Our Mom’s Restaurant & Bar - Hammond 205 East Thomas
FOOD
APP
YOUR MOM'S CHEESE FRIES
GOLDEN SEASONED FRIES TOPPED WITH CRISPY BACON, JALAPEÑOS, AND A BLEND OF MELTED CHEDDAR AND MONTEREY JACK CHEESES. SERVED WITH HOMEMADE RANCH DRESSING.
DEBRIS FRIES
SEASONED FRIES TOPPED WITH A BLEND OF MELTED CHEDDAR AND MONTEREY JACK CHEESES, HOMEMADE ROAST BEEF, AND GRAVY. SERVED WITH HOMEMADE RANCH DRESSING.
CHILI MAC FRIES
SEASONED FRIES TOPPED WITH HOMEMADE CHILI AND HOMEMADE MACARONI AND CHEESE. SMOTHERED IN A BLEND OF SHARP CHEDDAR AND MONTEREY JACK CHEESE. SERVED WITH HOMEMADE RANCH DRESSING.
FRIED PICKLES
CRINKLE-CUT DILL PICKLES HAND-BATTERED AND FRIED TO A GOLDEN CRISP. SERVED WITH HOMEMADE RANCH DRESSING.
FRIED GREEN BEANS
GREEN BEANS ROLLED IN AN ONION BATTER AND FRIED TO GOLDEN PERFECTION. SERVED WITH HOMEMADE RANCH DRESSING.
FRIED MUSHROOMS
TENDER BUTTON MUSHROOMS HAND-BATTERED AND FRIED TO A GOLDEN CRISP. SERVED WITH HOMEMADE RANCH DRESSING.
ONION STRINGS
THINLY SLICED SWEET ONIONS HAND-BATTERED AND FRIED TO A GOLDEN CRISP. SERVED WITH RAE RAE SAUCE.
WINGS
1 LB (APPROX 7-8) UN-BREADED CHICKEN WINGS FRIED CRISPY THEN TOSSED WITH YOUR CHOICE OF HOMEMADE SAUCE. SERVED WITH HOMEMADE RANCH DRESSING.
BOUDIN BALLS
SOUTHERN FRIED BALLS OF PORK SAUSAGE, RICE, AND SEASONINGS. SERVED WITH HOMEMADE RAE RAE SAUCE.
BOUDIN EGG ROLLS
BOUDIN AND PEPPER JACK CHEESE WRAPPED IN A CRISPY WONTON WRAPPER. SERVED WITH OUR HOMEMADE CANDIED JALAPENO VINAIGRETTE.
SPINACH AND ARTICHOKE DIP
A CREAMY CHEESY BLEND OF ARTICHOKE HEARTS AND SPINACH SERVED WITH HOUSE FRIED CHIPS
SALADS/SOUPS
YOUR MOM'S HOUSE
SHREDDED CHICKEN TENDERLOINS, ICEBERG LETTUCE, CHEDDAR AND MONTEREY JACK CHEESES, DICED TOMATOES, CUCUMBERS, CROUTONS, CRISPY BACON, AND A HARD-BOILED EGG.
CHICKEN CAESAR
SHREDDED CHICKEN TENDERLOINS, ROMAINE LETTUCE, CROUTONS, AND PARMESAN CHEESE. RECOMMENDED WITH HOMEMADE CAESAR DRESSING.
VALENCIA
SHREDDED CHICKEN TENDERLOINS, MIXED SPRING GREENS, BLUE CHEESE CRUMBLES, CANDIED WALNUTS, AND DRIED CRANBERRIES. RECOMMENDED WITH CANDIED JALAPEÑO VINAIGRETTE.
CLUB
BAKED HAM, ROASTED TURKEY, CRISPY BACON, ICEBERG LETTUCE, CHEDDAR AND MONTEREY JACK CHEESES, DICED TOMATOES, CUCUMBERS, CROUTONS, AND A HARD-BOILED EGG.
CAPRESE
MIXED SPRING GREENS, TOMATOES, AND FRESH MOZZARELLA CHEESE. SERVED WITH HONEY BALSAMIC VINAIGRETTE.
SUNSHINE
FRIED CHICKEN TENDERLOINS AND MIXED GREENS TOPPED WITH MANDARIN ORANGE SEGMENTS, STRAWBERRIES, SUNFLOWER SEEDS, AND PARMESAN CHEESE. SERVED WITH HONEY BALSAMIC VINAIGRETTE.
SOUP OF THE DAY
SOUP OF THE DAY SERVED WITH YOUR CHOICE OF A SIDE HOUSE OR CAESAR SALAD.
SOUP & SALAD
SOUP OF THE DAY SERVED WITH YOUR CHOICE OF A SIDE HOUSE OR CAESAR SALAD.
HOMEMADE CHILI
BEEF CHILI SLOW-SIMMERED FOR (4) HOURS, TOPPED WITH SHREDDED CHEDDAR AND MONTEREY JACK CHEESE. *NO BEANS
HAMBURGERS
ORIGINAL HAMBURGER
(8 OZ.) PATTY HAND-PRESSED AND COOKED MEDIUM-WELL. DRESSED WITH MAYONNAISE, MUSTARD, LETTUCE, AND TOMATO ON A SOURDOUGH BUN.
BABY BURGER
(¼ LB.) FRESH BEEF PATTY HAND-PRESSED AND COOKED MEDIUM-WELL. DRESSED WITH MAYONNAISE, MUSTARD, LETTUCE, AND TOMATOES ON A SOURDOUGH BUN.
THREE CHEESE BURGER
(8 OZ.) PATTY HAND-PRESSED AND COOKED MEDIUM-WELL. TOPPED WITH MELTED CHEDDAR, SWISS, PEPPER JACK, MAYONNAISE, MUSTARD, LETTUCE, AND TOMATO ON A SOURDOUGH BUN.
BACON CHEESEBURGER
(8 OZ.) PATTY HAND-PRESSED AND COOKED MEDIUM-WELL. TOPPED WITH (2) STRIPS OF CRISPY BACON, MELTED CHEDDAR, MAYONNAISE, MUSTARD, LETTUCE, AND TOMATO ON A SOURDOUGH BUN.
MUSHROOM SWISS BURGER
(8 OZ.) PATTY HAND-PRESSED AND COOKED MEDIUM-WELL. TOPPED WITH SAUTÉED MUSHROOMS, MELTED SWISS, MAYONNAISE, LETTUCE, AND TOMATO ON A SOURDOUGH BUN.
PATTY CROCKETT
(8 OZ.) PATTY HAND-PRESSED AND COOKED MEDIUM-WELL. TOPPED WITH CARAMELIZED ONIONS, MELTED SWISS, AND MAYONNAISE ON A SOURDOUGH BUN.
TURKEY BURGER
(5.3 OZ.) GROUND TURKEY BREAST TOPPED WITH SLICED AVOCADO. DRESSED WITH MAYO, LETTUCE, AND TOMATO ON A SOURDOUGH BUN.
VEGGIE BURGER
GRILLED BLACK BEAN VEGGIE PATTY DRESSED WITH MAYONNAISE, LETTUCE, AND TOMATOES ON A JALAPEÑO AND CHEESE BUN.
GOOD MORNING BURGER
(8 OZ.) PATTY HAND-PRESSED AND COOKED MEDIUM-WELL. TOPPED WITH BACON, PEPPER JACK CHEESE, FRIED EGG, MAYONNAISE, LETTUCE, AND TOMATO ON A SOURDOUGH BUN.
JALAPEÑO RANCH BURGER
(8 OZ.) PATTY HAND-PRESSED AND COOKED MEDIUM-WELL. TOPPED WITH FRIED JALAPEÑOS, MELTED PEPPER JACK CHEESE, HOMEMADE RANCH, LETTUCE, AND TOMATO ON A JALAPEÑO AND CHEESE BUN.
BBQ BURGER
(8 OZ.) PATTY HAND-PRESSED AND COOKED MEDIUM-WELL. TOPPED WITH FRIED ONION STRINGS, MELTED CHEDDAR, HOMEMADE BBQ SAUCE, LETTUCE, AND TOMATO ON A SOURDOUGH BUN.
SURF 'N TURF BURGER
(8 OZ.) PATTY HAND-PRESSED AND COOKED MEDIUM-WELL. TOPPED WITH GRILLED GULF SHRIMP, MELTED PEPPER JACK CHEESE, MAYONNAISE, LETTUCE, AND TOMATO ON A JALAPEÑO AND CHEESE BUN.
CHILI CHEESE BURGER
(8 OZ.) PATTY HAND-PRESSED AND COOKED MEDIUM-WELL. DRESSED WITH GRILLED ONIONS, HOMEMADE CHILI, MELTED CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, TOMATOES, MAYONNAISE, AND MUSTARD ON A SOURDOUGH BUN.
BLEU BURGER
(8 OZ.) PATTY HAND-PRESSED AND COOKED MEDIUM-WELL. TOPPED WITH BLEU CHEESE CRUMBLES, CHUNKY BLEU CHEESE DRESSING, LETTUCE, AND TOMATO ON A SOURDOUGH BUN.
FRIED PICKLE BURGER
(8 OZ.) PATTY HAND-PRESSED AND COOKED MEDIUM-WELL. TOPPED WITH FRIED PICKLES, PEPPER JACK CHEESE, RANCH, LETTUCE, AND TOMATOES ON A JALAPEÑO AND CHEESE BUN.
GUILT FREE BURGER
(8 OZ.) PATTY HAND-PRESSED AND COOKED MEDIUM-WELL. DRESSED WITH SHARP CHEDDAR AND MONTEREY JACK CHEESES. SERVED ON A BED OF SHREDDED ICEBERG LETTUCE, TOMATOES, PICKLES, AND RAW ONIONS WITH A SIDE OF STEAMED VEGETABLES.
MAC & CHEESE BURGER
(8 OZ.) PATTY HAND-PRESSED, COOKED MEDIUM-WELL, AND SANDWICHED BETWEEN (2) LAYERS OF HOMEMADE MACARONI AND CHEESE. TOPPED WITH CRISPY BACON AND HOMEMADE RANCH DRESSING ON A SOURDOUGH BUN.
BOUDIN BURGER
(8 OZ.) PATTY HAND-PRESSED AND COOKED MEDIUM-WELL. TOPPED WITH ONION JAM, PEPPER JACK CHEESE, FRIED BOUDIN BALLS, AND HOMEMADE RAE RAE SAUCE.
PB&J BACON BURGER
(8 OZ.) PATTY HAND-PRESSED AND COOKED MEDIUM-WELL. TOPPED WITH (2) STRIPS OF CRISPY BACON AND DRESSED WITH CREAMY PEANUT BUTTER AND GRAPE JELLY ON A SOURDOUGH BUN.
COOKIE BUTTER BURGER
(8 OZ.) PATTY HAND-PRESSED AND COOKED MEDIUM-WELL. TOPPED WITH COOKIE BUTTER ON A SOURDOUGH BUN.
NUTELLA BURGER
(8 OZ.) PATTY HAND-PRESSED AND COOKED MEDIUM-WELL. TOPPED WITH NUTELLA ON A SOURDOUGH BUN.
ONION JAM BURGER
(8 OZ.) PATTY HAND-PRESSED AND COOKED MEDIUM-WELL. TOPPED WITH ONION JAM, SWISS CHEESE, MAYONNAISE, AND SPRING MIX ON A SOURDOUGH BUN.
HAWAIIAN BURGER
(8 OZ.) PATTY HAND-PRESSED AND COOKED MEDIUM-WELL. TOPPED WITH SMOKED HAM, GRILLED PINEAPPLE, HOMEMADE BBQ SAUCE, LETTUCE, AND TOMATOES ON A SOURDOUGH BUN.
PIZZA BURGER
(8 OZ.) PATTY HAND-PRESSED AND COOKED MEDIUM-WELL. TOPPED WITH GRILLED PEPPERONI, MOZZARELLA, AND MARINARA ON A SOURDOUGH BUN.
SUPREME PIZZA BURGER
(8 OZ.) PATTY HAND-PRESSED AND COOKED MEDIUM-WELL. TOPPED WITH GRILLED PEPPERONI, MOZZARELLA,GRILLED ONIONS, BELL PEPPERS, MUSHROOMS AND MARINARA ON A SOURDOUGH BUN.
SANDWICHES
BUFFALO CHICKEN
FRIED CHICKEN BREAST TOSSED IN BUFFALO SAUCE. DRESSED WITH RANCH, LETTUCE, AND TOMATO ON A JALAPEÑO AND CHEESE BUN.
CHICKEN CLUB
FRIED OR GRILLED CHICKEN BREAST, MELTED SWISS, CRISPY BACON, MAYONNAISE, LETTUCE, AND TOMATO ON A JALAPEÑO AND CHEESE BUN.
CORDON BLEU
CHICKEN BREAST, GRILLED HAM, AND MELTED SWISS CHEESE. DRESSED WITH MAYONNAISE, LETTUCE, AND TOMATO ON A SOURDOUGH BUN.
CLASSIC CLUB
BAKED HAM,OVEN ROASTED TURKEY BREAST,CRISPY BACON, CHEDDER, AND SWISS DRESSED WITH MAYO, LETTUCE, AND TOMATO ON TOASTED WHITE BREAD
BLT
(8) STRIPS OF CRISPY BACON, LETTUCE, TOMATOES, AND MAYONNAISE ON TOASTED WHITE BREAD.
HAMMOND CHEESE
GRILLED HAM, MELTED SWISS, AND MAYONNAISE ON A FLAKY BUTTER CROISSANT.
CALIFORNIA CHICKEN CLUB
CHICKEN BREAST, MELTED SWISS, CRISPY BACON, SLICED CUCUMBERS, AVOCADO, MAYONNAISE, LETTUCE, AND TOMATOES ON A SOURDOUGH BUN.
ROCKIN' CHICKEN
FRIED CHICKEN BREAST, CRISPY BACON, OUR MOM'S SIGNATURE CREAM CHEESE, AND CANDIED JALAPEÑO PEPPER SPREAD ON A JALAPEÑO AND CHEESE BUN.
CHICKEN GNAR-WICH
FRIED CHICKEN BREAST TOSSED IN OUR GNARLY SAUCE AND PAIRED WITH OUR CANDIED JALAPEÑO CREAM CHEESE SPREAD ON A FLAKY BUTTERY CROISSANT.
CHICKEN FLORENTINE
GRILLED CHICKEN BREAST TOPPED WITH OUR SPINACH AND ARTICHOKE DIP AND SERVED WITH MAYONNAISE ON A SOURDOUGH BUN.
POBOYS
FRIED SHRIMP PB
FRESH GULF SHRIMP HAND-BATTERED, FRIED, AND DRESSED WITH MAYONNAISE, LETTUCE, AND TOMATO ON LEIDENHEIMER FRENCH BREAD.
SHRIMP PHILLY
GRILLED SHRIMP, SAUTÉED BELL PEPPERS, SWISS CHEESE, AND MAYONNAISE ON LEIDENHEIMER FRENCH BREAD.
ROAST BEEF
TENDER CUTS OF INSIDE ROUND, OVEN BRAISED IN CREOLE BROWN GRAVY FOR A MINIMUM OF (6) HOURS UNTIL IT FALLS APART. DRESSED WITH MAYONNAISE, LETTUCE, AND TOMATO ON LEIDENHEIMER FRENCH BREAD.
ROCKIN ROAST BEEF
OUR ROAST BEEF DRESSED WITH OUR MOM'S SIGNATURE CREAM CHEESE AND CANDIED JALAPEÑO PEPPER SPREAD ON LEIDENHEIMER FRENCH BREAD.
CHICKEN PHILLY
GRILLED CHICKEN TENDERLOINS, SAUTÉED BELL PEPPERS AND ONIONS, SWISS CHEESE, AND MAYONNAISE ON LEIDENHEIMER FRENCH BREAD.
PLATES
CHICKEN FINGERS
CHICKEN TENDERS HAND-BATTERED AND FRIED TO A GOLDEN CRISP. SERVED WITH FRIES AND YOUR CHOICE OF SAUCE.
FRIED SHRIMP PLATE
FRESH GULF SHRIMP COATED IN HOMEMADE BUTTERMILK BATTER AND SOUTHERN FRIED TO PERFECTION. SERVED WITH FRIES AND TARTAR SAUCE.
SMOTHERED CHICKEN PLATE
(6 OZ.) GRILLED CHICKEN BREAST TOPPED WITH A MIX OF SHREDDED CHICKEN TENDERLOINS, ONIONS, BELL PEPPERS, MUSHROOMS, AND MELTED CHEDDAR AND MONTEREY JACK CHEESES. SERVED WITH A SIDE OF STEAMED VEGETABLES.