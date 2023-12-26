PiesOn. Pizza Co - S&G Food Hall
APPETIZER
- FRENCH FRIES$4.50
- BALBOA$11.00
PHILLY STEAK CHEESE FRIES
- STICKS & CHKS$11.00
NASHVILLE HOT CHICKEN CHEESE FRIES W. FRIED PICKLES & RANCH ON THE SIDE
- 1 161ST$10.00
SAUSAGE & PEPPERS CHEESE FRIES W. SIDE OF RANCH
- LOADED FRIES$9.75
BACON CHEESE FRIES
- BUFFALO WINGS$10.00
6 JUMBO WINGS
- A FRY TO REMEMBER$11.00
PARMESAN TRUFFLE FRIES
SUBS
- PHILLY CHEESESTEAK$11.00
Create your own. Up to 4 toppings
- ITALIAN HERO$11.00
Prosciutto, Capicola, Salami, Mortadella, Shredded Lettuce, Tomato, Roasted Red Peppers, Banana Peppers, House made Italian Vinaigrette
- SAUSAGE & PEPPER$10.00
- MEATBALL PARMIGIANA$10.00
House made marinara with sliced meatballs, melted mozzarella & pesto
GOURMET PIZZA
- THE SISTERS$17.50
WHITE PIE W. ROASTED BUTTERNUT SQUASH, CARAMELIZED ONION, THYME & BRIE
- ZIGGY STARDUST$19.00
WHITE PIE W. ROASTED MUSHROOM, KALE, HERBS, HAVARTI CHEESE, MOZZARELLA & TRUFFLE OIL
- COVEN$19.00
PROSCIUTTO, FIG, ARUGULA, RICOTTA & BALSAMIC GLAZE
- KILLER QUEEN$18.00
WHITE PIE W. SLICED ITALIAN SAUSAGE, THIN SEASONED POTATO SLICES,. FRESH ROSEMARY, CARAMELIZED ONION, ROASTED GARLIC CREAM SAUCE & FONTINA CHEESE
- PUMPKIN HEAD$18.00Out of stock
WHITE PIE W. OUR IN-HOUSE HARVEST BUTTER, SMOKED GOUDA, BACON & FRESH HERBS. TOPPED WITH ROASTED PUMPKIN SEEDS
- SALEM’S LOT$19.00Out of stock
SLICED ITALIAN SAUSAGE, SPICED APPLES, SAGE & ROASTED GARLIC CREAM SAUCE
- HALLOWEEN JACK$19.00
WHITE PIE W. ROASTED BUTTERNUT SQUASH, CARAMELIZED ONION, FRIED SAGE, PROSCIUTTO & SMOKED GOUDA
- WICKED GARDEN$18.50
VEGGIE
- VAMPIRE SLAYER$18.50
WHITE PIZZA W. ROASTED GARLIC CREAM SAUCE, MUSHROOM, GRILLED CHICKEN
- PIGS ON PARADE$19.00
PULLED PORK, PINEAPPLE, BACON, JALAPENO, SMOKED MOZZ
- SEEK & DESTROY$19.00
SPICY SOPPRESSATA, GRAPE TOMATO, CHILI OIL
- IndeSLICEsive$19.00
PEPPERONI, SAUSAGE, PEPPERS, ONIONS, MUSHROOMS
- THE MOOTZ$18.00
ALL THE CHEESES
- THE VECNA$19.00
PEPPERONI, SAUSAGE, BACON, HAM, GROUND BEEF
- MONGO PUSH$18.00
INVERTED PIZZA W. PEPPERONI, BACON, BANANA PEPPERS, GRAPE TOMATO
- THE ROOSTER$18.00
CHICKEN, BACON, RANCH
- CALIFORNICATION$18.00
BBQ CHICKEN W. CARMELIZED ONION, PINEAPPLE
- MARGHERITA$17.50
FRESH MOZZ, BASIL, SAUCE, EVOO
- JIMMY THE GREEK$18.00
WHITE PIE W. FETA CHEESE, ARUGULA, KALAMATA OLIVES, GRAPE TOMATOES, PEPPERONCINI, LITE VINAIGRETTE & OREGANO