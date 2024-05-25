Online Ordering Coming May 6th!
Ricky Bakery Coral Way
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BOGORB
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PROMO ITEMS (MAX 2 per Order)
ONLINE FOOD
DESAYUNOS
- #1 - 2 HUEVOS FRITOS/JAMON O PAVO/PAPAS FRITAS$8.99
- #2 - 3 HUEVOS REVUELTOS/JAMON O PAVO/PAPAS FRITAS$9.99
- #3 - TORTILLA - JAMON/QUESO/CEBOLLA$9.99
- #4 - DESAYUNO COMPLETO$11.99
- TOSTADA CUBANA CON MANTEQUILLA$2.99
- TOSTADA PAN BAGUETTE$2.99
- TOSTADA CUBANA CON QUESO CREMA$4.49
- TOSTADA CUBANA CON JAMON Y QUESO SUIZO$7.99
- TOSTADA CUBANA CON QUESO SUIZO$4.49
PASTELES
EMPANADAS
CROQUETAS
PAPA RELLENA
YUCA RELLENA
BOCADITOS DE MIGA INDIVIDUAL
SANDWICHES/MINI/MIGA
- PAN CON TORTILLA$9.99
- CROISSANT SANDWICH$9.99
- CROISSANT "DESAYUNO"$10.99
- CROQUETA SANDWICH$11.99
- PAN CON BISTEC$12.99
- RICKY PAN CON BISTEC$13.99
- BAGUETTE ESPAÑOL$9.99
- TUNA SANDWICH$9.99
- CUBAN SANDWICH$11.99
- MEDIA NOCHE$9.99
- PAVO SANDWICH$10.99
- MINI CUBANO$5.45
- MINI MEDIA NOCHE$5.45
- MINI PAVO SANDWICH$5.45
- 4 PCS - PASTA BOCADITOS$4.25
- 4 PCS - LASCA BOCADITOS$5.25
ENSALADAS/PASTAS
ONLINE BEBIDAS
BATIDOS 16OZ
BEBIDAS FRIAS
CHOCOLATE CALIENTE
CORTADITO
FAIR LIFE PROTEIN
JUGOS EN BOTELLAS
SODAS EN LATAS
DULCES EN BOLSAS / ENVASES
BOLSAS / ENVASES DE DULCES (Copy)
ONLINE FIESTA Y DULCE
CAKES
DULCES/ TAMAÑO FAMILIAR
BANDEJAS DE FIESTA
MENU DE PARTY
6" CAKES REDONDO VIDRIERA (6PP)
8" CAKES REDONDOS VIDRIERA (15 PP)
CAKES - ESPECIALIDADES VIDRIERA O POR ORDEN
POSTRES FAMILIARES
CAKES ORDENES ESPECIAL
6" CAKE REDONDO DOBLE (12 PP)
- 6" CAKE VAINILLA MERENGUE DOBLE/ RELLENO NATILLA (12 PP)$31.17
- 6" CAKE VAINILLA NATA/BUTTERCREAM DOBLE / RELLENO NATILLA (12 PP)$41.57
- 6" RUM CAKE FONDANT DOBLE / DECO SIMPLE (12 PP)$51.96
- 6" CAKE ROSETAS VAINILLA/MERENGUE/NATILLA (12 PP)$41.57
- 6" CAKE ROSETAS VAINILLA NATA/BUTTER CREAM (12 PP)$41.57
- 6" CAKE ROSETAS RUM CAKE/NATA O BUTTERCREAM (12 PP)$51.96
8" CAKES REDONDO DOBLE (30PP)
- 8" CAKE VAINILLA / MERENGUE / NATILLA DOBLE (30PP)$41.57
- 8" CAKE VAINILLA / NATA-BUTTERCREAM DOBLE (30PP)$62.36
- 8" RUM CAKE / NATA-BUTTERCREAM DOBLE (30PP)$72.75
- 8" CAKE ROSETAS VAINILLA/MERENGUE/NATILLA DOBLE (30PP)$41.57
- 8" CAKE ROSETAS VAINILLA/NATA O BUTTERCREAM DOBLE (30PP)$62.36
- 8" RUM CAKE ROSETAS/NATAO BUTTERCREAM DOBLE (30PP)$72.75
- 8" CAKE UNICORNIO VAINILLA/MERENGUE/NATILLA DOBLE (30PP)$62.36
- 8" CAKE UNICORNIO VAINILLA/NATA O BUTTERCREAM DOBLE (30PP)$83.15
- 8" RUM CAKE UNICORNIO/NATA O BUTTERCREAM DOBLE (30PP)$93.54
- 8" CAKE MUÑECA VAINILLA/ MERENGUE/ NATILLA DOBLE (30PP)$62.36
- 8" CAKE MUÑECA VAINILLA/NATA O BUTTERCREAM DOBLE (30PP)$83.15
- 8" RUM CAKE/NATA O BUTTERCREAM DOBLE (30PP)$93.54
Ricky Bakery II (Coral Way) Location and Ordering Hours
(786) 552-9494
Closed • Opens Saturday at 6AM