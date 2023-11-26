Preston's Pub
FOOD
APPETIZERS
- BAVARIAN PRETZELS$8.99
THREE SOFT BAVARIAN PRETZELS SERVED WITH WARM CHEESE & CREOLA MUSTARD.
- BONELESS WINGS$11.99
BONELESS CHICKEN WINGS. SERVED WITH CHOICE OF RANCH OR BLUE CHEESE
- CHEESE QUESADILLA$8.99
FLOUR TORTILLA STUFFED WTH MELTED CHEESES, FRESH PICO DE GALLO & JALAPENOS
- CHICKEN QUESADILLA$14.99
FLOUR TORTILLA STUFFED WITH CHICKEN, MELTED CHEESES, FRESH PICO DE GALLO & JALAPENO.
- CHICKEN TENDERS$12.99
FOUR HOME-STYLE BREADED CRISP CHICKEN TENDERS. SERVED WITH HONEY MUSTARD
- CORN DOG BITES$9.99
NATHAN'S MINI HOT DOGS WRAPPED IN A RICH CORNMEAL BATTER. DEEP FRIED TO A GOLDEN CRISP. SERVED WITH HONEY MUSTARD.
- CRAB DIP$15.99
FRESH LUMP CRABMEAT BLENDED WITH FRESH LEMON JUICE, CHARDONNAY AND SPICES. MIXED TOGETHER WITH CREAM AND CHEDDAR CHEESES. SERVED WITH NAAN
- FRIED WINGS$11.99+
CHOICE OF 6 OR 12 FRIED JUMBO WINGS. SERVED WITH RANCH OR BLUE CHEESE
- GRILLED WINGS$11.99+
CHOICE OF 6 OR 12 GRILLED JUMBO WINGS. SERVED WITH RANCH OR BLUE CHEESE
- IRISH NACHOS$10.99
FRESH HOMEMADE POTATO CHIPS TOPPED WITH CHEDDAR & JACK CHEESES, CRISPY BACON AND CORNED BEEF, FRESH PICO DE HALLO AND JALAPENOS.
- PP'S BANGING SHRIMP$12.99
LIGHTLY BREADED THEN FRIED SHRIMP TOSSED IN OUR HOMEMADE BANGIN' SAUCE.
- STACKED CAPRESE SALAD$11.99Out of stock
FRESH SLICED TOMATOES TOPPED WITH FRESH SLICED MOZZARELLA, BASIL AND TOPPED WITH A BALSAMIC REDUCTION.
- IRISH EGG ROLLS$9.99
- PICKLE CHIPS$8.99
- JALAPENO BOATS$10.99Out of stock
- NAAN$2.00
- SIDE CELERY WITH RANCH$2.00
SALADS
- CAESAR SALAD$9.99
CRISP ROMAINE LETTUCE TOSSED WITH CROUTONS, FRESHLY GRATED PARMESAN CHEESE & CAESAR DRESSING.
- CHEF SALAD$15.99
MIXED CRISP LETTUCES, HAM, TURKEY, SWISS & CHEDDAR CHEESE, HARDBOILED EGG, CARROTS, CUCUMBERS, GREEN PEPPERS AND DICED TOMATOES.
- GARDEN SALAD$9.99
MIXED CRISP LETTUCES TOPPED WITH CARROTS, CUCUMBERS, GREEN PEPPERS, DICED TOMATOES AND SHREDDED CHEESE.
- SIDE CAESAR SALAD$6.99
- SIDE SALAD$6.99
- SPINACH SALAD$11.99
FRESH SPINACH TOPPED WTIH DRIED CRANBERRIES, CANDIED PECANS, BLEU CHEESE CRUMBLES, RED ONION AND FRESH TOMATO.
SOUPS
- BOWL FRENCH ONION$6.99
TRADITIONAL BOWL OF BEEF BROTH FILLED WITH ONIONS, CROUTONS AND SMOTHERED IN MELTED AGED SWISS CHEESE
- BOWL HOMEMADE CHILI$6.99
BOWL OF OUR FRESH, CHUNKY BEEF CHILI. TOPPED WITH RED ONION AND MELTED CHEESE.
- CUP FRENCH ONION$5.00
- CUP HOMEMADE CHILI$5.00
- CUP SOUP OF THE DAY$5.00
- BOWL SOUP OF THE DAY$7.00
- ADD GRILLED CHEESE$5.00
SANDWICHES
- 3 ALARM PHILLY CHEESESTEAK$15.99
PHILLY CHEESESTEAK TOPPED WITH BACON, PEPPERJACK CHEESE, SAUTEEED ONIONS AND GREEN PEPPERS, JALAPENOS, LETTUCE, TOMATO & SRIRACHA MAYO.
- BEER BATTERED COD SANDWICH$15.99
CRISPY BEER BATTERED COD ON A TOASTED SUB ROLL, WITH LETTUCE TOMATO AND TARTER SAUCE.
- BIG BLT$13.99
SIX SLICES OF BACON, FRESH LETTUCE, TOMATO AND MAYO ON TOASTED SOURDOUGH.
- BUFFALO CHICKEN SANDWICH$14.99
CRISPY CHICKEN BREAST TOSSED IN BUFFALO SAUCE WITH LETTUCE, TOMATO & BLEU CHEESE DRESSING. SERVED ON A BRIOCHE ROLL
- FRENCH DIP$15.99
WARM ROAST BEEF AND MELTED PROVOLONE ON A TOASTED SUB ROLL. SERVED WITH AU JUS
- FRESH MOZZARELLA$15.99
FRESH SLICES OF MOZZARELLA ON A CRISP CIABATTA ROLL WIHT PESTO, SPRING MIX, SLICED TOMATOES ND A DRIZZLES OF BALSAMIC VINAIGRETTE.
- PHILLY CHEESE SUB$14.99
CHOICE OF STEAK OR CHICKEN. MELTED PROVOLONE CHEESE, SAUTEED ONIONS AND GREEN PEPPERS. LETTUCE, TOMATO & MAYO
- PRESTON'S TURKEY MELT$13.99
GRILLED AMERICAN CHEESE ON SOURDOUGH WITH WARM TURKEY, BACON, FRESH TOMATOS & RUSSIAN DRESSING.
- PUB CLUB$14.99
HAM, TURKEY, CRISP BACON, SWISSH & CHEDDAR CHEESE LAYERED BETWEEN 3 SLICES OF TOASTED SOURDOUGH BREAD WITH LETTUCE, TOMATO & MAYO.
- REUBEN$14.99
WARM CORNED BEEF, MELTED SWISS ON GRILLED SEEDED RYE WITH SAUERKRAUT AND RUSSIAN DRESSSING.
- THE CLUCKER$15.99
LIGHTLY BREADED CHICKEN BREAST TOPPED WITH PEPPERJACK CHEESE, CRISP BACON, MIXED LETTUCE, RED ONION AND SRIRACHA MAYO.
- EGG SALAD BLT$14.99Out of stock
- KICKIN' TUNA MELT$14.99Out of stock
HOMEMADE TUNA SALAD, MELTED CHEDDAR CHEESE ON GRILLED RYE WITH LETTUCE, TOMATO & JALAPENOS.
WRAPS
- CHICKEN CAESAR WRAP$13.99
GRILLED CHICKEN TOASSED WITH ROMAINE LETTUCE, PARMESAN CHEESE & CAESAR DRESSING. SERVED IN A FLOUR TORTILLA.
- CHICKEN TENDER WRAP$13.99
BREADED HOME-STYLED CHICKEN TENDERS TOPPED WITH CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, TOMATO & HONEY MUSTARD DRESSING. SERVED ON FLOUR TORTILLA.
- GREEK CHICKEN WRAP$14.99
GRILLED BLACKENED CHICKEN, CRISP ROMAINE LETTUCE, FETA CHEESE, RED ONIONS, CUCUMBERS, AND A DRIZZLE OF BALSAMIC VINAIGRETTE. SERVED IN A FLOUR TORTILLA.
- SOUTHWEST CHICKEN WRAP$14.99
GRILLED CHICKEN WITH MELTED PROVOLONE, CHEDDAR CHEESE, BACON, LETTUCE, TOMATO, JALAPENOS & BUFFALO RANCH. SERVED IN A FLOUR TORTILLA.
- TURKEY CLUB WRAP$13.99
TURKEY, BACON AND SWISS CHEESE WITH LETTUCE, TOMATOES & RANCH DRESSING. SERVED IN FLOUR TORTILLA.
SMALL STUFF
BURGERS
- CAPRESE BURGER$16.99
TOPPED WITH FRESH MOZZARELLA, TOMATO, SPRING MIX. DRIZZLED WITH PESTO AND BALSAMIC DRESSING.
- HANGOVER BURGER$16.99
TOPPED WITH A FRIED EGG, SAUSAGE PATTY, FRENCH FRIES, AMERICAN CHEESE, LETTUCE, TOMATO & RED ONION.
- BLACK & BLUE BURGER$15.99
SMOTHERED WITH CHEDDAR CHEESE, BACON AND TOPPED WITH THREE MAC & CHEESE WEDGES.
- PATTY MELT$15.99
ON GRILLED RYE TOPPED WITH SWISS, CHEDDAR, GRILLED ONIONES & MAYO.
- RODEO BURGER$16.99
TOPPED WITH TWO ONION RINGS, BACON & CHEDDAR CHEESE. SERVED WITH BBQ SAUCE ON SIDE
- TIJUANA BURGER$16.99
TOPPED WITH PEPPERJACK, JALAPENOS, PICO DE GALLO, BACON & SIDE OF CHIPOTLE RANCH.
- TURKEY BURGER CREATION$14.99
TURKEY BURGER GRILLED TO PERFECTION. SERVED ON A BRIOCHE ROLL.
- VEGGIE BURGER CREATION$14.99
VEGGIE BURKER GRILLED TO PERFECTION. SERVED ON A BRIOCHE ROLL.
- PARK BURGER$14.99
- MUSHROOM & SWISS BURGER$14.99
PIZZAS
- BBQ CHICKEN PIZZA$15.99
OUR SIGNATURE 12" CRUST TOPPED WITH BBQ SAUCE, GRILLED CHICKEN, RED ONION, BACON & WHOLE MILK MOZZARELLA.
- CHICKEN BACON PESTO PIZZA$15.99
OUR SIGNATURE 12" CRUST TOPPED WITH PESTO, BACON, CHICKEN & WHOLE MILK MOZZARELLA
- MARGHERITA PIZZA$16.99Out of stock
OUR SIGNATURE 12" CRUST TOPPED WITH OUR SIGNATURE SAUCE, FRESH TOMATO, CHOPPED BASIL, WHOLE MILK MOZZARELLA.
- MEATLOVERS PIZZA$15.99
OUR SIGNATURE 12" CRUST TOPPED WITH OUR SIGNATURE SAUCE, PEPPERONI, SAUSAGE, HAM, BACON & WHOLE MILK MOZZARELLA.
- PIZZA$9.99
OUR SIGNATURE 12" CRUST TOPPED WITH OUR SIGNATURE SAUCE & WHOLE MILK MOZZARELLA.
ENTREES
- BLACKENED SALMON FILET$19.99
GRILLED SALMON FILET LIGHTLY COATED WITH BLACKENING SEASONING. SERVED WITH STEAMED VEGETABLES & SIDE SALAD.
- CHICKEN TENDER PLATTER$16.99
- FISH N' CHIPS$17.99
GOLDEN BROWN BEER BATTERED COD WITH TARTER SAUCE. SERVED WITH FRENCH FRIES & COLE SLAW
- BANGIN FISH TACOS$13.99
- SHEPHERDS PIE$17.99
DESSERTS
SIDES
MONTHLY SPECIALS
SAUCES
DRINKS
BEVERAGES
- APPLE JUICE$3.49
- BARQ'S$2.99
- BOTTLED WATER$1.99
- COFFEE$2.99
- COKE$2.99
- COKE ZERO$2.99
- CRANBERRY JUICE$3.49
- DIET COKE$2.99
- GINGER ALE$2.99
- HOT CHOCOLATE$2.99
- HOT TEA$3.49
- LEMONADE$2.99
- MILK$3.49
- MR. PIBB$2.99
- ORANGE JUICE$3.49
- Pinneapple Juice$3.99
- RED BULL$4.00
- Shirley Temple$3.29
- SPRITE$2.99
- SWEET TEA$2.99
- UNSWEET TEA$2.99
TO GO COCKTAILS
- MARGARITA QUART$24.99
Now add your favorite cocktail TO GO!! ONLY SOLD IN QUARTS (quarts are equivalent to 4 drinks) MUST SHOW ID AT PICK UP!!
- PRESTONS PUNCH QUART$24.99
Dark Spiced Rum, Peach Schnapps, Pineapple Juice & Grenadine. Now add your favorite cocktail TO GO!! ONLY SOLD IN QUARTS (quarts are equivalent to 4 drinks) MUST SHOW ID AT PICK UP!!
- PARK MIMOSA QUART$24.99
Vodka, Champagne, Peach Schnapps, OJ, Cranberry & Grenadine. Now add your favorite cocktail TO GO!! ONLY SOLD IN QUARTS (quarts are equivalent to 4 drinks) MUST SHOW ID AT PICK UP!!
- MOSCOW MULE QUART$24.99
Now add your favorite cocktail TO GO!! ONLY SOLD IN QUARTS (quarts are equivalent to 4 drinks) MUST SHOW ID AT PICK UP!!
- PEACH BOURBON LEMONADE QUART$24.99
Kentucky Bourbon, Peach Puree & Lemonade. Now add your favorite cocktail TO GO!! ONLY SOLD IN QUARTS (quarts are equivalent to 4 drinks) MUST SHOW ID AT PICK UP!!
- WHITE SANGRIA QUART$24.99
Mango-Pineapple Vodka, Peach Schnapps, Pinot Grigio, Pineapple Juice & Soda Water. Now add your favorite cocktail TO GO!! ONLY SOLD IN QUARTS (quarts are equivalent to 4 drinks) MUST SHOW ID AT PICK UP!!
- BLOODY MARY QUART$24.99
Now add your favorite cocktail TO GO!! ONLY SOLD IN QUARTS (quarts are equivalent to 4 drinks) MUST SHOW ID AT PICK UP!!
- Long Island Quart$24.99