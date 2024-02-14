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PARKSIDE DINER
PARK SIDE BREAKFAST
BREAKFAST PLATES
PANCAKES/FT/WAFFLES
BENEDICT CORNER
BREAKFAST SIDES
- OATMEAL CUP$3.99
- OATMEAL BOWL$4.99
- BAGEL$2.79
- GRILLED CROISSANT$2.99
- ENGLISH MUFFIN$1.99
- TOAST$1.69
- BACON$3.79
- SAUSAGE Links$3.79
- SAUSAGE PATTIES$3.79
- HAM$3.79
- CANADIAN BACON$3.79
- CORNED BEEF HASH$4.75
- HOMEFRIES$3.25
- HASHBROWNS$3.25
- HOMEMADE MUFFINS$2.99
- HOMEMADE DONUTS$1.39
- CREAM CHEESE$0.50
- HOLLANDAISE SAUCE$1.00
- ONE EGG$1.09
- SIDE SAUSAGE GRAVY$3.00
- CINNAMON ROLL$4.75
- BISCUIT$2.79
- 1/2 BISCUIT$1.39
BREAKFAST PLATES ONLINE
PANCAKES/FT/WAFFLES ONLINE
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- OATMEAL CUP$3.99
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PARK SIDE LUNCH/DINNER
APPETIZERS ONLINE
- MOZZARELLA STICKS$6.99
- PIZZA LOGS$6.99
- BONELESS WINGS$11.99
- POTATO SKINS$9.99
- JALAPENO POPPERS$6.99
- HOT FRIES$6.99
- LOADED FRIES$9.99
- LOADED TATER TOTS$9.99
- ONION RINGS$5.99
with zesty sauce
- SWEET POTATO FRIES$5.99
with side of warm maple syrup
- CUP SOUP$3.99
- BOWL SOUP$4.99
- CUP FRENCH ONION$3.99
- BOWL FRENCH ONION$4.99
- DEEP FRIED PICKLES$6.99
- SWEET POTATO FRIES$4.99
FROM THE FRYER ONLINE
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- COTTAGE CHEESE$3.99
- FRENCH FRIES$3.99
- TATER TOTS$3.99
- HOMEFRIES$3.99
- MASHED POTATO$3.99
- WAFFLE FRIES$4.99
- ONION RINGS$4.99
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- MACARONI SALAD$3.99
- CUP SOUP$3.99
- BOWL SOUP$4.99
- CUP FRENCH ONION$3.99
- BOWL FRENCH ONION$4.99
- BAKED POTATO (FRI ONLY)$3.99
- SIDE DRESSING$0.50
- SIDE SAUCE$0.50
- CHEF SALAD$3.99
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Silverlake Family Restaurant 2 Locations and Ordering Hours
425 N Main St
(585) 228-9600
Closed • Opens Wednesday at 11AM
105 West Buffalo Street
(585) 786-5213
Open now • Closes at 7:45PM
PARKSIDE DINER
(585) 493-4058
Closed • Opens Wednesday at 6AM