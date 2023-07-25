Pizza King Mt. Pleasant
PIZZA
10" Pizza
12" Pizza
14" Pizza
16" Pizza
PRTY Pizza
CMU CHZ/1 Top
CMU SPEC
SUBS
4 in SMALL Sub
8 in MD Sub
16 in LG Sub
4in Catering Sub
FOOD
Pizza Flips
Dessert
Sticks
Drinks
Daily Specials
LUNCH SPECIALS
King's Delight SUB (LS)
$8.48
King's Club SUB (LS)
$8.48
Pizza Sub SUB (LS)
$8.48
Cordon Bleu SUB (LS)
$8.48
Veggie SUB (LS)
$8.48
Roast Beef Combo SUB (LS)
$8.48
King's Combo SUB (LS)
$8.48
Ham SUB (LS)
$8.48
Turkey SUB (LS)
$8.48
Ham & Turkey SUB (LS)
$8.48
Canadian Bacon SUB (LS)
$8.48
Roast Beef SUB (LS)
$8.48
Chicken SUB (LS)
$8.48
Steak SUB (LS)
$8.48
BLT SUB (LS)
$8.48
8 in Pizza + Fountain Drink
$8.48
Summer Sizzler
Party Pizza KING Special
Pizza King - Mt. Pleasant Location and Ordering Hours
(989) 772-9435
Closed • Opens Sunday at 11AM