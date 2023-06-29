Hi Flora!


DRINKS

CARROTRITA

$19.00

BONBUZ. CARROTS. TANGERINE. LIME. *VEGAN

STRAWBERRY SUNBURST

$19.00

MANGO SYRUP. LEMONGRASS KOMBUCHA. BASIL. *VEGAN

SMOKED JUNIPER

$19.00

BEET. JUNIPER BERRIES. LEMON. AGAVE. BUBBLES. *ORGANIC & VEGAN

Hi! LEMONADE

$14.00

KAVA. MAPLE SYRUP *ORGANIC & VEGAN

HAZELNUT HORCHATA

$16.00Out of stock

FORBIDDEN RICE. MAPLE. CINNAMON. *ORGANIC & VEGAN

LIVENER BUBBLES

$14.00

GINGER BEER. *VEGAN

MELLOW MULE & CREAM

$13.00

PINAPPLE EXPRESS TERPNES. OAT MILK

POMPELMO

$13.00

LOCAL. BY 3LECHE *VEGAN

MOON WATER SHOT

$8.88

COLLECTED DURING THE FULL MOON *DISTILLED & VEGAN

ICED BLOSSOMS

$12.00

*ORGANIC & VEGAN

BLUE LOTUS TEA

$12.00

*ORGANIC & VEGAN

DREAM TEA

$7.77

POPPY. WILD CHERRY BARK. TULSI. LEMON BALM. *ORGANIC & VEGAN

DROPLET. PRETTY BALANCED

$7.77

WHITE PEACH. MORINGA. ASHWAGANDHA. VERBENA.

DROPLET. PRETTY BRIGHT

$7.77Out of stock

YUZU. GINGER. RIESHI. COCONUT NECTAR.

DROPLET. PRETTY HAPPY

$7.77

PASSION FRUIT. VANILLA. RHODIOLA ROSEA. COCOA.

GHIA. LIME 7 SALT SPRITZ

$8.88

BITTER APERITIVO

PARCH. PRICKLY PALOMA

$8.88

ORGANIC BLUE WEBER AGAVE. PRICKLY PEAR. BITTERS. JICAMA. HIBISCUS. LIME. DESERT BOTANICALS.

AVEC.

$5.55

JALPENO & BLOOD ORANGE

GHAI BUBBLES

$16.00

APERITIF