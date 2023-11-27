La Romanita 7755 W 4th Ave
Food Menu
Appetizers
- Garbanzo Frito$12.00
Chorizo, chick peas and sofrito
- Tuna-Tón$17.00
Yellowfin tuna, shallots, parsley, lemon juice, EVOO, cured egg yolk and avocado.
- Tartare di Salmon$15.00
Salmon filet, shallots, parsley, pomegranate vinaigrette, pineapple relish and mariquita.
- Prosciutto Di Parma Platter$26.00
Prosciutto di Parma, burrata, basil oil and balsamic
- Buñuelos de pescado$9.00
Homemade fish croquettes, lemon aioli and truffle oil.
- Frito Mixto$21.00
Calamari, shrimp, artichokes, zuccini and parmesan cheese
- Calamari$16.00
Calamari, lemon aioli, marinara, grilled lemon and parmesan cheese
- Platanito Tentacion$9.00
Sweet plantain, bacon, spiced sour cream and five spice syrup.
- Medio Dia Croquetas$8.00
Ham, smoked gouda, pickles, bechamel and mustard sauce.
- Beef Tartare$21.00
- Platanos Rellenos de Camarones$16.00
- Octupus Carpaccio$20.00
- Grilled Octupus$24.00
Salad
- The Iceberg$16.00
- Tomate Lechuga y Aguacate$10.00
Tomatoes, mix greens, cuban avocado and lemon dressing.
- Cuban Caesar$14.00
Romaine, crispy parmesano and homemade caesar dressing.
- Blue Rocket Salad$14.00
Arugula, pears, walnuts, gorgonzola crumbles, kalamata olives and pomegranate vinaigrette.
- Beets and Goat$15.00
Roasted beets, almonds, walnuts, goat cheese, raosted lemon vinaigrette.
- Caprese$16.00
Fresh tomatoes, mozarella, basil oil and balsamic reduction.
Pastas
Specialty Dishes
From the Sea/Del Malecon
Butcher's Place/La Finca
Pizza
Sopas y Cremas
Sides
Kids Corner
Postres
Cocktail Menu
Signature Drinks
Liquor Menu
TEQUILA
Whiskeys
RUM
Wine Menu
HOUSE WINES BOTTLES
- 004 GIRALEPRE SUPER-TUSCAN 2019 (BTL)$40.00
- 001 GIORGIO RIVETTI PROSECCO "INDIGENOUS" BRUT (BTL)$36.00
- 033 BODEGAS RODA "SELA" 2018 IN LA RIOJA, SPAIN (BTL)$42.00Out of stock
- 041 ORCHARD LANE SAUVIGNON BLANC 2022 (BTL)$41.00
- 020 JEANNE MARIE CHARDONNAY 2020 EN CALIFORNIA, EE. UU. (BTL)$45.00
- 021 JEANNE MARIE PINOT NOIR 2020 EN CALIFORNIA, EE. UU. (BTL)$45.00
- 031 FROIÑA DE CASA DO SOL 2021 EN RIAS-BAIXAS, ESPAÑA (BTL)$43.00
- 013 CHATEAU VINCENS MALBEC CUVEE (BTL)$44.00
- 014 PETIT PEYFAURES CABERNET SAUVIGNON-MERLOT 2016 EN BURDEOS, FRANCIA (BTL)$43.00
- 010 LE BERCEAU ROSE NON VINTAGE EN LANGUEDOC, FRANCIA (BTL)$39.00
- 011 DOMAINE DE TERRA VECCHIA VERMENTINU 2021 EN CORSE, FRANCIA (BTL)$37.00
- 012 LOVE OF CHATEAU LEOUBE ROSE 2021 EN COTES DE PROVENCE, FRANCIA (BTL)$40.00
- 002 MALVIRA ROERO ARNEIS 2020 EN PIEDMONT. ITALIA (BTL)$41.00
- 003 POEMETTO PINOT GRIGIO 2021 EN FRIULI, ITALIA (BTL)$38.00
- 005 PARIDE D'ANGELO MONTEPULCIANO 2020 EN ABRUZZ0, ITALIA (BTL)$39.00
- 006 ANSELMA BAROLO DOCG 2016 EN PIAMONTE, ITALIA (CORAVIN) (BTL)$85.00
- 032 BODEGAS MADDI RESERVA 2016 EN LA RIOJA, ESPAÑA (BTL)$42.00
- 050 ALBILLO REAL 2020 PICARANA MARANONES SPAIN BTL$48.00
- 051 30K MARAVIDIES 2020 BLEND MARANONES SPAIN BTL$45.00
- 052 MARANONES 100% GARNACHE MARANONES,SPAIN BTL$54.00
- 053 GRAN MEIN BLANCO 2020 VINA MEIN, SPAIN BTL$55.00
- 054 Ossian 2019 "Verdejo" Viñedo Ecologico Segovia BTL$74.00
A GLASS OF WINE
- 005 PARIDE D'ANGELO MONTEPULCIANO 2020 EN ABRUZZ0, ITALIA$12.00
- 006 ANSELMA BAROLO DOCG 2016 EN PIAMONTE, ITALIA (CORAVIN)$25.00
- 010 LE BERCEAU ROSE NON VINTAGE EN LANGUEDOC, FRANCIA$12.00
- 011 DOMAINE DE TERRA VECCHIA VERMENTINU 2021 EN CORSE, FRANCIA$13.00
- 012 LOVE OF CHATEAU LEOUBE ROSE 2021 EN COTES DE PROVENCE, FRANCIA$14.00
- 013 CHATEAU VINCENS MALBEC CUVEE$13.00
- 014 PETIT PEYFAURES CABERNET SAUVIGNON-MERLOT 2016 EN BURDEOS, FRANCIA$13.00
- 020 JEANNE MARIE CHARDONNAY 2020 EN CALIFORNIA, EE. UU.$12.00
- 021 JEANNE MARIE PINOT NOIR 2020 EN CALIFORNIA, EE. UU.$12.00
- 031 FROIÑA DE CASA DO SOL 2021 EN RIAS-BAIXAS, ESPAÑA$12.00
- 033 BODEGAS RODA "SELA" 2018 IN LA RIOJA, SPAIN$14.00Out of stock
- 041 ORCHARD LANE SAUVIGNON BLANC 2022$12.00
- 004 GIRALEPRE SUPER-TUSCAN 2019 (BTL)$14.00
- 032 BODEGAS MADDI RESERVA 2016 EN LA RIOJA, ESPAÑA$14.00
- 001 GIORGIO RIVETTI PROSECCO "INDIGENOUS" BRUT$9.00
- 002 MALVIRA ROERO ARNEIS 2020 EN PIEDMONT. ITALIA$15.00
- 003 POEMETTO PINOT GRIGIO 2021 EN FRIULI, ITALIA$11.00
- 050 ALBILLO REAL 2020 PICARANA MARANONES SPAIN$12.00
- 051 30K MARAVIDIES 2020 BLEND MARANONES SPAIN$11.00
- 052 MARANONES 100% GARNACHE MARANONES,SPAIN$14.00
- 053 GRAN MEIN BLANCO 2020 VINA MEIN, SPAIN$14.00
- 054 Ossian 2019 "Verdejo" Viñedo Ecologico Segovia$17.00
- 401 BRUNO ROCCA Tifole$14.00
- 402 GIORGIO RIVETTI BARBERA D'ASTI "INDIGENOUS* 2016$13.00
- 405 TENUIA DI MONTE-FICALI CHIANTI CLASSICO$15.00
- 412 VIGNERONS DE BEL AIR BOURGOGNE ROUGE 2020$13.00
CHIC BUBBLES
STYLISH WHITES
- 201 PARIDE D'ANGELO PECORINO 2020 IN ABRUZZO, ITALY$46.00Out of stock
- 203 BRUNO ROCCA CHARDONNAY$58.00
- 204 ROCCA DEL PRINCIPE FIANO DE AVELLINO 2020 IN CAMPANIA, ITALY$51.00
- 210 DOMAINE DENIZOT SANCERRE 2021 IN LOIRE VALLEY, FRANCE$58.00
- 211 FLORENT GARAUDET MEURSAULT$125.00
- 212 SEGUINOT-BORDET CHABLIS$53.00
- 220 LEEUWIN ESTATE RIESLING$57.00
- 230 MELSHEIMER RIESLING$46.00
- 240 QUINTA DO MONTINHO RESERVA 2018 IN MINHO, PORTUGAL$44.00
SEDUCTIVE ROSES
ELEGANT, OLD WORLD REDS
- 432 BODEGAS BASILIO IZQUIERDO 2008 RIOJA, SPAIN$82.00
- 434 BODEGAS MAURODOS "PRIMA" 2019 IN TORO, SPAIN$64.00Out of stock
- 430 CLOS BERENGUER 'CLOS DE TAFALL' 2019 IN PRIORAT, SPAIN$54.00
- 431 TINEDO "CALA NO. °° CRIANZA 2017 IN LA MANCHA, SPAIN$43.00
- 433 BODEGAS RODA RESERVA "RODA I° 2007 IN LA RIOJA, SPAIN$184.00
- 401 BRUNO ROCCA DOLCETTO D'ALBA "TRIFOLE* 2021 IN PIEDMONI, ITALY BTL$48.00
- 402 GIORGIO RIVETTI BARBERA D'ASTI "INDIGENOUS* 2016 IN PIEDMONT, ITALY$40.00
- 403 CA'DEL BAIO BARBARESCO "AUTINBES 2017 IN PIEDMONT, ITALY$99.00
- 404 CHIOMO LANGHE ROSSO "VINGA GRANDE" 2020 IN PIBDMONT, ITALY$68.00
- 405 TENUIA DI MONTE-FICALI CHIANTI CLASSICO 2019 IN TUSCANY, ITALY$51.00
- 406 BIBBIANO CHIANTI CLASSICO RISERVA 2016 IN TUSCANY, ITALY$66.00
- 408 OMERO MORETTI ROSSO DI MONTEFALCO 2017 IN UMBRIA, ITALY$69.00
- 409 ROCCA DEL PRINCIPE AGLIANICO 2013 IN CAMPANIA, ITALY$57.00
- 410 MARISA CUONO 'FURORE ROSSO' 2020 IN COSTA D'AMALFI, ITALY$98.00
- 411 GUERRIBRI RIZARDI ANARONE DELLA VALPOLICELLA “3 CRU” 2017 IN VENETO. ITALY$100.00
- 412 VIGNERONS DE BEL AIR BOURGOGNE ROUGE 2020 IN BURGUNDY, FRANCE$42.00
- 413 CAPUANO-FERRERI SANTENAY "VIBLLES VIGNES* 2020 IN BURGUNDY, FRANCE$68.00
- 414 FRANCOIS CAUNOUX POMKARD IER GRU 'LES RUGIENS® 2017 IN BURGUNDY, FRANCE$133.00
- 415 CHATBAU LABORDE GEVREY-CHAMBERTIN "VIBILLES VIGNES* 2016 IN BURGUNDY, FRANCE$156.00
- 416 DOMAINE SIGAUT MOREY-ST.DENIS 1ER CRU 'LES CHARRIERES” 2018 IN BURGUNDY. FRANCE$189.00
- 417 DOMAINE DE CHATEAUMAR CHATEAUNBUF-DU-PAPE 2019 IN RHONE VALLEY, FRANCE$95.00
- 418 DOMAINE JACQUES LENENICIER CORNAS A.C. 2020 IN RHONE VALLEY, FRANCE$85.00
- 419 DOMAINE DES GRANGETTES VACQUEYRAS 2019 IN COTES DU RHONE, FRANCE$59.00Out of stock
- 420 CHATEAU HAUT GOUJON LALANDE DE POMEROL 2018 IN BORDEAUX, FRANCE$82.00
- 421 BENJAMIN DE CHATEAU BEAUREGARD 2015 IN POMEROL, FRANCE$100.00
- 422 CHATEAU LEOVILLE-POYFERRE 2005 IN SAINT-JULIEN, FRANCE$365.00
- 423 LES PAGODES DE CHATEAU COS D'ESTOURNEL 2009 IN SAINT-ESTEPHE, FRANCE$210.00
- 424 CHATEAU D'ARMAILHAC 2010 IN PAUILLAC, FRANCE$260.00
- 425 CHATEAU DU PARC 2015 IN SAINT-EMILION, FRANCE$110.00
- 426 CHATEAU KIRWAN 2015 IN MARGAUX, FRANCE$168.00
- 427 LES ALLES DE CHATEAU CANTEMERLE 2016 IN MEDOC, FRANCE$77.00
- 428 DEHESA DE LOS CANONIGOS CRIANZA 2019 IN RIBERA DEL DUERO, SPAIN$72.00
- 429 PAGO DE CARRAOVEJAS 'PDC* 2019 IN RIBERA DEL DUERO, SPAIN$116.00
STRUCTURE, NEW WORLD REDS
- 501 TROUT LILY RANCH PINOT NOIR$86.00
- 502 ELLEN REDDING PINOT NOIR 'STUBB'S VINEYARD* 2018 IN MARIN COUNTY, USA$81.00
- 503 BLUE FROG CABERNET SAUVIGNON 2015 IN NAPA VALLEY, USA$99.00
- 504 BOICH FAMILY CELLARS CABERNET SAUVIGNON$325.00
- 505 BOICH FAMILY CELLARS CABERNET SAUVIGNON 'BECKSTOPPER TO KALON° 2018 IN NAPA VALLEY, USA 450$450.00
- 506 BODEGA VISTALBA MALBEC-BONARDA CORTE$53.00
- 507 SAN PEDRO DE YACOCHUYA MALBEC-CABERNET 2019 IN SALTA, ARGENTINA$59.00Out of stock
- 508 YACOCHUYA MALBEC 2014 IN SALTA, ARGENTINA$133.00
- 509 D'ARENBERG GRENACHE$54.00
- 510 INNOCENT BYSTANDER PINOT NOIR 2020 IN CENTRAL OTAGO, NEW ZEALAND$60.00