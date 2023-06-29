Hi Flora!
DRINKS
CARROTRITA
$19.00
BONBUZ. CARROTS. TANGERINE. LIME. *VEGAN
STRAWBERRY SUNBURST
$19.00
MANGO SYRUP. LEMONGRASS KOMBUCHA. BASIL. *VEGAN
SMOKED JUNIPER
$19.00
BEET. JUNIPER BERRIES. LEMON. AGAVE. BUBBLES. *ORGANIC & VEGAN
Hi! LEMONADE
$14.00
KAVA. MAPLE SYRUP *ORGANIC & VEGAN
HAZELNUT HORCHATA
$16.00Out of stock
FORBIDDEN RICE. MAPLE. CINNAMON. *ORGANIC & VEGAN
LIVENER BUBBLES
$14.00
GINGER BEER. *VEGAN
MELLOW MULE & CREAM
$13.00
PINAPPLE EXPRESS TERPNES. OAT MILK
POMPELMO
$13.00
LOCAL. BY 3LECHE *VEGAN
MOON WATER SHOT
$8.88
COLLECTED DURING THE FULL MOON *DISTILLED & VEGAN
ICED BLOSSOMS
$12.00
*ORGANIC & VEGAN
BLUE LOTUS TEA
$12.00
*ORGANIC & VEGAN
DREAM TEA
$7.77
POPPY. WILD CHERRY BARK. TULSI. LEMON BALM. *ORGANIC & VEGAN
DROPLET. PRETTY BALANCED
$7.77
WHITE PEACH. MORINGA. ASHWAGANDHA. VERBENA.
DROPLET. PRETTY BRIGHT
$7.77Out of stock
YUZU. GINGER. RIESHI. COCONUT NECTAR.
DROPLET. PRETTY HAPPY
$7.77
PASSION FRUIT. VANILLA. RHODIOLA ROSEA. COCOA.
GHIA. LIME 7 SALT SPRITZ
$8.88
BITTER APERITIVO
PARCH. PRICKLY PALOMA
$8.88
ORGANIC BLUE WEBER AGAVE. PRICKLY PEAR. BITTERS. JICAMA. HIBISCUS. LIME. DESERT BOTANICALS.
AVEC.
$5.55
JALPENO & BLOOD ORANGE
GHAI BUBBLES
$16.00
APERITIF
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