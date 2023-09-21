Popular Items

BRISKET FRIES

$9.95

CHEESESTEAK

$10.95

NESCO'S SOUF PHILLY

$10.95

Appetizers

APPETIZERS

FRENCH FRIES

$4.00

WHIZ FRIES

$5.25

MOZZARELLA STIX

$6.00

ONION RINGS

$7.00

JALAPENO POPPERS

$5.50

BROCCOLI BITES

$7.00

CHICKEN TENDERS

$7.99

NEPCO SHRIMP

$9.99

FRIED PICKLES

$7.99

Mozz fries

$5.50

KNOTS

GARLIC KNOTS

$4.99

BUFFALO KNOTS

$7.99

PIZZA KNOTS

$7.99

TRUFFLE KNOTS

$9.99

SIGNATURE FRIES

PUDGIE FRIES

$7.95

PIZZA FRIES

$7.95

BUFFALO CHIC FRIES

$8.95

NASHVILLE CHIC FRIES

$8.95

BBQ CHIC FRIES

$8.95

GARLIC PARM CHIX FRIES

$8.95

RANCHO CHIC FRIES

$8.95

PHILLY STEAK FRIES

$8.95

MEGA FRIES

$8.95

BRISKET FRIES

$9.95

TRUFFLE FRIES

$10.95

BUFFALO SHRIMP FRIES

$10.95

SEAFOOD FRIES

$14.95

SEASONAL

SEPTEMBER TO MARCH

SOUP

$5.00

SEPTEMBER TO MARCH

CHILI

$5.99

SEPTEMBER TO MARCH

CHILI CHEESE FRIES

$8.95

SEPTEMBER TO MARCH

CHILI CHEESE BURGER

$7.50

SEPTEMBER TO MARCH

Buffalo chicken soup

$5.99

BONELESS BITES

10 BITES

$9.50

20 BITES

$18.10

50 BITES

$40.75

JUMBO WINGS

10 WINGS

$10.99

20 WINGS

$20.99

50 WINGS

$48.99

QUESADILLA

CHEESE QUESADILLA

$7.50

CHICKEN QUESADILLA

$8.95

STEAK QUESADILLA

$9.50

BUFFALO QUESADILLA

$9.50

BBQ BACAN QUESADILLA

$9.50

SHRIMP QUESADILLA

$10.95

Pizza, Calzones & Strombolis

PIZZAS

SM. PLAIN PIZZA

$9.99

LG. PLAIN PIZZA

$12.99

SM. WHITE

$9.99

LG. WHITE

$12.99

SM. OLD FASHION

$9.99

LG. OLD FASHION

$12.99

CAULIFLOWER PIZZA

$12.99

SICILIAN

$17.95

BROOKLYN SQUARE

ORIG BROOKLYN

$16.75

PICANTE

$19.99

WINNIE THE POOH

$19.99

ROASTED PORK

$19.99

UNIQUE PIZZAS - SMALL

THE GENERAL - SMALL

$11.99

POPEYE - SMALL

$11.99

BUFFALO CHIC PIZZA (SM)

$11.99

BBQ CHIC PIZZA (SM)

$11.99

MEATLOVERS (SM)

$11.99

CHEESESTEAK PIZZA (SM)

$11.99

TACO (SM)

$11.99

ITALIAN HOAGIE PIZZA (SM)

$11.99

CBR PIZZA (SM)

$11.99

THE COOKOUT (SM)

$11.99

HAWIIAN (SM)

$11.99

RANCHO (SM)

$11.99

MARGARITA (SM)

$11.99

XTREME TOMATO PIE (SM)

$11.99

VEGGIE DELIGHT (SM)

$11.99

PHILLY PHILLY (SM)

$12.99

BOARDWALK (SM)

$12.99

BANG BANG CHIC PIZZA (SM)

$12.99

CHICKEN PARM PIZZA (SM)

$12.99

CHICKEN PICKLE (SM)

$12.99

CAPRESE PIZZA (SM)

$12.99

NEPCO PIZZA (SM)

$12.99

UNIQUE PIZZAS - LARGE

THE GENERAL - LARGE

$17.99

POPEYE - LARGE

$17.99

BUFFALO CHIC PIZZA (LG)

$17.99

BBQ CHIC PIZZA (LG)

$17.99

MEATLOVERS (LG)

$17.99

CHEESESTEAK PIZZA (LG)

$17.99

TACO (LG)

$17.99

ITALIAN HOAGIE PIZZA (LG)

$17.99

CBR PIZZA (LG)

$17.99

THE COOKOUT (LG)

$17.99

HAWIIAN (LG)

$17.99

RANCHO (LG)

$17.99

MARGARITA (LG)

$17.99

XTREME TOMATO PIE (LG)

$17.99

VEGGIE DELIGHT (LG)

$17.99

PHILLY PHILLY (LG)

$18.99

BOARDWALK (LG)

$18.99

BANG BANG CHIC PIZZA (LG)

$18.99

CHICKEN PARM PIZZA (LG)

$18.99

CHICKEN PICKLE (LG)

$18.99

CAPRESE PIZZA (LG)

$18.99

NEPCO PIZZA (LG)

$18.99

HALF & HALF (LG)

$23.50

PIZZADILLA

CLASSIC

$11.99

PIZZADILLA - PHILLY PHILLY

$12.99

PIZZADILLA - CBR

$12.99

PIZZADILLA - BUFFALO CHICKEN

$12.99

STROMBOLI / CALZONE

PLAIN - SMALL

$9.95

PLAIN - LARGE

$12.99

BUFFALO CHIC SMALL

$11.95

BUFFALO CHIC LG

$15.99

STEAK SMALL

$11.95

STEAK LG

$15.99

PEPPERONI SMALL

$11.95

PEPPERONI LG

$15.99

SAUSAGE SMALL

$11.95

SAUSAGE LG

$15.99

HAM SMALL

$11.95

HAM LG

$15.99

ITALIAN SMALL

$11.95

ITALIAN LG

$15.99

VEGETABLE SMALL

$11.95

VEGETABLE LG

$15.99

PIZZABOLI

PIZZABOLI

$24.99

SLICES

PLAIN SLICE

$2.00

UNIQUE SLICE

$4.00

PLAIN SICILLIAN SLICE

$3.00

BROOKLYN SLICE

$2.50

Sandwiches, Hoagies & Cheesesteaks

COLD HOAGIE or WRAPS

ITALIAN HOAGIE

$9.95

TURKEY HOAGIE

$9.95

HAM & CHEESE HOAGIE

$9.95

MIXED CHEESE HOAGIE

$9.95

TUNA HOAGIE

$9.95

CLUB SANDWICHES

GRILLED CHEESE

$5.99

TUNA CLUB

$8.65

CHICKEN SALAD CLUB

$8.65

TURKEY CLUB

$8.65

HAM CLUB

$8.65

GRILLED CHICKEN CLUB

$8.65

HOT WRAPS

BANG BANG CHIC WRAP

$9.99

CAPRESE CHIC WRAP

$9.99

CHIC BACON RANCH

$9.50

CHICKEN SPINACI

$9.50

BUFF CHICKEN WRAP

$9.50

NASHVILLE HOT CHIC WRAP

$9.99

NEPCO CHIC WRAP

$9.99

CHIC CUTLET SANDWICHES

PLAIN CUTLET

$8.95

BUFFALO CUTLET

$9.95

BACON WHIZ CUTLET

$9.95

CHICKEN PARM CUTLET

$9.95

SPINACH MUSHROOM

$9.95

RANCHO CUTLET

$9.95

CAPRESE CUTLET

$10.95

MEGA CUTLET

$10.95

NESCO'S SOUF PHILLY

$10.95

CHEESESTEAKS

CHEESESTEAK

$10.95

PIZZA STEAK

$11.25

DIABLO

$11.95

BBQ MOZZARELLA

$11.50

CHEESESTEAK HOAGIE

$11.95

CHICKEN CHEESESTEAK

$9.95

CHICKEN CHEESESTEAK HOAGIE

$11.95

CHICKEN ITALIANO

$10.95

CHICKEN FLORENTINE

$10.95

RANCHO CHICKENSTEAK

$10.95

BUFFALO CHICKENSTEAK

$10.95

PINEAPPLE CHICKENSTEAK

$11.25

SALMON CHEESESTEAK

$15.99

NEPCO SANDWICHES

NASHVILLE HOT CHICKEN SANDWICH

$8.99

ITALIAN PORK

$9.99

MEATBALL PARMESAN

$7.99

SAUSAGE, PEPPERS & ONION

$9.99

CHICKEN TENDER HOAGIE

$9.99

CHIC CAESAR SANDWICH

$9.99

BBQ CHICKEN JAWN

$10.99

SHRIMP PO BOY

$10.99

STEAK & EGGS

$11.75

NEPCO CHICKEN SANDWICH

$9.99

Burgers & Salads

SALADS

HOUSE SALAD

$6.50

CAESAR SALAD

$6.75

CHEF

$10.95

BUFF CHIC SALAD

$10.95

CALIFORNIA SALAD

$8.50

CAPRESE SALAD

$8.50

TUNA SALAD

$9.95

CHICKEN SALAD

$9.95

BURGERS

CHEESEBURGER

$7.50

HAMBURGER ( NO CHEESE )

$7.50

PIZZA BURGER

$8.50

HOUSE BURGER

$8.50

CALIFORNIA BURGER

$8.99

BLACK & BLEU

$8.99

BREW HOUSE

$8.99

PATTY MELT

$9.99

THE GUIDO

$9.99

HUNGRY HIPPO

$10.99

SURF & TURF

$10.99

CHEESEBURGER HOAGIE

$10.99

Family Specials

2 LG PLAIN PIZZAS & TWO 2 LTR

$25.99

2 CHEESESTEAKS & 2 FRIES W/WHIZ ON SIDE

$28.99

2 LG PLAIN PIZZA & 20 WINGS

$44.99

10 WGS,1 CH TEND,1 FF, 1 MOZ STX & 2L

$29.99

Desserts & Drinks

DESSERT

STRAWBERRY MARZO

$9.99

APPLE BOLI

$10.75

CANNOLI

$3.35

CHOC CAKE

$3.95

CHEESECAKE

$3.95

CHERRY CHEESECAKE

$4.50

LIMONCELLO MASCARPONE CAKE

$6.49

TIRAMISU

$6.99

DRINKS

CAN

$1.50

16 OZ

$2.35

2 LITER

$4.50

GATORADE

$2.50

BOTTLED WATER

$1.25

SHAKE

$5.49

Specials

Back 2 skool

$33.99

Loaded Tot Pizza

$19.99