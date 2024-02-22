Pennant Coffee Delano
DRINKS
- LATTE$4.50+
ESPRESSO + MILK, SERVED HOT OR ICED. ADD YOUR CHOICE OF HOUSEMADE SYRUP!
- MOCHA$5.50+
ESPRESSO + HOUSEMADE CHOCOLATE COMBINED WITH STEAMED MILK
- ESPRESSO$3.00
PENNANT'S "MIGHTY" BLEND BREWED TO PERFECTION
- CAPPUCCINO$4.00
DOUBLE SHOT OF ESPRESSO + 4OZ OF STEAMED MILK
- CORTADO$4.00
EQUAL PARTS ESPRESSO AND STEAMED MILK
- MACCHIATO$4.00
- AMERICANO$3.00+
ESPRESSO + WATER
- DRIP COFFEE$2.50+
CHOOSE FROM OUR HOUSE BLEND OR ROTATING SINGLE ORIGIN
- FLASH BREW$3.00+
DRIP COFFEE BREWED OVER ICE FOR A SMOOTH ICED COFFEE
- CHAI LATTE$4.50+
RISHI MASALA CHAI + MILK
- MATCHA$4.50+
RISHI BARISTA BLEND MATCHA - AVAILABLE HOT OR ICED
- HOT TEA$3.00
CHAMOMILE, EARL GREY, JASMINE, OR PEPPERMINT
- ICED TEA$4.50+
COLD BREWED PEACH OR BLACK TEA
- SPARKLING PASSIONFRUIT TEA$6.00
RISHI PASSIONFRUIT TEA + SPLASH OF LEMONADE + SPARKLING WATER
- LONDON FOG$5.00+
EARL GREY + VANILLA + STEAMED MILK
- HOT CHOCCY$3.50+
HOUSEMADE CHOCOLATE + STEAMED MILK
- COZY$3.50+
YOUR CHOICE OF SYRUP + STEAMED MILK
- MONKEY BREW$4.50+
MUSHROOM BASED COFFEE ALTERNATIVE FOUNDED IN WICHITA. MADE WITH FUNCTIONAL MUSHROOMS (LION'S MANE, TURKEY TAIL, CORDYCEPS, MAITAKE), ASHWAGANDHA, TURMERIC, PEPPERMINT, CHICORY ROOT, MONK FRUIT, AND CINNAMON
- CREAM SPRODA$6.00
YOUR CHOICE OF SYRUP, CREAM, SPARKLING WATER, ESPRESSO, ICE.
- GRAPEFRUIT ESPRESSO SPRITZ$5.00
JARRITOS GRAPEFRUIT SODA TOPPED WITH ESPRESSO
- GOLDEN HOUR$4.50+
HOUSE LEMONADE + FLASH BREW
- ROSEMARY'S BERRY$7.00
ESPRESSO TONIC SWEETENED WITH ROSEMARY AND STRAWBERRY INFUSED SYRUP
- PEACE OUT GIRL SCOUT$6.00+
CARAMEL, CHOCOLATE SAUCE, TOASTED COCONUT, ESPRESSO, AND MILK
- WATER CUP
- MEXICAN COKE$3.00
- GRAPEFRUIT JARRITOS$3.00
- TOPO CHICO$3.00
- KOMBUCHA$4.00
FOOD
- TURK(ISH) TOAST$8.00
HOUSE MADE SOURDOUGH, TOPPED WITH TANGY LEMON-GARLIC SPREAD, CHILI CRUNCH, AND SOFT BOILED EGG.
- AVOCADO TOAST$7.00
HOUSE MADE SOURDOUGH, FRESH AVOCADO, SALT, PEPPER, AND PICKLED MUSTARD SEED.
- GOAT CHEESE TOAST$7.00
HOUSE MADE SOURDOUGH, GOAT CHEESE SPREAD, SEASONAL VEGGIE OR PRESERVES.
- CLASSIC SANDO$7.00
PENNANT SOURDOUGH, BACON, EGG PATTY, AMERICAN CHEESE, KAN-GROW MICROGREENS, HOUSEMADE JALAPENO REMOULADE
- SPICE GIRL SANDO$7.00
PENNANT SOURDOUGH, EGG PATTY, BACON (OPTIONAL), FRESH JALAPENO SLICES, KAN-GROW MICROGREENS, GOAT CHEESE, STRAWBERRY JAM, YELLOW BIRD HABANERO SAUCE
- BANANA BREAD (V)$4.00
DARK CHOCOLATE CHIP BANANA BREAD
- SAVORY SCONE$4.50
HOUSEMADE BUTTERY, FLAKY SCONE WITH BACON, CHEDDAR, AND JALAPENO BAKED IN. MADE IN HOUSE!
- GRANOLA BAR (GF)$3.50
CRANBERRY, ALMOND, DARK CHOCOLATE CHIPS *MADE WITHOUT GLUTEN*
- BLUEBERRY MUFFIN$4.00
MADE WITH FRESH BLUEBERRIES... AND LOVE <3
- CHOC CHUNK COOKIE$2.00
DARK CHOCOLATE CHUNKS + SEA SALT
- SNICKERDOODLE$2.00
GOOD OL SNICKERDOODLE
- PEANUT BUTTER PENNANT (GF)$3.50
DARK CHOCOLATE + PEANUT BUTTER RICE KRISPIE TREAT
BEANS
- AFTER HOURS$18.00
Not all decaf is bad… There we said it! A delicious option for the late-night coffee drinker. Origin: Colombia Process: Sugar Cane Roast: Decaf Notes: Stone Fruit, Hot Cocoa, Molasses
- LOW AND SLOW$16.00
Roasted just dark enough to bring out those comforting notes, without any bitter or “roasty” flavors. Origin: Brazil, Ethiopia Process: Natural, Washed Roast: Dark Notes: Dark Chocolate, Toasted Walnut, Black Cherry
- MIGHTY$16.00
Designed with espresso brewing in mind, Mighty combines the 3 different coffees to make a coffee that is bright enough to cut through milk while being complex enough to be enjoyed as a stand-alone espresso. Origin: Brazil, Ethiopia Process: Natural, Washed Roast: Medium Notes: Berries, Caramel, Sweet Chocolate
- THREE ONE SIX$16.00
A sweet, full bodied coffee that is both modest and sure to please almost any palette. Origin: Guatemala, Colombia Process: Washed Roast: Light Notes: Apple, Brown Sugar, Nougat
- SINGLE ORIGIN$20.00
ROTATING OPTIONS AVAILABLE
- K-CUP$16.00
AVAILABLE IN LIGHT AND MEDIUM ROAST
- MONKEY BREW$40.00
ADAPTOGENIC MUSHROOM BLEND
- RISHI EVERYDAY MATCHA$16.00
ORGANIC MATCHA FROM JAPAN
- 8oz SYRUP BOTTLE$12.00
SYRUPS MADE AND BOTTLED IN HOUSE