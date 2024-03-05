Monks - Richmond 8019 West Grand Parkway S, Suite 1075
Appetizers
- Veg Spring Rolls$6.00
- Veg Samosa$6.00
- Veg Pakoda$8.00
- Monk's Special Fries$8.00
- Magical Maggie Rolls$10.00
- Corn Chat Pata$11.00
- Chinese Bhel$11.00
- Drums of Heaven$14.00
- Street Style Wings$14.00
- Manchuria APT$13.00
- Fiery Sichuan APT$13.00
- Chilli Pepper APT$13.00
- Green Chilli APT$13.00Out of stock
- Chilli Garlic Apt$13.00
- Darbar$13.00
- Gully$13.00
- Dynamite$13.00
- Avocado Bhel$9.00
Soups
Tandoor
Noodles
Fried Rice
Entrees
Desi Entrees
Biryani
- Dynamite Gobi Biryani$13.00
- Paneer Biryani$14.00
- Veg Kheema Biryani$14.00
- Paneer Kheema Biryani$14.00
- Ulavacharu Biryani$14.00
- Chicken 65 Biryani$15.00
- Lollipop Biryani$15.00
- Chicken Fry Biryani$15.00
- Vijayawada Special Biryani$15.00
- Gongura Chicken Biryani$15.00
- Egg Biryani$15.00
- Goat Fry Biryani$17.00
- Goat Ulavacharu Biryani$17.00
Monk-Richmond Location and Ordering Hours
(281) 762-0609
Closed • Opens Wednesday at 11AM