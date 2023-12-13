Noches de Colombia - Queens
FOOD MENU
APPETIZERS
- MOFONGUITOS$15.00
3 little Mofonguitos with shrimp in garlic butter sauce
- MINI PICADITA$12.95Out of stock
Personal Picadita noches with Colombian Sausage, Mini Empanadas, Chicharron and Creole Potatos
- CAMARONES AL AJILLO$12.95
Shrimps in garlic butter sauce
- PICADITA NOCHES$19.95Out of stock
Noches Picada with Grilled Steak, Grilled Chicken, Creole Potato, Mini Empanadas, Fried Green Plantains and Fried Yuca
- MORCILLA$6.95
Fried Blood Sausage
- GUACAMOLE, CHICHARRON & TOSTONES$18.95
Noches guacamole with fried chicharron and fried green plantains
- CHORIZO$6.00
- TRIO FRITO$14.95
- CHICHARRON$8.00
- CHICHARRON & CRIOLLITAS$11.95
- CALAMARES NOCHES$12.95
- TOSTONES NOCHES$15.95
- MINI EMPANADAS$11.95Out of stock
- NOCHES TANGY WINGS$11.95
- CHICKEN WINGS$11.95
6 pcs
- GUACAMOLE &. TOSTONES$13.95
- CALAMARES FRITOS$13.95
- GUACAMOLE & AREPITAS$13.95
- SHARING PICADITA$19.95Out of stock
- CHORIZO & CRIOLLITAS$11.95
PICADAS
SALADS
- ENSALADA DE POLLO CON CAMARONES EMPANIZADOS$20.95
- ENSALADA TRES AMIGOS$28.95
- ENSALADA CRISPY MAR Y TIERRA$29.95
- ENSALADA MAR Y TIERRA$28.95
- ENSALADA DE CHURRASQUITO$26.95
- ENSALADA DE AGUACATE$12.95
- ENSALADA DE SALMON$24.95
- ENSALADA DE POLLO CON CAMARONES$19.95
- ENSALADA DE POLLO$17.95
- ENSALADA DE POLLO EMPANIZADO$17.95
- ENSALADA DE CAMARONES Y CALAMARES FRITOS$23.95
- ENSALADA DE CAMARONES Y CALAMARES$22.95
CHICKEN
FISH & SEAFOOD
- PARGO FRITO$26.95
- CAMARONES Y CALAMARES EN CREMA AL VINO$22.95
- CRISPY CAMARONES Y SALMON$26.95
- CAMARONES AL AJILLO$21.95
- MOJARRA FRITA$24.95
- FILETE A LA PLANCHA$19.95
- FILETE A LA PLANCHA CON CAMARONES$21.95
- ARROZ CON CAMARONES$23.95
- MAR Y MAR$22.95
- SALMON A LA PLANCHA$23.95
- CAMARONES EMPANIZADOS$22.95
- FILETE EMPANIZADO A LA COLOMBIANA$20.95
- FILETE EMPANIZADO$19.95
- CAMARONES GRATINADOS$22.95
- CAMARONES CON VEGETALES AL VAPOR$20.95
- PAELLA NOCHES$23.95
- CAMARONES SALTEADOS$23.95
STEAK
CRUNCHY AREPAS
PORK
KIDS MENU
SANDWICHES
SIDES
- ENSALADA$5.50
- PAPA CRIOLLA$5.50
- MADUROS$5.50
- YUCA FRITA$5.50
- BACON$5.50
- FRENCH FRIES$5.50
- GUACAMOLE$5.50
- PICO DE GALLO$5.50
- BLACK BEANS$5.50
- YELLOW RICE$5.50
- WHITE RICE$5.50
- MORO RICE$5.50
- TOSTONES$5.50
- PAPAS CON GUACAMOLE$6.00
- RED BEANS$5.50
- PAPA CHORRIADA$5.50
- AREPITAS FRITAS$5.50
- AGUACATE$5.50
- VEGETALES AL VAPOR$6.00
VITRINA - COLD
VITRINA - HOT
DAILY LUNCH SPECIALS
- ESPECIAL DE PECHUGA A LA COLOMBIANA$13.95
- ESPECIAL DE CARNE ASADA$13.95
- ESPECIAL DE PECHUGA ASADA$13.95
- ESPECIAL DE PECHUGA EMPANIZADA$13.95
- ESPECIAL DE PERNIL ASADO$13.95
- ESPECIAL DE LOMO A LA PLANCHA$13.95
- ESPECIAL DE LOMO EMPANIZADO$13.95
- ESPECIAL DE CARNE MOLIDA$13.95
- ESPECIAL DE FILETE A LA PLANCHA$13.95
- ESPECIAL DE FILETE EMPANIZADO$13.95
DRINK MENU
SHAKES & JUICES
HOT BEVERAGES
SOFT BEVERAGES
- FOUNTAIN SODA$3.50
- PERRIER 330 ML$4.00
- PERRIER 750 ML$8.00
- MANZANA POSTOBON CAN$4.00
- COLOMBIANA CAN$4.00
- BRETANA$4.50
- PONY MALTA$4.50
- BOTELLA DE AGUA$2.50
- HIT$3.50
- APPLE JUICE$3.50
- COUNTRY CLUB$3.50
- SNAPPLE BOTELLA$3.50
- CAN SODA$3.50
- MANZANA 2LTS$5.00
- COLOMBIANA 2LTS$5.00
- SPRITE 2LTS$5.00
- COCA-COLA 2LTS$5.00
- GINGER 2LTS$5.00
- SELTZER 2LTS$5.00
- JARRITOS$3.95
Noches de Colombia - Queens Location and Ordering Hours
(718) 268-6352
Open now • Closes at 8PM