btl
$48.00
SEA GLASS PINOT NOIR BTL
$32.00
SM PINOT GRIGIO BTL
$38.00
SNAP DRAGON CHARD BTL
$36.00
Santa Margarita PG Bottle
$56.00
Seaglass Pinot Noir btl
$60.00
Story Point Cabernet Sauvignon
$12.00
Story Point Chardonnay
$12.00
Stress Moscato bottle
$58.00
Strev Moscato D'asti btl
$52.00
Sweet Purple Lady bottle
$36.00
Tattoo Girl Riesling
$52.00
The Seeker Red Blend btl
$64.00
V NO MERLOT BTL
$38.00
V NO SAUV BLANC
$38.00
VNO Sauvignon Blanc
$20.00
VNO Sauvignon Blanc BTL
$38.00
Washington Hill Riesling btl
$40.00
William Will Merlot
$10.00
Dom Perignon
$200.00
Korbel Champagne BTL
$22.00
Veuve Clicquot BTL
$50.00
Cocktails
ALABAMA SLAMMER
$6.25
AMARETTO SOUR
$6.50
AMARETTO STONED SOUR
$6.50
APRICOT SOUR
$5.25
B-52
$5.50
BLACK RUSSIAN
$7.50
BLUE HAWAIIAN
$5.25
BRANDY ALEXANDER
$5.25
BRANDY SOUR
$5.25
CAJUN BLOODY MARY
$7.50
CALIFORNIA ROOT BEER
$5.25
CAPE COD
$5.25
COMFORTABLE SCREW
$5.25
CREAM SICKLE
$5.25
Cherry Cider Cocktail
$9.00
DIRTY BANANA
$5.25
FUZZY NAVEL
$5.00
SAQURI VIRIGIN NA
$4.00
DAQURI
$8.50
DREAM SICKLE
$5.00
GIBSON
$5.00
GIMLET
$6.25
GOLDEN CADILLAC
$4.25
GRASS HOPPER
$5.25
GREYHOUND
$5.25
HOT BUTTER RUM
$4.25
HOT TODDY
$9.50
Infected Martini
$11.00
KAHLUA AND CREAM
$6.00
KIR
$4.00
LYNCHBERG LEMONADE
$5.00
Loose Skrew
$10.00
M AND M
$5.00
MANHATTAN
$5.25
MUD SLIDE
$5.25
mimosa (JRoget)
$9.00
PB & Jealous
$10.00
PINK LEMONADE
$5.00
PINK SQUIRREL
$5.00
PLANTERS PUNCH
$11.00
Peanut Butter Frisky
$10.00
ROB ROY
$5.25
RUM RUNNER
$6.25
RUSTY NAIL
$4.25
STINGER
$4.25
Soto Sake
$8.00
WHITE RUSSIAN
$7.25
Yuzu Sake
$14.00
virgin mix or frozen drinks
$4.00
3SUM AS DRINK
$7.75
A Very Berry Christmas
$11.00
BAYOU VOODOO
$11.50
BERRY BLUE MIMOSA
$10.00
BLOOD ORANGE PALOMA
$10.50
BLUE DAWG
$8.25
BULL BERRIES
$5.25
Black Xmas Martini
$11.00
Blind Snow Tiger
$11.00
Bourbon Street Special
$10.00
Brandy Nog Martini
$11.00
CACTUS MARGARITA
$11.00
CALL A CAB
$10.00
CHIPOTLE PINEAPPLE MARGARITA
$11.00
CLIPPER SHIP
$7.25
COCO LOSO
$10.50
DARK N STORMY
$6.25
DARK N STORMY CAN GINGER
$7.25
DUTCH MULE
$9.00
EL DIABLO
$10.00
FRENCH DAQURI
$9.00
FROZEN DAQUIRI
$9.75
FROZEN HURRICANE
$15.00
GATOR ATTACK
$10.00
GINGER BALLS
$10.00
GIVE ME SOME BEADS
$8.75
HANGOVER CURE MIMOSA
$10.00
HURRICANE
$13.00
JAMACIAN QUELUDE
$8.25
JUST PEACHY MIMOSA
$10.00
KENTUCKY MULE
$10.00
KICKING MULE
$12.00
LA FRAISIER MIMOSA
$10.00
LEGRONI
$10.00
LEMON CRAN PUNCH SKINNY
$8.00
LOLA COCKTAIL
$12.00
MAI TAI
$8.75
MANGO PASSION FIZZ
$12.00
MARDI GRAS FLASHER
$7.25
MERMOSA MIMOSA
$10.25
MOEJOE RAISIN KEEPER
$10.50
MOEJOE RAISIN NON KEEPER
$8.25
MOEJOE RAISIN REFILL
$7.25
MOSCOW MULE
$9.00
NEW OLD FASHIONED
$10.25
ORANGE WHIP
$10.00
PERFECT MARGARITA
$10.00
PERFECT PEAR MIMOSA
$9.75
PINA COLADA
$9.00
POMERGRANATE MARGARITA
$11.00
POMERGRANATE RUM PUNCH
$13.00
PUNCH IN THE PANTS
$7.25
Patron Blue Margarita
$11.00
RAGINGBULL
$7.25
RAMOS FIZZ
$15.00
RASPBERRY LEMON COOLER SKINNY
$8.00
Rough, just like your mother
$9.00
SATSUMA PRESS MIMOSA
$10.00
SILVER RASPBERRY MULE
$12.00
STOLI ROUND WORLD (1SHOT)
$5.25
STOLI ROUND WORLD (3SHOT)
$10.50
Santas Chocolate Cherry
$11.00
Sex on the Snow Bank
$11.00
Slow and Low Lemon Shakeup
$10.00
TATTOD SANGRIA WHITE
$11.00
TATTOOD SANGRIA RED
$11.00
TEQUILA SUNRISE
$6.75
TROPICAL ISLE HAND GRENADE
$15.00
TROPICAL TEQUILA
$10.00
The Winter Mule
$10.00
WATERMELON MARGARITA
$11.00
Yo Ho Ho
$8.00
Yule love it
$7.25
peppermint bark martini
$11.00
Sangria
$10.00
The Sazerac
$13.50
ALLA VIVIAN MARTINI
$11.00
ALMOND JOY MARTINI
$11.00
ANTI -OX MARTINI
$11.00
APPLETINI
$11.00
BEACH BULL MARTINI
$11.00
BERRY COSMO SKINNY
$11.00
BIG EASY MARTINI
$11.00
BLOOD ORANGE MARTINI
$11.00
BLUEBERRY TART MARTINI
$11.00
CHOCLATE BANANA CREME MARTINI
$11.00
COSMOPOLITAN
$11.00
Cake Batter Martini
$11.00
ESPRESSO MARTINI
$11.00
FRENCH MARTINI
$11.00
KEY LIME PIE MARTINI
$11.00
LEMON DROP MARTINI
$11.00
LEMON MERINGUE MARTINI
$11.00
LUX CHOCOLATE MARTINI
$11.00
ORANGE TIC TAC MARTINI
$11.00
PAMATINI
$11.00
POMBERRY MARTINI SKINNY
$11.00
RAZTINI
$11.00
SPICY MANGO-TINI SKINNY
$12.00
SWEET TART MARTINI
$11.00
TIC TAC MARTINI
$11.00
VCR
$11.00
WATERMELON MARTINI
$11.00
WHITE GUMMI BEAR MARTINI
$11.00
Crown Royal Peach Tea (Can)
$6.00
Crown Royal Washington Apple (Can)
$6.00
Crown Royal Whiskey & Cola (Can)
$6.00
Jack Daniels Down Home Punch
$6.00
BLUEBERRY ICED TEA
$12.00
BOSTON ICED TEA
$12.00
CARIBBEAN ICED TEA
$12.00
CHRONIC TEA
$12.00
DIXIELAND ICED TEA
$12.00
GEORGIA PEACH ICED TEA
$12.00
JAMACIAN SMOKED TEA
$12.00
LONG BEACH ICED TEA
$12.00
LONG ISLAND ICED TEA
$12.00
LOUISIANA ICED TEA
$12.00
RASPBERRY ICED TEA (razz island)
$12.00
TEXAS ICED TEA
$12.00
TOP SHELF LONG ISLAND
$15.00
Bloody Mary
Mocktails/Alcohol Free
Liquors
A23 Vodka
$5.00
ABSOLUT
$6.50
ABSOLUT ACAI BERRY
$6.50
ABSOLUT CITRON
$6.50
ABSOLUT ELYX
$13.50
ABSOLUT MANDARIN
$6.50
ABSOLUT MANGO
$6.50
ABSOLUT ORIENT APPLE
$6.50
ABSOLUT PEACH
$6.50
ABSOLUT PEAR
$6.50
ABSOLUT PEPPAR
$6.50
ABSOLUT RASPBERRY
$6.50
ABSOLUT RUBY RED
$6.50
ABSOLUT VANILLA
$6.50
BELVEDERE
$9.50
CHOPIN
$10.00
CIROC
$10.00
CIROC AMARETTO
$10.00
CIROC BLACK RASPBERRY
$10.00
CIROC COCONUT
$10.00
CIROC GREEN APPLE
$10.00
CIROC MANGO
$10.00
CIROC RED BERRY
$10.00
CIROC WATERMELON
$10.00
CRYSTAL HEAD
$9.25
DEEP EDDY SWEET TEA
$6.75
EFFEN
$8.00
EFFEN BLACK CHERRY
$8.00
EFFEN CUCUMBER
$8.00
GOAT VODKA
$8.25
GREY GOOSE
$9.00
GREY GOOSE CHERRY NOIR
$19.00
GREY GOOSE CITRON
$9.00
GREY GOOSE LA POIRE
$9.00
GREY GOOSE MELON
$19.00
GREY GOOSE ORANGE
$9.00
GREY GOOSE VX
$15.50
KETEL ONE
$7.50
KETEL ONE CITRON
$7.50
KETEL ONE CUCUMBER MINT
$7.50
KETEL ONE GRAPEFRUIT
$7.50
KETEL ONE ORANJ
$7.50
KETEL ONE PEACH ORANGE
$7.50
KETLE ONE ORANJE
$7.50
LEVEL
$25.00
NEW AMSTERDAM LEMON
$6.00
NEW AMSTERDAM PINEAPPLE
$6.00
NEW AMSTERDAM PINK WHITNEY
$6.00
NORTH SHORE
$8.25
PEARL CUCUMBER
$6.50
PEARL POMGRANATE
$6.50
PINNACLE WHIPPED
$6.50
PURUS
$9.00
REYKA
$7.25
RUSSIAN STANDARD
$6.25
SKYY VODKA
$7.75
SMIRNOFF
$6.00
SMIRNOFF BLUEBERRY
$6.00
SMIRNOFF CARAMEL
$6.00
SMIRNOFF CHERRY
$6.00
SMIRNOFF CITRUS
$6.00
SMIRNOFF GREEN APPLE
$6.00
SMIRNOFF LIME
$6.00
SMIRNOFF RASPBERRY
$6.00
SMIRNOFF STRAWBERRY
$6.00
SMIRNOFF VANILLA
$6.00
SMIRNOFF WATERMELON
$6.00
SMIRNOFF WHITE GRAPE
$6.00
STOLI
$8.00
STOLI BLUEBERRY
$8.00
STOLI ELITE
$10.50
STOLI LEMON
$8.00
STOLI RASPBERRY
$8.00
STOLI WILDCHERRY
$7.25
SVEDKA
$4.75
SVEDKA CITRUS
$4.75
SVEDKA CLEMITINE
$4.75
SVEDKA VANILLA
$4.75
THREE OLIVES BUBBLE
$7.25
THREE OLIVES ESPRESSO
$7.25
TITOS
$7.50
ULTIMAT
$9.75
UV BLUE
$6.00
UV CAKE
$6.00
UV CANDY BAR
$6.00
UV CHERRY
$6.00
UV CITRUS
$6.00
UV COCONUT
$6.00
UV GRAPE
$6.00
UV SALTY WATERMELON
$6.00
UV VANILLA
$6.00
VAN GOGH
$9.75
VAN GOGH DBL ESPRESSO
$9.75
VAN GOPH
$7.25
VOX
$8.25
WAVE WHIP CREAM
$5.25
WELL VODKA
$5.50
X-RATED
$9.50
DBL A23 Vodka
$10.00
3 FLOYDS WHITE VVITCH
$20.00
BEEFEATER
$6.50
BOMBAY SAPPHIRE
$8.25
BROCKMAN'S GIN
$11.00
BROKERS
$8.25
FORD'S
$7.50
HENDRICKS
$9.25
NOLETS
$11.50
PLYMOUTH
$10.50
SEAGRAMS
$7.25
TANQUERAY
$7.50
TANQUERAY NO 10
$11.00
WELL GIN
$6.00
10 CANE
$8.00
APPLETON ESTATES
$7.50
BACARDI
$6.00
BACARDI 151
$7.75
BACARDI ARTIC GRAPE
$6.00
BACARDI COCONUT
$6.00
BACARDI DRAGONBERRY
$6.00
BACARDI GRAPE
$6.00
BACARDI LIME
$6.00
BACARDI LIMON
$6.00
BACARDI OAKHEART
$6.25
BACARDI ORANGE
$6.00
BACARDI RASPBERRY
$6.00
BACARDI SELECT
$6.00
BACARDI TORCHED CHERRY
$6.00
BACARDI TROPICAL
$6.00
BARCARDI TROPICAL
$6.00
BAYOU SATSUMA
$6.50
BAYOU SILVER
$6.50
BAYOU SPICED
$6.50
CAPTAIN MORGANS
$5.75
CAPTAIN MORGANS BLACK
$6.25
CAPTAIN MORGANS CANNON BLAST
$6.00
CAPTAIN MORGANS JACKOBLAST
$6.00
CAPTAIN MORGANS LIME BITE
$5.25
CAPTAIN MORGANS PRIVATE STOCK
$9.50
CAPTAIN MORGANS WHITE
$5.25
CPATAIN MORGANS TATTOO
$5.25
CRUZAN BLACK CHERRY
$6.50
Captain Morgan Apple
$5.25
GOSLING BLACK SEAL
$7.25
KILO KAI
$7.25
KRAKEN
$7.00
LOLA CHERRY RUM
$6.25
MALIBU
$6.00
MALIBU BANANA
$6.00
MALIBU STRAWBERRY
$6.00
MYERS
$6.00
RUMCHATA
$6.50
SAILOR JERRY
$6.75
STOLEN SMOKED RUM
$8.00
WELL RUM
$6.50
ZACAPA
$8.25
400 Conejones Joven Mezcal
$9.00
818 BLANCO
$9.75
818 REPOSADO
$10.50
AVION
$9.50
Astral
$10.00
CABO WABO REPOSADO
$9.00
CASA NOBLE
$17.00
CASAMIGOS
$13.00
CASAMIGOS REPOSADO
$14.00
CAZADORES REPOSADO
$7.75
CODIGO 1530
$14.50
Casamigos Anejo
$15.00
Casamigos Mezcal
$18.00
DELEON
$12.50
DOBEL
$10.50
DON JULIO
$8.75
ESPOLON
$8.50
EXOTICO BLANCO
$7.25
EXOTICO REPOSADO
$9.50
HORNITOS PLATA
$9.25
Herradura Silver
$7.00
Insolito Reposado
$14.00
JOSE CUERVO GOLD
$5.50
JOSE CUERVO SILVER
$5.50
KAH ANEJO
$25.00
KAH REPOSADO
$16.50
MEZCAL UNION UNO
$9.75
MILAGRO
$8.25
PATRON CITRONGE
$7.50
PATRON ROCA SILVER
$20.00
PATRON SILVER
$8.00
PATRON XO
$10.00
PROLIJO 12YR ANEJO
$30.00
PROLIJO BLANCO MEZCAL
$14.25
PROLIJO REPOSADO MEZCAL
$25.00
Se Busca Mezcal
$11.00
TEREMANA BLANCO
$8.75
TEREMANA REPOSADO
$9.75
Tres Generaciones
$14.00
VILLA ONE ANEJO
$15.00
VILLA ONE REPOSADO
$13.25
VILLA ONE SILVER
$11.50
WELL TEQUILA
$5.50
1792 BOURBON
$9.75
3FLOYDS DIVINE RITE
$15.00
ANGELS ENVY
$16.00
BAKERS BOURBON
$17.00
BALVENIE CARIBEAN CASK
$19.00
Bardstone Chateau Armagnac
$62.00
BASIL HAYDEN
$13.00
BENCHMARK BROWN SUGAR
$7.25
BENCHMARK REGULAR
$6.00
BIRD DOG BOURBON
$9.25
BIRD DOG CHOCOLATE
$9.25
BIRD DOG PEACH
$8.75
BLANTONS BOURBON
$30.00
BOOKERS BOURBON
$17.00
BRECKENRIDGE
$10.50
BUFFALO TRACE
$8.50
BULLEIT BOURBON
$9.00
BULLEIT RYE
$9.00
BUSHMILLS
$8.00
BUSHMILLS BLACKBUSH
$10.00
CANADIAN CLUB
$6.00
CODY ROAD RYE
$7.00
Colonel EH Taylor small batch
$40.00
CROWN PEACH
$7.75
CROWN ROYAL
$7.75
CROWN ROYAL APPLE
$7.75
CROWN ROYAL RESERVE
$14.75
CROWN ROYAL RYE
$8.00
CROWN ROYAL TEXAS MESQUITE
$7.75
CROWN ROYAL VANILLA
$7.75
CROWN ROYAL XO
$11.75
Curveball BBQ Whiskey
$8.00
DEATHS DOOR WHISKEY
$8.75
DICKEL
$7.50
Dough Ball whiskey
$7.50
DUBLINER
$9.00
EAGLE RARE BOURBON
$15.75
ELIJAH CRAIG BOURBON
$10.50
EVAN WILLIAMS
$6.00
FOUR ROSES
$7.75
FOUR ROSES SMALL BATCH
$10.50
GENTLEMAN JACK
$11.00
HEAVENS DOOR
$15.00
HOCHSTADERS
$9.00
HUDSON 4 GRAIN
$20.50
HUDSON BABY BOURBON
$18.50
JACK DANIELS
$7.50
JACK DANIELS 10 YR
$45.00
JACK DANIELS APPLE
$7.50
JACK DANIELS FIRE
$7.50
JACK DANIELS HONEY
$7.50
JACK DANIELS RYE
$8.50
JACK DANIELS SINATRA
$25.00
JACK DANIELS SINGLE BARREL
$11.00
JAMESON
$8.00
JAMESON 12 YR
$14.00
JAMESON BLACK BARREL
$11.00
JAMESON CASKMATES
$9.00
JAMESON COLD BREW
$9.00
JAMESON GOLD RESERVE
$11.00
JAMESON IPA
$9.00
JAMESON ORANGE
$8.00
JIM BEAM
$6.75
JIM BEAM DBL OAK
$11.00
JIM BEAM DEVILS CUT
$7.25
JIM BEAM FIRE
$6.75
JIM BEAM HONEY
$6.75
JIM BEAM RED STAGG
$6.75
johnnie walker 18
$42.00
KENTUCKY OWL RYE
$24.00
KNOB CREEK
$9.50
KNOB CREEK RYE
$9.00
LARCENY BOURBON
$8.50
LOCKSTOCKBARRELL RYE
$25.00
MAKERS MARK
$8.75
MAKERS MARK 46
$10.00
MICHAEL COLLINS
$9.50
OLD FORESTER 86 PROOF
$9.70
OLD FORESTER 95 PROOF
$16.00
OLD GRAND DAD
$6.75
OLD OVERHOLT RYE
$9.50
Old Rip Van Winkle 10 year
$50.00
Old Rip Van Winkle 12yr
$60.00
Pappy Van Winkle 15 yr
$80.00
PROPER TWELVE
$8.25
Proper Twelve Apple
$8.25
Rabbit Hole Boxergrail
$15.00
Rabbit Hole Cavehill bourbon
$17.00
Rabbit Hole Dareringer
$20.00
REDBREAST 12 YR
$23.00
REDEMPTION RYE
$9.75
ROE & CO
$9.00
SAZERAC RYE
$11.00
SEAGRAMS 7
$6.75
SEAGRAMS VO
$7.75
SEXTON IRISH WHISKEY
$9.25
SKREWBALL
$7.50
SLANE TRIPLE CASK
$9.00
SLOW N LOW WHISKEY SHOT
$7.50
SOUTHERN COMFORT
$5.75
SOUTHERN COMFORT CHERRY
$5.75
SOUTHERN COMFORT PEPPER
$5.75
STAG JR
$19.00
STILLHOUSE PEACH
$7.50
SUNTORY
$11.25
TEELING IRISH
$10.00
TEMPLETON RYE
$9.25
THE IRISHMAN
$12.00
TIN CUP
$7.25
TULLAMORE DEW
$9.00
UGLY DOG PEACH
$7.25
WELL WHISKEY
$5.00
WELLER 12 YR
$30.00
WELLER ANTIQUE 107
$32.00
Weller CYPB
$60.00
WELLER SR
$20.00
WHISTLE PIG
$24.00
WILD TURKEY
$8.75
WOODFORD RESERVE
$9.00
YUKON JACK
$5.75
AUCHENTOSHAN
$16.00
BENRIACH SINGLE
$11.00
CHIVAS REGAL
$7.75
DALMORE 12 YR
$18.50
DEWARS
$9.00
GLEN MORANGIE QUINTA
$22.00
GLEN MORANGIE SHERRY
$17.00
GLENFIDDICH
$11.00
GLENLIVET 12 YR
$15.50
GLENLIVET 21 YR
$15.50
GLENLIVET NADURRA
$13.50
GREAT KING
$11.75
HILAND PARK 15YR
$16.50
JOHNNIE WALKER BLACK
$12.00
JOHNNIE WALKER BLUE
$65.00
JOHNNIE WALKER GOLD RESERVE
$21.00
JOHNNIE WALKER GREEN LABEL
$18.75
JOHNNIE WALKER WHITE WALKER
$11.00
LAGAVULIN 16 YR
$16.00
LAPHROAIG
$12.00
MACALLAN 12 YR
$23.50
MACALLAN 18 YR
$44.00
MACALLAN RARE CASK
$35.00
MAGNUS
$15.00
OBAN 14 YR
$13.00
SINGLETON
$10.00
TALISKER 10 YR
$12.50
johnnie walker red label
$10.00
ABSINTHE LUCID
$17.00
ABSINTHE PERNOD
$23.50
AMARETTO
$5.50
APEROL
$7.25
BAILEY'S PUMPKIN SPICE
$8.50
BAILEYS
$8.75
BASIL HAYDEN DARK RYE
$12.75
BLACK BERRY BRANDY
$5.50
BLACK HOUSE
$5.75
BLACKMAKER
$5.25
BOLS SOUR APPLE
$5.50
BUTTERSCOTCH SHNAPPS
$5.00
CAMPARI
$9.50
CHAMBORD
$8.25
COINTREAU
$9.75
COMBIER FRAMBOISE
$8.50
COURVOISER VS
$11.25
COURVOISIER VSOP
$12.50
CREME DE BANANAS
$5.50
CREME DE COCAO
$5.50
CREME DE MENTHE
$5.50
DISARONNO
$8.25
DR APPLE PIE
$6.00
DR CHERRY
$6.00
DR MINT
$6.00
DR VANILLA
$6.00
EVERCLEAR
$6.50
FIREBALL
$5.75
FRANGELICO
$9.75
GODIVA DARK CHOCOLATE
$8.75
GODIVA WHITE CHOCOLATE
$8.75
GOLDSCHALGER
$5.75
GRAND MARNIER
$9.75
HENNESSY VS
$11.50
HYPNOTIQ
$9.00
JAGERMEISTER
$6.75
Kahlua
$5.75
LASSERRE
$12.50
LEJAY CASSIS
$7.00
LEMON CHELLO PALLINI
$7.50
LILLET BLANC
$6.50
MALORT
$5.50
MIDORI
$7.25
MOONSHINE CARMEL
$7.75
MOONSHINE WHITE LIGHTNING
$7.75
NOVELLE ORLEANS ABSINTHE
$23.50
PAMA
$7.75
PEACH SCHNAPPS
$5.50
PIE HOLE APPLE
$5.50
PIMMS
$6.75
RASPBERRY DI AMORE
$5.50
RUMPLEMINTZE
$5.75
SAMBUCA
$5.75
SAMBUCCA DIAMORE
$5.50
ST GERMAIN
$8.75
Christian Bros
$6.50
Korbell
$6.50
Ciroc VS
$12.25
Dusse VSOP
$14.00
Shots
3 AMIGOS
$6.75
3 SUM SHOT
$7.25
3 WISEMEN
$6.75
APPLE PIE SHOT
$6.00
AUNT JEMIMA
$8.50
BABY GUINNESS (86)
$9.50
BARRY WHITE(RAZ BLOJOB)
$8.00
BLACK COW SHOT
$6.50
BLOWJOB
$8.00
BOB MARLEY
$7.00
BUTTERY NIPPLE
$7.00
Birthday Cake Shot
$6.50
CANNONBLAST SHOT
$6.00
CAPTAIN CRUNCH
$6.25
CEMENT MIXER
$9.25
CHERRY CHEESECAKE
$6.50
CHERRY FIRE
$6.25
CHOCOLATE CAKE
$6.75
CHON CHATA (86)
$8.25
CHUBBY PUSSY
$6.00
CINN TOAST CRUNCH
$7.00
CINNABON SHOT
$6.00
CRUNCH FIRE
$6.75
Chocolate Covered Pretzel Shot
$8.00
DEAD NAZI
$7.25
DOUCHETTE DEVIL
$5.75
FIRE N ICE
$6.00
GRAPIST
$7.75
GREEN TEA
$6.75
HAYDES LADY
$6.75
HONEY COMB
$8.00
JELLOW SHOTS
$3.25
KAMIKAZI
$6.00
LEMON DROP SHOT
$7.00
LIQUID COCAINE
$7.00
MIND ERASER
$6.75
OATMEAL COOKIE
$5.75
OYSTER SHOOTER
$7.25
PEACHES AND CREAM
$8.50
PEANUT BUTTER JELLY
$8.00
PIECE OF ASS
$6.25
PINK TACO
$9.50
PUDDING POP
$7.00
RASPBERRY ERASER
$7.50
REDHEADED SLUT
$7.50
ROUGAROU
$9.00
SALTED PRETZEL
$8.00