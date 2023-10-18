Pines Protein Bar 10818 Pines Blvd
Shakes
250 CALORIES 30 G HIGH QUALITY PROTEIN 14 G CARBS 21 VITAMINS & MINERALS GREAT SOURCE OF FIBER
Smoothies
250 CALORIES 30 G HIGH QUALITY PROTEIN 14 G CARBS 21 VITAMINS & MINERALS GREAT SOURCE OF FIBER
Energy Refreshers
15 CALORIES - < 1 SUGAR CAFFEINE - B VITAMINS VITAMIN C - GINGSENG ALOE VERA - ANTIOXIDANT BOOST NO ARTIFICIAL FLAVORS OR SWEETENERS
Protein Snacks
Teas
Topping
Pines Protein Bar Location and Ordering Hours
(954) 850-8335
Closed • Opens Thursday at 8AM