Food

STUZZICHINI

BURATTA PESTO

$10.00

KALE PESTO * PRESERVED MEYER LEMON TAPENADE

OLIVES

$8.00

MARINATED CERIGNOLA * CASTLEVETRANO * KALAMATA * QUEEN

25YR BALSAMIC

$4.00

1OZ 25-YEAR BALSAMIC

ANTIPASTI

CALAMARI

$11.00

LIGHTLY BREADED * FLASH FRIED * SMALL SIDE DELICATE TOMATO SAUCE

STUFFED PEPPER

$14.00

ROASTED YELLOW PEPPER * HOUSEMADE SAUSAGE * DELICATE TOMATO SAUCE

BRUSCHETTA

$12.00

ROMA TOMAOTOES * RED ONION * BASIL * CIABATTA TOAST POINTS

ARANCINI

$11.00

SMOKED MOZARELLA RISOTTO * PANKO CRUSTED * DELICATE TOMATO SAUCE * BASIL

EGGPLANT APP

$11.00

BREADED EGGPLANT * FRESH MOZZARELLA * ROMA TOMATOES * BASIL * 25 YEAR BALSAMIC

INSALATA

INSALATA DI CESARE

$12.00

CRISP ROMAINE * PARMIGIANO REGGIANO * CLASSIC CAESAR DRESSING * FOCACCIA CROUTONS

CAVOLO E PECORINO

$13.00

SHAVED TUSCAN KALE * SHAVED BRUSSELS SPROUTS * ALMONDS * LEMON VINAIGRETTE * PECORINO ROMANO

MISTA

$11.00

MIXED GREENS * CHERRY TOMATOES * CHICKPEAS * SHAVED RED ONION * BALSAMIC & EVOO

PRINCIPALE: PASTA

ALFREDO

$20.00

PARMIGIANO REGGIANO * HEAVY CREAM * FETTUCCINE

BOLOGNESE

$25.00

HOUSEMADE TAGLIATELLE * TRADITIONAL BEEF AND PORK SAUCE OF BOLOGNA * PARMIGIANO REGGIANO

BUILD YOUR OWN

$14.00

LEMON CHICKEN PASTA

$25.00

ROASTED CHICKEN * SPINACH * SUNDRIED TOMATOES * LEMON ZEST * PARMIGIANO REGGIANO * FRESH BASIL * ANGEL HAIR

LINGUINE AND MUSSELS

$25.00

P.E.I. MUSSELS * HOUSEMADE SAUSAGE * TOMATO BRODO * LINGUINE

GNOCCHI

$21.00

HOUSEMADE RICOTTA GNOCCHI * DELICATE TOMATO SAUCE * FRESH BASIL * PARMIGIANO REGGIANO

GNOCCHI BOLO

$27.00

HOUSEMADE RICOTTA GNOCCHI * HOUSEMADE MEAT SAUCE * FRESH BASIL * PARMIGIANO REGGIANO

GNOCCHI SAUSAGE

$27.00

HOUSEMADE RICOTTA GNOCCHI * DELICATE TOMATO SAUCE * HOUSEMADE SAUSAGE * FRESH BASIL * PARMIGIANO REGGIANO*

LINGUINE AND MEATBALLS

$24.00

HOUSEMADE MEATBALLS * DELICATE TOMATO SAUCE * FRESH BASIL * PARMIGIANO REGGIANO * LINGUINE

MEAT LASAGNA

$26.00

TRADITIONAL BEEF LASAGNA * BECHAMEL * PARMIGIANO REGGIANO

ORECCHIETTE

$24.00

HOUSEMADE SAUSAGE * BROCCOLINI * SHORT PASTA * PECORINO ROMANO

PRIMAVERA

$22.00

MIXED VEGGIES * PASTA OF YOUR CHOICE * SAUCE OF YOUR CHOICE *

RAGU

$29.00

BRAISED SHORT RIB RAGU * FRESH RIBBON PASTA

RAVIOLI

$26.00

HOUSEMADE RICOTTA FILLED RAVIOLI * HOUSEMADE SAUSAGE * CHUNKY TOMATO ROSÉ

SCALLOPS AND VODKA

$31.00

HOUSEMADE VODKA SAUCE * HANDCUT PAPPARDELLE * SEA SCALLOPS * PANCETTA * FRESH BASIL

SHRIMP PASTA

$27.00

LOCAL SHRIMP * BRUSCHETTA TOMATOES * WHITE WINE GARLIC * ANGEL HAIR

ZUPPA

$31.00

SCALLOPS * SHRIMP * MUSSELS * GARLIC * SPICY TOMATO SAUCE * LINGUINE

SECONDI

CHICKEN FRANCESE

$27.00

EGG DIPPED * TANGY LEMON SAUCE * SPINACH AND SUNDRIED TOMATOES * LINGUINE

CHICKEN MARSALA

$27.00

CREMINI AND PORTOBELLO * MARSALA WINE * BUTTER * LINGUINE

CHICKEN MILANESE

$27.00

PANKO CRUSTED * LEMON * ARUGULA * CHERRY TOMATOES * RED ONION * LINGUINI

CHICKEN PARM

$27.00

HAND SQUEEZED TOMATOES * GARLIC * PARMIGIANO REGGIANO * LINGUINE

CHICKEN PICATTA

$27.00

LEMON * WHITE WINE * CAPERS * LINGUINE

EGGPLANT FRANCESE

$22.00

EGG DIPPED * TANGY LEMON SAUCE * SPINACH AND SUNDRIED TOMATOES * LINGUINE

EGGPLANT MARSALA

$22.00

CREMINI AND PORTOBELLO * MARSALA WINE * BUTTER * LINGUINE

EGGPLANT MILANESE

$22.00

PANKO CRUSTED * LEMON * ARUGULA * CHERRY TOMATOES * RED ONION * LINGUINE

EGGPLANT PARM

$22.00

HAND SQUEEZED TOMATOES * GARLIC * PARMIGIANO REGGIANO

EGGPLANT PICATTA

$22.00

LEMON * WHITE WINE * CAPERS * LINGUINE

FLOUNDER FRANCESE

$26.00

EGG DIPPED * TANGY LEMON SAUCE * SPINACH AND SUNDRIED TOMATOES * LINGUINE

FLOUNDER MARSALA

$26.00

CREMINI AND PORTOBELLO * MARSALA WINE * BUTTER * LINGUINE

FLOUNDER MILANESE

$26.00

PANKO CRUSTED * LEMON * ARUGULA * CHERRY TOMATOES * RED ONION * LINGUINE

FLOUNDER PARM

$26.00

HAND SQUEEZED TOMATOES * GARLIC * PARMIGIANO REGGIANO * LINGUINE

FLOUNDER PICATTA

$26.00

LEMON * WHITE WINE * CAPERS * LINGUINE

SHRIMP FRANCESE

$28.00

EGG DIPPED * TANGY LEMON SAUCE * SPINACH AND SUNDRIED TOMATOES * LINGUINE

SHRIMP MARSALA

$28.00

CREMINI AND PORTOBELLO * MARSALA WINE * BUTTER * LINGUINE

SHRIMP MILANESE

$28.00

PANKO CRUSTED * LEMON * ARUGULA * CHERRY TOMATOES * RED ONION * LINGUINE

SHRIMP PARM

$28.00

HAND SQUEEZED TOMATOES * GARLIC * PARMIGIANO REGGIANO * LINGUINE

SHRIMP PICATTA

$28.00

LEMON * WHITE WINE * CAPERS * LINGUINE

VEAL FRANCESE

$29.00

EGG DIPPED * TANGY LEMON SAUCE * SPINACH AND SUNDRIED TOMATOES * LINGUINE

VEAL MARSALA

$29.00

CREMINI AND PORTOBELLO * MARSALA WINE * BUTTER * LINGUINE

VEAL MILANESE

$29.00

PANKO CRUSTED * LEMON * ARUGULA * CHERRY TOMATOES * RED ONION * LINGUINE

VEAL PARM

$29.00

HAND SQUEEZED TOMATOES * GARLIC * PARMIGIANO REGGIANO * LINGUINE

VEAL PICATTA

$29.00

LEMON * WHITE WINE * CAPERS * LINGUINE

CONTORNI

SIDE OF BROCCOLINI

$8.00

OLIVE OIL * LEMON * PARMIGIANO REGGIANO

SIDE OF BRUSSELS

$6.00

ROASTED BRUSSELS SPROUTS * LEMON * PARMIGIANO REGGIANO

SIDE OF MEATBALL

$6.00

HOUSEMADE BEEF MEATBALL * DELICATE TOMATO SAUCE * BREADCRUMBS * PARMIGIANO REGGIANO

SIDE OF SAUSAGE

$6.00

HOUSEMADE GROUND ITALIAN SAUSAGE * DELICATE TOMATO SAUCE

SIDE OF ALFREDO

$5.00

SIDE OF BOLOGNESE

$6.00

SIDE OF CHUNKY SAUCE

$4.00

HANDSQUEEZED TOMATOES * ONION * GARLIC *

SIDE OF DELICATE

$4.00

HOUSEMADE SMOOTH TOMATO SAUCE

SIDE OF ARRABIATTA

$4.00

HOUSEMADE SPICY TOMATO SAUCE

SIDE OF PASTA

$6.00

SIDE OF SQUASH

$8.00Out of stock

SIDE OF VODKA

$5.00

HOUSEMADE VODKA SAUCE * PANCETTA

SIDE OF SPINACH

$6.00

SAUTÉED SPINACH * LEMON * PARMIGIANO REGGIANO

DOLCI

TIRAMISU

$10.00

SAVOIARDI * ESPRESSO * MASCARPONE ZABALGIONE

BROWNIE

$10.00

TRIPLE CHOCOLATE ESPRESSO BROWNIE * VANILLA GELATO * CAYENNE CARAMEL SAUCE

CANNOLI

$10.00

TWO HOUSEMADE CANNOLI SHELLS * RICOTTA * MASCARPONE * SEMI SWEET CHOCOLATE CHIPS

Cheesecake

$10.00

ITALIAN STYLE CHEESECAKE * DARK CHERRIES STEWED IN BAROLO WINE

GELATO

$7.00

KIDS MENU

KIDS LINGUINE AND MEATBALL

$10.00

PASTA MY WAY

$6.00

KIDS LINGUINI AND BOLOGNESE

$10.00

KIDS CHICKEN PARM

$12.00

FRIED MOZZARELLA

$8.00

KIDS LINGUINE ALFREDO

$10.00

NA Beverages

Soda

COKE

$3.00

DIET COKE

$3.00

SPRITE

$3.00

PELLEGRINO

$4.00