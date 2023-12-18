Pinky G's - Jackson Hole
Food
SLICES
APPETIZERS
SALADS
PIZZA 12"
- FLYIN HAWAIIN 12"$22.00
SHREDDED MOZZARELLA, MARINARA, PINEAPPLE, HAM & FRESH SLICED JALAPENOS
- THE MEATBALL PARM 12"$22.00
MOZZARELLA, MARINARA, HAND-MADE MEATBALLS, SHREDDED PARMESAN CHEESE & TOPPED WITH MARINARA
- THE FATTY 12"$24.00
MOZZARELLA, MARINARA, PEPPERONI, HAM, PULLED PORK, ITALIAN SAUSAGE, RED ONIONS & MUSHROOMS
- VEGGIE 12"$21.00
MOZZARELLA, MARINARA, TOMATOES, BLACK OLIVES, GREEN PEPPERS, RED ONIOINS & MUSHROOMS
- GODZILLA 12"$24.00
MOZZARELLA, MARINARA, ITALIAN SAUSAGE, PEPPERONI, HAM, & HAND-MADE MEATBALLS
- ABE FROMAN 12"$24.00
MOZZARELLA, MARINARA, ITALIAN SAUSAGE, & FRESH CHOPPED BASIL. ADD BALSAMIC GLAZE!!
- SUPREME 12"$25.00
MOZZARELLA, MARINARA, PEPPERONI, ITALIAN SAUSAGE, GREEN PEPPER, MUSHROOM, RED ONION, & BLACK OLIV
- MARGHERITA 12"$22.00
MOZZARELLA, MARINARA, FRESH SLICED TOMATO, FRESH MOZZARELLA, FRESH CHOPPED BASIL. ADD BALSAMIC GLAZE!!
- POWDER HOUND 12"$23.00
MOZZARELLA, PARMESAN, RICOTTA, FRESH MOZZARELLA, FRESH CHOPPED BASIL ON GARLIC INFUSED OLIVE OIL BASE
- FUNKY CHICKEN 12"$24.00
MOZZARELLA, OVEN ROASTED CHICKEN, ARTICHOKE HEARTS, RED ONION, RICOTTA CHEESE ON HOUSE MADE FRESH BASIL PESTO
- BBQ PORKY G'ZA 12"$24.00
MOZZARELLA, PULLED PORK, BANANA PEPPERS, GREEN PEPPERS ON A TANGY BBQ BASE
- GUY'S PIE 12"$24.00
MOZZARELLA, RICOTTA CHEESE, BLEU CHEESE CRUMBLES, ROASTED CHICKEN, PEPPERONI, MILD WING SAUCE, TOPPED WITH BLEU CHEESE DRESSING AND MORE WING SAUCE
- BYOP 12"$15.00
BUILD YOUR OWN PIE
- CHEESE 12'$15.00
- PEPPERONI 12'$17.00
PIZZA 18"
- FLYIN HAWAIIN 18"$32.00
SHREDDED MOZZARELLA, MARINARA, PINEAPPLE, HAM & FRESH SLICED JALAPENOS
- THE MEATBALL PARM 18"$31.00
MOZZARELLA, MARINARA, HAND-MADE MEATBALLS, SHREDDED PARMESAN CHEESE & TOPPED WITH MARINARA
- THE FATTY 18"$35.00
MOZZARELLA, MARINARA, PEPPERONI, HAM, PULLED PORK, ITALIAN SAUSAGE, RED ONIONS & MUSHROOMS
- VEGGIE 18"$33.00
MOZZARELLA, MARINARA, TOMATOES, BLACK OLIVES, GREEN PEPPERS, RED ONIOINS & MUSHROOMS
- GODZILLA 18"$35.00
MOZZARELLA, MARINARA, ITALIAN SAUSAGE, PEPPERONI, HAM, & HAND-MADE MEATBALLS
- ABE FROMAN 18"$34.00
MOZZARELLA, MARINARA, ITALIAN SAUSAGE, & FRESH CHOPPED BASIL. ADD BALSAMIC GLAZE!!
- SUPREME 18"$35.00
MOZZARELLA, MARINARA, PEPPERONI, ITALIAN SAUSAGE, GREEN PEPPER, MUSHROOM, RED ONION, & BLACK OLIV
- MARGHERITA 18"$32.00
MOZZARELLA, MARINARA, FRESH SLICED TOMATO, FRESH MOZZARELLA, FRESH CHOPPED BASIL. ADD BALSAMIC GLAZE!!
- POWDER HOUND 18"$34.00
MOZZARELLA, PARMESAN, RICOTTA, FRESH MOZZARELLA, FRESH CHOPPED BASIL ON GARLIC INFUSED OLIVE OIL BASE
- FUNKY CHICKEN 18"$35.00
MOZZARELLA, OVEN ROASTED CHICKEN, ARTICHOKE HEARTS, RED ONION, RICOTTA CHEESE ON HOUSE MADE FRESH BASIL PESTO
- BBQ PORKY G'ZA 18"$35.00
MOZZARELLA, PULLED PORK, BANANA PEPPERS, GREEN PEPPERS ON A TANGY BBQ BASE
- GUY'S PIE 18"$35.00
MOZZARELLA, RICOTTA CHEESE, BLEU CHEESE CRUMBLES, ROASTED CHICKEN, PEPPERONI, MILD WING SAUCE, TOPPED WITH BLEU CHEESE DRESSING AND MORE WING SAUCE
- BYOP 18"$23.00
BUILD YOUR OWN PIE
- CHEESE 18'$23.00
- PEPPERONI 18'$26.00