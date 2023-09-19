Republic BBQ
FOOD
APPETIZERS
BRISKET TACOS
TWO SOFT FLOUR TORTILLAS FILLED WITH SMOKED BRISKET AND TOPPED WITH CHEESE, PICO DE GALLO, SOUR CREAM, AND SALSA
CHEESE FRIES
SMOKED CHICKEN WINGS
9 PCS SMOKED TO PERFECTION, TOSSED IN ONE OF OUR SIGNATURE SAUCES. CHOICE OF HABANERO, BUFFALO, OR LEMON PEPPER.
CHILI CON QUESO
FRIED PICKLES
SERVED WITH A SIDE OF RANCH
LOADED FRIES
FRESHLY CUT FRIES TOPPED WITH CHILI CON QUESO, GUACAMOLE, SOUR CREAM, PICO DE GALLO, AND JALAPENOS.
LOADED NACHOS
YOUR CHOICE OF FRESHLY FRIED TORTILLA OR POTATO CHIPS TOPPED WITH CHILI CON QUESO, GUACAMOLE, SOUR CREAM, PICO DE GALLO, AND JALAPENOS.
ONION RINGS
HOUSE BATTERED ONION RINGS.
PORK RINES
STUFFED BRISKET JALAPENO POPPERS
FOUR LARGE JALAPENOS STUFFED WITH OUR SIGNATURE CHOPPED BRISKET AND FRIED TO PERFECTION.
LOADED PORK RINES
SALADS
HOUSE SALAD
MIXED GREENS TOPPED WITH CHEESES, RED ONIONS, AND TOMATOES, CUCUMBERS, AND CROUTONS. WITH YOUR CHOICE OF DRESSING.
CHOPPED SALAD
MIXED GREENS TOPPED WITH CHOPPED BRISKET, APPLEWOOD SMOKED BACON, CRUMBLED BLUE CHEESE, TOMATOES, CUCUMBERS, AND RED ONIONS. SERVED WITH YOUR CHOICE OF DRESSING.
EMPIRE SALAD
MIXED GREENS TOPPED WITH FRESHLY BATTERED CHICKEN TENDERS, TOMATOES, RED ONIONS, MIXED CHEESE, CUCUMBERS. SERVED WITH YOUR CHOICE OF DRESSING.
SANTE FE SALAD
MIXED GREENS TOPPED WITH MESQUITE GRILLED CHICKEN BREAST, TORTILLA STRIPS, MIXED CHEESE, TOMATOES, AND RED ONIONS. SERVED WITH CILANTRO LIME DRESSING.
BAKED POTATOS
SANDWICHES & BURGERS
HAMBURGER
8 OZ. MESQUITE GRILLED ANGUS PATTY SERVED WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, AND MAYO.
REPUBLIC BURGER
8 OZ. MESQUITE GRILLED ANGUS PATTY SERVED WITH BACON, GRILLED ONIONS, JALAPENOS, A FRIED EGG, AND REPUBLIC SAUCE.
SOUTHWEST BURGER
8 OZ. MESQUITE GRILLED ANGUS PATTY SERVED WITH PEPPER JACK CHEESE, SLICED AVOCADOS, SLICED JALAPENOS AND GRILLED ONIONS.
CHICKEN SANDWICH
MESQUITE GRILLED CHICKEN BREAST SERVED WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, AND MAYO.