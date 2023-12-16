Rutabaga Juicery & Eats Crofton
EAT
BOWLS
- ACAI & MAQUI$11.75
[IN THE MIX] - ACAI, MAQUI, BANANA, MANGO, PINEAPPLE, HOUSEMADE CASHEW MILK [ON THE TOP] - GRANOLA, COCONUT, STRAWBERRY, BLUEBERRY
- CACAO PROTEIN$11.75
[IN THE MIX] - RAW CACAO, PEA PROTEIN, BANANA, AGAVE, HOUSEMADE CASHEW MILK [ON THE TOP] - GRANOLA, BANANA, STRAWBERRY, ALMOND BUTTER, CACAO NIBS
- MATCHA$11.75
[IN THE MIX] - MATCHA GREEN TEA, BANANA, AGAVE, HOUSEMADE CASHEW MILK [ON THE TOP] - GRANOLA, COCONUT, CASHEW BUTTER, BLUEBERRY, CACAO NIBS
- PITAYA$11.75
[IN THE MIX] - PITAYA, MANGO, PINEAPPLE, COCONUT WATER [ON THE TOP] - GRANOLA, COCONUT, KIWI, PINEAPPLE
- PB&J$11.75
[IN THE MIX] - ACAI, BLUEBERRY, BANANA, PEANUT BUTTER, HOUSEMADE CASHEW MILK [ON THE TOP] - GRANOLA, BANANA, BLUEBERRY, CACAO NIBS
- SUNSHINE$11.75
[IN THE MIX] - MANGO, PINEAPPLE, APPLE JUICE [ON THE TOP] - GRANOLA, COCONUT, PINEAPPLE, KIWI
- STRAWBERRY NICECREAM$11.75
[IN THE MIX] - STRAWBERRY, BANANA, AGAVE, HOUSEMADE CASHEW MILK [ON THE TOP] - GRANOLA, CASHEW BUTTER, STRAWBERRY, COCONUT, CACAO NIBS
- MINT CHOC CHIP$11.75
[IN THE MIX] - MINT, CACAO, CACAO NIBS, BANANA, AGAVE, HOUSEMADE CASHEW MILK [ON THE TOP] - GRANOLA, COCONUT, STRAWBERRY, CACAO NIBS
- GINGERBREAD$11.75
[IN THE MIX] - GINGER, OATS, FLAX, TURMERIC, BANANA, HONEY, HOUSEMADE CASHEW MILK [ON THE TOP] - GRANOLA, BANANA, COCONUT, SLICED ALMONDS, HONEY DRIZZLE
- EXTRA GRANOLA (ON THE SIDE)$1.50
TOASTS
- AVOCADO$6.95
SMASHED AVOCADO, TOMATO, EVERYTHING SEED MIX, MICROGREENS
- NUT BUTTER BANANA$6.95
LOCAL ALMOND BUTTER, BANANA, LOCAL GRANOLA CRUMBLE, HONEY
- SMOKY SHROOMS$6.95
LOCAL BABA GANOUSH, LOCAL PICKLED MUSHROOM SALAD, MICROGREENS, RED PEPPER JELLY
- PB & BLUES$6.95
LOCAL PEANUT BUTTER, BLUEBERRIES, HONEY DRIZZLE
- BROWNIE BATTER$6.95
CHOCOLATE TAHINI, STRAWBERRIES, LOCAL GRANOLA CRUMBLE
- SPICY HUMMUS$6.95Out of stock
SPICY HUMMUS, CUCUMBER, PUMPKIN SEEDS, EVERYTHING BAGEL MIX, MICROGREENS
- CLASSIC CHICKPEA SALAD$6.95
HOUSEMADE CLASSIC CHICKPEA SALAD MIX ATOP SPRING GREENS TOPPED WITH MICROGREENS *GF sandwiches are toasted only
- BUFFALO CHICKPEA SALAD$6.95
HOUSEMADE BUFFALO CHICKPEA SALAD MIX ATOP MIXED GREENS, WITH VEGAN BLUE CHEESE DRIZZLE AND SHAVED CELERY *GF sandwiches are toasted only
- CLASSIC CHICKPEA FILLING - SMALL$7.00
- CLASSIC CHICKPEA FILLING - LARGE$12.00
- BUFFALO CHICKPEA FILLING-SMALL$7.00
- BUFFALO CHICKPEA FILLING-LARGE$12.00
MUESLI BOWLS
SOUP OF THE DAY
- CARROT GINGER$7.00Out of stock
- MOROCCAN LENTIL$7.00Out of stock
- SWEET POTATO CURRY (SPICY)$7.00Out of stock
- VEGETARIAN THREE BEAN CHILI$7.00Out of stock
- VEGAN TORTILLA$7.00
- ORGANIC SPLIT PEA & KALE$7.00Out of stock
- TOMATO W/ GARDEN VEGETABLES$7.00Out of stock
- CREAMY BUTTERNUT SQUASH$7.00Out of stock
- CLASSIC MINESTRONE$7.00Out of stock
DRINK
COLD-PRESSED JUICE
- SUPERGREEN$9.00
ROMAINE, SPINACH, KALE, CELERY, CUCUMBER, GINGER, BASIL, LEMON
- VEGETAL$9.00
SPINACH, KALE, CELERY, CUCUMBER, GREEN APPLE, MINT, PARSLEY, LEMON
- SWEET TART$9.00
SPINACH, KALE, PINEAPPLE, CUCUMBER, GREEN APPLE, MINT, LIME
- CELERY$9.00
CELERY
- PINEAPPLE LIME ELIXIR$9.00
PURE COCONUT WATER CUT WITH COLD PRESSED PINEAPPLE AND LIME JUICE
- NECTAR$9.00
WATERMELON, PINEAPPLE, STRAWBERRY, GREEN APPLE, MINT
- ZEST$9.00
ORANGE, GRAPEFRUIT, LEMON, GINGER, TURMERIC, GREEN APPLE, CARROT
- EARTH$9.00
BEET, CARROT, CELERY, ORANGE, GINGER, SPINACH, CILANTRO
- VIBRANT$9.00
BEET, CARROT, PINEAPPLE, ORANGE, GRAPEFRUIT
BLENDS
- KIDS 'NANA BERRY$6.00
BANANA, STRAWBERRY, HONEY, HOUSEMADE CASHEW MILK
- ACAI RECHARGE$8.25
COCONUT WATER, ACAI, MANGO, BLUEBERRY, PINEAPPLE
- GREEN PROTEIN$8.25
SPINACH, BANANA, PEA PROTEIN, CASHEW BUTTER, CINNAMON, MAPLE, HOUSEMADE CASHEW MILK
- BREAKFAST$8.25
OATS, FLAX, ALMOND BUTTER, BANANA, CINNAMON, TURMERIC, HONEY, HOUSEMADE CASHEW MILK
- KIDS BERRIED$6.00
APPLE JUICE, RASPBERRY, BLUEBERRY, BANANA
- BERRIED$8.25
RASPBERRY, BLUEBERRY, STRAWBERRY, CHIA, BANANA, APPLE JUICE
- GREEN ZINGER$8.25
SPINACH, KALE, MINT, BANANA, PINEAPPLE, APPLE JUICE
- REFRESH$8.25
COCONUT WATER, MANGO, STRAWBERRY, PINEAPPLE
- KIDS ELVIS$6.00
HOUSEMADE CASHEW MILK, BANANA, RAW CACAO, ALMOND BUTTER, MAPLE
- PB POWER CHOC$8.25
RAW CACAO, PEANUT BUTTER, PEA PROTEIN, BANANA, MAPLE, HOUSEMADE CASHEW MILK
- BLUEBERRY MACA$8.25
BLUEBERRY, BANANA, MACA, CASHEW BUTTER, CINNAMON, MAPLE, HOUSEMADE CASHEW MILK
- LUSH$8.25
RAW CACAO, MACA, RASPBERRY, BANANA, MAPLE, HOUSEMADE CASHEW MILK
COFFEE
- PEPPERMINT MOCHA$5.50
OPEN SEA'S ESPRESSO, RICH RAW CACAO AND SWEET PEPPERMINT LATTE
- SPICED APPLE CIDER$5.00
HOT APPLE CIDER MUDDLED WITH CINNAMON, NUTMEG, CLOVES, LEMONPEEL AND GINGER
- CINNAMON MAPLE LATTE$5.50
MADE WITH LOCAL MAPLE SYRUP AND WARMING CINNAMON SPICE
- HAZELNUT MOCHA$5.50
RICH RAW CACAO MOCHA SWEETENED WITH SWEET HAZELNUT
- AMETHYST LATTE$5.50
FLORAL NOTES OF LAVENDAR + A SUBTLE CRUNCH OF VANILLA SUGAR
- VANILLA LATTE$5.00
- LATTE$4.50
- MOCHA$5.00
- MATCHA LATTE$5.00
- AMERICANO$4.00
- CORTADO$3.95
- ESPRESSO$2.95
- COLD BREW$5.00
- GOLDEN CHAI$5.00
- ICED RED EYE$5.50
COLD BREW WITH ESPRESSO SHOT, SERVED OVER ICE
- HOT TEA$2.75
RETAIL
RETAIL
- MICHELE'S GRANOLA$9.00
A LOCALLY MADE, SMALL-BATCH, CHUNKY GRANOLA. VEGAN AND GLUTEN-FREE FRIENDLY.
- OPEN SEAS - CAPTAINS CHOICE$19.00Out of stock
TOFFEE, MOLASSES, ALMOND, EARTHY AND CARAMEL WITH A HINT OF CITRUS FOR A FULL AND WELL BALANCED CUP
- OPEN SEAS - CHESSIE'S COVE$17.00
CHOCOLATE, HAZELNUT, EARTHY
- OPEN SEAS - DUTCHMAN'S DELIGHT$17.00
DARK CHOCOLATE, TOASTED SUGAR, NUT
- OPEN SEAS - WINTER SOLSTICE 8oz$17.00Out of stock
BLACKBERRY JAM, CACAO, CINNAMON
- UGLIES POTATO CHIPS$2.50
- SOOM CHOCOLATE TAHINI SPREAD$8.00
CHOCOLATE TAHINI SPREAD
- MICHELE'S OAT & NUT BUTTER - ORIGINAL$9.50
ORGANIC CASHEWS, GLUTEN FREE OATS, ALMONDS, COCONUT AND A TOUCH OF SWEETNESS BLENDED INTO A GRANOLA-INSPIRED SPREAD
- MICHELE'S OAT & NUTBUTTER - SALTED MAPLE$9.50
ORGANIC CASHEWS, GLUTEN FREE OATS, ALMONDS, COCONUT AND A TOUCH OF SWEETNESS BLENDED INTO A GRANOLA-INSPIRED SPREAD
- TCHO TOFFEE TIME$6.50
PLANT BASED CHOCOLATE WITH TOFFEE
- TCHO HOLY FUDGE$6.50
- TCHO CHOCO LATTE$6.50
- TCHO AWW NUTS$6.50
FRIDGE EXTRAS
- VEGAN LEMON CAKE - DODAH'S KITCHEN$5.50Out of stock
DELCIOUS VEGAN CAKE SLICE - MORE CAKE/LESS ICING, BAKED LOCALLY BY DODAH'S KITCHEN
- VEGAN CHOCOLATE CAKE - DODAH'S KITCHEN$5.50
- DODAH'S SWEET POTATO CAKE$5.50Out of stock
- VEGAN GF CARROT CAKE - DODAH'S KITCHEN$5.50Out of stock
- VEGAN PUMPKIN CAKE - DODAH'S KITCHEN$5.50Out of stock
- DODAH'S LASAGNA$5.99Out of stock
DODAH'S KITCHEN PRODUCES VEGAN COMFORT FOOD LIKE NO OTHER IN TOWN. Layered with organic sprouted tofu, TVP, and our handmade soy cheese.
- DODAH'S SPINACH LASAGNA$5.99Out of stock
DODAH'S KITCHEN PRODUCES VEGAN COMFORT FOOD LIKE NO OTHER IN TOWN. Layered with a spinach & tofu blend and our handmade soy cheese.
- DODAH'S MAC AND CHEESE$5.99
DODAH'S KITCHEN PRODUCES VEGAN COMFORT FOOD LIKE NO OTHER IN TOWN. Made with our handmade soy cheese.
- DODAH'S SEAFOOD MAC AND CHEESE$5.99
- WILD KOMBUCHA BOTTLE$4.00
- OPEN WATER$2.50
- ASMAR'S BABA GANOUSH 1IB$8.00
1 LB Asmars Mediterranean Food Baba Ghanoush-Egglant Hummus
- OKSANA'S MUSHROOM PICKLE SALAD$15.00Out of stock
- ASMAR'S SPICY HUMMUS$9.00Out of stock
LOCAL HUMMUS MADE WITH CRUSHED CHILI FLAKES