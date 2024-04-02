Mount Everest Restaurant and Bar - Pratt Street
FOOD
APPETIZERS (VEGETARIAN)
APPETIZERS (MEAT)
MT EV FAMOUS MEAT DISHES
MT EV FAMOUS VEGGIE DISHES
VEGETARIAN DISHES
CHICKEN ENTREES
LAMB ENTREES
SEAFOOD ENTREES
TANDOORI SPECIALITIES (CHICKEN)
TANDOORI SPECIALITIES(LAMB)
TANDOORI SPECIALITIES(SEAFOOD)
BIRYANI SPECIALTIES
NAAN BREAD
BAR
VODKA
WHISKEY
- THE GLENLIVET FOUNDERS RESERVE (SPEYSIDE)$8.00
- LAGAVULIN 16 YEAR OLD SINGLE MALT(ISLAY)$13.00
- THE DALMORE 12 YEAR OLD SINGLE MALT(SPEYSIDE)$11.00
- MONKEY SHOULDER BLENDED SCOTCH$5.00
- JOHNIE WALKER BLACK LABEL$7.00
- CHIVAS REGAL"ETRA"SHERRY BARREL AGED$7.00
- JAMESON IRISH WHISKEY$6.00
- JOHN POWERS GOLD LABEL WHISKEY$6.00
- REDBREAST 12 YEAR OLD POT STILL WHISKEY$10.00
SCOTCH/BOURBON
COCKTAILS
BEER
RED WINE
WHITE WINE
SPARKLING WINE
Mount Everest - Pratt Street Location and Ordering Hours
(443) 869-6924
Closed • Opens Tuesday at 11AM