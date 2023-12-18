Patriot's Pub and Grill
FAST BAR
- BUD BOTTLE$3.75
- BUD LIGHT BOTTLE$3.75
- COORS LIGHT BOTTLE$3.75
- CORONA BOTTLE$5.00
- MIC ULTRA BOTTLE$4.75
- MILLER LITE BOTTLE$3.75
- ALUMINUM BOTTLES$3.75
- ARMED FORCES DRAFT$5.75
- BELLS 2 HEARTED DRAFT$6.50
- BOLD ROCK DRAFT$5.50
- BUD LIGHT DRAFT$3.75
- DEVILS BACKBONE DRAFT$5.75
- ELYSIAN DRAFT$6.25
- MILLER LITE DRAFT$3.75
- PATRIOTS BREW DRAFT$3.25
- PORT CITY DRAFT$5.50
- SOLACE DRAFT$6.25
- STARR HILL DRAFT$5.75
- STELLA DRAFT$5.50
- YUENGLING DRAFT$5.25
- VOO DOO RANGER DRAFT$5.75
- BUD LIGHT PITCHER$13.50
- MILLER LITE PITCHER$13.50
- PATRIOTS BREW PITCHER$12.00
- HOOPTEA$5.00
- TIC TAC$5.00
- TWISTED TEA$4.75
- RAIL BOURBON$5.00
- RAIL GIN$5.00
- RAIL RUM$5.00
- RAIL SCOTCH$5.00
- RAIL TEQUILA$5.00
- RAIL WHISKEY$5.00
- RAIL VODKA$5.00
- CIGARETTES (Deep Copy)$10.00
- 1800$6.00
- CAPTAIN MORGAN$6.75
- CROWN$7.50
- FIREBALL$6.00
- JACK DANIELS$7.75
- JAGERMEISTER$6.50
- JAMESON$7.75
- JIM BEAM$6.75
- RUMPLEMINTZ$7.00
- SCREWBALL$6.75
- TITO'S$7.00
- LONG ISLAND$9.00
- .
MAIN MENU
STARTERS
- 3 BAVARIAN PRETZELS$7.50
WITH NACHO CHEESE
- CHICKEN TENDERS & SIDE$13.50
WITH HONEY MUSTARD
- CHIPS, SALSA & NACHO CHEESE$8.00
- LOADED FRIES$10.25
CHEDDAR OR NACHO CHEESE & BACON
- LOADED TOTS$10.25
CHEDDAR OR NACHO CHEESE & BACON
- MOZZARELLA STICKS$8.25
WITH MARINARA
- POTATO SKINS$10.25
WITH SOUR CREAM
- CHICKEN QUESADILLA$10.25
CHEDDAR, TOMATO, ONION, GREEN PEPPER WITH SOUR CREAM & SALSA
- STEAK QUESADILLA$18.25
- VEGGIE QUESADILLA$10.25
- SAMPLER PLATTER$13.50
MOZZARELLA STICKS, CHICKEN TENDERS & POTATO SKINS
- STEAK & CHEESE EGG ROLLS$7.50
WITH NACHO CHEESE
- STEAK BITES$14.50
WITH AU JUS
- STEAMED SHRIMP$14.50
WITH COCKTAIL SAUCE
- SUPER NACHOS$12.50
HOMEMADE TACO MEAT, LETTUCE, TOMATO, ONION, JALAPENO, SOUR CREAM, SALSA AND CHOICE OF CHEESE
- VEGGIE PLATTER$11.99
TOMATO, BROCCOLI, CARROTS, CELERY, CUCUMBER, AND GREEN PEPPERS
- PLAIN BURGER PATTY$4.99
- PLAIN CHIX PATTY$4.99
SALADS
- BIG GRILLED CHICKEN SALAD$14.99
- BIG STEAK SALAD$20.99
- CHEF SALAD$14.25
DELI TURKEY, HAM, EGG, TOMATO, CUCUMBER, CHEDDAR & CROUTONS
- CRISPY COBB$15.50
TENDERS, BACON, EGG, ONION, TOMATO, CUCUMBER,GREEN PEPPERS, CROUTONS & CHEDDAR CHEESE
- GRILLED CHICKEN CAESAR$13.75
- GRILLED STEAK CAESAR$21.75
- SOUTHWEST SALAD$14.50
GRLLED CHICKEN, ONION, TOMATO, CUCUMBER, GREEN PEPPER, CRISPY TORTILLA STRIPS & CHEDDAR
- TACO SALAD$14.25
TACO MEAT, TOMATO, ONION, BLACK OLIVES & CHEDDAR IN A CRISPY TORTILLA SHELL WITH SOUR CREAM & SALSA
WINGS
SANDWICH
- BLT$8.99
WITH BACON, LETTUCE &TOMATO
- CAJUN CHICKEN SANDWICH$13.50
GRILLED CHICKEN WITH CAJUN SEASONING ON BRIOCHE
- CHICKEN BACON PESTO SANDWICH$14.50
GRILLED CHICKEN, PROVOLONE, BACON & PESTO MAYO ON A BRIOCHE
- CHICKEN PHILLY SUB$14.50
GRILLED CHICKEN, SAUTEED ONION, GREEN PEPPER, MUSHROOMS & PROVOLONE
- FRIED CHICKEN BLT$14.50
HOMEMADE FRIED CHICKEN WITH BACON, TOMATO, LETTUCE & MAYO ON A BRIOCHE
- GRILLED CHEESE$7.25
- HAM & SWISS SUB$12.99
HOT OR COLD
- REUBEN$13.50
CORNED BEEF, SAUERKRAUT, SWISS, RUSSIAN DRESSING ON RYE
- STEAK & CHEESE SUB$13.50
PROVOLONE & SAUTEED ONION
- SUPER CLUB$13.50
HAM, TURKEY, BACON, LETTUCE, TOMATO, AMERICAN CHEESE & MAYO
- TURKEY & PROVOLONE SUB$12.99
HOT OR COLD
BURGER
- 3 BEEF SLIDERS$13.50
CHOICE OF 2 TOPPINGS
- BBQ BURGER$14.50
BBQ SAUCE, BACON, LARGE ONION RING & CHEDDAR
- BREAKFAST BURGER$14.75
BACON, FRIED EGG & AMERICAN CHEESE
- DESIGN A BURGER$12.50
BUILD YOUR OWN BURGER
- PATTY MELT$14.50
SWISS, RUSSIAN DRESSING & SAUTEED ONIONS ON RYE
- SOUTHWEST TURKEY BURGER$13.75
PEPPERJACK, SAUTEED ONION & SPICY RANCH ON BRIOCHE
- VEGGIE BURGER$12.25
CHOICE OF CHEESE
PLATTERS
- 2 ALL BEEF DOUBLE DOGS$10.75
CHOICE OF RAW ONION &RELISH
- 3 BEEF TACOS$11.25
HOMEMADE TACO MEAT, LETTUCE, TOMATO, ONION, CHEDDAR CHEESE, SOUR CREAM & SALSA
- 3 CHICKEN TACOS$11.75
MARINATED GRILLED CHICKEN, LETTUCE, TOMATO,ONION, CHEDDAR CHEESE, SALSA & SOUR CREAM
- CHICKEN FETTUCCINE ALFREDO$15.75
GRILLED CHICKEN & BROCCOLI TOSSED IN HOMEMADE ALFRED0
- CARBANERO$14.99
PASTA TOSSED IN HOMEMADE ALFREDO WITH SAUTEED ONIONS, HAM & BACON
- HALF PORTION CARBANERO$7.50
- HALF PORTION BROCCOLI ALFREDO$7.50
EXTRA $ SIDES/ SOUP/SALAD
- FRIES$4.75
- CURLY FRIES$4.75
- ONION RINGS$4.75
- TATER TOTS$4.75
- SIDE HOUSE SALAD$7.50
TOMATO, CUCUMBER, CROUTONS & CHEDDAR CHEESE
- SIDE CAESAR SALAD$7.50
PARMESAN & CROUTONS
- STEAMED VEGGIES$6.75
BROCCOLI & CARROTS
- BAKED POTATO$5.25
WITH BUTTER & SOUR CREAM
- CUP CHILI$5.75
WITH CHEDDAR & ONION
- BOWL CHILI$7.75
WITH CHEDDAR & ONION
- CUP SOUP$5.75
- BOWL SOUP$7.75
PIZZA
- SMALL CHEESE PIZZA$11.99
- MEDIUM CHEESE PIZZA$15.99
- LARGE CHEESE PIZZA$17.99
- SMALL PATRIOTS SPECIAL$13.99
ITALIAN SAUSAGE, PEPPERONI & EXTRA CHEESE
- MEDIUM PATRIOTS SPECIAL$17.99
ITALIAN SAUSAGE, PEPPERONI & EXTRA CHEESE
- LARGE PATRIOTS SPECIAL$19.99
ITALIAN SAUSAGE, PEPPERONI & EXTRA CHEESE
- SMALL WHITE PIZZA$11.99
GARLIC BUTTER, MOZZARELLA & PARMESAN
- MEDIUM WHITE PIZZA$15.99
GARLIC BUTTER, MOZZARELLA & PARMESAN
- LARGE WHITE PIZZA$17.99
GARLIC BUTTER, MOZZARELLA & PARMESAN
- SMALL CHICKEN PESTO PIZZA$15.99
PESTO, GRILLED CHICKEN, BROCCOLI, MOZZARELLA & PARMESAN
- MEDIUM CHICKEN PESTO PIZZA$19.99
PESTO, GRILLED CHICKEN, BROCCOLI, MOZZARELLA & PARMESAN
- LARGE CHICKEN PESTO PIZZA$21.99
PESTO, GRILLED CHICKEN, BROCCOLI, MOZZARELLA & PARMESAN
DESSERT
WEEKLY SPECIAL
CATERING
- 50 WINGS$65.00
- 50 SLIDERS$125.00
CHICKEN, EGG, TUNA
- 50 CHICKEN TENDERS$50.00
- CHIPS, SALSA & NACHO CHEESE$30.00
- VEGGIE TRAY$45.00
- 50 BONELESS WINGS$55.00
- 100 MEATBALLS$50.00
- 50 MOZZARELLA STICKS$40.00
- CHEESE N CRACKERS$40.00
- FRUIT TRAY$40.00
- COOKIE TRAY$30.00
- TACO FAJITA BAR$14.00
PER PERSON
- NACHO BAR$10.00
PER PERSON
- PASTA BAR$12.00
PER PERSON
- HOT DOG BAR$10.00
PER PERSON
- CHICKEN KABOB BAR$12.00
PER PERSON
FOOTBALL SPECIALS
FOOTBALL MENU
- NACHOS FB SPECIAL$7.50
HOMEMADE TACO MEAT, NACHO CHEESE, LETTUCE, ONION, TOMATO, JALAPENO, BLACK OLIVES SERVED WITH SALSA & SOUR CREME
- PRETZELS FB SPECIAL$7.50
3 SERVED WITH NACHO CHEESE
- TACOS FOOTBALL SPECIAL$7.50
- BUFFALLO CHIX TENDERS FB SPECIAL$7.50
3 TOSSED IN MILD OR SPICY BUFFALO SAUCE
- HOT DOGS FB SPECIAL$7.50
2 ALL BEEF DOGS W/CHILI AND CHOICE OF NACHO OR CHEDDAR CHEESE
- TACO NACHO CHEESE DIP FB SPECIAL$7.50
NACHO CHEESE MIXED WITH HOMEMADE TACO MEAT W/ TORTILLA CHIPS