Northeast Pizza co 8439 Frankford Ave
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Pizza, Calzones & Strombolis
PIZZAS
UNIQUE PIZZAS - SMALL
THE GENERAL - SMALL
$11.99
POPEYE - SMALL
$11.99
BUFFALO CHIC PIZZA (SM)
$11.99
BBQ CHIC PIZZA (SM)
$11.99
MEATLOVERS (SM)
$11.99
CHEESESTEAK PIZZA (SM)
$11.99
TACO (SM)
$11.99
ITALIAN HOAGIE PIZZA (SM)
$11.99
CBR PIZZA (SM)
$11.99
THE COOKOUT (SM)
$11.99
HAWIIAN (SM)
$11.99
RANCHO (SM)
$11.99
MARGARITA (SM)
$11.99
XTREME TOMATO PIE (SM)
$11.99
VEGGIE DELIGHT (SM)
$11.99
PHILLY PHILLY (SM)
$12.99
BOARDWALK (SM)
$12.99
BANG BANG CHIC PIZZA (SM)
$12.99
CHICKEN PARM PIZZA (SM)
$12.99
CHICKEN PICKLE (SM)
$12.99
CAPRESE PIZZA (SM)
$12.99
NEPCO PIZZA (SM)
$12.99
UNIQUE PIZZAS - LARGE
THE GENERAL - LARGE
$17.99
POPEYE - LARGE
$17.99
BUFFALO CHIC PIZZA (LG)
$17.99
BBQ CHIC PIZZA (LG)
$17.99
MEATLOVERS (LG)
$17.99
CHEESESTEAK PIZZA (LG)
$17.99
TACO (LG)
$17.99
ITALIAN HOAGIE PIZZA (LG)
$17.99
CBR PIZZA (LG)
$17.99
THE COOKOUT (LG)
$17.99
HAWIIAN (LG)
$17.99
RANCHO (LG)
$17.99
MARGARITA (LG)
$17.99
XTREME TOMATO PIE (LG)
$17.99
VEGGIE DELIGHT (LG)
$17.99
PHILLY PHILLY (LG)
$18.99
BOARDWALK (LG)
$18.99
BANG BANG CHIC PIZZA (LG)
$18.99
CHICKEN PARM PIZZA (LG)
$18.99
CHICKEN PICKLE (LG)
$18.99
CAPRESE PIZZA (LG)
$18.99
NEPCO PIZZA (LG)
$18.99
HALF & HALF (LG)
$23.50
PIZZADILLA
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