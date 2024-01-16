New York Pizza Company 18406 E Colonial Dr
PIZZA
PIZZA BY THE SLICE
- CHEESE SLICE$3.00
- PEPPERONI SLICE$3.50
- MARGHERITA SLICE
CHEESE PIZZA WITH SLICED PLUM TOMATOES, FRESH BASIL, EVOO, AND ROMANO CHEESE$4.00
- WHITE SLICE
NO SAUCE PIZZA WITH RICOTTA, MOZZARELLA, FRESH GARLIC AND ROMANO CHEESE$3.75
- MEAT SLICE
CHEESE SLICE WITH PEPPERONI, SAUSAGE, MEATBALLS, HAM AND BACON$4.50
- BUFFALO CHICKEN SLICE
RANCH BASE WITH MOZZARELLA CHEESE BUFFALO CHICKEN$4.25
- HAWAIIAN SLICE
HAM, BACON, PINEAPPLE$4.00
- SICILIAN SLICE
DEEP DISH PIZZA WITH SAUCE MOZZARELLA CHEESE AND ROMANO CHEESE$4.00
- GRANDMA SLICE
THIN CRUST SICILIAN WITH CHEESE UNDER THE SAUCE ROMANO CHEESE AND EVOO$4.00
- STUFFED ITALIAN SLICE
STUFFED WITH HAM, SALAMI, PEPPERONI AND MOZZARELLA CHEESE. Served with a side of marinara$8.95
CREATE YOUR OWN PIZZA
SPECIALTY PIZZA 14"
- NEW YORK SUPREME 14"
PEPPERONI, SAUSAGE, MUSHROOMS, ONION, BELL PEPPER$20.95
- MEAT LOVERS 14"
PEPPERONI, SAUSAGE, SLICED MEATBALLS, BACON, HAM$21.95
- VEGGIE LOVERS 14"
ONIONS, GREEN BELL PEPPERS, MUSHROOMS, BLACK OLIVES, DICED TOMATOES, BROCCOLI$19.95
- HAWAIIAN 14"
HAM, BACON, PINEAPPLE$19.95
- MARGHERITA 14"
THIN SLICE PLUM TOMATOES, FRESH BASIL, EXTRA VIRGIN OLIVE OIL, ROMANO CHEESE$18.95
- WHITE PIE 14"
NO SAUCE WITH RICOTTA, GARLIC, MOZZARELLA, ROMANO$18.95
- SPINACH TOMATO & GARLIC 14"
NO SAUCE WITH SPINACH, DICED TOMATOES, GARLIC, ROMANO$18.95
- NEW YORK FAVORITE 14"
SLICED MEATBALLS, RICOTTA, ROMANO, FRESH BASIL, MARINARA ON TOP$21.95
- BUFFALO CHICKEN 14"
RANCH BASE WITH BUFFALO CHICKEN, MOZZARELLA CHEESE$19.95
- BBQ CHICKEN 14"
BBQ SAUCE BASE WITH CHICKEN, BACON, AND ONION$20.95
- CHICKEN BACON RANCH 14"
RANCH BASE WITH CHICKEN, BACON, AND MOZZARELLA CHEESE$19.95
- CHICKEN PARM 14"
BREADED CHICKEN, RICOTTA, ROMANO, BASIL, MARINARA ON TOP$19.95
- PANEER TIKKA DELIGHT 14"
PIZZA SAUCE BASE, PANEER, TIKKA SAUCE, RED ONIONS, GREEN BELL PEPPERS, BASIL$21.95OUT OF STOCK
- CHICKEN TIKKA SUPREME 14"
PIZZA SAUCE BASE WITH CHICKEN TIKKA SAUCE, RED ONION, GREEN BELL PEPPERS, BASIL$21.95OUT OF STOCK
SPECIALITY PIZZA 16"
- NEW YORK SUPREME 16"
PEPPERONI, SAUSAGE, MUSHROOM, ONION, BELL PEPPER$21.95
- MEAT LOVER 16"
PEPPERONI, SAUSAGE, SLICED MEATBALLS, BACON, HAM$22.95
- VEGGIE LOVERS 16"
ONION, GREEN BELL PEPPERS, MUSHROOM, BLACK OLIVES, BROCCOLI, DICED TOMATOES$20.95
- HAWAIIAN 16"
HAM, BACON, PINEAPPLE$20.95
- MARGHERITA 16"
THIN SLICED PLUM TOMATOES WITH FRESH BASIL, EXTRA VIRGIN OLIVE OIL AND ROMANO CHEESE$19.95
- WHITE PIE 16"
NO SAUCE WITH MOZZARELLA, RICOTTA, GARLIC, AND ROMANO CHEESE$19.95
- SPINACH TOMATO & GARLIC 16"
NO SAUCE PIZZA WITH MOZZARELLA, ROMANO, SPINACH, DICED TOMATO, AND GARLIC$19.95
- NEW YORK FAVORITE 16"
SLICED MEATBALLS, RICOTTA, BASIL, ROMANO, MARINARA ON TOP$22.95
- BUFFALO CHICKEN 16"
RANCH BASE, MOZZARELLA CHEESE, AND BUFFALO CHICKEN$20.95
- BBQ CHICKEN 16"
BBQ SAUCE BASE WITH MOZZARELLA BACON, ONION, BBQ CHICKEN$21.95
- CHICKEN BACON RANCH 16"
RANCH BASE WITH MOZZARELLA, CHICKEN AND BACON$20.95
- CHICKEN PARM 16"
BREADED CHICKEN, RICOTTA, ROMANO, BASIL AND MARINARA ON TOP$20.95
- PANEER TIKKA DELIGHT 16"
PIZZA SAUCE BASE, PANEER, TIKKA SAUCE, RED ONIONS, GREEN BELL PEPPERS, BASIL$22.95OUT OF STOCK
- CHICKEN TIKKA SUPREME 16"
PIZZA SAUCE BASE WITH CHICKEN TIKKA SAUCE, RED ONION, GREEN BELL PEPPERS, BASIL$22.95OUT OF STOCK
SPECIALITY PIZZA 18"
- NEW YORK SUPREME 18"
PEPPERONI, SAUSAGE, MUSHROOM, ONION, BELL PEPPER$24.95
- MEAT LOVERS 18"
PEPPERONI, SAUSAGE, SLICED MEATBALLS, BACON, HAM$25.95
- VEGGIE LOVERS 18"
ONION, GREEN BELL PEPPERS, MUSHROOM, BLACK OLIVES, BROCCOLI, DICED TOMATOES$23.95
- HAWAIIAN 18"
BACON, HAM, AND PINEAPPLE$22.95
- MARGHERITA 18"
THIN SLICED PLUM TOMATOES, FRESH BASIL, ROMANO CHEESE, AND EXTRA VIRGIN OLIVE OIL$21.95
- WHITE PIE 18"
NO SAUCE PIZZA WITH RICOTTA, ROMANO, AND GARLIC$21.95
- SPINACH TOMATO & GARLIC 18"
NO SAUCE PIZZA WITH SPINACH, DICED TOMATOES, GARLIC, AND ROMANO$22.95
- NEW YORK FAVORITE 18"
SLICED MEATBALLS, RICOTTA, BASIL, ROMANO AND MARINARA ON TOP$25.95
- BUFFALO CHICKEN 18"
RANCH BASE WITH MOZZARELLA CHEESE AND BUFFALO CHICKEN$23.95
- BBQ CHICKEN 18'$24.95
- CHICKEN BACON RANCH 18"
RANCH BASE WITH CHICKEN, BACON, AND MOZZARELLA CHEESE$23.95
- CHICKEN PARM 18"
BREADED CHICKEN, RICOTTA, ROMANO, BASIL, AND MARINARA ON TOP$23.95
- PANEER TIKKA DELIGHT 18"
PIZZA SAUCE BASE, PANEER, TIKKA SAUCE, RED ONIONS, GREEN BELL PEPPERS, BASIL$25.95OUT OF STOCK
- CHICKEN TIKKA SUPREME 18"
PIZZA SAUCE BASE WITH CHICKEN TIKKA SAUCE, RED ONION, GREEN BELL PEPPERS, BASIL$25.95OUT OF STOCK
CALZONE
CALZONE (SM)
- CREATE YOUR OWN CALZONE (SM)
RICOTTA & MOZZARELLA. SERVED WITH A SIDE OF MARINARA.$10.95
- NY SUPREME CALZONE (SM)
RICOTTA & MOZZARELLA. SERVED WITH A SIDE OF MARINARA. PEPPERONI, SAUSAGE, MUSHROOMS, ONION, BELL PEPPER$12.95
- MEAT LOVERS CALZONE (SM)
RICOTTA & MOZZARELLA. SERVED WITH A SIDE OF MARINARA. PEPPERONI, SAUSAGE, SLICED MEATBALLS, BACON, AND HAM$13.95
- VEGGIE LOVERS CALZONE (SM)
RICOTTA & MOZZARELLA. SERVED WITH A SIDE OF MARINARA. ONIONS, MUSHROOMS, BELL PEPPERS, BLACK OLIVES, BROCCOLI, DICED TOMATOES$13.95
- HAWAIIAN CALZONE (SM)
RICOTTA & MOZZARELLA. SERVED WITH A SIDE OF MARINARA. HAM, BACON, PINEAPPLE$12.95
- PHILLY CALZONE (SM)
RICOTTA & MOZZARELLA. SERVED WITH A SIDE OF MARINARA. STEAK, MUSHROOMS, ONION, AND BELL PEPPERS$14.95
CALZONE (LG)
- CREATE YOUR OWN CALZONE (LG)
RICOTTA AND MOZZARELLA SERVED WITH A SIDE OF MARINARA.$14.95
- NY SUPREME CALZONE (LG)
RICOTTA AND MOZZARELLA CHEESE SERVED WITH A SIDE OF MARINARA. PEPPERONI, SAUSAGE, MUSHROOMS, ONIONS, BELL PEPPERS$19.95
- MEAT LOVERS CALZONE (LG)$21.95
- VEGGIE LOVERS CALZONE (LG)$20.95
- HAWAIIAN CALZONE (LG)$18.95
- PHILLY CALZONE (LG)$22.95
STROMBOLI
STROMBOLI (SM)
- CREATE YOUR OWN STROMBOLI (SM)$10.95
- NY SUPREME STROMBOLI (SM)
MOZZARELLA CHEESE, PEPPERONI, SAUSAGE, MUSHROOMS, ONIONS, BELL PEPPERS. SERVED WITH A SIDE OF MARINARA.$12.95
- MEAT LOVERS STROMBOLI (SM)
MOZZARELLA CHEESE, PEPPERONI, SAUSAGE, SLICED MEATBALLS, HAM, AND BACON. SERVED WITH A SIDE OF MARINARA.$13.95
- VEGGIE LOVERS STROMBOLI (SM)
MOZZARELLA CHEESE WITH ONIONS, MUSHROOMS, BELL PEPPERS, BLACK OLIVES, DICED TOMATOES, AND BROCCOLI. SERVED WITH A SIDE OF MARINARA.$13.95
- HAWAIIAN STROMBOLI (SM)
MOZZARELLA CHEESE WITH HAM, BACON, AND PINEAPPLE. SERVED WITH A SIDE OF MARINARA.$12.95
- PHILLY STROMBOLI (SM)
MOZZARELLA CHEESE WITH STEAK, MUSHROOMS, ONIONS, AND BELL PEPPERS. SERVED WITH A SIDE OF MARINARA.$14.95
STROMBOLI (LG)
- CREATE YOUR OWN STROMBOLI (LG)$14.95
- NY SUPREME STROMBOLI (LG)
MOZZARELLA CHEESE WITH PEPPERONI, SAUSAGE, MUSHROOMS, ONIONS, AND BELL PEPPERS. SERVED WITH A SIDE OF MARINARA.$19.95
- MEAT LOVERS STROMBOLI (LG)
MOZZARELLA CHEESE WITH PEPPERONI, SAUSAGE, SLICED MEATBALLS, BACON, AND HAM. SERVED WITH A SIDE OF MARINARA.$21.95
- VEGGIE LOVERS STROMBOLI (LG)
MOZZARELLA CHEESE WITH ONIONS, MUSHROOMS, BELL PEPPERS, BLACK OLIVES, DICED TOMATOES, AND BROCCOLI. SERVED WITH A SIDE OF MARINARA.$20.95
- HAWAIIAN STROMBOLI (LG)
MOZZARELLA CHEESE WITH HAM, BACON, AND PINEAPPLE. SERVED WITH A SIDE OF MARINARA.$18.95
- PHILLY STROMBOLI (LG)
MOZZARELLA CHEESE WITH STEAK, MUSHROOMS, BELL PEPPERS, AND ONIONS. SERVED WITH A SIDE OF MARINARA.$22.95
DESSERTS
- CANNOLI
A TUBE-SHAPED FRIED ITALIAN PASTRY STUFFED WITH A SWEET CREAMY CHEESE FILLING WITH CHOCOLATE CHIPS.$5.95
- CHOCOLATE DIPPED CANNOLI
TUBE-SHAPED FRIED ITALIAN PASTRY DIPPED IN CHOCOLATE AND STUFFED WITH A SWEET CREAMY CHEESE FILLING WITH CHOCOLATE CHIPS.$6.95
- GLUTEN FREE CHOCOLATE CAKE$6.95
- LIMONCELLO
A BRIGHT CITRUS DESSERT WITH LAYERS OF SPONGE CAKE AND A CREAMY LEMON-INFUSED FROSTING.$5.95
- NEW YORK STYLE CHEESECAKE
CLASSIC NEW YORK STYLE CHEESECAKE WITH A BUTTERY GRAHAM CRACKER CRUST AND RICH DENSE FILLING.$7.95
- TIRAMISU
AN ITALIAN DESSERT THAT HAS LAYERS OF COFFEE-SOAKED LADYFINGERS, MASCARPONE FILLING AND CINNAMON DUST ON TOP.$6.95
- GLUTEN FREE CHOCOLATE CAKE (Copy)$6.95
WINGS
BONELESS WINGS
- BONELESS 6 WINGS
CHOOSE FROM ONE OF OUR FAMOUS SAUCES: BUFFALO, HOT, SWEET BBQ, TERIYAKI, SWEET THAI CHILI, BOURBON GLAZE, GARLIC PARMESAN, BOOM-BOOM, MANGO HABANERO OR ONE OF OUR DRY RUBS: NASHVILLE HOT, LEMON PEPPERS OR BLACKENED. *SIDE OF RANCH OR BLEU CHEESE $0.50!$9.99
- BONELESS 8 WINGS
CHOOSE FROM ONE OF OUR FAMOUS SAUCES: BUFFALO, HOT, SWEET BBQ, TERIYAKI, SWEET THAI CHILI, BOURBON GLAZE, GARLIC PARMESAN, BOOM-BOOM, MANGO HABANERO OR ONE OF OUR DRY RUBS: NASHVILLE HOT, LEMON PEPPERS OR BLACKENED. *SIDE OF RANCH OR BLEU CHEESE $0.50!$11.99
- BONELESS 10 WINGS
CHOOSE FROM ONE OF OUR FAMOUS SAUCES: BUFFALO, HOT, SWEET BBQ, TERIYAKI, SWEET THAI CHILI, BOURBON GLAZE, GARLIC PARMESAN, BOOM-BOOM, MANGO HABANERO OR ONE OF OUR DRY RUBS: NASHVILLE HOT, LEMON PEPPERS OR BLACKENED. *SIDE OF RANCH OR BLEU CHEESE $0.50!$13.99
- BONELESS 15 WINGS
CHOOSE FROM ONE OF OUR FAMOUS SAUCES: BUFFALO, HOT, SWEET BBQ, TERIYAKI, SWEET THAI CHILI, BOURBON GLAZE, GARLIC PARMESAN, BOOM-BOOM, MANGO HABANERO OR ONE OF OUR DRY RUBS: NASHVILLE HOT, LEMON PEPPERS OR BLACKENED. *SIDE OF RANCH OR BLEU CHEESE $0.50!$19.99
- BONELESS 20 WINGS
CHOOSE FROM ONE OF OUR FAMOUS SAUCES: BUFFALO, HOT, SWEET BBQ, TERIYAKI, SWEET THAI CHILI, BOURBON GLAZE, GARLIC PARMESAN, BOOM-BOOM, MANGO HABANERO OR ONE OF OUR DRY RUBS: NASHVILLE HOT, LEMON PEPPERS OR BLACKENED. *SIDE OF RANCH OR BLEU CHEESE $0.50!$26.99
TRADITIONAL WINGS
- TRADITIONAL 6 WINGS
CHOOSE FROM ONE OF OUR FAMOUS SAUCES: BUFFALO, HOT, SWEET BBQ, TERIYAKI, SWEET THAI CHILI, BOURBON GLAZE, GARLIC PARMESAN, BOOM-BOOM, MANGO HABANERO OR ONE OF OUR DRY RUBS: NASHVILLE HOT, LEMON PEPPERS OR BLACKENED. *SIDE OF RANCH OR BLEU CHEESE $0.50!$10.99
- TRADITIONAL 8 WINGS
CHOOSE FROM ONE OF OUR FAMOUS SAUCES: BUFFALO, HOT, SWEET BBQ, TERIYAKI, SWEET THAI CHILI, BOURBON GLAZE, GARLIC PARMESAN, BOOM-BOOM, MANGO HABANERO OR ONE OF OUR DRY RUBS: NASHVILLE HOT, LEMON PEPPERS OR BLACKENED. *SIDE OF RANCH OR BLEU CHEESE $0.50!$12.99
- TRADITIONAL 10 WINGS
CHOOSE FROM ONE OF OUR FAMOUS SAUCES: BUFFALO, HOT, SWEET BBQ, TERIYAKI, SWEET THAI CHILI, BOURBON GLAZE, GARLIC PARMESAN, BOOM-BOOM, MANGO HABANERO OR ONE OF OUR DRY RUBS: NASHVILLE HOT, LEMON PEPPERS OR BLACKENED. *SIDE OF RANCH OR BLEU CHEESE $0.50!$15.99
- TRADITIONAL 15 WINGS
CHOOSE FROM ONE OF OUR FAMOUS SAUCES: BUFFALO, HOT, SWEET BBQ, TERIYAKI, SWEET THAI CHILI, BOURBON GLAZE, GARLIC PARMESAN, BOOM-BOOM, MANGO HABANERO OR ONE OF OUR DRY RUBS: NASHVILLE HOT, LEMON PEPPERS OR BLACKENED. *SIDE OF RANCH OR BLEU CHEESE $0.50!$21.99
- TRADITIONAL 20 WINGS
CHOOSE FROM ONE OF OUR FAMOUS SAUCES: BUFFALO, HOT, SWEET BBQ, TERIYAKI, SWEET THAI CHILI, BOURBON GLAZE, GARLIC PARMESAN, BOOM-BOOM, MANGO HABANERO OR ONE OF OUR DRY RUBS: NASHVILLE HOT, LEMON PEPPERS OR BLACKENED. *SIDE OF RANCH OR BLEU CHEESE $0.50!$28.99
SUBS
COLD SUBS
- NEW YORK COMBO SUB
10" sub roll filled with ham, salami, capicola, pepperoni, and provolone cheese. Garnished with lettuce, tomato, onion, salt, pepper, oregano, EVOO, and red wine vinegar. Toasted upon request.$10.95
- HAM AND PROVOLONE SUB
10" sub roll filled with ham, provolone cheese and garnished with lettuce, tomato, onion, salt, pepper, oregano, EVOO, and red wine vinegar. Toasted available upon request.$9.95
- TURKEY AND PROVOLONE SUB
10 " sub roll filled with turkey, provolone cheese and garnished with lettuce, tomato, onion, salt, pepper, oregano, EVOO and red wine vinegar. Toasted available upon request.$9.95
- FRESH MOZZARELLA AND TOMATO SUB
10" sub roll filled with fresh mozzarella cheese, plum tomatoes, roasted red peppers, fresh basil, salt, pepper, oregano, EVOO, red wine vinegar and balsamic glaze. Toasted available upon request.$11.95
HOT SUBS
APPETIZERS
- BAKED MEATBALLS
TWO OF OUR HOMEMADE MEATBALLS CUT IN HALF TOPPED WITH RICOTTA, ROMANO, MOZZARELLA CHEESE AND BAKED IN MARINARA SAUCE.$11.95
- CAPRESE SALAD
SLICED PLUM TOMATOES, FRESH MOZZARELLA, ROASTED RED PEPPERS, KALAMATA OLIVES, BASIL, SALT, PEPPER, OREGANO, EVOO, AND A SIDE OF BALSAMIC GLAZE.$10.95
- FRENCH FRIES
DEEP FRIED SALTED POTATO FRENCH FRIES$4.95
- FRIED CHEESE RAVIOLI
BREADED DEEP FRIED CHEESE RAVIOLI DUSTED WITH ROMANO CHEESE AND SERVED WITH A SIDE OF MARINARA.$11.95
- FULL DOZEN GARLIC KNOTS
OUR HOMEMADE PIZZA DOUGH TIED IN KNOTS BAKED IN THE OVEN DRIZZLED WITH GARLIC AND OIL THEN DUSTED WITH ROMANO CHEESE. SERVED WITH A SIDE OF MARINARA.$7.95
- HALF DOZEN GARLIC KNOTS$5.95
- HOMEMADE MEATBALLS (2)
TWO BIG MEATBALLS IN MARINARA SAUCE.$8.95
- ITALIAN SAUSAGE(2)
TWO LINKS OF GRILLED MILD ITALIAN SAUSAGE WITH MARINARA ON TOP.$8.95
- JALAPENO POPPERS
BREADED JALAPENOS FILLED WITH CHEESE.$7.95
- MOZZARELLA STICKS
BREADED CHEESE DEEP FRIED AND SERVED WITH A SIDE OF MARINARA.$7.95
- ONION RINGS$6.95
A LA CARTE
SAUCES
- SIDE OF BALSAMIC GLAZE (2 OZ.)$1.00
- SIDE OF BBQ SAUCE (4 OZ.)$1.25
- SIDE OF BLEU CHEESE DRESSING (2 OZ.)$0.50
- SIDE OF BOOM BOOM SAUCE (2 OZ.)$0.75
- SIDE OF BOURBON GLAZE SAUCE (2 OZ.)$0.75
- SIDE OF BUFFALO (2 OZ.)$0.50
- SIDE OF EXTRA VIRGIN OLIVE OIL (2 OZ.)$1.00
- SIDE OF GALIC AND OIL (4 OZ.)$2.00
- SIDE OF GARLIC AND OIL (2 OZ.)$1.00
- SIDE OF GARLIC PARMESAN SAUCE (2 OZ.)$0.75
- SIDE OF HOT SAUCE (2 OZ.)$0.50
- SIDE OF MANGO HABANERO SAUCE (2 OZ.)$0.75
- SIDE OF MARINARA (LG)$1.50
- SIDE OF MARINARA (SM)$0.75
- SIDE OF OIL AND RED WINE VINEGAR (2 OZ.)$0.75
- SIDE OF RANCH DRESSING (2 OZ.)$0.50
- SIDE OF RED WINE VINEGAR (2 OZ)$0.50
- SIDE OF SWEET THAI CHILI SAUCE (2 OZ.)$0.75
- SIDE OF TERIYAKI SAUCE (2 OZ.)$0.50