No Fork Cafe- Beachwood 3365 Richmond Rd SUITE 125
LUNCH/DINNER
DINNER SANDWICHES AND MORE
- 2 PC CATFISH AND FRIES$12.00Out of stock
2 GOLDEN FRIED CATFISH FILETS AND FRIES
- 16OZ DRIP SAUCE BOTTLE$10.00
- 5 WHOLE WINGS W/FRIES$12.50
5 GOLDEN FRIED WHOLE WINGS AND FRIES
- SALMON AND SHRIMP PHILLY$18.00
SEASONED SAUTED SALMON AND SHRIMP, LETTUCE, DRIP SAUCE PROVOLONE, CAJUN SALSA, MUSHROOMS, TOPPED WITH LEMON PEPPER AIOLI, ON A HOGGIE ROLL
- CLEVELAND CHICKEN BOY$12.00
GOLDEN FRIED CHICKEN, DRIP SAUCE, COLE SLAW, GOLDEN BBQ, STRAIGHT CUT FRIES.
- NO FORK POLISH BOY$12.00
FOOTLONG ALL BEEF POLISH SAUSAGE, COLE SLAW, STRAIGHT CUT FRIES ON TOP, BBQ SAUCE, GOLDEN BBQ SAUCE ON A HOGGIE ROLL.
- SHRIMP POBOY$12.00
GOLDEN FRIED SHRIMP, LETTUCE, TOMATO, DRIP SAUCE, SRIRACHA MAYO, ON A HOGGIE ROLL.
- PREMIUM STEAK PHILLY$16.50
PREMIUM SLICED RIBEYE, SLICE PEPPER AND ONION, PROVOLONE, CHEESE SAUCE, GARLIC AIOLI, ON A HOGGIE ROLL
- PREMIUM CHICKEN PHILLY$16.50
PREMIUM CHICKEN, SLICED PEPPER AND ONION, PROVOLONE, CHEESE SAUCE, GARLIC AIOLI, ON A HOGGIE ROLL.
- DONUT BURGER$12.50
TOASTED FRESH GLAZED DONUT, 2 100% FRESH BEEF BURGER PATTIES, AMERICAN CHEESE, AND APPLEWOOD SMOKED BACON.
- SALMON TENDERS W/FRIES$17.00
1/2# GOLDEN FRIED SALMON TENDERS, FRIES, AND LEMON PEPPER AIOLI
- HANDCRAFTED CHICKEN TENDERS W/FRIES$12.00
3 SEASONED GRILLED OR GOLDEN FRIED TENDERS AND FRIES
- 8 WINGS$13.50
8 FRIED WING TOASTED IN YOUR FAVORITE SAUCE.
- BLACK BEAN BURGER$10.50
TOASTED BRIOCHE BUN, HOUSEMADE BLACK BEAN BURGER, PROVOLONE CHESSE, MIX GREENS, TOMATO, AND TOPPED WITH SRIRACH AIOLI.
- SMASH BURGER$10.50
TOASTED BRIOCHE BUN, 2 100% FRESH BEEF BURGER PATTIES, AMERICAN CHEESE, AND TOPPED WITH DRIP SAUCE
- SALMON CLUB$16.50
TOASTED BRIOCHE BUN, LEMON PEPPER AIOLI, SEASONED GRILLED SALMON OR GOLDEN FRIED SALMON,, APPLEWOOD SMOKED BACON, LETTUCE, AND TOMATO
- NO FORK CHICKEN$11.50
TOASTED BRIOCHE BUN ,SEASONED GRILLED OR FRIED CHICKEN TENDERS, PICKLES, TOPPED WITH DRIP SAUCE
- LEFTOVER EGGROLLS$12.50
DINNER SIDES
NO FORK WRAPS
- CHICKEN CAESAR WRAP$11.00
ROMAINE, CEASER DRESSING, PARM CHEESE, TOMATO, GRILLED CHICKEN BREAST
- CHICKEN AVOCADO RANCH WRAP$12.00
GRILLED CHICKEN, MIX GREENS, RANCH,TOMATO, AVOCADO SPREAD
- BUFFALO CHICKEN WRAP$12.00
CRISPY CHICKEN, BUFFALO SAUCE, LETTUCE, TOMATO, RED ONION, SHREDDED CHEESE, RANCH
- STEAK PHILLY WRAP$16.50
PREMIUM SLICED RIBEYE,SLICED PEPPER AND ONION, PROVOLONE, CHEESE SAUCE, GARLIC AIOLI IN A TOASTED WRAP
- CHICKEN PHILLY WRAP$16.50
PREMIUM CHICKEN, SLICE PEPPER AND ONION, PROVOLONE, CHEESE SAUCE, GARLIC AIOLI ON A TOASTED WRAP
NO FORK SALAD
NO FORK RICE BOWL
- VEGETABLE RICE BOWL$12.00
SEASONED YELLOW RICE, SAUTED MIX VEGETABLES, AND YOUR CHOICE OF SAUCE
- CHICKEN RICE BOWL$14.00
GRILLED OR GOLDEN FRIED CHICKEN, SEASONED YELLOW RICE, SAUTED PEPPERS AND ONIONS, YOUR CHOICE OF SAUCE
- SHRIMP RICE BOWL$17.00
GRILLED OR GOLDEN FRIED SHRIMP, SEASONED YELLOW RICE, SAUTED PEPPERS AND ONIONS, YOUR CHOICE OF SAUCE
- SALMON RICE BOWL$17.00
GRILLED OR GOLDEN FRIED SALMON, SEASONED YELLOW RICE, SAUTED PEPPERS AND ONIONS, YOUR CHOICE OF SAUCE
NO FORK MERCH
NO FORK MERCH (Deep Copy)
ADD ON
ADD ON (Deep Copy)
- ADD ONIONS$0.50
- ADD PEPPERS$0.50
- ADD MUSHROOMS$0.50
- ADD TOMATOES$0.50
- ADD SPINACH$0.50
- ADD CHEDDAR CHEESE$1.00
- ADD SALMON$7.50
- ADD CHIX BREAST$5.00
- ADD SHRIMP 5PC$5.00
- ADD PHILLY STEAK$5.00
- ADD EGG$2.00
- SIDE OF CHEESE SAUCE$1.00
- SIDE OF BBQ SAUCE$0.75
- SIDE OF DRIP$0.75
- SIDE OF RANCH$0.75
- SIDE OF LEMON PEPPER AIOLI$0.75
- SIDE OF GARLIC AIOLI$0.75
- SIDE OF BLUE CHEESE DRESSING$0.75
- SIDE OF BUFFALO SAUCE$0.75
- 16OZ DRIP SAUCE BOTTLE$10.00
- NO FORK SEASONING$6.00
- NO FORK SEASONING$6.00
DRINKS (ONLINE)
DRINKS
- COKE$3.25
- DIET COKE$3.25
- ORANGE JUICE$3.25
- WATER$3.00
16oz NATURAL ARTESIAN WATER
- BLUE RASPBERRY LEMONADE DRANK$8.00
32oz
- SPRITE$3.25
- SPRITE WINTER SPICED CRANBERRY$3.25
- SEAGRAM’S GINGER ALE$3.23
- APPLE JUICE$3.25
- PINEAPPLE FANTA$3.25
- SPRITE WINTER SPICED CRANBERRY$3.25
- SEAGRAM’S GINGER ALE$3.23
- SPRITE CHERRY$3.25
- CRANBERRY GRAPE JUICE$3.25
- CRANBERRY APPLE RASPBERRY$3.25
- MINUTE MAID BERRY PUNCH$3.25
- PURP DRANK$8.00
- GOLD PEAK CALIFORNIA RASPBERRY TEA$3.25
- MINUTE MAID WATERMELON PUNCH$3.25