Popular Items

14" Cheese Pizza

$15.36

Regular Cheese Bread

$8.79

12" Cheese Pizza

$12.15

PIZZA

10" Pizza

10" Cheese Pizza

$8.79

10" BLT PIZZA

$11.94

10" Meat Pizza

$11.94

10" Deluxe Pizza

$11.94

10" Steak & Cheese Pizza

$11.94

10" Chicken Pizza

$11.94

10" Veggie Pizza

$11.94

10" GF Pizza

$12.49

12" Pizza

12" Cheese Pizza

$12.15

12" BLT Pizza

$15.90

12" Meat Pizza

$15.90

12" Deluxe Pizza

$15.90

12" Steak & Cheese Pizza

$15.90

12" Chicken Pizza

$15.90

12" Veggie Pizza

$15.90

14" Pizza

14" Cheese Pizza

$15.36

14" BLT Pizza

$20.40

14" Meat Pizza

$20.40

14" Deluxe Pizza

$20.40

14" Steak & Cheese Pizza

$20.40

14" Chicken Pizza

$20.40

14" Veggie Pizza

$20.40

16" Pizza

16" Cheese Pizza

$19.25

16" BLT Pizza

$25.74

16" Meat Pizza

$25.74

16" Deluxe Pizza

$25.74

16" Steak & Cheese Pizza

$25.74

16" Chicken Pizza

$25.74

16" Veggie Pizza

$25.49

PRTY Pizza

PRTY Pizza

$28.25

CMU CHZ/1 Top

CMU Chz/1 Top

$10.00

CMU SPEC

CMU Spec

$14.00

SUBS

4 in SMALL Sub

SM King's Delight SUB

$5.50

SM King's Club SUB

$5.15

SM Pizza SUB

$4.50

SM Cordon Bleu SUB

$5.00

SM Veggie SUB

$4.50

SM Roast Beef Combo SUB

$5.00

SM King's Combo SUB

$5.50

SM Ham SUB

$4.50

SM Turkey SUB

$4.50

SM Canadian Bacon SUB

$4.50

SM Roast Beef SUB

$5.00

SM Chicken SUB

$5.00

SM Steak SUB

$5.00

SM BLT SUB

$4.50

8 in MD Sub

MD King's Delight SUB

$8.49

MD King's Club SUB

$8.49

MD Pizza SUB

$8.49

MD Cordon Bleu SUB

$9.15

MD Veggie SUB

$7.99

MD Roast Beef Combo SUB

$9.15

SP Catering Sub

$9.75

MD Ham SUB

$8.49

MD Turkey SUB

$8.49

MD Roast Beef SUB

$8.49

MD Chicken SUB

$8.49

MD Steak SUB

$9.15

MD BLT SUB

$8.49

16 in LG Sub

LG King's Delight SUB

$16.99

LG King's Club SUB

$16.99

LG Pizza SUB

$16.99

LG Cordon Bleu SUB

$18.25

LG Veggie SUB

$15.98

LG Roast Beef Combo SUB

$16.00

LG King's Combo SUB

$18.25

LG Ham SUB

$16.99

LG Turkey SUB

$16.99

LG Roast Beef SUB

$16.99

LG Chicken SUB

$16.99

LG Steak SUB

$18.30

LG BLT SUB

$16.99

4in Catering Sub

SP Catering Sub

$9.75

FOOD

Salads

HALF Salad

$7.65

FULL Salad

$9.15

Party Salad

$35.00

Wings

Boneless Wings

$12.99

Bone in Wings

$14.99

Pizza Flips

rg PIzza Flip

$10.09

LG Pizza Flip

$11.15

Dessert

Cinnamon Sticks

$7.49

Sticks

Regular Cheese Bread

$8.79

Large Cheese Bread

$10.69

Regular Garlic Cheese Loaf

$6.24

Large Garlic Cheese Loaf

$10.24

Breadsticks

$7.49

Add STIX SP

$5.99

Drinks

Fountain Pop

$1.75

Pepsi 2 Liter

$3.00

Diet Pepsi 2 Liter

$3.00

Diet Mtn Dew 2 Liter

$3.00

Mtn Dew 2 Liter

$3.00

Sierra Mist 2 Liter

$3.00

Orange Crush 2 Liter

$3.00

Pepsi 20 Oz

$2.00

Mtn Dew 20 Oz

$2.00

Sierra Mist 20 Oz

$2.00

Mtn Dew Zero

$2.00

Dasani Water

$2.00

Daily Specials

LUNCH SPECIALS

King's Delight SUB (LS)

$8.48

King's Club SUB (LS)

$8.48

Pizza Sub SUB (LS)

$8.48

Cordon Bleu SUB (LS)

$8.48

Veggie SUB (LS)

$8.48

Roast Beef Combo SUB (LS)

$8.48

King's Combo SUB (LS)

$8.48

Ham SUB (LS)

$8.48

Turkey SUB (LS)

$8.48

Ham & Turkey SUB (LS)

$8.48

Canadian Bacon SUB (LS)

$8.48

Roast Beef SUB (LS)

$8.48

Chicken SUB (LS)

$8.48

Steak SUB (LS)

$8.48

BLT SUB (LS)

$8.48

8 in Pizza + Fountain Drink

$8.48

Summer Sizzler

Summer Sizzler

$15.99

Party Pizza KING Special

2 Large Pizza / 2 toppings each (Copy)

$64.99

Misc Items

Dressings

Pizza Sauce

$1.00

BBQ

$1.00

Ranch

$1.00

Italian

$1.00

Honey Mustard

$1.00

Thousand Island

$1.00

Horseradish

$1.00

Bleu Cheese

$1.00

Mayo

$1.00

French

$1.00

Sauces/Dips

Side Garlic Butter

$1.00

Side Red Pepper

$1.00

Cauliflower Crust