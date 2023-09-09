Sailfish Brewing - Vero Beach 2855 Ocean Dr
TAPROOM MENU
SHAREABLES
PHIL'S BOILED PEANUTS
HOUSE-MADE WITH TAG & RELEASE
B'S BUFFALO DIP
HOUSE-MADE & SERVED WITH CELERY, CARROTS & FRESH CORN CHIPS
CHEESE BOARD
ROTATING CHEESES & ACCOUTREMENTS
CONCH FRITTERS
SERVED WITH A SPICY AIOLI
SMOKED FISH DIP
SMOKED LOCAL WAHOO WITH CRACKERS, ONION, TOMATOES & JALAPENOS
HUMMUS PLATE
ROTATING HOUSE-MADE HUMMUS WITH CARROTS, CELERY & FRESH CORN CHIPS
GARLIC PARM FRIES
SHOESTRING FRIES TOSSED IN A GARLIC PARMESAN SAUCE
PRETZELS & BEER CHEESE
SOFT PRETZEL STICKS, SPICY MUSTARD & HOUSE-MADE BEER CHEESE
STICKY TENDERS
FRIES CHICKEN TENDERS TOSSED IN A SWEET/SPICY ASIAN SAUCE. SERVED WITH RANCH
TUNA NACHOS
YELLOWFIN TUNA, FRIED WONTONS, CUCUMBER, AVOCADO, WAKAME, SWEET SOY, SPICY MAYO & SESAME SEEDS
HOUSE-MADE SOUP
ROTATING OPTIONS
Ol FL Chips
SALADS/SOUP
BREWHOUSE SALAD
SPRING MIX, CRUMBLED BLUE CHEESE, BACON, CRASINS, RED ONION, HONEY MUSTARD VINAIGRETTE
CAESAR SALAD
ROMAINE HEARTS, CROUTONS, SHAVED PARMESAN, CAESAR DRESSING, FRIED CAPERS
COBB SALAD
ROMAINE MIX, BACON, BLUE CHEESE, CHEDDAR, RED ONION, TOMATOES, HARDBOILED EGG, CHOICE OF DRESSING
SOUP
SM BREWHOUSE
SM CAESAR
BOWLS
POKE BOWL
YELLOWFIN AHI TUNA, JASMINE RICE, CUCUMBER, RED ONION, PICKLED JALAPENOS, WAKAME, SESAME SEEDS, SWEET SOY & SPICY AIOLI
THE LOCAL
CHOICE OF NATALIE'S MARINATED CHICKEN OR SHRIMP, JASMINE RICE, PICKLED RED ONION, CUCUMBER, ORANGES, AVOCADO, HONEY SIRACHA DRIZZLE
BUDDAH BOWL
JASMINE RICE, ROASTED CHICKPEAS, SWEET POTATO, CARAMELIZED ONION, MUSHROOMS, SPRING MIX, AVOCADO, TAHINI DRIZZLE
CARRIBBEAN BOWL
CHOICE OF JERKED CHICKEN OR SHRIMP, JASMINE RICE, TROPICAL PICO, ROASTED RED PEPPER, MANGO, AVOCADO, CHIVE CREMA
MEDITERRANIAN BOWL
COUS COUS, RED ONION, ROASTED RED PEPPER, CUCUMBER, ROASTED CHICKPEAS, TZATZIKI SAUCE
BURGERS & MORE
SMASH BURGER
ALL BEEF PATTY, LETTUCE, TOMATO, ONION, PICKLE, SAILFISH SAUCE
OLE WESTERN
ALL BEEF PATTY, PEPPER JACK CHEESE, CRISPY ONION STRAWS, PICKLED JALAPENOS & BBQ SAUCE
BLACK & BLUE
BLACKENED ALL BEEF PATTY, BACON, CARAMELIZED ONION & BLUE CHEESE
MUSHROOM & SWISS
ALL BEEF PATTY, SWISS CHEESE, SAUTEE'D MUSHROOMS
BEYOND BURGER
BEYOND BURGER, LETTUCE, TOMATO, ONION, PICKLE
FISH TACOS
GRILLED OR BLACKENED FISH, CABBAGE, MANGO PICO, COTIJA CHEESE, CHIVE CREMA
FISH SANDWICH
GRILLED OR BLACKENED FISH, LETTUCE, TOMATO, ONION, PICKLES, SIDE OF TARTAR
CHICKEN SANDWICH
BLACKENED CHICKEN, SWISS CHEESE, ROASTED RED PEPPERS, BACON, AVOCADO AIOLI