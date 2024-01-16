Reckless Noodle House Seattle 2519 S Jackson St
FOOD
SNACKS
SMALL BITES
- BO LA LOT - BEEF IN BETEL LEAVES
RIBEYE STEAK WRAPPED IN BETEL LEAVES, BANH HOI NOODLES, FRESH HERBS, PINEAPPLE, CUCUMBER, PEANUTS, SCALLION OIL, TOASTED CHILI LIME FISH SALT$14.00
- BAO CHICKEN CURRY W/ MUSHROOM$5.00
- DRUNKEN CHICKEN WINGS$14.00
- MU XU - ROASTED DUCK CRISPY ROLL
DUCK, CABBAGE, WOOD EAR MUSHROOM, LETTUCE, CARROTS, SCALLIONS, SAMBAL HOISIN (S)$10.00
- CARAMELIZED PORK FRESH ROLL
CARAMELIZED PORK BELLY, VERMICELLI NOODLES, LETTUCE, PICKLED DAIKON + CARROTS, FRESH HERBS, HANOI FISH SAUCE (GF)$10.00
- WOK BLISTERED GREEN BEANS
SHALLOTS, GARLIC, JALAPENOS & RED CHILLIS$11.00
- LEMONGRASS LARB
CUCUMBER, RED ONION, HERBS, TOASTED CHILI LIME SAUCE, TOASTED RICE POWDER, CILANTRO (GF,S)$12.00
- BAO LOBSTER RANGOON$14.00
- PAPAYA SALAD
SHREDDED GREEN PAPAYA, SMASHED LONG BEAN, TOMATO, BIRD'S EYE CHILE, PEANUTS, LIME, FISH SAUCE (GF)$9.00
- CRISPY SAIGON CARAMELIZED PRAWNS
BLACK PEPPER, FISH SAUCE, GARLIC, SHALLOT, LEMONGRASS, TOMATO, EGG WHITES (GF,S)$19.00
- THAI BASIL CLAMS$19.00
- SHANGHAI SPICY WONTONS
RED RAB, PORK, SHRIMP, BALSAMIC SOY GLAZE, SICHUAN NUMBING OIL, MUSTARD GREENS (S)$9.00
- KID NOODLE BOWL$7.00
LARGE BITES
- CURRY VERMICELLI BOWL
COCONUT CURRY BROTH, GREEN BEANS, CARROTS, ONIONS, YUKON GOLD POTATOES, SCALLION, CILANTRO (S)$19.00
- FIVE SPICED DUCK CONFIT
MUSCOVY DUCK LEG AND THIGH, ROASTED DUCK BROTH, BLACK VINEGAR, THICK WHEAT NOODLES, BABY BOK CHOW, SICHUAN NUMBING OIL, MUSTARD GREENS & GOJI BERRIES$27.00
- FIELD GREEN FRIED RICE
TURMERIC LEMONGRASS RICE, KALE, BABY BOK CHOY, SCRAMBLED EGGS, GARLIC OIL, SEA SALT (GF, V)$18.00
- HOKKIEN WOK NOODLES
YELLOW WHEAT NOODLES, PORK SHOULDER, PRAWNS, SQUID, EGG, BEAN SPROUTS, TOMATO, SAMBAL FISH SAUCE (S)$19.00
- LOBSTER FRIED RICE
EAST COAST LOBSTER, TWO EGGS SOFT SCRAMBLED, TURMERIC RICE, MUSHROOMS, SHALLOTS, TOMATO, SCALLIONS & SEA SALT (GF,S)$27.00
- MA LA BRAISED BEEF CHEEK NOODLES
THICK WHEAT NOODLES, MUSTARD GREENS, SICHUAN NUMBING OIL, PICKLED FRESNO PEPPER$21.00
- CHACA LA VONG - WOK SEARED TURMERIC ROCK FISH
DILL, FENNEL, LEMONGRASS, GALANGAL, COCONUT CREAM, FRESH HERBS, VERMICELLI NOODLES, TOASTED CHILI LIME FISH SAUCE (GF)$21.00
- RECKLESS FRIED RICE
TURMERIC COCONUT RICE, SOFT BOILED EGG, SCRAMBLED EGG, CHILI JAM, SOY, THAI BASIL, SCALLIONS, TOMATO AND CUCUMBER (S)$19.00
- BRAISED RIBS$23.00
- VEGAN HOKKIEN WOK$19.00
- TAMARIND SEAFOOD UDON
SHRIMP, SQUID AND CLAMS.TOMATO, MUSHROOM, LEMONGRASS TAMARIND BROTH (S)$22.00
- VEGETARIAN HOKKIEN WOK$19.00
SIDE BITES
SWEET BITES
- COCONUT TAPIOCA WITH PANDAN SORBET
ROASTED PINEAPPLE & COCONUT$7.00
- SEASONAL ICE CREAM
ASK YOUR SERVER$7.00
- VIETNAMESE COFFEE CREME BRULEE$9.00
- RECKLESS AND BEAUTIFUL
CAYMUS Vs COGNAC AND GRAND MARNIER$13.00
- AMARO SOUR
AVERNA AMARO, OLD FORESTER RYE, LEMON, EGG WHITE, BITTERS & NUTMEG*$13.00
- ESPRESSO MARTINI
MR. BLACK COFFEE LIQUEUR, VODKA, COLD BREW, CHOCOLATE BITTERS, EGG WHITE*$13.00
- Add Scoop$4.00
DRINKS
COCKTAILS
- AVIATION$13.00
- BANANA HAMMOCK$13.00
- BODY BY RECKLESS$13.00
- COOL AS A CUCUMBER$13.00
- CROUCHING TIGER$13.00
- THE DEVIL MAKES THREE$14.00
- THE DIRTY SANCHEZ$13.00
- FEVER DREAM$13.00
- HEMINGWAYS DAQUIRI$13.00
- KEEPIN IT REAL$9.00
- RECKLESS LOVE$13.00
- MAI TAI$13.00
- BARREL AGED MANHATTAN$14.00
- RECKLESS MULE$13.00
- BARREL AGED NEGRONI$13.00
- OAXACAN OLD FASHIONED$13.00
- OH GOD YES$13.00
- THE OLD MAN AND THE SEA$13.00
- DAKOTAS PAINKILLER$13.00
- REBEL WITHOUT A CAUSE$13.00
- RECKLESS ENDANGERMENT$13.00
- RED HOOK$14.00
- SANGRE Y SANGRE$14.00
- SAIGON SPRITZ$13.00
- SINGAPORE SLING$13.00
- WHITE NEGRONI$13.00
- ROAD TO ZION$13.00
- DEATH BY ZOMBIE$14.00
BEER
WINE
- LA VIELLE FERME BLEND 6 oz$10.00
- LA VIELLE FERME BLEND 9 oz$15.00
- COELHO PINOT NOIR 6 oz$12.00
- COELHO PINOT NOIR 9 oz$18.00
- COELHO PINOT NOIR BTL$48.00
- TWIN VINES VINHO VERDE 6 oz$10.00
- TWIN VINES VINHO VERDE 9 oz$15.00
- TWIN VINES VINHO VERDE BTL$40.00
- SINCERITE SAUV BLANC 6 oz$12.00
- SINCERITE SAUV BLANC 9 oz$18.00
- SINCERITE SAUV BLANC BTL$48.00
- MARIUS ROSE 6 oz$10.00
- MARIUS ROSE 9 oz$15.00
- MARIUS ROSE BTL$40.00
- SERENELLO GLASS$12.00
- SERENELLO BTL$48.00
- TRADICION HIDALGO TEMPRANILLO 2015$48.00
- RAEBURN CABERNET$48.00
AGAVE
- EL VIEJO TABERNA$9.00
- PELETON$10.00
- 400 CONEJOS$11.00
- 400 CONEJOS TOBALA$12.00
- CASAMIGOS BLANCO$15.00
- CASAMIGOS REPO$17.00
- CASAMIGOS ANEJO$20.00
- DON JULIO BLANCO$14.00
- DON JULIO REPO$16.00
- DON JULIO ANEJO$18.00
- EL TESORO BLANCO$13.00
- EL TESORO REPO$15.00
- EL TESORO ANEJO$20.00
- ILLEGAL JOVEN$14.00
- ILLEGAL REPO$15.00
- LEYENDA GUERERRO$17.00
AMARO
CORDIALS
GIN
RUM
RYE
SCOTCH
VODKA
WHISKEY
- OLD FORESTER$10.00
- ANGELS ENVY BOURBON$13.00
- BASIL HAYDEN$12.00
- BRECKENRIDGE$14.00
- BUFFALO TRACE$10.00
- BULLEIT BOURBON$10.00
- CONNEMARA IRISH$12.00
- CROWN ROYAL$9.00
- ENGLISH WHISKEY$16.00
- FUKANO 10 YR$20.00
- JACK DANIELS$9.00
- JAMESON$9.00
- KNOB CREEK$11.00
- KURA$16.00
- MAKERS MARK$9.00
- MCCARTHYS SINGLE MALT$15.00
- MICHTERS BOURBON$15.00
- NIKKA COFFEY GRAIN$18.00
- NIKKA COFFEY MALT$20.00
- OHISHI SHERRY CASK$15.00
- REDBREAST LUSTAU$15.00
- STRANAHANS$14.00
- WESTLAND$13.00
- WESTLAND BLACK RAVEN$20.00
- WOODFORD RESERVE$11.00
- WOODFORD BRANDY CASK$17.00
- Yamazaki 12$25.00