Food Menu

Appetizers

$2 OYSTER

$2.00

ANDOUILLE SAUSAGE

$14.95

BAYOU STEAK SKEWERS.

$19.95

CARIB SWEET SHRIMP

$18.95

CHICKEN SKEWERS

$15.95

COCONUT SHRIMP

$16.95

CRAB CAKES

$18.25

CRAW BOIL

$26.95

Risotto

$16.95

FRIED CRAWFISH TAILS

$17.95

FRIED GREEN TOMATOES

$17.50

FRIED OYSTERS

$18.95

FRIED PICKLES

$10.95

GATOR TAIL

$18.95

GREEN PEPPER RINGS

$12.95

Grilled Gator Skewer

$17.95

JERK WINGS

$16.95

JEZEBEL SEAFOOD SKEWER.

$18.95

KABRIT FROMAJ

$13.95

OYSTERS HALF SHELL

$18.95

OYSTERS LOLA

$19.95

SHRIMP COCKTAIL

$15.50

VADILLAS APP

$11.25

Soups/Salads

CAESAR SALAD

$15.95

CAJUN CHICKEN SALAD

$15.95

MOJO SALAD

$16.95

Cup Mojo Gumbo

$9.95

Jumbo Mojo Gumbo

$19.95

CUP TURTLE SOUP

$8.95

Jumbo Turtle Soup

$17.95

Sandwiches/Po Boys

ANDOUILLE POBOY

$15.95

CATFISH POBOY

$16.95

CHICKEN POBOY

$15.95

CRABCAKE POBOY

$18.95

CRAWFISH POBOY

$17.95

Debris PoBoy

FRIED GREEN TOMATO POBOY

$16.95

GATOR POBOY

$18.95

JUMBO SHRIMP POBOY

$16.95

Lobster Roll

$21.95

MUFFALETTA

$16.95

OYSTER POBOY

$18.95

PIROGUE

$15.95

PORTOBELLO POBOY

$14.95

Prime Rib PoBoy

$16.95

SOFT SHELL CRAB POBOY

$18.95

STEAK POBOY

$16.95

Burgers

BUILD YOUR OWN BURGER

$15.95

CAJUN BURGER

$16.95

CARIBBEAN BURGER

$16.95

GATOR BURGER

$23.95

RESURRECTION BURGER

$17.95

WILD BOAR BURGER

$21.95

Platters

BBQ PORK CHOP

$21.95

BLACKENED CATFISH

$19.95

FRIED CATFISH

$19.95

FRIED CHICKEN

$17.95

SMOKED HAM STEAK

$21.95

Steaks

BLACKENED NY STRIP

$34.95Out of stock

FILET MIGNON AU BORDELAISE

$44.95

FILET MIGNON ala ASA

$44.95

FLIET MIGNON OSCAR

$47.95

JACK AND COKE STRIP

$36.95Out of stock

Entrees

Gator Creole

$26.95

Alligator Fricassee

$22.95

CARIBBEAN CAP

$17.95

CATFISH ACADIAN

$27.95

CHICKEN CREOLE

$19.95

CHICKEN FRICASSE

$21.95

CRAWFISH ETOUFEE

$24.95

ENTREE BEANS RICE

$19.50

FROG LEGS ENTREE

$20.95

GATOR FRICASSEE

$22.95

JAMBALAYA

$22.95

JERK CHICKEN

$19.95

KABOBS

$25.95

MOJO GUMBO ENTREE

$19.95

SEAFOOD JAMBALAYA

$26.95

SHRIMP CREOLE

$21.95

SHRIMP ETOUFEE

$23.95

Kids

KIDS 2 CHICKEN LEG

$9.95

KIDS BURGER

$9.95

KIDS CATFISH

$9.95

KIDS CHICKEN FINGERS

$9.95

KIDS CRAWFISH

$9.95

KIDS FROG LEGS

$9.95

KIDS GATOR NUGGETS

$9.95

KIDS GRILLED CHEESE

$7.95

KIDS MAC AND CHEESE

$6.95

KIDS POPCORN SHRIMP

$9.95

KRABBY PATTY

$9.95

Late Night Grill

ANDOUILLE SKEWER

$13.50

BAYOU STEAK SKEWER

$18.95

BLACKENED CHICKEN SKEWERS

$13.50

BUFFALO WINGS

$12.95

CARIB BBQ WINGS

$12.95

GRILL GATOR SKEWER

$17.50

GUMBO POUTINE

$9.95

JERK WINGS-

$13.25

JEZEBEL SEAFOOD SKEWER

$17.95

SMACK ASS WINGS

$14.95

Sides

***ALL TOGO***

ADD ON CATFISH

$8.00

ADD ON CHICKEN 1 PIECE

$2.00

ADD ON CHICKEN 2 PIECE

$4.00

ADD ON CHICKEN 3 PIECE

$6.00

ASPARAGUS

$6.95

BAKED SWEET POTATO

$5.95

BEANS AND RICE

$7.95

BLACK EYED PEAS

$5.95

BROCCOLI

$6.50

BROCCOLI W/CHEESE

$7.50

BRUSSEL SPROUTS

$6.95

CAESAR SIDE SALAD

$5.95

CHEDDAR MASHED POTATO

$5.95

COLE SLAW

$5.95

CORN BREAD

$1.75

CORN COB

$5.95

CORN FRITTER SIDE

$5.95

FRENCH BREAD

$2.50

FRIED OKRA

$5.95

FRIED PICKLE SIDE

$4.95

GOAT CHEESE

$4.00

LOADED BAKED POTATO

$6.95

Loaded Mash Potato

$6.95

MAC AND CHZ SIDE

$6.95

REGULAR MASHED POTATO

$4.95

RIBBON FRIES

$5.95

SIDE WHITE RICE

$1.95

SWEET POTATO FRIES

$5.95

YUMBO SIDE

$8.95

Add ons

ADD CHEDDAR,

$2.00

ADD GORGONZOLA

$2.00

ADD GOUDA

$2.00

ADD GRUYERE

$2.00

ADD PROVOLONE

$2.00

BACON

$2.00

BOTH SAUCES

CARIBBEAN

CREOLE MUSTARD

FRIED ONION

GREEN PEPPER

LETTUCE

NO SAUCE

ON SIDE

RAW ONION

RUM SAUCE

TOMATO

TOPPINGS ON SIDE

MANGO SALSA

$4.00

ADD FRENCH BREAD

$2.50

ADD GOAT CHEESE

$4.00

ADD TASSO

$2.00

ADD LG FROG SAUCE

$4.50

ADD SM FROG SAUCE

$1.50

LG EXTRA PIMENTO SAUCE

$4.50

SM EXTRA PIMENTO SAUCE

$1.50

EXTRA RANCH

$0.50

EXTRA HOUSE

$0.50

EXTRA CAESAR

$0.50

EXTRA REM

$0.50

EXTRA MAYO

$0.50

EXTRA CREOLE MUSTARD

$0.50

EXTRA TARTAR

$0.50

EXTRA BBQ

$0.50

EXTRA BOAR

$0.50

EXTRA COCKTAIL

$0.50

EXTRA GATOR

$0.50

EXTRA PINA COLADA

$0.50

EXTRA C. MAYO

$0.50

EXTRA SOUR CREAM

$0.50

EXTRA PEANUT

$0.75

EXTRA JEZEBEL

$0.75

EXTRA GHOST PEPPER

$0.75

EXTRA BUFFALO

$0.75

EXTRA GRN TOM JAM

$1.00

EXTRA BUTTER

$0.50

Desserts

Fresh Beignets

$9.95

Flaming Banana

$12.95

Bourbon Choc Cheesecake

$11.95

Bread Pudding

$11.25

Flour-less Choc Cake

$11.95

King Cake

$28.95

Drink Menu

N/A Beverages

2Brothers Brewhouse Blend

$5.95

2Brothers Decaf

$5.95

ABITA ROOTBEER (bottle)

$4.00

ABITA VAN CREAM SODA

$4.00

BLACK COW CHOCOLATE

$5.25

Cafe Du Monde Coffee & Chicory

$5.95

CHERRY COKE

$2.75

COKE

$2.75

CRANBERRY JUICE

$3.00

DIET COKE

$2.75

FANTA

$2.75

GINGER BEER CAN

$3.25

Hot Chocolate

$4.95

HOT TEA

$3.00

MILK

$3.00

MINUTEMADE LEMONADE

$2.70

Orange Float

$5.75

ORANGE JUICE

$3.00

PINEAPPLE JUICE(NO REFILL)

$3.00

RED BULL

$3.50

RED BULL FLAVOR

$3.50

RED BULL SUGAR FREE

$3.50

ROOT BEER FLOAT (CHOCOLATE)

$5.75

ROOT BEER FLOAT VANILLA

$5.75

SAN PELLIGINO BLOOD ORANGE

$4.00

SELTZER/SODA WATER

$2.00

SPRITE

$2.75

SWEET TEA

$2.75

TONIC WATER

$2.75

UNSWEETENED BLACK TEA

$2.75

VIRGIN BLOODY MIX N/A

$3.25

Water

WATER BTL

$1.00

Beer

3 FLOYDS GUMBALLHEAD DRAFT

$7.00

ABITA AMBER DRAFT

$7.00

ABITA PURPLEHAZE DRAFT

$7.00

ABITA ROOTBEER DRAFT

$3.50

ABITA TURBODOG DRAFT

$7.00

Eagle Park Cherry Cheesecake Incident

$8.00

Evil Horse Seggebruch

$7.00

Lagunitas Island Beats

$8.00

M-43 Tart Strawberry

$8.00

Maplewood Sidewalk Surfer

$10.00

Old Irving Beezer

$8.00

PBR DRAFT

$4.00

Revolution Sun Crusher

$7.00

SAMPLE

$2.00

SAMPLE PADDLE

$8.00

Une Annee Peche

$8.00

Voodoo Ranger 1985

$7.00

Steven's Point Heartland HEFE

$7.00

Abita Amber

$7.00

FAT TIRE 16oz

$6.00

Pollyanna Amber Pines

$6.00

ROGUE HAZELNUT BROWN-NECTAR

$5.00

SAMUEL SMITH NUT BROWN

$8.00

SKA PINSTRIPE

$6.00

TWO BROTHERS DOMAINE DUPAGE

$6.00

AVERY REVERAND

$13.00

DUVEL

$8.00

Delirium Tremens

$8.00

LA FIN DU MONDE

$8.00

NORHT COAST THELONIOUS MONK

$8.00

NORTH COAST PRANQSTER

$8.00

OMENGANG HENNEPIN

$8.00

ABITA ANDYGATOR

$7.00

Abita Strawgator 12oz

$8.00

ROGUE DEAD GUY

$7.00

312 Lemonade Shandy

$6.00

ABITA HARD ROOTBEER

$7.00

ACE PEAR CIDER

$5.00

ACE PINEAPPLE CIDER

$5.00

ANGRY ORCHARD

$6.00

Abita Christmas Ale

$5.00

Abita Harvest Pecan

$5.00

Abita Legit Hard Lemonade seltzer

$6.00

Basic Hard Seltzer Cranberry

$4.00

Basic Hard Seltzer Cucumber

$4.00

Basic Hard Seltzer Lemon

$4.00

Basic Hard Seltzer Pamplemousse

$4.00

Bikini Bottom

$5.00

CiderBoys Pom 'n Cherry

$5.00

Ciderboys Banana Bliss

$5.00

Ciderboys Grand Mimosa

$5.00

Ciderboys Graoe Stomp

$5.00

Ciderboys Huckleberry Jam

$5.00

Ciderboys Mad Bark

$5.00

Ciderboys Papaya Paradise

$5.00

Ciderboys Peach County

$5.00

Ciderboys Pineapple Hula

$5.00

Ciderboys Strawberry Magic

$5.00

Corona Hard Seltzer Passionfruit

$5.00

Corona Hard Seltzer Pineapple

$5.00

Corona Hard Seltzer Raspberry

$5.00

Corona Hard Seltzer Strawberry

$5.00

Corona Refresca Guava Lime

$5.00

Corona Refresca Passion Fruit Lime

$5.00

Dogfish Head Pumpkin Ale

$6.00

High noon

$6.00

Javi's Ranch Water Agave Tequila Grapefruit

$6.00

Javi's Ranch Water Agave Tequila Lime

$6.00

Kill Cliff Strawberry Daze

$5.95

Kill Cliff Flaming Joe

$5.95

Kill Cliff The Goat

$5.95

Lagunitas Disorderly tea House Yuzu Lemon squeeze

$3.00

Leinenkugel's Summer Shandy

$6.00

Lindemans Strawberry

$8.00

Long Drink

$7.00

Long Drink Cranberry

$7.00

Loyal Lemon/Tea

$9.00

Loyal Lemonade

$9.00

Loyal MixedBerry

$9.00

Loyal Watermelon

$9.00

MIKE HARD

$3.00

Maplewood Krispie Cakes

$6.00

NUTRL Pineapple Vodka Seltzer

$6.00

New Holland Ichabod pumpkin ale

$5.00

ORIGINAL SIN CIDER

$6.00

Original Sin Black Widow Cider

$6.00

PBR Hard Coffee

$6.00

Penrose Lemon Seltz-up

$6.00

Ramona Blood Orange

$9.00

Ramona Dry Rose

$9.00

Ramona Ruby Grapefruit

$9.00

Ramona lemon wine

$9.00

Revolutions FISTMAS

$6.00

STEIGEL RADLER

$6.00

STEIGEL RADLER Raspberry

$6.00

Samuel Smiths Organic Apple Cider

$6.00

Saugatuck BLUEBERRY LEMONADE SHANDY

$6.00

Saugatuck CottonMouth Crusher

$5.00

Shiner Holiday Cheer

$4.00

Smirnoff Pink Apple Rose'

$4.00

Smirnoff Rasp-Berry Rose'

$4.00

Smirnoff Strawberry Rose'

$4.00

Smirnoff White Peach Rose'

$4.00

Summer Solstice

$6.00

Surly Grapefruit Supreme

$5.00

TWISTED TEA

$3.00

Truly Berry Punch

$5.00

Truly Black Cherry

$5.00

Truly Blueberry & Acai

$5.00

Truly Citrus Punch

$5.00

Truly Fruit Punch

$5.00

Truly Pineapple

$5.00

Truly Raspberry Lime

$5.00

Truly Strawberry Lemonade

$5.00

Truly Tropical Punch

$5.00

Truly Vodka Seltzer Blackberry & Lemon

$6.00

Truly Vodka Seltzer Cherry & Lime

$6.00

Truly Wild Berry

$5.00

Unicorn Tears

$5.95

Upland Petal to the Kettle

$5.00

Upland Razz Cherry Beret

$5.00

Upland Two of Tarts

$5.00

VANDERMILL BLUEBERRY

$7.00

WELLS BANANA BREAD

$7.00

Breckenridge Cookie Porter

$6.00

Breckenridge Peanut Butter Porter

$6.00

Breckenridge Raspberry Vanilla Porter

$6.00

Breckenridge Vanilla Porter 12oz

$6.00

DARK HORSE RESERVE

$7.00

Great Lakes Edmund Fitzgerald Porter

$6.00

KCCO

$8.00

MAUI COCONUT HIWA

$7.00

REVOLUTION EUGENE

$7.00

Surly Damien

$8.00

BUD

$4.00

BUD LIGHT BTL

$4.00

BUD LIGHT.

$4.00

COLT 45 TALL BOY

$4.00

COORS BANQUET

$3.00

COORS LIGHT.

$4.00

MGD 64

$4.00

MGD.

$4.00

MILLER HIGH LIFE

$4.00

MILLER LITE

$4.00

OLD STYLE TALL BOY

$4.00

PBR TALL CAN.

$4.00

312 16oz

$5.00

BLONDE DE LENFER

$9.00

Bells No, Yeah

$6.00

Brewdog Caddyshack

$5.00

Garage band brew VETERAN AF

$4.00

Heritic Tangerine

$8.00

Lagunitas Czech

$5.00

MAPLEWOOD PULASKI PILS

$7.00

PRAIRIE PATH GF

$6.00

SKA TRUE BLONDE

$6.00

SURLY FIRST AVE

$5.00

VICTORY GOLD MONKEY

$6.00

VICTORY PRIMA PILSNER

$6.00

#3 Floyds Alpha King

$6.00

3 FLOYDS APLHA KING

$7.00

3 FLOYDS YUM YUM

$8.00

3 Floyd's Zombie Dust btl

$8.00

ABITA BIG EASY

$6.00

ALARMIST I WANNA GET FIZZICAL

$6.00

ALARMIST LE JUS

$5.00

ALARMIST PANTSLESS

$6.00

ALASKAN HOPO THERMIA

$8.00

Alarmist DDK Simcoe Jus

$6.00

Alarmist Double Pantsless

$8.00

BELLS 2 HEARTED 19.2 oz

$9.00

BELTANE MAKING THE SUN

$9.00

BOULDER MOJO

$6.00

BRICKSTONE APA

$6.00

BRICKSTONE HOP SKIP

$6.00

Bell's OBERON Ale

$6.00

Bells Light Hearted Ale

$5.00

Crystal Lake LAST CAST

$6.00

DOGFISHE HEAD 90 MINIUTE

$8.00

Dance of 10,000 Butterflies

$7.00

Dogfish Head Slightly Mighty

$5.00

EPIC NEW ENGLAND

$5.00

GREENLINE

$6.00

Goose Island Black Hawks Pale Ale

$5.00

Half Acre Daisy Cutter

$6.00

LAGUNITAS IPA

$6.00

LAGUNITAS LIL SUMPIN

$6.00

MAGIC HAT #9

$6.00

MAKE AMERICA JUICY AGAIN

$6.00

MAPLEWOOD CHARLATON

$7.00

MAPLEWOOD SESSION

$7.00

METAL MONKEY TILL THE SUN TURNS BLACK

$6.00

MISFIT

$6.00

MULTICOLORED SUNSETS

$6.00

Metal Monkey Giraffe Tongue

$6.00

NEW BELGIUM GLUTINY

$5.00

OSKAR BLUES DALES PALE

$6.00

REVOLUTION ANTI HERO

$6.00

Rogue Coast Haste

$7.00

Rogue Gumberoo

$8.00

SIERRA NEVADA

$6.00

SKA DECADENT

$8.00

SKA MODUS HOPERONDI

$6.00

SKA RUDIE SESSION

$6.00

SURLY Sleek IPA

$6.00

Surly Direct Current

$6.00

TWO BROTHERS OUTLAW

$6.00

VICOTRY DIRTWOLF

$9.00

VICTORY HOP DEVIL

$7.00

Voodoo Rangerr Juicy Haze IPA

$7.00

ANCHOR STEAM

$6.00

Abita Strawberry lager beer

$7.00

CORONA

$5.00

CORONA FAMILIAR

$5.00

CORONA PREMIER

$5.00

EPIC LOS LOCOS

$5.00

HEINEKEN

$5.00

LONESTAR

$5.00

MODELO ESPECIAL

$5.00

PACIFICO

$5.00

PBR TALL CAN

$4.00

RED STRIPE

$5.00

ROLLING ROCK

$4.00

SAM ADAMS BOSTON

$6.00

STELLA

$6.00

SURLY HELL

$5.00

Samuel Smith Organic Lager

$6.00

ABITA LIGHT

$5.00

BUD LIGHT

$4.00

BUSCH LIGHT

$4.00

BUSCH LIGHT.

$4.00

COORS LIGHT

$4.00

CORONA LIGHT

$5.00

MGD64

$4.00

MICHELOB ULTRA

$4.00

MILLER LITE.

$4.00

4 HANDS CHOCOLATE MILK

$7.00

DRAGONS MILK

$9.00

FADE TO BLACK

$8.00

Flannel Pajama Pants

$5.50

GUINNESS

$6.00

LEFT HAND MILK STOUT

$7.00

MYGRAIN STATEVILLE STOUT

$7.00

Maplewood Fat Pug

$6.00

NEAPOLITAN MILK STOUT

$7.00

NEW HOLLAND THE POET

$7.00

OLD RASPUTIN

$8.00

ROGUE SHAKESPEAR

$7.00

Rogue Chocolate Milk Stout Nitro

$7.00

SAM SMITH OATMEAL (16oz)

$12.00

Samuel Smith Chocolate Stout

$7.00

VICTORY STORM KING

$8.00

YOUNGS DOUBLE CHOCOLATE

$7.00

ALLEGASH BELGIAN WHITE

$6.00

Hacker-Pschorr Weisse

$8.00

Hell Or High Watermelon

$6.00

LOST COAST GREAT WHITE

$6.00

MAGIC HAT CIRCUS BOY

$6.00

MAUI PINEAPPLE MANA

$7.00

Metal Monkey Driveway Drinking

$6.00

REVOLUTIONS BOTTOMS UP

$6.00

Wine

14 HANDS MERLOT

$12.00

337 CAB SAUVIGNON

$12.00

ANEW RIESLING

$8.00

APOTHIC

$12.00

BERINGER WHITE ZIN

$8.00

CUPCAKE RED VELVET

$10.00

Castello Del Poggio Moscato

$12.00

Castello Prosecco split

$8.00

Castello Sweet Rose

$11.00

Diseno Malbec

$9.00

GNARLY HEAD RED ZIN

$10.00

Graffito Malbec

$15.00

HOUSE CABERNET

$8.00

HOUSE CHARDONNAY

$8.00

HOUSE MERLOT

$8.00

HOUSE PINOT GRIGIO

$8.00

HOUSE PINOT NOIR

$8.00

HOUSE SAUVIGNON BLANC

$8.00

Hogue Riesling

$10.00

Innocent Bystander Rose

La Terre Chardonnay

$10.00

Le Grand Ballon Sauvignon Blanc

$13.00

MARDI GRAS blush wine

$15.00

MINONETTO PROSECO

$6.00

MIONETTE Prosecco split

$8.00

Movendo Moscato

$12.00

PENFOLDS HILL SHIRAZ

$12.00

Piattelli Malbec

$14.00

Picket Fence Red Blend

$16.00

Primo Amore Riesling

$9.00

Renaissance Rose

$13.00

Rex-Goliath SHIRAZ

$12.00

SEA GLASS PINOT NOIR

$8.00

SM PINOT GRIGIO

$9.00

SNAP DRAGON CHARDONNAY

$9.00

Santa Margarita

$14.00

Seaglass Pinot Noir

$15.00

Strev Moscato D

$13.00

Sweet Purple Lady Glass

$9.00

Tattoo Girl Glass

$13.00

The seeker red blend

$16.00

V NO MALBEC

$9.00

V NO SAUVIGNON

$9.00

Washington Hill Riesling

$10.00

14 HANDS MERLOT BTL

$48.00

ANEW RIESLING BTL

$32.00

APOTHIC RED BLEND BTL

$48.00

BERINGER WHITE ZIN BTL

$32.00

Beringer White Zinfandell

$32.00

CUPCAKE RED VELVET BTL

$44.00

Castello Del Poggio Moscato btl

$48.00

Castello Del Poggio Sweet Rose btl

$44.00

Castello Sweet Rosy BTL

$38.00

Cup Cake Moscato

$15.00

Dark Horse Pinot Grigio

$32.00

Dark Horse Sauvignon Blanc

$32.00

Diseno Malbec BTL

$38.00

GNARLY HEAD RED ZIN BTL

$44.00

Graffito Malbec btl

$60.00

HOUSE CABERNET BTL

$32.00

HOUSE CHARDONNAY BTL

$32.00

HOUSE MERLOT BTL

$32.00

HOUSE PINOT GRIGIO BTL

$32.00

HOUSE PINOT NOIR BTL

$32.00

HOUSE SAUV BLANC BTL

$32.00

Hogue Riesling Bottle

$40.00

House Sauvignon blanc BTL

$32.00

Innocent Bystander Rose btl

$52.00

La Terre Chardonnay BTL

$40.00

Le Grand Ballon Sauvignon Blanc btl

$52.00

MARDI GRAS blush wine btl

$60.00

Movendo Moscato btl

$48.00

Nobel Vines 337 Cabernet Sauvignon btl

$48.00

PENFOLDS SHIRAZ BTL

$48.00

Piattelli Malbec btl

$56.00

Picket Fence Red BTL

$64.00

PrimoAmore Bottle

$34.00

Renaissance Rose BTL

$52.00

Rex Goliath Shiraz btl

$48.00

SEA GLASS PINOT NOIR BTL

$32.00

SM PINOT GRIGIO BTL

$38.00

SNAP DRAGON CHARD BTL

$36.00

Santa Margarita PG Bottle

$56.00

Seaglass Pinot Noir btl

$60.00

Story Point Cabernet Sauvignon

$12.00

Story Point Chardonnay

$12.00

Stress Moscato bottle

$58.00

Strev Moscato D'asti btl

$52.00

Sweet Purple Lady bottle

$36.00

Tattoo Girl Riesling

$52.00

The Seeker Red Blend btl

$64.00

V NO MERLOT BTL

$38.00

V NO SAUV BLANC

$38.00

VNO Sauvignon Blanc

$20.00

VNO Sauvignon Blanc BTL

$38.00

Washington Hill Riesling btl

$40.00

William Will Merlot

$10.00

Dom Perignon

$200.00

Korbel Champagne BTL

$22.00

Veuve Clicquot BTL

$50.00

Cocktails

ALABAMA SLAMMER

$6.25

AMARETTO SOUR

$6.50

AMARETTO STONED SOUR

$6.50

APRICOT SOUR

$5.25

B-52

$5.50

BLACK RUSSIAN

$7.50

BLUE HAWAIIAN

$5.25

BRANDY ALEXANDER

$5.25

BRANDY SOUR

$5.25

CAJUN BLOODY MARY

$7.50

CALIFORNIA ROOT BEER

$5.25

CAPE COD

$5.25

COMFORTABLE SCREW

$5.25

CREAM SICKLE

$5.25

Cherry Cider Cocktail

$9.00

DIRTY BANANA

$5.25

FUZZY NAVEL

$5.00

SAQURI VIRIGIN NA

$4.00

DAQURI

$8.50

DREAM SICKLE

$5.00

GIBSON

$5.00

GIMLET

$6.25

GOLDEN CADILLAC

$4.25

GRASS HOPPER

$5.25

GREYHOUND

$5.25

HOT BUTTER RUM

$4.25

HOT TODDY

$9.50

Infected Martini

$11.00

KAHLUA AND CREAM

$6.00

KIR

$4.00

LYNCHBERG LEMONADE

$5.00

Loose Skrew

$10.00

M AND M

$5.00

MANHATTAN

$5.25

MUD SLIDE

$5.25

mimosa (JRoget)

$9.00

PB & Jealous

$10.00

PINK LEMONADE

$5.00

PINK SQUIRREL

$5.00

PLANTERS PUNCH

$11.00

Peanut Butter Frisky

$10.00

ROB ROY

$5.25

RUM RUNNER

$6.25

RUSTY NAIL

$4.25

STINGER

$4.25

Soto Sake

$8.00

WHITE RUSSIAN

$7.25

Yuzu Sake

$14.00

virgin mix or frozen drinks

$4.00

3SUM AS DRINK

$7.75

A Very Berry Christmas

$11.00

BAYOU VOODOO

$11.50

BERRY BLUE MIMOSA

$10.00

BLOOD ORANGE PALOMA

$10.50

BLUE DAWG

$8.25

BULL BERRIES

$5.25

Black Xmas Martini

$11.00

Blind Snow Tiger

$11.00

Bourbon Street Special

$10.00

Brandy Nog Martini

$11.00

CACTUS MARGARITA

$11.00

CALL A CAB

$10.00

CHIPOTLE PINEAPPLE MARGARITA

$11.00

CLIPPER SHIP

$7.25

COCO LOSO

$10.50

DARK N STORMY

$6.25

DARK N STORMY CAN GINGER

$7.25

DUTCH MULE

$9.00

EL DIABLO

$10.00

FRENCH DAQURI

$9.00

FROZEN DAQUIRI

$9.75

FROZEN HURRICANE

$15.00

GATOR ATTACK

$10.00

GINGER BALLS

$10.00

GIVE ME SOME BEADS

$8.75

HANGOVER CURE MIMOSA

$10.00

HURRICANE

$13.00

JAMACIAN QUELUDE

$8.25

JUST PEACHY MIMOSA

$10.00

KENTUCKY MULE

$10.00

KICKING MULE

$12.00

LA FRAISIER MIMOSA

$10.00

LEGRONI

$10.00

LEMON CRAN PUNCH SKINNY

$8.00

LOLA COCKTAIL

$12.00

MAI TAI

$8.75

MANGO PASSION FIZZ

$12.00

MARDI GRAS FLASHER

$7.25

MERMOSA MIMOSA

$10.25

MOEJOE RAISIN KEEPER

$10.50

MOEJOE RAISIN NON KEEPER

$8.25

MOEJOE RAISIN REFILL

$7.25

MOSCOW MULE

$9.00

NEW OLD FASHIONED

$10.25

ORANGE WHIP

$10.00

PERFECT MARGARITA

$10.00

PERFECT PEAR MIMOSA

$9.75

PINA COLADA

$9.00

POMERGRANATE MARGARITA

$11.00

POMERGRANATE RUM PUNCH

$13.00

PUNCH IN THE PANTS

$7.25

Patron Blue Margarita

$11.00

RAGINGBULL

$7.25

RAMOS FIZZ

$15.00

RASPBERRY LEMON COOLER SKINNY

$8.00

Rough, just like your mother

$9.00

SATSUMA PRESS MIMOSA

$10.00

SILVER RASPBERRY MULE

$12.00

STOLI ROUND WORLD (1SHOT)

$5.25

STOLI ROUND WORLD (3SHOT)

$10.50

Santas Chocolate Cherry

$11.00

Sex on the Snow Bank

$11.00

Slow and Low Lemon Shakeup

$10.00

TATTOD SANGRIA WHITE

$11.00

TATTOOD SANGRIA RED

$11.00

TEQUILA SUNRISE

$6.75

TROPICAL ISLE HAND GRENADE

$15.00

TROPICAL TEQUILA

$10.00

The Winter Mule

$10.00

WATERMELON MARGARITA

$11.00

Yo Ho Ho

$8.00

Yule love it

$7.25

peppermint bark martini

$11.00

Sangria

$10.00

The Sazerac

$13.50

ALLA VIVIAN MARTINI

$11.00

ALMOND JOY MARTINI

$11.00

ANTI -OX MARTINI

$11.00

APPLETINI

$11.00

BEACH BULL MARTINI

$11.00

BERRY COSMO SKINNY

$11.00

BIG EASY MARTINI

$11.00

BLOOD ORANGE MARTINI

$11.00

BLUEBERRY TART MARTINI

$11.00

CHOCLATE BANANA CREME MARTINI

$11.00

COSMOPOLITAN

$11.00

Cake Batter Martini

$11.00

ESPRESSO MARTINI

$11.00

FRENCH MARTINI

$11.00

KEY LIME PIE MARTINI

$11.00

LEMON DROP MARTINI

$11.00

LEMON MERINGUE MARTINI

$11.00

LUX CHOCOLATE MARTINI

$11.00

ORANGE TIC TAC MARTINI

$11.00

PAMATINI

$11.00

POMBERRY MARTINI SKINNY

$11.00

RAZTINI

$11.00

SPICY MANGO-TINI SKINNY

$12.00

SWEET TART MARTINI

$11.00

TIC TAC MARTINI

$11.00

VCR

$11.00

WATERMELON MARTINI

$11.00

WHITE GUMMI BEAR MARTINI

$11.00

Crown Royal Peach Tea (Can)

$6.00

Crown Royal Washington Apple (Can)

$6.00

Crown Royal Whiskey & Cola (Can)

$6.00

Jack Daniels Down Home Punch

$6.00

BLUEBERRY ICED TEA

$12.00

BOSTON ICED TEA

$12.00

CARIBBEAN ICED TEA

$12.00

CHRONIC TEA

$12.00

DIXIELAND ICED TEA

$12.00

GEORGIA PEACH ICED TEA

$12.00

JAMACIAN SMOKED TEA

$12.00

LONG BEACH ICED TEA

$12.00

LONG ISLAND ICED TEA

$12.00

LOUISIANA ICED TEA

$12.00

RASPBERRY ICED TEA (razz island)

$12.00

TEXAS ICED TEA

$12.00

TOP SHELF LONG ISLAND

$15.00

Bloody Mary

Cajun Bloody Mary

$7.50

Mocktails/Alcohol Free

BUCKLER NA

$5.00

CLAUSHAURER

$5.00

Heineken 0.0

$5.00

KALIBUR

$5.00

Kul Mock-Mul

$5.00

Strawberry Mock-Arita

$5.00

Liquors

A23 Vodka

$5.00

ABSOLUT

$6.50

ABSOLUT ACAI BERRY

$6.50

ABSOLUT CITRON

$6.50

ABSOLUT ELYX

$13.50

ABSOLUT MANDARIN

$6.50

ABSOLUT MANGO

$6.50

ABSOLUT ORIENT APPLE

$6.50

ABSOLUT PEACH

$6.50

ABSOLUT PEAR

$6.50

ABSOLUT PEPPAR

$6.50

ABSOLUT RASPBERRY

$6.50

ABSOLUT RUBY RED

$6.50

ABSOLUT VANILLA

$6.50

BELVEDERE

$9.50

CHOPIN

$10.00

CIROC

$10.00

CIROC AMARETTO

$10.00

CIROC BLACK RASPBERRY

$10.00

CIROC COCONUT

$10.00

CIROC GREEN APPLE

$10.00

CIROC MANGO

$10.00

CIROC RED BERRY

$10.00

CIROC WATERMELON

$10.00

CRYSTAL HEAD

$9.25

DEEP EDDY SWEET TEA

$6.75

EFFEN

$8.00

EFFEN BLACK CHERRY

$8.00

EFFEN CUCUMBER

$8.00

GOAT VODKA

$8.25

GREY GOOSE

$9.00

GREY GOOSE CHERRY NOIR

$19.00

GREY GOOSE CITRON

$9.00

GREY GOOSE LA POIRE

$9.00

GREY GOOSE MELON

$19.00

GREY GOOSE ORANGE

$9.00

GREY GOOSE VX

$15.50

KETEL ONE

$7.50

KETEL ONE CITRON

$7.50

KETEL ONE CUCUMBER MINT

$7.50

KETEL ONE GRAPEFRUIT

$7.50

KETEL ONE ORANJ

$7.50

KETEL ONE PEACH ORANGE

$7.50

KETLE ONE ORANJE

$7.50

LEVEL

$25.00

NEW AMSTERDAM LEMON

$6.00

NEW AMSTERDAM PINEAPPLE

$6.00

NEW AMSTERDAM PINK WHITNEY

$6.00

NORTH SHORE

$8.25

PEARL CUCUMBER

$6.50

PEARL POMGRANATE

$6.50

PINNACLE WHIPPED

$6.50

PURUS

$9.00

REYKA

$7.25

RUSSIAN STANDARD

$6.25

SKYY VODKA

$7.75

SMIRNOFF

$6.00

SMIRNOFF BLUEBERRY

$6.00

SMIRNOFF CARAMEL

$6.00

SMIRNOFF CHERRY

$6.00

SMIRNOFF CITRUS

$6.00

SMIRNOFF GREEN APPLE

$6.00

SMIRNOFF LIME

$6.00

SMIRNOFF RASPBERRY

$6.00

SMIRNOFF STRAWBERRY

$6.00

SMIRNOFF VANILLA

$6.00

SMIRNOFF WATERMELON

$6.00

SMIRNOFF WHITE GRAPE

$6.00

STOLI

$8.00

STOLI BLUEBERRY

$8.00

STOLI ELITE

$10.50

STOLI LEMON

$8.00

STOLI RASPBERRY

$8.00

STOLI WILDCHERRY

$7.25

SVEDKA

$4.75

SVEDKA CITRUS

$4.75

SVEDKA CLEMITINE

$4.75

SVEDKA VANILLA

$4.75

THREE OLIVES BUBBLE

$7.25

THREE OLIVES ESPRESSO

$7.25

TITOS

$7.50

ULTIMAT

$9.75

UV BLUE

$6.00

UV CAKE

$6.00

UV CANDY BAR

$6.00

UV CHERRY

$6.00

UV CITRUS

$6.00

UV COCONUT

$6.00

UV GRAPE

$6.00

UV SALTY WATERMELON

$6.00

UV VANILLA

$6.00

VAN GOGH

$9.75

VAN GOGH DBL ESPRESSO

$9.75

VAN GOPH

$7.25

VOX

$8.25

WAVE WHIP CREAM

$5.25

WELL VODKA

$5.50

X-RATED

$9.50

DBL A23 Vodka

$10.00

3 FLOYDS WHITE VVITCH

$20.00

BEEFEATER

$6.50

BOMBAY SAPPHIRE

$8.25

BROCKMAN'S GIN

$11.00

BROKERS

$8.25

FORD'S

$7.50

HENDRICKS

$9.25

NOLETS

$11.50

PLYMOUTH

$10.50

SEAGRAMS

$7.25

TANQUERAY

$7.50

TANQUERAY NO 10

$11.00

WELL GIN

$6.00

10 CANE

$8.00

APPLETON ESTATES

$7.50

BACARDI

$6.00

BACARDI 151

$7.75

BACARDI ARTIC GRAPE

$6.00

BACARDI COCONUT

$6.00

BACARDI DRAGONBERRY

$6.00

BACARDI GRAPE

$6.00

BACARDI LIME

$6.00

BACARDI LIMON

$6.00

BACARDI OAKHEART

$6.25

BACARDI ORANGE

$6.00

BACARDI RASPBERRY

$6.00

BACARDI SELECT

$6.00

BACARDI TORCHED CHERRY

$6.00

BACARDI TROPICAL

$6.00

BARCARDI TROPICAL

$6.00

BAYOU SATSUMA

$6.50

BAYOU SILVER

$6.50

BAYOU SPICED

$6.50

CAPTAIN MORGANS

$5.75

CAPTAIN MORGANS BLACK

$6.25

CAPTAIN MORGANS CANNON BLAST

$6.00

CAPTAIN MORGANS JACKOBLAST

$6.00

CAPTAIN MORGANS LIME BITE

$5.25

CAPTAIN MORGANS PRIVATE STOCK

$9.50

CAPTAIN MORGANS WHITE

$5.25

CPATAIN MORGANS TATTOO

$5.25

CRUZAN BLACK CHERRY

$6.50

Captain Morgan Apple

$5.25

GOSLING BLACK SEAL

$7.25

KILO KAI

$7.25

KRAKEN

$7.00

LOLA CHERRY RUM

$6.25

MALIBU

$6.00

MALIBU BANANA

$6.00

MALIBU STRAWBERRY

$6.00

MYERS

$6.00

RUMCHATA

$6.50

SAILOR JERRY

$6.75

STOLEN SMOKED RUM

$8.00

WELL RUM

$6.50

ZACAPA

$8.25

400 Conejones Joven Mezcal

$9.00

818 BLANCO

$9.75

818 REPOSADO

$10.50

AVION

$9.50

Astral

$10.00

CABO WABO REPOSADO

$9.00

CASA NOBLE

$17.00

CASAMIGOS

$13.00

CASAMIGOS REPOSADO

$14.00

CAZADORES REPOSADO

$7.75

CODIGO 1530

$14.50

Casamigos Anejo

$15.00

Casamigos Mezcal

$18.00

DELEON

$12.50

DOBEL

$10.50

DON JULIO

$8.75

ESPOLON

$8.50

EXOTICO BLANCO

$7.25

EXOTICO REPOSADO

$9.50

HORNITOS PLATA

$9.25

Herradura Silver

$7.00

Insolito Reposado

$14.00

JOSE CUERVO GOLD

$5.50

JOSE CUERVO SILVER

$5.50

KAH ANEJO

$25.00

KAH REPOSADO

$16.50

MEZCAL UNION UNO

$9.75

MILAGRO

$8.25

PATRON CITRONGE

$7.50

PATRON ROCA SILVER

$20.00

PATRON SILVER

$8.00

PATRON XO

$10.00

PROLIJO 12YR ANEJO

$30.00

PROLIJO BLANCO MEZCAL

$14.25

PROLIJO REPOSADO MEZCAL

$25.00

Se Busca Mezcal

$11.00

TEREMANA BLANCO

$8.75

TEREMANA REPOSADO

$9.75

Tres Generaciones

$14.00

VILLA ONE ANEJO

$15.00

VILLA ONE REPOSADO

$13.25

VILLA ONE SILVER

$11.50

WELL TEQUILA

$5.50

1792 BOURBON

$9.75

3FLOYDS DIVINE RITE

$15.00

ANGELS ENVY

$16.00

BAKERS BOURBON

$17.00

BALVENIE CARIBEAN CASK

$19.00

Bardstone Chateau Armagnac

$62.00

BASIL HAYDEN

$13.00

BENCHMARK BROWN SUGAR

$7.25

BENCHMARK REGULAR

$6.00

BIRD DOG BOURBON

$9.25

BIRD DOG CHOCOLATE

$9.25

BIRD DOG PEACH

$8.75

BLANTONS BOURBON

$30.00

BOOKERS BOURBON

$17.00

BRECKENRIDGE

$10.50

BUFFALO TRACE

$8.50

BULLEIT BOURBON

$9.00

BULLEIT RYE

$9.00

BUSHMILLS

$8.00

BUSHMILLS BLACKBUSH

$10.00

CANADIAN CLUB

$6.00

CODY ROAD RYE

$7.00

Colonel EH Taylor small batch

$40.00

CROWN PEACH

$7.75

CROWN ROYAL

$7.75

CROWN ROYAL APPLE

$7.75

CROWN ROYAL RESERVE

$14.75

CROWN ROYAL RYE

$8.00

CROWN ROYAL TEXAS MESQUITE

$7.75

CROWN ROYAL VANILLA

$7.75

CROWN ROYAL XO

$11.75

Curveball BBQ Whiskey

$8.00

DEATHS DOOR WHISKEY

$8.75

DICKEL

$7.50

Dough Ball whiskey

$7.50

DUBLINER

$9.00

EAGLE RARE BOURBON

$15.75

ELIJAH CRAIG BOURBON

$10.50

EVAN WILLIAMS

$6.00

FOUR ROSES

$7.75

FOUR ROSES SMALL BATCH

$10.50

GENTLEMAN JACK

$11.00

HEAVENS DOOR

$15.00

HOCHSTADERS

$9.00

HUDSON 4 GRAIN

$20.50

HUDSON BABY BOURBON

$18.50

JACK DANIELS

$7.50

JACK DANIELS 10 YR

$45.00

JACK DANIELS APPLE

$7.50

JACK DANIELS FIRE

$7.50

JACK DANIELS HONEY

$7.50

JACK DANIELS RYE

$8.50

JACK DANIELS SINATRA

$25.00

JACK DANIELS SINGLE BARREL

$11.00

JAMESON

$8.00

JAMESON 12 YR

$14.00

JAMESON BLACK BARREL

$11.00

JAMESON CASKMATES

$9.00

JAMESON COLD BREW

$9.00

JAMESON GOLD RESERVE

$11.00

JAMESON IPA

$9.00

JAMESON ORANGE

$8.00

JIM BEAM

$6.75

JIM BEAM DBL OAK

$11.00

JIM BEAM DEVILS CUT

$7.25

JIM BEAM FIRE

$6.75

JIM BEAM HONEY

$6.75

JIM BEAM RED STAGG

$6.75

johnnie walker 18

$42.00

KENTUCKY OWL RYE

$24.00

KNOB CREEK

$9.50

KNOB CREEK RYE

$9.00

LARCENY BOURBON

$8.50

LOCKSTOCKBARRELL RYE

$25.00

MAKERS MARK

$8.75

MAKERS MARK 46

$10.00

MICHAEL COLLINS

$9.50

OLD FORESTER 86 PROOF

$9.70

OLD FORESTER 95 PROOF

$16.00

OLD GRAND DAD

$6.75

OLD OVERHOLT RYE

$9.50

Old Rip Van Winkle 10 year

$50.00

Old Rip Van Winkle 12yr

$60.00

Pappy Van Winkle 15 yr

$80.00

PROPER TWELVE

$8.25

Proper Twelve Apple

$8.25

Rabbit Hole Boxergrail

$15.00

Rabbit Hole Cavehill bourbon

$17.00

Rabbit Hole Dareringer

$20.00

REDBREAST 12 YR

$23.00

REDEMPTION RYE

$9.75

ROE & CO

$9.00

SAZERAC RYE

$11.00

SEAGRAMS 7

$6.75

SEAGRAMS VO

$7.75

SEXTON IRISH WHISKEY

$9.25

SKREWBALL

$7.50

SLANE TRIPLE CASK

$9.00

SLOW N LOW WHISKEY SHOT

$7.50

SOUTHERN COMFORT

$5.75

SOUTHERN COMFORT CHERRY

$5.75

SOUTHERN COMFORT PEPPER

$5.75

STAG JR

$19.00

STILLHOUSE PEACH

$7.50

SUNTORY

$11.25

TEELING IRISH

$10.00

TEMPLETON RYE

$9.25

THE IRISHMAN

$12.00

TIN CUP

$7.25

TULLAMORE DEW

$9.00

UGLY DOG PEACH

$7.25

WELL WHISKEY

$5.00

WELLER 12 YR

$30.00

WELLER ANTIQUE 107

$32.00

Weller CYPB

$60.00

WELLER SR

$20.00

WHISTLE PIG

$24.00

WILD TURKEY

$8.75

WOODFORD RESERVE

$9.00

YUKON JACK

$5.75

AUCHENTOSHAN

$16.00

BENRIACH SINGLE

$11.00

CHIVAS REGAL

$7.75

DALMORE 12 YR

$18.50

DEWARS

$9.00

GLEN MORANGIE QUINTA

$22.00

GLEN MORANGIE SHERRY

$17.00

GLENFIDDICH

$11.00

GLENLIVET 12 YR

$15.50

GLENLIVET 21 YR

$15.50

GLENLIVET NADURRA

$13.50

GREAT KING

$11.75

HILAND PARK 15YR

$16.50

JOHNNIE WALKER BLACK

$12.00

JOHNNIE WALKER BLUE

$65.00

JOHNNIE WALKER GOLD RESERVE

$21.00

JOHNNIE WALKER GREEN LABEL

$18.75

JOHNNIE WALKER WHITE WALKER

$11.00

LAGAVULIN 16 YR

$16.00

LAPHROAIG

$12.00

MACALLAN 12 YR

$23.50

MACALLAN 18 YR

$44.00

MACALLAN RARE CASK

$35.00

MAGNUS

$15.00

OBAN 14 YR

$13.00

SINGLETON

$10.00

TALISKER 10 YR

$12.50

johnnie walker red label

$10.00

ABSINTHE LUCID

$17.00

ABSINTHE PERNOD

$23.50

AMARETTO

$5.50

APEROL

$7.25

BAILEY'S PUMPKIN SPICE

$8.50

BAILEYS

$8.75

BASIL HAYDEN DARK RYE

$12.75

BLACK BERRY BRANDY

$5.50

BLACK HOUSE

$5.75

BLACKMAKER

$5.25

BOLS SOUR APPLE

$5.50

BUTTERSCOTCH SHNAPPS

$5.00

CAMPARI

$9.50

CHAMBORD

$8.25

COINTREAU

$9.75

COMBIER FRAMBOISE

$8.50

COURVOISER VS

$11.25

COURVOISIER VSOP

$12.50

CREME DE BANANAS

$5.50

CREME DE COCAO

$5.50

CREME DE MENTHE

$5.50

DISARONNO

$8.25

DR APPLE PIE

$6.00

DR CHERRY

$6.00

DR MINT

$6.00

DR VANILLA

$6.00

EVERCLEAR

$6.50

FIREBALL

$5.75

FRANGELICO

$9.75

GODIVA DARK CHOCOLATE

$8.75

GODIVA WHITE CHOCOLATE

$8.75

GOLDSCHALGER

$5.75

GRAND MARNIER

$9.75

HENNESSY VS

$11.50

HYPNOTIQ

$9.00

JAGERMEISTER

$6.75

Kahlua

$5.75

LASSERRE

$12.50

LEJAY CASSIS

$7.00

LEMON CHELLO PALLINI

$7.50

LILLET BLANC

$6.50

MALORT

$5.50

MIDORI

$7.25

MOONSHINE CARMEL

$7.75

MOONSHINE WHITE LIGHTNING

$7.75

NOVELLE ORLEANS ABSINTHE

$23.50

PAMA

$7.75

PEACH SCHNAPPS

$5.50

PIE HOLE APPLE

$5.50

PIMMS

$6.75

RASPBERRY DI AMORE

$5.50

RUMPLEMINTZE

$5.75

SAMBUCA

$5.75

SAMBUCCA DIAMORE

$5.50

ST GERMAIN

$8.75

Christian Bros

$6.50

Korbell

$6.50

Ciroc VS

$12.25

Dusse VSOP

$14.00

Shots

3 AMIGOS

$6.75

3 SUM SHOT

$7.25

3 WISEMEN

$6.75

APPLE PIE SHOT

$6.00

AUNT JEMIMA

$8.50

BABY GUINNESS (86)

$9.50

BARRY WHITE(RAZ BLOJOB)

$8.00

BLACK COW SHOT

$6.50

BLOWJOB

$8.00

BOB MARLEY

$7.00

BUTTERY NIPPLE

$7.00

Birthday Cake Shot

$6.50

CANNONBLAST SHOT

$6.00

CAPTAIN CRUNCH

$6.25

CEMENT MIXER

$9.25

CHERRY CHEESECAKE

$6.50

CHERRY FIRE

$6.25

CHOCOLATE CAKE

$6.75

CHON CHATA (86)

$8.25

CHUBBY PUSSY

$6.00

CINN TOAST CRUNCH

$7.00

CINNABON SHOT

$6.00

CRUNCH FIRE

$6.75

Chocolate Covered Pretzel Shot

$8.00

DEAD NAZI

$7.25

DOUCHETTE DEVIL

$5.75

FIRE N ICE

$6.00

GRAPIST

$7.75

GREEN TEA

$6.75

HAYDES LADY

$6.75

HONEY COMB

$8.00

JELLOW SHOTS

$3.25

KAMIKAZI

$6.00

LEMON DROP SHOT

$7.00

LIQUID COCAINE

$7.00

MIND ERASER

$6.75

OATMEAL COOKIE

$5.75

OYSTER SHOOTER

$7.25

PEACHES AND CREAM

$8.50

PEANUT BUTTER JELLY

$8.00

PIECE OF ASS

$6.25

PINK TACO

$9.50

PUDDING POP

$7.00

RASPBERRY ERASER

$7.50

REDHEADED SLUT

$7.50

ROUGAROU

$9.00

SALTED PRETZEL

$8.00