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Rampoldi NY 49 West 64th Street
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APPETIZERS
CARPACCIOS
TARTARE
PIZZA
PASTA & RISOTTO
FISH & SEAFOOD
MEATS
SIDE DISH
DESSERT
APPETIZERS
QUINOA SALAD
$19.00
OYSTERS 12 PCS
$48.00
CAESER SALAD
$26.00
TUNA SALAD
$29.00
VITELLO TONNATO
$32.00
FOIES GRAS TERRINE
$37.00
PATA NEGRA HAM
$39.00
CAVIAR RAMPOLDI 28G
$120.00
CAVIAR RAMPOLDI 50G
$170.00
ASPARAGUS MOUSELLINE
$23.00
ESCARGOTS
$29.00
EGGPLANT PARMIGIANA
$31.00
CALAMARI AND ARTICHOKES
$36.00
CARPACCIOS
TOMATO CARPACCIO
$24.00
TUNA CARPACCIO
$29.00
BEEF CARPACCIO CLASSIC
$32.00
OCTOPUS CARPACCIO
$35.00
TARTARE
SALMON TARTARE
$29.00
BEEF TARTARE CLASSIC
$35.00
CRAB TARTARE
$42.00
CAVIAR BEEF TARTARE
$49.00
PIZZA
TRUFFLE PIZZA
$43.00
QUEEN MARGHERITA
$29.00
PASTA & RISOTTO
PENNE ARRABBIATA
$26.00
PACCHERI SICILIANA
$29.00
TAGLIATELLE BEEF RAGU
$31.00
CRAB RAVIOLI
$41.00
RISOTTO PORCINI TRUFFLES
$47.00
SPAGHETTI LOBSTER
$59.00
FISH & SEAFOOD
SALMON FILET
$42.00
SCALLOPS
$52.00
BRANZINO GRILLED
$58.00
LOBSTER THERMIDOR
$59.00
SOLE MEUNIERE
$79.00
MEATS
DUCK CONFIT
$39.00
BRAISED BEEF
$45.00
SEARED FOIE GRAS TRUFFLES
$49.00
LAMB GIGOT
$59.00
BEEF ROSSINI
$79.00
SPICY CHICKEN CAJUN
$39.00
GRILLED ANGUS BEEF FILET
$59.00
TOMAHAWK FOR 2
$220.00
SIDE DISH
RICE
$16.00
MIXED GREEN SALAD
$16.00
MIX VEGETABLES
$16.00
BROCCOLI
$16.00
MASHED POTATOES
$16.00
TRUFFLE MASHED POTATO
$18.00
FRENCH FRIES
$16.00
TRUFFLE FRENCH FRIES
$16.00
DESSERT
TIRAMISU RAMPOLDI
$16.00
LEMON MERINGUE
$17.00
CHOCOLATE FONDANT
$18.00
TARTE TATIN
$18.00
PROFITEROLES
$19.00
Rampoldi Restaurant Location and Ordering Hours
(212) 799-1000
49 West 64th Street, New York, NY 10023
Closed
• Opens Friday at 5:15PM
All hours
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