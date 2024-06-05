Monhegan House New
Wine
- GIOIOSA MILLE ROSE PROSEC$21.00
- KORBEL BRUT$19.00
- MAISON DE MAD BRUT$12.00
- MASOTTINA PROSECCO$17.00
- MIQUEL PONS CAVA$17.00
- SANTOME PROSECCO XDRY$17.00
- DARK HORSE PINOT NOIR$8.00
- OREGON ROSE BUBBLES$8.00
- OREGON WHITE BUBBLES$8.00
- ALBERTI MALBEC$18.00
- ANCIENT PEAKS ZINFANDEL$24.00
- APALTAGUA PINOT N$14.00
- BORSAO GARNACHA$14.00
- BRUNEL VDP GRENACHE$17.00
- CALCU CAB FRANC$16.00
- CASA DE CAMPO MALBEC$13.00
- CESANI CHIANTI$19.00
- CH FONTANES LES TRAVERSES ROUGE$20.00
- CH GAILLOT FOURNIER BORD$22.00
- COSME BASKET RED$17.50
- CUSUMANO NERO DAVOLA$16.00
- DEI VINO NOBILE MONTEPULCIANO$29.00
- E CORNU CHOREY LES BONS$42.00
- FARMSTEAD CAB SAUV$38.00
- GAGLIOLE CHIANTI$23.00
- GD VAJRA ALBE BAROLO$44.00
- GRAN SASSO MONTE$14.00
- HAUTS LAGARDE BORD RG$20.00
- JASCI MONTEPULCIANO$17.00
- JOSH ZINFANDEL$19.00
- LAGO DOURO RED$12.00
- LAUTUS N/A RED BLEND$20.00
- LOLEA RED SANGRIA$18.00
- LOVE OREGON PINOT NOIR$24.00
- LUMA NERO DAVOLA$19.00
- MAIPE CAB SAUV$15.00
- MATCHBOOK ARSONIST CAB$26.00
- MATCHBOOK MALBEC$22.00
- MONTANA CRIANZA RIOJA$19.00
- PAUL PONELLE PINOT N$18.00
- REQUIEM CAB SAUV$26.00
- RIOJA BORDON GRAN RESERVA$27.00
- ROAMING DOG CAB$14.00
- RUBUS OLD VINE ZIN$18.00
- SACHA LICHINE LE COQ ROUGE$15.00
- SAMSARA PINOT NOIR$42.00
- SPARTICO RED BLEND TEMP$15.00
- TREFETHEN ESHCOL RED BLEND$28.00
- VALRAVN ZINFANDEL$24.00
- VILLADORIA BRICCO MAGNO NEBBIOLO$24.00
- VRAI CAILLOU BORD$22.00
- ZACCAGNINI MONTEPULCIANO$21.00
- ZENSA NERO DAVOLA$17.00
- AIX DE PROV ROSE$24.00
- BARGEMONE COMMAD ROSE$24.00
- CASAL GARCIA ROSE$10.00
- CH ST MARTIN LES 37$20.00
- CHATEAU TRIANS ROSE$22.00
- COTES DE THAU ROSE$30.00
- ELICIO ROSE$16.00
- FLEURS PRAIRIE$19.00
- FUNCKENHAUSEN ROSE$18.00
- HENRIQUE PAMPLUNE$15.00
- J MOURAT ROSE$17.00
- JP CHENET$15.00
- LOLEA ROSE$18.00
- MAISON DE MADELEINE BRUT ROSE$11.00
- MASOTTINA ROSE$17.00
- PEYRASSOL CDP ROSE$26.50
- VILLA VIVA COTES ROSE$15.00
- ANT MOORE SAUV BL$16.00
- BEACH HOUSE PINOT GRIG$13.00
- BIOKULT GRUNER VETLNR$17.00
- BISCAY BAIE SAUV BLANC$15.00
- BIZET SANCERRE$34.00
- CALCU SAUV BLANC$14.00
- CASAL GARCIA WHITE$10.00
- CAVE DE LUGNY LES CHARMES$19.00
- CH LANGLET GRAVES BLANC$25.00
- CH MILLETT GRAVES BLANC$26.00
- CHARMOND ST VERAN$28.00
- CHARTRON BORD BLANC$13.00
- CHEMISTRY CHARD$20.00
- CLINE VIOGNIER$16.00
- COSME BASKET WHITE$17.50
- COSTA DO SOL VERDE$11.00
- DELSOL PICPOUL$17.00
- DRY CREEK FUME BLANC$22.00
- E WALCH PINOT BIANCO$22.00
- G SCHMITT RIESLING$15.00
- GEMMA DI LUNA PINOT GRIGIO$16.00
- GIESEN SAUV BLANC$15.00
- GIOCATO PINOT GRIG$15.00
- HAUTS LAGARDE BORD BL$20.00
- HUNKY DORY SAUV BL$19.00
- ITALICO PINOT GRIGIO$12.00
- J DE VILLEBOIS SANCERRE$33.00
- L CROCHET SANCERRE$36.00
- LAUTUS N/A SAUV BL$20.00
- LOLEA WHITE SANGRIA$18.00
- LUNA DI LUNA PINOT GRIGIO$16.00
- MACROSTIE SONOMA CHARD$21.00
- MATUA SAUV BL$14.50
- MENADE RUEDA VERDEJO$31.00
- MORGAN CHARDONNAY$15.00
- NAVARRO CHARD$29.00
- NAVARRO GEWURZTRAMINER$29.00
- NORTICO ALVARINHO$19.00
- ORO DE CASTILLA VERDEJO$12.00
- OYSTER BAY PINOT GRIS$15.00
- PRA SOAVE OTTO$15.00
- RUSTENBERG SAUV BL$17.00
- SACHA LICHINE SAUVIGNON BLANC$15.00
- SALVARD UNIQUE SAUVIGNON BLANC$21.00
- SAMSARA CHARDONNAY$44.00
- SEASIDE VINHO VERDE$11.00
- SERGE LAPORTE SANCERRE$37.00
- ST SUPERY SAUV BL$28.00
- TESTUT CHABLIS VIELLE$40.00
- TREFETHEN ESCHOL CHARD$18.50
- VEDILHAN VIOGNIER$15.00
- VIGNETI DEL SOLE PINOT GRI$15.00
- WACHAU LOESS GRUNER VELT$18.00
- ZENSA ORGANIC PINOT GRIGIO$14.00
- DUCKHORN SAUV BL 375$15.00
- GRAND COURTAGE ROSE 187ML$9.00
- J LOHR CAB SAUV 375$12.00
- J LOHR CHARD 375$12.00
- JOURNEY DISCOVERY CAB SAUV$6.00
- KORBEL BRUT 187ML$7.00
- MAIS DE MAD SPL 187$5.00
- MASOTTINA BRUT 187$9.00
- SANTA CAROLINA SAUV BL$9.00
Monhegan House New Location and Ordering Hours
(609) 923-0304
Closed • Opens Wednesday at 4:30PM