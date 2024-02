One Pizza Pre-Order

$28.00

Choose from our Super Gras Pizza Menu: Upside Down Margherita - mozzarella, fresh mozzarella, pecorino, parmesan, and tomato sauce, finished with pecorino, parmesan, and basil Pepperoni - mozzarella, fresh mozzarella, pecorino, parmesan, tomato sauce, and thick-cut pepperoni cups, finished with pecorino, parmesan, and basil Bianca - roasted garlic, olive oil, parmesan, pecorino, mozzarella, fresh mozzarella, and sweet cream ricotta, finished with pecorino, parmesan, and basil Sausage - mozzarella, parmesan, pecorino, tomato sauce, and homemade fennel sausage, finished with pecorino, parmesan, and basil