Oceano Kitchen Lake Worth Beach 512 Lucerne Avenue
DRINK MENU
WINE
- CAVA ROSE$11.00
- ROSE$14.00
- VERMENTINO$15.00
- GRUNER$16.00
- CHARDONNAY$16.00
- SAUVIGNON BLANC$14.00
- BARBERA$16.00
- PINOT NOIR$16.00
- CABERNET$17.00
- RED BLEND$15.00
- MUSCAT "STICKIE"$15.00
- MALBEC$14.00
- SAUTERNES$12.00
- VIN SANTO$15.00
- MADEIRA$14.00
- SHERRY$12.00
- PORT$15.00
- CAVA ROSE$42.00
- DRAPPIER CHAMPAGNE$100.00
- ROSE$54.00
- SAUVIGNON BLANC$54.00
- GRUNER$62.00
- ALBARINO$68.00
- VERMENTINO$58.00
- SEAN MINOR CHARDONNAY$62.00
- GAVI DI GAVI$65.00
- CHABLIS$80.00
- SANCERRE$85.00
- TEXTBOOK CAB$66.00
- BLOODROOT CHARD$65.00
- PINOT NOIR$62.00
- KADETTE BLEND$58.00
- BARBERA$62.00
- MALBEC$54.00
- NEBBIOLO$70.00
- BORDEAUX$95.00
- CHIANTI CLASSICO$80.00
- PINOTAGE$100.00
- HALF BAROLO$47.00
- CHABLIS CRU$150.00
- MERRY EDWARDS$175.00
- PER FILO SANGIOVESE$130.00
- BRUNELLO$160.00
- SAUTERNES$40.00
- MARGAUX$175.00
- ALTO MONCAYO$300.00
- VOLNAY CRU$225.00
- MATTHIASSON CAB$225.00
BEER
Oceano Kitchen Lake Worth Beach 512 Lucerne Avenue Location and Ordering Hours
(914) 714-0163
Closed • Opens Tuesday at 5:30PM