ManDoo
Food
Dumplings
- GIANT MEAT 4PC (왕 고기)$14.00
- GIANT KIMCHI 4PC (왕 김치)$14.00
- GIANT VEGGIE DUMPLINGS 4PCS (야채만두)$14.00
- GIANT GALBI 4PC (왕 갈비)$16.00
- GIANT SHRIMP DUMPLINGS STEAMED (찐새우)$18.00
- GIANT SHRIMP DUMPLINGS FRIED (새우튀김)$18.00
- GIANT COMBO 3 PCS (왕 콤보)$11.00
- GIANT COMBO 4 PCS. (콤보4)$15.50
- SEOUL MEAT FRIED 6PC (고기튀김)$8.00
- SEOUL MEAT STEAMED 6PC. (찐 고기)$8.00
- SEOUL KIMCHI FRIED 6PC (김치튀김)$8.00
- SEOUL KIMCHI STEAMED 6PCS. (찐 김치)$8.00
- FROZEN MEAT DUMPLING 25PCS (냉동고기만두)$30.00
- FROZEN KIMCHI DUMPLING 25PCS (냉동김치만두)$30.00
- FROZEN GIANT MEAT (냉동왕고기)$10.00
- FROZEN GIANT KIMCHI (냉동왕김치)$10.00
- FROZEN GIANT GALBI (냉동왕갈비)$11.00
- FROZEN GIANT SHRIMP (냉동왕새우)$16.00
- SPICY RICE CAKE (떡볶이)$8.00
- JJIN PPANG 4PC (찐빵)$11.00
- EXTRA RADISH (단무지)$2.00
- GIFT CARD (상품권)$25.00
Food (3PD)
Dumplings
- GIANT MEAT 4PC (왕 고기)$15.00
- GIANT KIMCHI 4PC (왕 김치)$15.00
- GIANT VEGGIE DUMPLINGS 4PCS (야채만두)$15.00
- GIANT GALBI 4PC (왕 갈비)$17.00
- GIANT SHRIMP DUMPLINGS STEAMED (찐새우)$19.00
- GIANT SHRIMP DUMPLINGS FRIED (새우튀김)$19.00
- GIANT COMBO 3 PCS (왕 콤보)$12.00
- GIANT COMBO 4 PCS. (콤보4)$16.50
- SEOUL MEAT FRIED 6PC (고기튀김)$9.00
- SEOUL MEAT STEAMED 6PC. (찐 고기)$9.00
- SEOUL KIMCHI FRIED 6PC (김치튀김)$9.00
- SEOUL KIMCHI STEAMED 6PCS. (찐 김치)$9.00
- FROZEN MEAT DUMPLING 25PCS (냉동고기만두)$31.00
- FROZEN KIMCHI DUMPLING 25PCS (냉동김치만두)$31.00
- FROZEN GIANT MEAT (냉동왕고기)$11.00
- FROZEN GIANT KIMCHI (냉동왕김치)$11.00
- FROZEN GIANT GALBI (냉동왕갈비)$12.00
- FROZEN GIANT SHRIMP (냉동왕새우)$17.00
- SPICY RICE CAKE (떡볶이)$9.00
- JJIN PPANG 4PC (찐빵)$12.00
- WATER (물)$2.50
- CANNED DRINK (음료)$3.00
- EXTRA RADISH (단무지)$3.00
- GIFT CARD (상품권)$26.00
Drinks (3PD)
Bottled Water
Korean Drinks
ManDoo Location and Ordering Hours
(303) 953-9590
Closed • Opens Thursday at 11AM