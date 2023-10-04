Pomodori Too Italian Takeout
Food
STUZZICHINI
ANTIPASTI
CALAMARI
LIGHTLY BREADED * FLASH FRIED * SMALL SIDE DELICATE TOMATO SAUCE
STUFFED PEPPER
ROASTED YELLOW PEPPER * HOUSEMADE SAUSAGE * DELICATE TOMATO SAUCE
BRUSCHETTA
ROMA TOMAOTOES * RED ONION * BASIL * CIABATTA TOAST POINTS
ARANCINI
SMOKED MOZARELLA RISOTTO * PANKO CRUSTED * DELICATE TOMATO SAUCE * BASIL
EGGPLANT APP
BREADED EGGPLANT * FRESH MOZZARELLA * ROMA TOMATOES * BASIL * 25 YEAR BALSAMIC
INSALATA
INSALATA DI CESARE
CRISP ROMAINE * PARMIGIANO REGGIANO * CLASSIC CAESAR DRESSING * FOCACCIA CROUTONS
CAVOLO E PECORINO
SHAVED TUSCAN KALE * SHAVED BRUSSELS SPROUTS * ALMONDS * LEMON VINAIGRETTE * PECORINO ROMANO
MISTA
MIXED GREENS * CHERRY TOMATOES * CHICKPEAS * SHAVED RED ONION * BALSAMIC & EVOO
PRINCIPALE: PASTA
ALFREDO
PARMIGIANO REGGIANO * HEAVY CREAM * FETTUCCINE
BOLOGNESE
HOUSEMADE TAGLIATELLE * TRADITIONAL BEEF AND PORK SAUCE OF BOLOGNA * PARMIGIANO REGGIANO
BUILD YOUR OWN
LEMON CHICKEN PASTA
ROASTED CHICKEN * SPINACH * SUNDRIED TOMATOES * LEMON ZEST * PARMIGIANO REGGIANO * FRESH BASIL * ANGEL HAIR
LINGUINE AND MUSSELS
P.E.I. MUSSELS * HOUSEMADE SAUSAGE * TOMATO BRODO * LINGUINE
GNOCCHI
HOUSEMADE RICOTTA GNOCCHI * DELICATE TOMATO SAUCE * FRESH BASIL * PARMIGIANO REGGIANO
GNOCCHI BOLO
HOUSEMADE RICOTTA GNOCCHI * HOUSEMADE MEAT SAUCE * FRESH BASIL * PARMIGIANO REGGIANO
GNOCCHI SAUSAGE
HOUSEMADE RICOTTA GNOCCHI * DELICATE TOMATO SAUCE * HOUSEMADE SAUSAGE * FRESH BASIL * PARMIGIANO REGGIANO*
LINGUINE AND MEATBALLS
HOUSEMADE MEATBALLS * DELICATE TOMATO SAUCE * FRESH BASIL * PARMIGIANO REGGIANO * LINGUINE
MEAT LASAGNA
TRADITIONAL BEEF LASAGNA * BECHAMEL * PARMIGIANO REGGIANO
ORECCHIETTE
HOUSEMADE SAUSAGE * BROCCOLINI * SHORT PASTA * PECORINO ROMANO
PRIMAVERA
MIXED VEGGIES * PASTA OF YOUR CHOICE * SAUCE OF YOUR CHOICE *
RAGU
BRAISED SHORT RIB RAGU * FRESH RIBBON PASTA
RAVIOLI
HOUSEMADE RICOTTA FILLED RAVIOLI * HOUSEMADE SAUSAGE * CHUNKY TOMATO ROSÉ
SCALLOPS AND VODKA
HOUSEMADE VODKA SAUCE * HANDCUT PAPPARDELLE * SEA SCALLOPS * PANCETTA * FRESH BASIL
SHRIMP PASTA
LOCAL SHRIMP * BRUSCHETTA TOMATOES * WHITE WINE GARLIC * ANGEL HAIR
ZUPPA
SCALLOPS * SHRIMP * MUSSELS * GARLIC * SPICY TOMATO SAUCE * LINGUINE
SECONDI
CHICKEN FRANCESE
EGG DIPPED * TANGY LEMON SAUCE * SPINACH AND SUNDRIED TOMATOES * LINGUINE
CHICKEN MARSALA
CREMINI AND PORTOBELLO * MARSALA WINE * BUTTER * LINGUINE
CHICKEN MILANESE
PANKO CRUSTED * LEMON * ARUGULA * CHERRY TOMATOES * RED ONION * LINGUINI
CHICKEN PARM
HAND SQUEEZED TOMATOES * GARLIC * PARMIGIANO REGGIANO * LINGUINE
CHICKEN PICATTA
LEMON * WHITE WINE * CAPERS * LINGUINE
EGGPLANT FRANCESE
EGG DIPPED * TANGY LEMON SAUCE * SPINACH AND SUNDRIED TOMATOES * LINGUINE
EGGPLANT MARSALA
CREMINI AND PORTOBELLO * MARSALA WINE * BUTTER * LINGUINE
EGGPLANT MILANESE
PANKO CRUSTED * LEMON * ARUGULA * CHERRY TOMATOES * RED ONION * LINGUINE
EGGPLANT PARM
HAND SQUEEZED TOMATOES * GARLIC * PARMIGIANO REGGIANO
EGGPLANT PICATTA
LEMON * WHITE WINE * CAPERS * LINGUINE
FLOUNDER FRANCESE
EGG DIPPED * TANGY LEMON SAUCE * SPINACH AND SUNDRIED TOMATOES * LINGUINE
FLOUNDER MARSALA
CREMINI AND PORTOBELLO * MARSALA WINE * BUTTER * LINGUINE
FLOUNDER MILANESE
PANKO CRUSTED * LEMON * ARUGULA * CHERRY TOMATOES * RED ONION * LINGUINE
FLOUNDER PARM
HAND SQUEEZED TOMATOES * GARLIC * PARMIGIANO REGGIANO * LINGUINE
FLOUNDER PICATTA
LEMON * WHITE WINE * CAPERS * LINGUINE
SHRIMP FRANCESE
EGG DIPPED * TANGY LEMON SAUCE * SPINACH AND SUNDRIED TOMATOES * LINGUINE
SHRIMP MARSALA
CREMINI AND PORTOBELLO * MARSALA WINE * BUTTER * LINGUINE
SHRIMP MILANESE
PANKO CRUSTED * LEMON * ARUGULA * CHERRY TOMATOES * RED ONION * LINGUINE
SHRIMP PARM
HAND SQUEEZED TOMATOES * GARLIC * PARMIGIANO REGGIANO * LINGUINE
SHRIMP PICATTA
LEMON * WHITE WINE * CAPERS * LINGUINE
VEAL FRANCESE
EGG DIPPED * TANGY LEMON SAUCE * SPINACH AND SUNDRIED TOMATOES * LINGUINE
VEAL MARSALA
CREMINI AND PORTOBELLO * MARSALA WINE * BUTTER * LINGUINE
VEAL MILANESE
PANKO CRUSTED * LEMON * ARUGULA * CHERRY TOMATOES * RED ONION * LINGUINE
VEAL PARM
HAND SQUEEZED TOMATOES * GARLIC * PARMIGIANO REGGIANO * LINGUINE
VEAL PICATTA
LEMON * WHITE WINE * CAPERS * LINGUINE
CONTORNI
SIDE OF BROCCOLINI
OLIVE OIL * LEMON * PARMIGIANO REGGIANO
SIDE OF BRUSSELS
ROASTED BRUSSELS SPROUTS * LEMON * PARMIGIANO REGGIANO
SIDE OF MEATBALL
HOUSEMADE BEEF MEATBALL * DELICATE TOMATO SAUCE * BREADCRUMBS * PARMIGIANO REGGIANO
SIDE OF SAUSAGE
HOUSEMADE GROUND ITALIAN SAUSAGE * DELICATE TOMATO SAUCE
SIDE OF ALFREDO
SIDE OF BOLOGNESE
SIDE OF CHUNKY SAUCE
HANDSQUEEZED TOMATOES * ONION * GARLIC *
SIDE OF DELICATE
HOUSEMADE SMOOTH TOMATO SAUCE
SIDE OF ARRABIATTA
HOUSEMADE SPICY TOMATO SAUCE
SIDE OF PASTA
SIDE OF SQUASH
SIDE OF VODKA
HOUSEMADE VODKA SAUCE * PANCETTA
SIDE OF SPINACH
SAUTÉED SPINACH * LEMON * PARMIGIANO REGGIANO
DOLCI
TIRAMISU
SAVOIARDI * ESPRESSO * MASCARPONE ZABALGIONE
BROWNIE
TRIPLE CHOCOLATE ESPRESSO BROWNIE * VANILLA GELATO * CAYENNE CARAMEL SAUCE
CANNOLI
TWO HOUSEMADE CANNOLI SHELLS * RICOTTA * MASCARPONE * SEMI SWEET CHOCOLATE CHIPS
Cheesecake
ITALIAN STYLE CHEESECAKE * DARK CHERRIES STEWED IN BAROLO WINE